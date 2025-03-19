10 самых ярких ролей Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис — наше всё. Не только потому, что каждый сможет с ходу вспомнить кучу его ролей, но и оттого, что он такой же, как мы с вами. Настоящий актёр от народа. В юности заикался, трудился на пыльных работах, прежде чем пришёл к актёрству. Этот опыт помог создать особую связь со зрителем. Мы не говорили: «Да это же буквально я» — это удел других актёров. Зато мы говорили: «Когда я вырасту, я хочу стать таким, как он».
Сегодня Брюсу исполняется семьдесят — и он встречает юбилей в очередном бою со страшным противником. У актёра диагностировали лобно-височную деменцию с нарушением речи. Пожелаем Брюсу не сдаваться годам и болезням, а сами в этот день вспомним его лучшие роли — фантастические, но не только! Хочется надеяться: ему было бы приятно, что его герои живут в наших сердцах и помогают поверить в себя в трудные моменты.
10. Смерть ей к лицу (1992)
Будем честны: роль пластического хирурга Эрнеста Менвилла — не самая запоминающаяся актёрская работа Уиллиса. Шоу у него крадут Мерил Стрип и Голди Хоун, которые играют двух соперниц, борющихся за сердце Эрнеста и вечную молодость. Однако в этой сюрреалистической чёрной комедии Роберта Земекиса обычно суровому одиночке Брюсу удалось проявить себя комиком, который органично смотрится в ансамбле. Фильм остаётся на эдаком чердаке массивных кинокарьер его съёмочной группы, но он однозначно стоит того, чтобы увидеть, как герой Уиллиса выпутывается из дьявольского треугольника.
9. Армагеддон (1998)
Эталонный Уиллис из палаты мер и весов. Гигантский астероид, угрожающий всей планете! Команда смельчаков, среди которых Бен Аффлек, Стив Бушеми, Майкл Кларк Дункан, Оуэн Уилсон и, конечно, Петер Стормаре в роли российского космонавта Льва Андропова! У дурацкого космического камня нет ни шанса!
Этот фильм, пожалуй, больше всего повлиял на реноме Брюса как спасителя человечества. Роль Гарри Стэмпера можно назвать яркой — как и кусок гранита, переливающийся в лучах солнца. Это мужик, на которого всегда можно положиться. Он и отеческий подзатыльник выпишет, и спину прикроет.
8. Петля времени (2012)
Брюс Уиллис настолько крут, что его крутизна совершила митоз, и получилось два Уиллиса!.. Ну, типа. Джозеф Гордон-Левитт играет молодого лихого Джо, а Брюс — его потрёпанную матёрую версию. Оба они наёмные убийцы, и каждый должен был остаться в своём времени, но что-то пошло не так, и они встретились. Теперь они должны понять, можно ли исправить ошибки молодости и научить чему-то самого себя. А ещё — выжить, отстреливаясь от ассасинов могущественной корпорации, недовольной тем, что образовалась та самая петля времени.
Райан Джонсон подарил нам один из лучших поздних фильмов Уиллиса. Кто знает, может, он и сам бы не прочь был попасть во временную петлю и дать себе самому парочку ценных наставлений?
7. Город грехов (2005)
Кажется, роль детектива Хартигана — ещё одна, ради которой Уиллис родился. Трудно представить, кто мог бы лучше исполнить роль прожжённого, но не утратившего честь и эмпатию копа. Актёрским ансамблем «Город грехов», пожалуй, превосходит даже «Армагеддон» и «Криминальное чтиво», но и здесь Уиллису удаётся исполнить первую скрипку. В Бэйсин-Сити, где каждый продаст родную мать и ни за что застрелит первого встречного, Хартиган показан настоящим ангелом-хранителем для девушки, за которой охотится весь город.
«…Девочка остаётся жить. Честная сделка». Чёрт, я мужик, я не буду плакать!
6. Шестое чувство (1999)
Черта, благодаря которой герои Уиллиса особенно любимы, — человечность. При внешней суровости он умеет обнажать нюансы, проявлять чуткость и общаться без снисхождения с теми, кто слабее. В «Шестом чувстве» Брюс играет детского психолога Малкольма, которого гложет чувство вины за пациента, которому он не смог помочь, из-за чего случилась трагедия. Судьба даёт ему второй шанс, когда он знакомится с мальчиком, который якобы видит покойников. Герой подозревает, что у ребенка психическое расстройство, но ему придётся поверить в паранормальное, столкнувшись с ним лицом к лицу.
