«Капитан Америка: Новый мир» — наивный, но небезнадёжный триллер про озверевшего президента

Мировые державы решают, что делать с гигантским островом, неожиданно возникшим посреди Индийского океана (см. фильм « Вечные »). Обнаруженный там бесценный минерал адамантий грозит стать яблоком раздора, но президент США Таддеус Росс надеется заключить выгодное для всех соглашение. Увы, его планы идут прахом после внезапного покушения на делегатов. Разыскать заговорщиков берётся Сэм Уилсон — бывший напарник Капитана Америки, теперь перенявший его знаменитый щит. Вот только все ниточки ведут Сэма к грязным тайнам самого Росса…

Страх съедает душу. После противоречивой (хотя скорее положительной) реакции на четвёртую фазу супергеройской вселенной Marvel её создатели растеряли веру в некогда всесильную франшизу. Начались метания в тщетных попытках угадать желания аудитории. Для грозной «Квантомании» досняли оптимистичную концовку, которая перечеркнула сюжет фильма. Сиквел «Капитана Марвел» и сериал «Эхо» покромсали монтажными ножницами, упростив и без того несложные истории. «Секретное вторжение» и грядущий ребут «Сорвиголовы» отправили на капитальные пересъёмки. Успехов всё это не принесло: несмотря на отдельные удачи, нынешнюю, пятую фазу КВМ, публика в целом приняла в штыки.

Так же и «Новый мир» — четвёртый фильм про Капитана Америку и первый полнометражный сольник Сэма Уилсона — с самого начала сопровождался скандалами и компромиссами. Оригинальный подзаголовок, «Новый мировой порядок», заменили из-за ассоциаций с антисемитскими теориями заговора. И наоборот: дабы избежать обвинений в симпатиях к «израильской военщине», супергероиню Сабру, которая в комиксах работает на Моссад, превратили в более нейтральную Чёрную вдову. Без пересъёмок тоже не обошлось, хотя они были не столь радикальными , как об этом судачила пресса.

Ещё один из вероятных компромиссов: авторы отказались от изначального облика главного злодея, неуловимо похожего на праворадикального автора Джордана Питерсона

Вопреки усилиям Marvel, контекст оказался сильней. «Новый мир» — история о противостоянии чернокожего супергероя и коррумпированного президента, который в минуты ярости оборачивается огромным красным чудовищем, — выходит на фоне политического кризиса в США из-за переизбрания Дональда Трампа. И зрители требуют от главной кинофраншизы современности ответа на культурный запрос. Мол, давай, «Капитан», спасай Америку! А в ответ — оглушающе беззубый месседж в духе «ребята, давайте жить дружно». Неудивительно, что на родине «Новый мир» получил самые разгромные оценки за всю историю КВМ.

Справедливости ради, сам жанр кинокомиксов не склонен к радикальным политическим заявлениям. Фильмы с бюджетом в 150–200 миллионов долларов боятся отпугнуть и зрителей, и инвесторов, в том числе американскую армию, которая не раз одалживала Marvel самолёты и броневики в обмен на благостную, заверенную Пентагоном картинку. В этом смысле «Новый мир» несильно отличается от, скажем, Бэт-трилогии Кристофера Нолана или фильма «Первый мститель: Другая война», на который авторы очевидно равняются.

Вот только мир и впрямь изменился с начала 2010-х. Социальные и экономические проблемы обострились, тлевшие конфликты вспыхнули с новой разрушительной силой, а былые идолы оказались низвержены. На заре КВМ Илон Маск братался с Тони Старком в сиквеле «Железного человека», а сегодня воюет с «повесточкой» прямиком из реального Белого дома. Возможно, это одна из причин упадка вселенной Marvel и супергероики в целом: наивный и осторожный жанр, блиставший в оптимистичную эпоху Барака Обамы, теперь кажется устаревшим. А недавнее воззвание Капитана Америки к политикам — «Будьте лучше!» — уже звучит откровенно нелепо. Не будут. Мы это точно знаем.

