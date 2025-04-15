Разбирайтесь сами! 12 вопросов к киновселенной Marvel, которые остались без ответа

Киновселенная Marvel насчитывает уже 35 фильмов и полтора десятка сериалов. Многие проекты развивались параллельно и в процессе производства серьёзно менялись — ничего удивительного в том, что со временем накопилось много противоречий, а отдельные сюжетные линии и вовсе повисли в воздухе. В Marvel, бесспорно, знают хотя бы о некоторых проблемах: недавний «Капитан Америка» ответил на один из самых заметных вопросов, оставшихся ещё с премьеры «Вечных», и вернул в строй злодея, которого в последний раз видели аж в «Невероятном Халке» 2008 года.

Однако другие загадки, скорее всего, так и не дождутся разрешения — отчасти потому, что в истории ряда героев поставлена точка, а отчасти — потому что фильмы и сериалы, где эти истории должны были получить развитие, отложены или отменены. Мы собрали самые значимые сюжетные линии киновселенной Marvel, которые так и остались без объяснения.

Читайте также «Капитан Америка: Новый мир» — триллер про озверевшего президента Илья Глазков 19.02.2025 6731 Как снять триллер про безумного президента, совершенно оторванный от актуальной политики? Отвечает студия Marvel!

Почему Тони Старк так и не изменил мир?

За два первых «Железных человека» Тони Старк проделал долгий путь: от производителя оружия до человека, который в теории мог бы изменить мир хотя бы с помощью попавшего ему в руки дугового реактора — устройства, способного производить большое количество энергии. Во «Мстителях» он подчёркивает, что башня Старка превратилась в маяк чистой энергии. Однако после «Мстителей» Тони словно бы переключился на другие проекты, а проблема снабжения человечества доступной энергией быстро сошла на нет. Во всяком случае, по последним проектам Marvel не заметно, чтобы тепловые электростанции или двигатели внутреннего сгорания вдруг оказались на свалке истории — вместе с дуговым реактором из груди самого Старка, который тот выбросил в море в финале третьего «Железного человека».

Третий фильм подарил герою ещё одну возможность изменить жизнь человечества к лучшему. По ходу сюжета Тони сталкивается с «Экстремисом» — технологией, позволяющей восстанавливать ткани после тяжёлых травм. У оригинального «Экстремиса» был один маленький, но смертельный побочный эффект: технология оказалась нестабильной и рано или поздно взрывалась внутри носителя. Но в финале картины, когда действию «Экстремиса» подвергли Пеппер Поттс, Тони удалось стабилизировать технологию и безопасно вывести её из организма любимой. Казалось бы, технологического гения Старка должно хватить на то, чтобы запустить безопасный «Экстремис» в массовое производство, однако Тони словно забыл о нём. А ведь тот же Роуди Роудс после событий «Противостояния» не отказался бы от инъекции живительного препарата.

Что Камни Бесконечности забыли в Асгарде?

Первые три фазы киновселенной Marvel складываются в «Сагу Бесконечности», построенную вокруг попыток Безумного Титана Таноса собрать шесть Камней Бесконечности и с их помощью перестроить вселенную. Кульминацией этих попыток стало создание Перчатки Бесконечности, способной вобрать силу Камней, и знаменитый «щелчок». Перчатку выковали гномы с Нидавеллира, после чего злодей перебил всех кузнецов и отрубил руки их королю Эйтри.

Судя по реакции Тора, резня случилась уже после смерти Одина, уничтожения Асгарда и других событий «Рагнарёка» , и именно поэтому асгардцы не пришли на помощь союзникам. Однако уже в сцене после титров «Эры Альтрона» Безумный Титан решает «всё сделать сам» и надевает на руку полностью готовую Перчатку — но без единого Камня. Этот сюжетный поворот несложно объяснить: последние несколько лет Локи управлял Асгардом в образе Одина и явно занимался чем угодно, только не управлением Девятью Мирами. Так что гномов могли перебить в любой момент после финала «Тёмного мира».

