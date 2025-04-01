Какие фильмы смотреть в апреле 2025-го? Русские кайдзю и сказочные убийцы

Апрель — месяц затишья в кинопрокате, особенно в российском. Но как минимум стоит отметить редкий случай российского фильма про гигантских монстров, циничную сатиру от студии A24, технотриллер с двумя великими маньяками и оригинальную трактовку германского эпоса. Правда, у двух фильмов пока нет официальных русских трейлеров, так что их премьеры могут и переехать. Но зарубежным зрителям мы в этом месяце завидовать не будем. Из фантастики на западные экраны выходят две экранизации игр (одна совершенно неожиданная, а другая «Майнкрафт») да ещё несколько хорроров, из которых отметим один. Некоторые из зарубежных новинок могут позже добраться и до России (например, «Очи», «Царя царей» и «Гадкую сестру» обещают у нас уже в мае — тогда о них и напишем).

Смерть единорога

Death of a Unicorn

Когда? 3 апреля 2025.

Что? Комедия ужасов.

О чём? Доктор ехал к своим боссам, медицинским магнатам, по лесной дороге — и случайно сбил самого настоящего единорога. Оказалось, что животное и вправду волшебное, из его рога можно делать уникальные лекарства. Но ещё у него есть очень недовольный и жестокий родич, которому не нравится, что на малыше ставят опыты. И он готов наказать людишек рогом и копытами.

Чего ждём? Сатирическую комедию про дельцов от «биг фармы» и лесного монстра-мстителя, который нанизывает их на длинный рог. От режиссёра-дебютанта, зато с Полом Раддом (« Человек-муравей ») и Дженной Ортегой (« Уэнсдей ») в главных ролях. Сатира может оказаться спорной: фармацевты в трейлере показаны противными и алчными, но трудно их не понять, если на кону — панацея от рака. Западные критики, давшие фильму средние оценки, уже попеняли создателям на расплывчатую точку зрения.

Впрочем, не сатирой единой! Судя по трейлеру и отзывам, чёрный юмор и отличные актёры всё равно делают «Смерть единорога» одной из самых ярких новинок российского проката в апреле.

Кракен

Когда? 17 апреля 2025.

Что? Российский фильм о гигантском монстре.

О чём? Новейшая российская субмарина пропала в полярных водах после встречи с таинственным объектом. На её поиски отправляется другая суперсовременная подлодка. Уже из названия ясно, что подводники встретят исполинского кальмара из скандинавских легенд.

Чего ждём? По трейлеру новинка кажется суховатым фильмом-катастрофой, снятым без тени иронии. Никто даже не произнёс «Выпускайте Кракена»! Героические подводники обмениваются чисто информационными репликами и превозмогают качку, айсберги и взрывы газа. Само чудовище, по заветам «Челюстей», нам почти не показывают.

Снял «Кракена» опытный режиссёр Николай Лебедев, на счету которого «Легенда №17», «Волкодав» и ремейк «Экипажа» — именно с последним, скорее всего, будет схож новый фильм. А в главной роли — не менее опытный Александр Петров, хорошо всем знакомый хотя бы по фильмам «Притяжение» и « Сто лет тому вперёд ».

Отряд Светлячков

Когда? 10 апреля 2025.

Что? Российская историческая фантастика про попаданца.

О чём? Несерьёзный современный мальчишка-геймер любит играть в войнушку на смартфоне. Но однажды он находит в музее «машину времени», которая погружает его сознание в виртуальную симуляцию «генетической памяти». Мальчик оказывается в 1942 году в Аджимушкайских каменоломнях в Крыму, где горстка пионеров организует партизанский отряд для борьбы с нацистами.

Чего ждём? Ещё одно кино на любимую в нашей стране тему. Про попаданцев на Великую Отечественную уже есть «Мы из будущего» в двух частях, «Блиндаж», а ещё «Рубеж», где всё ограничилось видениями. «Отряд светлячков» отличается тем, что герой не переносится по-настоящему, а использует аналог «Анимуса» из Assassin’s Creed . В остальном — очередная история перевоспитания «Ивана, родства не помнящего», через участие в подвигах предков.

Западня

Locked

Когда? 10 апреля 2025.

Что? Технотриллер.

О чём? Простой парень Эдди попытался угнать супернавороченную футуристическую машину. Оказалось, что это ловушка: двери захлопнулись и не открываются. Машина бронированная, звукоизолированная, а управляет ею дистанционно пожилой маньяк-изобретатель, который хочет поиграть с угонщиком в одну игру.