Единственный способ получить удовольствие от «Нового мира» — забыть о реальности за пределами кинотеатра. Воспринимать этот фильм как артефакт из параллельной вселенной, где супергерои всё ещё кого-то вдохновляют, а президент США способен на раскаяние и рефлексию. Сюжет этому скорее способствует: четвёртый «Капитан Америка» возвращается к событиям и героям «Невероятного Халка», вышедшего аж в 2008 году. Таддеус Росс — тот самый вояка, что гонялся за Брюсом Беннером (тогда ещё в исполнении Эдварда Нортона), а позднее насаждал закон об обязательной регистрации супергероев, приведший к расколу Мстителей.

Помимо «Невероятного Халка» и «Первого мстителя: Противостояние», «Новый мир» ссылается на добрую дюжину прошлых и даже будущих историй: адамантий, как известно, необходим для создания Росомахи. С одной стороны, такое внимание к лору — подарок фанатам. В последние годы проекты Marvel либо игнорировали, либо вовсе переписывали сюжеты друг друга, а тут наконец разрозненные нити снова стянуты в единую вселенную. С другой стороны, менее насмотренной публике придётся непросто. Авторы стараются ей помочь, проговаривая бэкграунд героев, но беспрестанная экспозиция лишь утяжеляет сценарий.

Так что как минимум «Невероятного Халка» лучше пересмотреть заранее. Заодно это поможет избавиться от ностальгических иллюзий: при всех своих проблемах «Новый мир» заметно выигрывает и у «Халка», и у второго «Железного человека» с «Тором» сразу по нескольким пунктам. Прежде всего — в продуманности персонажей и цельности истории. Удивительное дело, даже материал, добавленный на пересъёмках (боевые эпизоды с промежуточным боссом в исполнении Джанкарло Эспозито), лишь усиливает центральный конфликт «Нового мира».

В чём же его суть?

Слишком человеческое

На первый взгляд идея кажется странной. У Капитана Америки немало своих противников, зачем стравливать его с персонажами из комиксов про Халка? Тем более что это даже не кроссовер, и сам Брюс Бэннер в сюжете не фигурирует. Впрочем, данное решение — не случайное и по-своему блестящее. Схватка героя с огромным и неудержимым красным монстром помогает фильму решить свою главную задачу: показать, чем новый Капитан Америка отличается от предшественника.

Суперсолдат Стив Роджерс, накачанный чудо-сывороткой, вполне мог бы потягаться силами с президентом-халком. А вот Сэм Уилсон — человек простой и на фоне такой угрозы выглядит особенно уязвимым. Да, у него есть вакандский бронекостюм, крылатый реактивный ранец и, конечно же, нерушимый щит Капитана Америки. Однако, многие экшен-сцены специально выстроены таким образом, чтобы застать героя врасплох: даже минимальные технические преимущества оказываются либо недоступны, либо бесполезны.

Авторы постоянно обращают внимание на хрупкость Сэма. Из каждого поединка он выходит с пробитым костюмом, синяками и трещинами в рёбрах. А его напарник — молодой и без меры восторженный лейтенант Хоакин — после неудачной попытки повторить манёвр шефа вообще впадает в кому. Мотив следующего поколения тут, кстати, очень важен. Как говорит Сэму один из персонажей: «Стив дал людям идеал, в который можно верить, а ты даёшь им пример для подражания». Разница существенная, хотя и не сразу понятная.

За отсутствием суперсил новый Капитан Америка и с проблемами справляется по-своему. В сражениях Сэм прежде всего полагается на смекалку. И хотя визуально фильм не очень эффектный (камера стремится к реалистичности и избегает чрезмерной стилизации), это сполна компенсируется изобретательной боевой хореографией. Уже в прологе реактивный герой выносит отряд солдат ударной волной, нагнавшей его после пересечения звукового барьера. Позднее, во время морского противостояния между Японией и США — пожалуй, лучшей экшен-сцены «Нового мира», — Сэм то сбивает снаряды рикошетом щита, то навешивает его на юркий мини-дрон.

Ещё одна характерная особенность нового Капитана — его, так сказать, близость к народу. Стив Роджерс, попав в современность из родных 1940-х, чувствовал себя изгоем. Напротив, у Сэма Уилсона есть надёжные контакты и в спецназе, и в тюрьме, и даже в службе охраны президента. А наиболее тесные отношения связывают его с пожилым суперсолдатом Исайей Брэдли, уже знакомым фанатам по сериалу «Сокол и Зимний солдат». Роль у него небольшая, но эмоциональная и ярко сыгранная опытным актёром Карлом Ламбли. В каком-то смысле Брэдли — «забытый Капитан Америка», одновременно озорной и застенчивый — вдохновляет Сэма даже больше, чем Стив. И потому для героя так важно, чтобы его друг получил заслуженный почёт.