Вот только ещё во времена первого «Тора» в сокровищнице Одина хранилась Перчатка Бесконечности с полным набором Камней. И пусть в «Рагнарёке» Хела заявила, что это явная подделка, остаётся вопрос: каким образом Один предвосхитил действия Таноса? Неужели владыка Асгарда в прошлом и сам хотел собрать Камни, а Безумный Титан лишь позаимствовал удачную идею? Но если Один и правда мечтал подчинить вселенную, то зачем выставлял в сокровищнице напоминание о провале амбициозных планов? К сожалению, после смерти Одина, Фригг, Таноса и Хелы не осталось ни одного живого свидетеля, способного пролить свет на эту тайну.

Зачем Танос отдал Локи свой единственный Камень Бесконечности?

В самом начале «Мстителей» Танос поддержал претензии Локи на Землю, предоставил ему армию читаури и посох, способный подчинять волю мыслящих существ. Локи вторжение провалил, армия читаури была разбита, а посох попал в руки Мстителей.

Казалось бы, это грустная история для Локи и Таноса, но наверняка же в закромах Безумного Титана завалялась пачка подобных артефактов? Однако в «Эре Альтрона» выяснилось, что в основании скипетра Локи спрятан Камень Разума, один из Камней Бесконечности, за которыми охотился Танос, — и единственный, который был у него на тот момент.

Возникает вопрос, с какой стати Безумный Титан отдал бесценный артефакт заносчивому парню, которого едва знает? Тем более тому, у кого в резюме в графе «вид деятельности» значилось «бог обмана и коварства»?

Куда делся Карл Мордо?

В финале первого «Доктора Стрэнджа» Стивен разругался с одним из ближайших соратников — Карлом Мордо. Мордо покинул Камар-Тадж и, как мы узнали из сцены после титров, принялся охотиться на земных волшебников, полагая, что их развелось слишком много. Довольно жестокая сцена намекала, что Стивену Стрэнджу стоило бы ходить по улице осторожнее и постоянно оглядываться, но с тех пор бывший друг ни разу его не побеспокоил. Куда же делся Карл Мордо? Неужели он по-прежнему шатается по свету, выслеживая магов, кудесников и колдунов?

В аудиокомментарии к цифровому релизу сиквела «Доктора Стрэнджа» режиссёр Сэм Рэйми и сценарист Майкл Уолдрон признались, что изначально планировали прикончить Мордо в начальной сцене «Мультивселенной безумия» . По их задумке, злодей пытался расправиться с Алой Ведьмой за использование тёмной книги заклинаний «Даркхолд», но переоценивал свои силы и погибал. В эпизоде, предваряющем атаку Ванды на Камар-Тадж, Алая Ведьма должна была продемонстрировать защитникам храма отрубленную голову Мордо в качестве предупреждения о том, что ждёт всякого, кто осмелится бросить ей вызов. Однако оба эпизода вырезали из финальной версии картины, а значит, их можно считать неканоническими. Что возвращает нас к вопросу: куда же делся Карл Мордо?

Где Капитан Марвел пропадала целых двадцать лет?

Действие первой части «Капитана Марвел» разворачивается в середине девяностых. В финале Кэрол Дэнверс отправляется в глубины космоса, чтобы найти скруллам новый дом. На Землю она вернётся лишь после событий «Войны бесконечности» — спустя почти двадцать лет. Как мы знаем из сюжета «Секретного вторжения» , новый дом скруллам она так и не нашла. Чем же она занималась так долго? И почему не постарела ни на день?

Читайте также Капитан Марвел в комиксах: инцест, пытки, КГБ и алкоголизм Владислав Чирин 07.03.2019 67217 Первым Капитаном Марвел была не Кэрол Дэнверс — она унаследовала титул от другого персонажа. А до того она была героиней под псевдонимами Мисс Марвел и Двойная Звезда. Рассказываем историю Капитана Марвел в комиксах — и советуем комиксы, которые о ней стоит почитать.

Куда отправился доктор Стрэндж?

В сцене после титров «Мультивселенной безумия» Стивена Стрэнджа окликает незнакомая женщина в фиолетовом костюме. Она говорит, что маг вызвал сопряжение миров, и это нужно исправить. «Если вы не боитесь», — добавляет женщина с ухмылкой. Стивен, разумеется, не боится и смело заходит в портал, который создаёт незнакомка.

