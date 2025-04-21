Обзор Blue Prince. Извините, а где у вас Тайная комната?

В Blue Prince мы играем за Саймона, молодого наследника экстравагантного и богатого семейства, чей патриарх недавно скончался. Условия получения поместья Маунт-Холли и прилежащих к нему земель нетривиальна: в огромном доме нужно найти потайную 46-ю комнату. А сделать это ох как непросто, ведь каждый день содержание комнат и они сами загадочным образом обнуляются.



