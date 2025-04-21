Обзор Blue Prince. Извините, а где у вас Тайная комната?

В Blue Prince мы играем за Саймона, молодого наследника экстравагантного и богатого семейства, чей патриарх недавно скончался. Условия получения поместья Маунт-Холли и прилежащих к нему земель нетривиальна: в огромном доме нужно найти потайную 46-ю комнату. А сделать это ох как непросто, ведь каждый день содержание комнат и они сами загадочным образом обнуляются.
Входя в особняк каждый божий день, игрок видит три дверных проёма. Открыв дверь, можно выбрать одну из трёх предложенных комнат — это может быть что угодно: уютная спальня, коридор, кладовая или гостиная. Таким нехитрым образом нужно заполнить сетку чертежа дома 5 на 9 клеток. Каждый тип помещения даёт ресурсы в виде драгоценностей, монеток или дополнительных шагов, ведь на перемещение между комнатами тратятся силы.