Эта девушка — Клеа, волшебница из Тёмного измерения и племянница Дормамму, того самого злодея, с которым Стрэндж «договорился» в первом фильме. Но информация о её личности не даёт ответа на вопрос — куда отправился Стрэндж и что с ним стало?

К чему привели видения Тора?

В середине «Эры Альтрона» зрителей поджидает крайне невразумительная сцена — движимый видениями Ванды, Тор погружается в некие «воды познания», где ему является образ шести Камней Бесконечности. Это помогает Тору внести решающий вклад в создание Вижна. В финале картины асгардец заявляет, что камни объявились неспроста, а всеми событиями управляет неведомый игрок. Тору нужно всё разведать, так что он отбывает в Асгард.

В интервью Джосс Уидон признавался, что добавил эту сцену по настоянию Кевина Файги: в контексте «Саги бесконечности» она предвещала неминуемое столкновение Мстителей с Таносом. Однако в сюжетном плане линия ни к чему не привела — Тор потратил кучу времени, ничего не выяснил и как будто бы переключился на другие дела. В «Рагнарёке» он даже пошутил, что бесцельно гонялся по всей галактике за какими-то неуловимыми драгоценностями. Никто не попытался остановить Таноса, и когда Безумный Титан начал активно собирать недостающие камни, для Тора и остальных Мстителей это стало сюрпризом.

Что стало с похищенными Вечными?

В финале «Вечных» героям удаётся предотвратить пробуждение Целестиала Тиамута (оставив грандиозный новорождённый объект посреди Индийского океана), чем крайне недоволен Целестиал по имени Аришем. Явившись на Землю, Аришем забирает троицу Вечных — Серси, Фастоса и Кинго — и обещает вернуться на Землю после того, как изучит воспоминания пленников и решит, достойны ли люди жизни. После чего Аришем исчезает в глубинах космоса.

Этот сюжетный ход случился четыре года назад — и вселенная Marvel до сих пор ждёт вердикт. Ну а похищенные Вечные продолжают оставаться одним Целестиалам ведомо где. Хотя, учитывая сборы и реакцию на фильм, едва ли кому-то есть дело до пропавшей троицы.

Читайте также «Вечные» в комиксах: что нужно знать о героях нового фильма Marvel Макс Усенко 16.10.2021 47528 Как они появились? Кто в команде? Зачем они киновселенной?

Зачем появлялся Эрос?

Аришем забрал не всех Вечных. Трое героев — Фина, Маккари и Друиг — успели покинуть Землю на космическом корабле. В первой сцене после титров они узнают о похищении соратников и начинают обсуждать дальнейшие действия. В этот момент им является Эрос — наследный принц Титана, брат Таноса, червонный валет, одолевший самого Чёрного Роберта… или Роджера (кем бы он ни был), искатель приключений, звёздный лис с таинственной планеты и прочая-прочая-прочая. Эрос утверждает, что у пропавшей троицы большие проблемы, но он знает их местонахождение.

По идее, поиски и спасение Вечных должны были стать отправной точкой второго фильма, но низкие сборы первой части почти наверняка похоронили все надежды на появление сиквела. Если Вечные чудом не заглянут на огонёк в «Секретных войнах», их судьба так и останется тайной. С тем же успехом можно считать, что они сгинули в пучинах вселенной.

Готов ли мистер Уитман?

Одна из самых бесполезных сюжетных линий «Вечных» посвящена отношениям Серси с простым смертным парнем Дэйном Уитманом. Однако в финале выясняется, что он не так-то прост. После того как гигантский мужик с неба похитил его возлюбленную, Дэйн решил обратиться к семейному прошлому.

Во второй сцене после титров мы видим, как Дэйн открывает сундук с вырезанной на нём надписью «Смерть — моя награда» и тянется к лежащему внутри волшебному мечу, замотанному в кровавые тряпки. Чей-то голос спрашивает: «Вы уверены, что готовы, мистер Уитман?». Голос принадлежит Махершале Али, подписавшемуся на роль Блэйда. Логично предположить, что дальнейшее развитие линия Уитмана должна была получить в сольнике Дневного бродяги, вот только новая версия «Блэйда» сгинула в производственном аду.

