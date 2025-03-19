10 самых ярких ролей Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис — наше всё. Не только потому, что каждый сможет с ходу вспомнить кучу его ролей, но и оттого, что он такой же, как мы с вами. Настоящий актёр от народа. В юности заикался, трудился на пыльных работах, прежде чем пришёл к актёрству. Этот опыт помог создать особую связь со зрителем. Мы не говорили: «Да это же буквально я» — это удел других актёров. Зато мы говорили: «Когда я вырасту, я хочу стать таким, как он». Сегодня Брюсу исполняется семьдесят — и он встречает юбилей в очередном бою со страшным противником. У актёра диагностировали лобно-височную деменцию с нарушением речи. Пожелаем Брюсу не сдаваться годам и болезням, а сами в этот день вспомним его лучшие роли — фантастические, но не только! Хочется надеяться: ему было бы приятно, что его герои живут в наших сердцах и помогают поверить в себя в трудные моменты.

10. Смерть ей к лицу (1992)

Будем честны: роль пластического хирурга Эрнеста Менвилла — не самая запоминающаяся актёрская работа Уиллиса. Шоу у него крадут Мерил Стрип и Голди Хоун, которые играют двух соперниц, борющихся за сердце Эрнеста и вечную молодость. Однако в этой сюрреалистической чёрной комедии Роберта Земекиса обычно суровому одиночке Брюсу удалось проявить себя комиком, который органично смотрится в ансамбле. Фильм остаётся на эдаком чердаке массивных кинокарьер его съёмочной группы, но он однозначно стоит того, чтобы увидеть, как герой Уиллиса выпутывается из дьявольского треугольника.

Читайте также «Смерть ей к лицу»: чёрная комедия против бессмертия Роман Арбитман 07.03.2016 37876 Мистическая комедия Роберта Земекиса с Брюсом Уиллисом не то чтобы забыта, но теряется на фоне других его работ. Попробуем понять, почему.

9. Армагеддон (1998)

Эталонный Уиллис из палаты мер и весов. Гигантский астероид, угрожающий всей планете! Команда смельчаков, среди которых Бен Аффлек, Стив Бушеми, Майкл Кларк Дункан, Оуэн Уилсон и, конечно, Петер Стормаре в роли российского космонавта Льва Андропова! У дурацкого космического камня нет ни шанса!

Этот фильм, пожалуй, больше всего повлиял на реноме Брюса как спасителя человечества. Роль Гарри Стэмпера можно назвать яркой — как и кусок гранита, переливающийся в лучах солнца. Это мужик, на которого всегда можно положиться. Он и отеческий подзатыльник выпишет, и спину прикроет.

8. Петля времени (2012)

Брюс Уиллис настолько крут, что его крутизна совершила митоз, и получилось два Уиллиса!.. Ну, типа. Джозеф Гордон-Левитт играет молодого лихого Джо, а Брюс — его потрёпанную матёрую версию. Оба они наёмные убийцы, и каждый должен был остаться в своём времени, но что-то пошло не так, и они встретились. Теперь они должны понять, можно ли исправить ошибки молодости и научить чему-то самого себя. А ещё — выжить, отстреливаясь от ассасинов могущественной корпорации, недовольной тем, что образовалась та самая петля времени.

Райан Джонсон подарил нам один из лучших поздних фильмов Уиллиса. Кто знает, может, он и сам бы не прочь был попасть во временную петлю и дать себе самому парочку ценных наставлений?

7. Город грехов (2005)

Кажется, роль детектива Хартигана — ещё одна, ради которой Уиллис родился. Трудно представить, кто мог бы лучше исполнить роль прожжённого, но не утратившего честь и эмпатию копа. Актёрским ансамблем «Город грехов», пожалуй, превосходит даже «Армагеддон» и «Криминальное чтиво», но и здесь Уиллису удаётся исполнить первую скрипку. В Бэйсин-Сити, где каждый продаст родную мать и ни за что застрелит первого встречного, Хартиган показан настоящим ангелом-хранителем для девушки, за которой охотится весь город.

«…Девочка остаётся жить. Честная сделка». Чёрт, я мужик, я не буду плакать!

6. Шестое чувство (1999)

Черта, благодаря которой герои Уиллиса особенно любимы, — человечность. При внешней суровости он умеет обнажать нюансы, проявлять чуткость и общаться без снисхождения с теми, кто слабее. В «Шестом чувстве» Брюс играет детского психолога Малкольма, которого гложет чувство вины за пациента, которому он не смог помочь, из-за чего случилась трагедия. Судьба даёт ему второй шанс, когда он знакомится с мальчиком, который якобы видит покойников. Герой подозревает, что у ребенка психическое расстройство, но ему придётся поверить в паранормальное, столкнувшись с ним лицом к лицу.