Чего ждём? Главная приманка «Западни» — актёрский состав. Ветеран Энтони Хопкинс (неповторимый Ганнибал Лектер) в роли злодея выступает против своего достойного последователя Билла Скарсгарда (Пеннивайз из « Оно », вампир из « Носферату » и ещё ряд зловещих личностей), который для разнообразия сыграл жертву. Отзывы критиков сдержанные: обоих актёров хвалят за сыгранную «битву умов», но фильм называют затянутым. Говорят, что под конец у сценаристов кончились идеи, что ещё можно сделать с кибермашиной.

Хаген. В долине Нибелунгов

Hagen — Im Tal der Nibelungen

Когда? 24 апреля 2025.

Что? Мифологическое фэнтези. Экранизация книги Вольфганга Хольбайна, обыгрывающей германский эпос «Песнь о нибелунгах».

О чём? О Хагене — смелом воине, но жестоком убийце и предателе богатыря Зигфрида в оригинальной легенде. Фильм показывает его с другой стороны: как непонятого антигероя и верного слугу короля Гюнтера. Хаген пытается бороться с растущим влиянием чужака Зигфрида на двор и на королевну Кримхильду, в которую в этой версии и сам влюблён.

Чего ждём? Гримдарковое фэнтези из Германии, деконструирующее средневековую сагу о Зигфриде с точки зрения неожиданного персонажа. Снят «Хаген» за скромный по голливудским меркам бюджет, но смотрится вполне прилично. Фильм прошлогодний, так что на родине он уже получил ряд номинаций на премии за спецэффекты и костюмы. Германские критики тоже хвалят визуал, а вот сценарий ругают за скомканность, недокрученность и логические пробелы.

Заведи меня

Turn Me On

Когда? 24 апреля 2025.

Что? Романтическая антиутопия.

О чём? В недалёком будущем стало так много стресса, что все принимают седативные препараты, усмиряющие эмоции. Но однажды героиня решает их не принимать, чтобы чувствовать любовь, а затем подбивает на это и других.

Чего ждём? Инди-кино с самой избитой темой для антиутопии: «злодеи хотят отнять наши эмоции и запретить любовь» (кто сказал «Эквилибриум»? «Посвящённый»? «Равные»? «THX 1138»?). Работу режиссёра-новичка с малоизвестными актёрами, снятую в тусклых тонах и камерных декорациях. Если не читать анонсы, по трейлеру можно подумать, что эксперимент с эмоциями охватывает не весь мир, а маленький санаторий. Оценка на IMDb — чуть выше 5…

А теперь внезапный поворот: несмотря на всё это, «Заведи меня» умудрился получить довольно-таки положительные отзывы от критиков! Отмечают развитие персонажей и экранную химию между актёрами, хвалят юмор (по сути, это ромком, а не серьёзная антиутопия) и даже некоторые оригинальные идеи. Неужели это тот случай, когда избитому сюжету нашли новое применение? Или критики просто хвалят любое медленное серое кино про тоталитаризм? Проверять или нет — решать вам.

А также: мультфильмы для детей

Как перевоспитать дракона (Er lang shen zhi shen hai jiao long) — китайский фэнтези-мультфильм про дракончика, который ворует магические артефакты по заказу тёмного духа. Но он, конечно, перевоспитается.

Джунгли юрского периода (Jungle Beat 2: The Past) — мультфильм аж с Маврикия (остров возле Африки, если что) о разумных зверушках, попавших в эпоху динозавров… и почему-то первобытных людей. Сказка!

Пираты опасного моря: Капитан Клык (Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral) — норвежский мультфильм про добрых пиратов, драконов и злодейку, которая с пиратами борется.

Ай да Пушкин! — российский рисованный мультфильм о сказочных похождениях в деревне самого Александра Сергеича Пушкина.

А также: ужасы под другими названиями!

Микки Монстр (ScreamBoat) — очередное треш-издевательство над персонажами сказок в духе «Крови и мёда», на сей раз с самим Микки Маусом. Поскольку в общественное достояние перешёл только мультфильм «Пароходик Вилли», злобный мышь носит кепку, плавает на пароходе и нападает на пассажиров.

Оно. Новая глава (It Feeds) — американский ужастик о духе-вампире, вытягивающем жизнь из девушки. Никак не связан с фильмом «Оно», и никакая не новая глава, а отдельная история.