Глава Marvel Studios Кевин Файги анонсировал «Блэйда» с Махершалой Али ещё в 2019 году, но с тех пор фильм сменил парочку режиссёров и с полдюжины сценаристов, а дату премьеры несколько раз переносили. В октябре 2024 года Marvel и вовсе убрала картину из графика релизов. В марте появились слухи, что производство нового «Блэйда» окончательно заморожено. Таким образом, под вопросом оказалось не только превращение Дэйна Уитмана в Чёрного рыцаря, но и появление в киновселенной Marvel самого Али. Воистину слова Уэсли Снайпса из «Дэдпула и Росомахи» могут оказаться пророческими: «Есть только один Блэйд. Всегда будет только один Блэйд». Впрочем, Кит Харрингтон, сыгравший Дэйна, утверждал, что его персонаж и не должен был появляться в «Блэйде» — и это не шибко повышает шансы Чёрного рыцаря вернуться на экраны.

Что там с Юными Мстителями?

В сцене после титров второго «Капитана Марвел» Камала Хан решает скосплеить Ника Фьюри и приглашает нового Соколиного Глаза, Кейт Бишоп, вступить в её команду. Речь здесь может идти только о Юных Мстителях — и эта идея более чем заслуживает право на существование. Вот только за два года, прошедших с момента премьеры, никакого развития она не получила, да и в ближайшем графике релизов нет ни намёка на появление новой команды супергероев. В целом спешки здесь нет — но всё же, если Камала и Кейт не поторопятся, их группа будет называться «Не столь уж юные Мстители».

Неужели Шэрон Картер останется злодейкой?

Шэрон Картер, племянница Пегги, была важной частью второго и третьего фильмов про Капитана Америку. В какой-то момент казалось, что Шэрон готовят на роль полноценного любовного интереса Кэпа, но затем она фактически пожертвовала карьерой ради Роджерса и обменялась со Стивом прощальным поцелуем в «Противостоянии», после чего на долгое время пропала с радаров.

Шэрон вернулась в киновселенную только в мини-сериале «Сокол и Зимний солдат» — уже после того, как Стив Роджерс спас вселенную и вернулся в прошлое. Годы Скачка дались ей тяжело: в финале сериала оказалось, что за это время младшая Картер превратилась в Торговца силой, крупного преступного авторитета в Мадрипуре, и манипулировала действиями Разрушителей флагов. В финале Шэрон, получившая помилование от правительства США, обсуждает с кем-то по телефону, что вновь получила доступ к государственным секретам.

Пожалуй, Шэрон Картер — один из самых недооценённых персонажей киновселенной Marvel. Мало того что её лишили романа с Капитаном Америкой, так ещё из благородной героини превратили в преступницу и террористку. И если появление Шэрон в «Соколе и Зимнем солдате» станет последним, она не получит шанса искупить свои проступки или показать, что все её действия были частью хитрой двойной игры. Грустный финал для многообещающего персонажа.

Поклонники Marvel привыкли считать, что у строителей киновселенной с самого начала был чёткий многолетний план, и развешанные на стене ружья рано или поздно стреляли. Реальность оказывается куда прозаичнее — некоторые сцены добавлялись в фильмы без какого-либо долгосрочного планирования, отдельные сюжетные линии обрывались в никуда, персонажи без объяснений исчезали на пять или десять лет, а иные линии, скорее всего, и вовсе никогда не разрешатся. Однако, как показывает опыт, в случае с Marvel никогда нельзя говорить «никогда», и даже второстепенный и давно забытый злодей может внезапно объявиться 15 лет и 35 фильмов спустя и вновь испортить всем жизнь.

Читайте также Роберт Дауни возвращается: настоящее и будущее киновселенной Marvel Игорь Хованский 06.08.2024 3543 Спасет ли Доктор Фансервис накренившуюся Киновселенную?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.