Наконец, у двух Капитанов принципиально разный подход к конфликту. Стив в основном полагался на грубую силу — благо этого ему не занимать. Сэм же по основной профессии психолог и всегда в первую очередь стремится к деэскалации. В «Новом мире» он врагов не убивает, а старается быстро разоружить (редкость для супергероики!), на чем построено большинство экшен-сцен. И даже к поверженным противникам он относится с сочувствием: например, просит спецназовцев быть понежнее с арестованным террористом.

На эту принципиальную эмпатию Сэм опирается и в своём видении президента Росса — несовершенного лидера с тёмным прошлым, который, однако, может стать лучше. Здесь «Новый мир» явно перекликается с «Тёмным рыцарем», где точно так же шли дебаты о моральном облике амбициозного политика, а на самом деле, конечно, о сути Америки в целом. Злодей-циник желает продемонстрировать, что страна прогнила насквозь. Герой-идеалист призывает не терять надежды.

Безусловно, сценарной группе Marvel недостаёт ни изящества Кристофера Нолана, ни его эпического хронометража: в последние годы студия ужимает свои фильмы в плюс-минус два часа, и «Новый мир» не исключение. Впрочем, этого всё равно хватает, чтобы заявить одного из наиболее сложных антагонистов КВМ. Многие (включая автора этих строк) ждали, что Таддеус Росс окажется шаржем на Трампа — это казалось логичным развитием его персонажа, генерала-автократа, после предыдущих появлений в исполнении Уильяма Хёрта. Но ожидания не оправдались.

Харрисон Форд, пришедший на замену скончавшемуся в 2022 году Хёрту, приглушил злодейскую карикатурность и подсветил человечность Росса: дискомфорт в преддверии победного митинга, усталость на велотренажёре, трогательно подрагивающий голос во время телефонного разговора с дочерью. Интересно, что, хотя Бетти Росс и сыгравшая её актриса Лив Тайлер (очередное наследие «Невероятного Халка») были заявлены ещё на ранних стадиях производства «Нового мира», в финальной версии фильма они почти не появляются. Это не идёт на пользу лично Бетти, по сей день самой блёклой героине Marvel, зато отлично работает на образ её отца, который повсюду носит с собой эту душевную пустоту.

Кроме того, концовка «Нового мира» неожиданно подсвечивает параллели между Россом и Сэмом — и это, наверное, единственная уцелевшая попытка авторов поговорить о реальности. В разговоре с напарником Капитан Америка впервые честно признаётся, как непросто ему быть национальным символом; и непросто вдвойне, учитывая его цвет кожи. Чтобы не подвести своё сообщество, представителям меньшинств на публике нужно казаться непогрешимыми, идти на компромиссы, смиряться с чужой микроагрессией. Актёр Энтони Маки отлично показывает потаённое возмущение Сэма, когда президент вдруг называет его «сынок» и помыкает им перед дипломатами.

Ведь иначе, если не глушить свою злость, наружу может вырваться огромный красный монстр. Или обезумевшая сверхдержава, которая на любое недоразумение отвечает приведением флота в боевую готовность. «Новый мир» предлагает США два идеала и два пути в будущее. С одной стороны — гнев, борьба за ресурсы и неудержимая военная мощь. С другой — взаимовыручка, эмпатия и деэскалация. И хотя в 2025 году такой выбор смотрится как минимум простодушно (гнев бывает праведным!), возможно, когда-нибудь Америка сможет опять поверить в своего Капитана. А зрители по всему миру вновь найдут дорогу в сказочную вселенную Marvel.

« Капитан Америка: Новый мир» — фильм старомодный, осторожный и перегруженный экспозицией. Но ему всё же есть что сказать о бремени спасения мира. Сэм Уилсон уверенно подхватывает звёздно-полосатый щит и, что ещё важнее, заявляет свой уникальный подход к героизму. Но хватит ли ему этого, чтобы надолго закрепиться в пантеоне Marvel? Покажет только время.

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