«Капитан Марвел» — фильм о слишком сильной героине

В 1995 году Верс, солдат спецотряда цивилизации крии, попадает на родную планету терранов. К ней приходят видения, способные пролить свет на тайны её собственного прошлого. Чтобы разобраться в них, она ищет доктора Венди Лоусон, по слухам, создавшую сверхсветовой двигатель, обладатели которого смогут странствовать по всей галактике.

Кто такая Кэрол Дэнверс?

Жанр: супергеройский боевик

Режиссёры: Анна Боден, Райан Флек

В ролях: Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Джуд Лоу

Премьера в России: 7 марта 2019 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Чудо-женщина» (2017) • «Стражи Галактики» (2014) • «Зелёный фонарь» (2011)

Говоря о Капитане Марвел в киновселенной Marvel, нужно учитывать то, как её хотели подать создатели киновселенной, то, как её подали сценаристы фильма, и то, как её сыграла Бри Ларсон. Проблема в том, что первое противоречит остальному. До премьеры Капитана Марвел позиционировали как икону феминизма и глубокую, сложную героиню. На экране же мы увидели картонного и скучного персонажа, который в конце эволюционирует в типичную непобедимую Мэри-Сью.

Потенциально из Кэрол Дэнверс могла получиться весьма интересная героиня со сложной и отчасти печальной судьбой. Согласно её биографии, изложенной в романе Лизы Палмер «Быстрее. Выше. Сильнее», будущая Капитан Марвел с детства боролась со стереотипами и предрассудками и в силу своего безрассудства, упрямства и бунтарского характера добивалась своего.

Кэрол с детства грезила самолётами, стала лучшим курсантом академии ВВС, но путь к мечте — полётах на истребителях — оказался ей закрыт только из-за пола. Кэрол добилась не менее почётной позиции лётчика-испытателя в проекте «Пегас», попала в нём в аварию, после которой и оказалась на планете Хала.

На экране мы видим лишь маленькие детали этой предыстории. Лишив героиню памяти, сценаристы лишили её и глубины, потому что не дали ничего взамен. Экранная Дэнверс часто ведёт себя как робот, который никак не реагирует на происходящее.

Возможно, в этом есть и доля вины Ларсон. Актриса вроде и старается, в её игре есть немало почти незаметных жестов и ухмылочек, рисующих облик беззаботной и чересчур уверенной в себе героини. Но по большей части Бри нарочито серьёзна и безэмоциональна. Первые полчаса фильма вызывают ощущение «Стражей Галактики» без шуток — что непривычно для киновселенной Marvel, где даже такие трагичные герои, как Доктор Стрэндж или Тони Старк, знали, когда нужно разрядить атмосферу шуткой.

А позволив Кэрол в финале обрести все свои силы, сценаристы и вовсе оказали себе медвежью услугу. Чтобы хоть как-то уравнять силы и создать впечатление напряжённого финала, им пришлось пригнать на орбиту Земли целый боевой флот инопланетян.

И как развивать такого персонажа дальше? Как заставить зрителей переживать за столь непогрешимого, безэмоционального и неуязвимого персонажа, что с ним в принципе не может случиться ничего плохого? Схожие проблемы испытывает и Супермен во вселенной DC, но у него хотя бы есть криптонит и куча сомнений в себе. Способов ослабить Капитана Марвел пока не видно.

Героем может стать любой

Рекламная кампания «Капитана Марвел» так сильно заигрывала с темой феминизма, что после премьеры западные критики даже попеняли Marvel за обман: мол, а где тут феминизм-то? Но именно отсутствием пропаганды фильм и подкупает: женщинам «Капитана Марвел» не нужно декларировать лозунги, чтобы быть крутыми. Дэнверс в какой-то момент понимает, что её величайшая сила в том, что она «всего лишь человек».