«Шестое чувство» сделало звёздами режиссёра М. Найта Шьямалана и юного актёра Хэйли Джоэла Осмента, а Брюс Уиллис в очередной раз показал свой актёрский диапазон и способность создавать живые, проникновенные образы.

5. Криминальное чтиво (1994)

Говоря о лучших ролях Брюса, шедевр Квентина Тарантино обойти стороной никак нельзя. Уиллис здесь не ведущий актёр, но важная часть ансамбля и главный герой своей истории, которая взаимосвязана с остальными. Он играет боксёра Бутча Куллиджа, которому заплатили за проигрыш в договорном матче. Однако Бутч ставит полученные деньги на себя и выигрывает бой. Теперь он вынужден спасаться от мести преступного босса Марселласа Уоллеса. И ему это почти удаётся, вот только при побеге он забывает в отеле фамильную реликвию — золотые часы…

Описывать фильм дальше — только портить удовольствие. Если вы ещё не видели «Криминальное чтиво» — бегите и смотрите. И не забудьте, что Уиллис появляется и в снятом Тарантино фрагменте фильма-антологии «Четыре комнаты»!

4. Неуязвимый (2000)

Ещё один фильм Шьямалана, ещё одна совместная работа с Сэмюэлом Л. Джексоном и редкий жанровый эксперимент даже для наших дней — супергеройский триллер. Уиллис играет Дэвида Данна, который выживает в катастрофе поезда и не получает никаких травм. Он обнаруживает в себе сверхчеловеческие способности: не только неуязвимость, но и физическую мощь, и способность видеть преступления людей. Сын Дэвида боготворит его и считает супергероем, но сам Данн не видит в себе спасителя. Более того, если есть супергерой, значит, где-то должен быть и суперзлодей?

«Неуязвимый» вышел, когда кинокомиксы были ещё в диковинку, и стал смелым постмодернистским высказыванием. Он получил неожиданное продолжение в фильмах Шьямалана «Сплит» и «Стекло», в которых герой Уиллиса также фигурирует.

3. Пятый элемент (1997)

Корбен, детка, как же мы без тебя! «Пятый элемент» — это фильм, в котором Уиллису наконец-то без обиняков сказали: «Ты должен спасти мир!». Фантастический боевик Люка Бессона на момент выхода стал самым дорогим европейским фильмом и запомнился зрителям юмором, экстравагантным визуальным стилем и, конечно, экранной химией между инопланетянкой Лилу и таксистом Корбеном Далласом.

Уиллис здесь в очередной раз исполняет роль простого работяги, который не хочет лишней ответственности, но берёт её, просто потому что больше некому. Фильм стал истинно народным и разошёлся на цитаты, подарив Брюсу мультипаспорт в сердца зрителей всех миров.

Читайте также «Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму Кирилл Размыслович 07.08.2017 113066 Люк Бессон возвращается к большой фантастике. Самое время вспомнить, его хит 20-летней давности: с дизайном от великих комиксистов, безумными костюмами и «невозможной» арией.

2. 12 обезьян (1995)

Параноидальный фантастический триллер Терри Гиллиама с интригующей идеей и ещё более сногсшибательным исполнением. Как и в «Петле времени», Брюс играет путешественника в другую эпоху, но на сей раз задача сложнее: понять, что вызвало страшную эпидемию, которая погубит человечество в будущем, и предотвратить её. Только учёным не хватает точности коллег из « Терминатора », и попаданец то и дело оказывается не там, где нужно. Его то принимают за сумасшедшего, то отправляют на войну и в целом препятствуют выполнению его светлой миссии.

Напарником Брюса в этом фильме выступает молодой Брэд Питт, для которого это тоже стало одной из самых оригинальных ролей. «12 обезьян», как и многие фильмы Гиллиама, — определённо из серии «лучше один раз увидеть, чем десять раз прочесть».

1. Крепкий орешек (1988)

Это было предсказуемо! Джон Макклейн стал таким же синонимичным Уиллису героем, как Рэмбо и Рокки — Сталлоне, а Терминатор — Шварценеггеру. Но в отличие от них Джон даже в самые «крутые» моменты остаётся уязвимым и смешным. Макклейн не просил такой судьбы, она сама нашла героя и поставила его в условия, в которых простому копу, приехавшему на Рождество к жене в Лос-Анджелес, пришлось спасать целый захваченный террористами небоскрёб. Босой, грязный и любящий ругнуться парень оказывается почти вровень со зрителем на фоне изысканного злодея Ганса Грубера в исполнении Алана Рикмана.

Чтобы сохранить эффект «народного артиста», в сиквелах сценаристам приходилось бросать Джона во всё более и более невероятные передряги, к четвёртой части открыто признав: он больше не такой, как мы с вами, у него есть секрет: он — Брюс Уиллис. И этим всё сказано.

С юбилеем, легенда! Спасибо за «Йиппи-кай-эй!».

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