Последний экзорцист (Shadow of God) — хоррор об изгнании демона, вселившегося в священника и убившего семь других экзорцистов. Никак не связан с фильмом «Последнее изгнание дьявола» и другими с подобными названиями.

Проклятие матери. Одержимая (Menjelang Ajal) — индонезийский ужастик о многодетной маме-одиночке, которая продала душу джинну за материнский капитал.

А также: повторный прокат классики

Порко Россо — аниме великого Миядзаки в жанре магического реализма о лётчике, который превратился в свинью внешне, но не в душе. Это не самая известная и успешная работа Хаяо, но многие ценят её за прекрасные кадры полётов, уютную атмосферу и мудрую мораль.

Зарубежные премьеры

Minecraft в кино

A Minecraft Movie

Когда? 4 апреля 2025.

Что? Попаданческая фантастика, комедия. Экранизация игры Minecraft.

О чём? О группе людей из нашего мира, попавших во вселенную игры Minecraft. Здесь всё сделано из кубиков, которые можно создавать и разрушать, что даёт безграничные возможности для творчества. А ещё тут кубические свинолюды, кубические овцы, панды и жуткие криперы.

Чего ждём? Один из тех фильмов, которые многие заранее ненавидят, но в итоге могут иронично полюбить. Ещё с первого трейлера поклонников игры не устроили главные герои — самые обыкновенные люди, смотревшиеся неуместно в кубическом мире Minecraft. Казалось, создатели струсили, не выдержали эстетику игры и в надежде на широкую публику вытащили на передний план кинозвёзд — в первую очередь комика Джека Блэка («Медиатор судьбы», «Школа рока» и очень похожий на этот фильм « Джуманджи: Зов джунглей ») и громилу Джейсона Момоа (« Игра престолов », « Дюна »).

Но в последующих трейлерах нам всё-таки показали что-то интересное из мира игры. А Блэка и Момоа так высмеивали, что они из источника раздражения превратились в безобидные мемы. Теперь многие пойдут в кинотеатры просто чтобы издевательски похихикать над ними. На что создатели, видимо, и рассчитывали.

Дожить до рассвета

Until Dawn

Когда? 23 апреля 2025.

Что? Ужасы, хронофантастика. По мотивам одноимённой игры.

О чём? Группа молодых людей собралась на пикник в горном коттедже, но одна девушка из компании таинственно исчезла. Год спустя герои возвращаются на то же место, чтобы найти ответы, — и погибают. А потом воскресают, потому что попали в хронопетлю. Им надо правильно «пройти» эту ночь, чтобы не стать жертвами маньяка с топором или лесного людоеда вендиго.

Чего ждём? Очень вольную и весьма неожиданную экранизацию игры, снятую Дэвидом Сандбергом (« Шазам », приквел «Аннабели»). В оригинале никакой временной петли не было — герои просто пытались выжить, а игроки, проходя сюжет, делали тот или иной выбор и наблюдали его последствия (а потом, конечно, пробовали снова, чтобы пройти по-другому). Сценаристы фильма (один из которых работал над экранизацией « Оно ») обыграли типичную игровую условность как фантастику: персонажи снова и снова «перепроходят» свою историю, чтобы найти правильный выход.

Герои, кстати, совершенно другие, чем в игре, да и дело происходит не зимой. Так что поклонников Until Dawn заранее разочаруем — от её сюжета и визуального стиля, похоже, мало что осталось. В каком-то смысле «Дожить до рассвета» — экранизация не конкретной игры, а типичного игрового процесса в хоррор-игре.

Грешники

Sinners

Когда? 16 апреля 2025.

Что? Мистика, «южная готика».

О чём? О депрессивных тридцатых в южных штатах США. Смоук и Стэк, братья-близнецы с тёмным прошлым, возвращаются в городок своего детства — и обнаруживают, что там завелась нечистая сила. Посмотрим, как она сдюжит против «Томми-гана» в руках чёрного гангста!

Чего ждём? Новый фильм Райана Куглера, режиссёра «Крида» и « Чёрной пантеры », с его любимым актёром Майклом Б. Джорданом в ролях обоих братьев. Компанию ему составит Хейли Стайнфелд (« Игра Эндера », « Бамблби » и голос Вай из « Аркейна »). Судя по трейлеру, кино погружает в атмосферу эпохи блюза, шляп и гангстеров в знойных болотных краях, где ещё помнят традиции вуду (конкретный штат не указан, но наверняка Луизиана). Так что обилие чернокожих персонажей в этом случае — не какая-нибудь «повесточка», а обязательная часть сеттинга.

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