Но главной невоспетой героиней картины стала Мария Рамбо — талантливый пилот, которой пришлось пережить даже больше, чем Кэрол. При этом Мария, в отличие от Дэнверс, не обладает никакими суперсилами. Как и Кэрол, Мария с отличием закончила академию ВВС, стала лётчиком-испытателем, нашла силы сперва пожертвовать карьерой ради дочери, а потом вернуться обратно. Если это не портрет сильной женщины, я не знаю, какой она должна быть.

«Капитан Марвел» работает с двумя важными для современного общества идеями. С одной стороны, картина говорит, что героем может стать любой. С другой — показывает и даже напоминает вслух: чтобы быть крутой, не нужно никому ничего доказывать.

Герои и злодеи

Подлинными звёздами фильма стали Ник Фьюри и кот Гусь. Сэмюел Л. Джексон наконец-то получил шанс развернуться в образе молодого, волосатого и ещё двуглазого Ника Фьюри и пользуется этим на все сто, но по-настоящему Ник раскрывается в совместных сценах с котом, который совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. Не зря ему уделяли столько внимания в промоматериалах. И да, «Капитан Марвел» ответит на вопрос, как Фьюри потерял свой глаз. И нет, он не будет комментировать эти слухи.

Второй интересной находкой сценаристов оказались скруллы. Клишированные захватчики всего и вся из комиксов на экране превратились в сложных и проработанных существ, преследующих понятные и логичные цели. Бен Мендельсон, сыгравший лидера скруллов Талоса, наконец-то вырвался за рамки шаблонного злодейского типажа, выпадающего на его долю ещё с «Изгоя-Один».

А вот крии, главные противники скруллов по комиксам, в фильме проработаны гораздо хуже. Что Йонн-Рогг в исполнении Джуда Лоу, что мимоходом появляющийся Ронан Обвинитель получились пресными и статичными, а мотивация их расы не выписана совсем.

Что касается злодеев, то в «Капитане Марвел» их… вообще нет. Есть лишь отдельные личности или расы, которые в силу тех или иных причин (в основном идейного характера) становятся противниками или соперниками главной героини. Сложись обстоятельства иначе, они могли бы подружиться или заключить союз.

Ламповая атмосфера и зрелища

«Капитан Марвел» — из тех фильмов, где подробный пересказ сюжета невозможен без спойлеров, слишком уж много сюрпризов заготовили создатели. Сценаристы играют на ожиданиях зрителей и регулярно подлавливают аудиторию на переосмыслении вроде бы очевидных истин. Думаете, Фьюри всегда был крутым и резким молчуном, носящим сплошь чёрное? Держите вместо него дружелюбного и общительного оперативника, сюсюкающегося с кошками. Сюжетный поворот «всё совсем не так, как кажется» банален, но при должном исполнении может как минимум развлечь, и именно этим «Капитан Марвел» и занимается.

Перед премьерой возникали сомнения, сможет ли картина втиснуться в проработанную киновселенную, с учётом того, что хронологически она предшествует большинству остальных. Оказывается, вполне себе удачно вписывается, раскрывает несколько секретов (например, откуда у Фьюри тессеракт), показывает развитие и становление «Щ.И.Т.а» и дарит немало смешных моментов и пасхалок, рассчитанных на зрителя, который знаком с комиксами и предыдущими фильмами Marvel.

Отдельно отметим атмосферу девяностых годов, за которую тут отвечают салоны видеопроката, пейджеры, допотопные сайты и такой быстрый интернет, что можно состариться прежде, чем браузер загрузит хотя бы одну картинку. К сожалению, самые запоминающиеся визуально моменты «Капитана» связаны именно с ретростилистикой картины да с несколько психоделичной и отдающей здоровым безумием сценой беседы с Высшим разумом под «Нирвану».

А вот зрелищного экшена в фильме не так много, и приходится он в основном на первый акт, пока Верс ещё не обрела память и не научилась пользоваться своими силами на всю мощь. Засада скруллов на спецотряд крии да погоня за одним из скруллов по крышам поезда метро — вот и весь экшен. Да, концовка поражает размахом — Кэрол противостоит там целому инопланетному флоту, но силы при этом настолько неравны, что бедных инопланетян становится жалко.