«Шестое чувство» сделало звёздами режиссёра М. Найта Шьямалана и юного актёра Хэйли Джоэла Осмента, а Брюс Уиллис в очередной раз показал свой актёрский диапазон и способность создавать живые, проникновенные образы.
5. Криминальное чтиво (1994)
Говоря о лучших ролях Брюса, шедевр Квентина Тарантино обойти стороной никак нельзя. Уиллис здесь не ведущий актёр, но важная часть ансамбля и главный герой своей истории, которая взаимосвязана с остальными. Он играет боксёра Бутча Куллиджа, которому заплатили за проигрыш в договорном матче. Однако Бутч ставит полученные деньги на себя и выигрывает бой. Теперь он вынужден спасаться от мести преступного босса Марселласа Уоллеса. И ему это почти удаётся, вот только при побеге он забывает в отеле фамильную реликвию — золотые часы…
Описывать фильм дальше — только портить удовольствие. Если вы ещё не видели «Криминальное чтиво» — бегите и смотрите. И не забудьте, что Уиллис появляется и в снятом Тарантино фрагменте фильма-антологии «Четыре комнаты»!
4. Неуязвимый (2000)
Ещё один фильм Шьямалана, ещё одна совместная работа с Сэмюэлом Л. Джексоном и редкий жанровый эксперимент даже для наших дней — супергеройский триллер. Уиллис играет Дэвида Данна, который выживает в катастрофе поезда и не получает никаких травм. Он обнаруживает в себе сверхчеловеческие способности: не только неуязвимость, но и физическую мощь, и способность видеть преступления людей. Сын Дэвида боготворит его и считает супергероем, но сам Данн не видит в себе спасителя. Более того, если есть супергерой, значит, где-то должен быть и суперзлодей?
«Неуязвимый» вышел, когда кинокомиксы были ещё в диковинку, и стал смелым постмодернистским высказыванием. Он получил неожиданное продолжение в фильмах Шьямалана «Сплит» и «Стекло», в которых герой Уиллиса также фигурирует.
3. Пятый элемент (1997)
Корбен, детка, как же мы без тебя! «Пятый элемент» — это фильм, в котором Уиллису наконец-то без обиняков сказали: «Ты должен спасти мир!». Фантастический боевик Люка Бессона на момент выхода стал самым дорогим европейским фильмом и запомнился зрителям юмором, экстравагантным визуальным стилем и, конечно, экранной химией между инопланетянкой Лилу и таксистом Корбеном Далласом.
Уиллис здесь в очередной раз исполняет роль простого работяги, который не хочет лишней ответственности, но берёт её, просто потому что больше некому. Фильм стал истинно народным и разошёлся на цитаты, подарив Брюсу мультипаспорт в сердца зрителей всех миров.
2. 12 обезьян (1995)
Параноидальный фантастический триллер Терри Гиллиама с интригующей идеей и ещё более сногсшибательным исполнением. Как и в «Петле времени», Брюс играет путешественника в другую эпоху, но на сей раз задача сложнее: понять, что вызвало страшную эпидемию, которая погубит человечество в будущем, и предотвратить её. Только учёным не хватает точности коллег из «Терминатора», и попаданец то и дело оказывается не там, где нужно. Его то принимают за сумасшедшего, то отправляют на войну и в целом препятствуют выполнению его светлой миссии.
Напарником Брюса в этом фильме выступает молодой Брэд Питт, для которого это тоже стало одной из самых оригинальных ролей. «12 обезьян», как и многие фильмы Гиллиама, — определённо из серии «лучше один раз увидеть, чем десять раз прочесть».
1. Крепкий орешек (1988)
Это было предсказуемо! Джон Макклейн стал таким же синонимичным Уиллису героем, как Рэмбо и Рокки — Сталлоне, а Терминатор — Шварценеггеру. Но в отличие от них Джон даже в самые «крутые» моменты остаётся уязвимым и смешным. Макклейн не просил такой судьбы, она сама нашла героя и поставила его в условия, в которых простому копу, приехавшему на Рождество к жене в Лос-Анджелес, пришлось спасать целый захваченный террористами небоскрёб. Босой, грязный и любящий ругнуться парень оказывается почти вровень со зрителем на фоне изысканного злодея Ганса Грубера в исполнении Алана Рикмана.
Чтобы сохранить эффект «народного артиста», в сиквелах сценаристам приходилось бросать Джона во всё более и более невероятные передряги, к четвёртой части открыто признав: он больше не такой, как мы с вами, у него есть секрет: он — Брюс Уиллис. И этим всё сказано.
С юбилеем, легенда! Спасибо за «Йиппи-кай-эй!».
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Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.