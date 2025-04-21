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#обзор игры#головоломка#квест#детектив

Обзор Blue Prince. Извините, а где у вас Тайная комната?

Данил Ряснянский
21 апреля 15:00
447
3 минуты на чтение
Вышедший недавно пазл-рогалик Blue Prince покорил практически всех критиков: игру называют чуть ли не лучшим представителем жанра и ставят исключительно высокие баллы. Игроки с лихой подачи журналистов пошли навстречу новообретённой «Игре года», но далеко не все углядели в ней обещанный хит. Шедевр, игровой артхаус или раздутая прессой пустышка? Разгадать это не так просто!
Жанр: пазл
Разработчик: Dogubomb
Издатель: Raw Fury
Возрастной рейтинг: 12+
Перевод: нет
Платформы: PС, XBox Series S|X, PS5
Играли на: PC
Похоже на: Return of the Obra Dinn; Outer Wilds; Lorelei and the Laser Eyes
В Blue Prince мы играем за Саймона, молодого наследника экстравагантного и богатого семейства, чей патриарх недавно скончался. Условия получения поместья Маунт-Холли и прилежащих к нему земель нетривиальна: в огромном доме нужно найти потайную 46-ю комнату. А сделать это ох как непросто, ведь каждый день содержание комнат и они сами загадочным образом обнуляются.

Входя в особняк каждый божий день, игрок видит три дверных проёма. Открыв дверь, можно выбрать одну из трёх предложенных комнат — это может быть что угодно: уютная спальня, коридор, кладовая или гостиная. Таким нехитрым образом нужно заполнить сетку чертежа дома 5 на 9 клеток. Каждый тип помещения даёт ресурсы в виде драгоценностей, монеток или дополнительных шагов, ведь на перемещение между комнатами тратятся силы. 
Соблазну бежать прямиком на север поместья к заветной потайной комнате лучше не поддаваться — упрётесь в лимит ресурсов, поцелуете запертые двери и отправитесь на перезапуск забега следующим игровым днём. В теории дойти до финала возможно в первый день, но на практике Blue Prince ведёт себя как и положено рогалику — строит досадные препятствия путём случайной генерации. В ней есть свои закономерности и лайфхаки, но на разгадку паттернов гарантированно уйдёт несколько попыток.
И первое время подобный подход по-настоящему интригует. Blue Prince раскрывает свои секреты последовательно и неторопливо, сразу на нескольких уровнях. Ты потихоньку изучаешь через письма и другие документы историю обитателей этого своеобразного дома. Дневников, книг, газетных вырезок и прочего хлама в Blue Prince полно, а выстраивать из разрозненных записок на манжетах цельную связную мифологию семьи очень интересно. Много тайн хранит и окружающий мир. Где находится поместье? Какой сейчас год? А наша ли с вами это реальность в принципе? Игра красиво общается недомолвками, что многим придётся по вкусу.
Так же аккуратно и потихоньку появляется понимание, как функционирует особняк. Просто ходить, решать загадки, изучать особенности каждой из более чем сорока видов комнат само по себе увлекательно, особенно когда сталкиваешься с чем-то в первый раз или переосмысливаешь какую-то уже, казалось бы, ненужную информацию. Моменты творческих озарений случаются постоянно, а отсутствие чёткой цели даёт ощущение подлинной свободы. Даже постоянные перезапуски игрового цикла не сильно раздражают, особенно когда удаётся заполучить элементы метапрогрессии вроде ключ-карты для электронных замков или металлоискателя для поиска монеток.
Но позже, и увы, до получения доступа в «Комнату 46» Blue Prince активирует режим фрустрации. Плохо контролируемый рандом может раз за разом не давать нужных комнат для продвижения вперёд. Повторяющиеся, пусть и имеющие разные решения, загадки приходится разгадывать только ради ресурсов, а не ради увлекательного массажа серого вещества. Некоторые метапазлы, чьё решение кроется не в отдельных комнатах, разбросаны по всему особняку и могут не дать ничего полезного ни истории, ни прогрессии. И это очень раздражает и раздувает и без того немаленькое прохождение — просто чтобы добраться до финальных титров, понадобится не меньше пятнадцати часов.
Все эти долгие часы строго рекомендуется сидеть с карандашом и блокнотом, прямо как во времена Myst. В игре нет журнала как такового, поэтому без бумаги под рукой риск запутаться и сломать мозг повышается с каждой минутой. Всем неанглоговорящим игрокам пригодится и словарь: на неплохом знании языка здесь, к сожалению, построено не только повествование, но и некоторые загадки. Локализации, кажется, ждать не стоит.
Blue Prince — не уникальный детектив вроде Return of the Obra Dinn, не интеллектуальная философская The Talos Principle и даже не минималистичный хит Witness. Это интересный жанровый эксперимент, который легко рекомендовать владельцам платных подписок (игра сразу доступна и в Game Pass, и PS Plus), но трудно советовать для покупки. За званием «Игра года» в комнату 46 можно не ходить, его там нет.

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Данил Ряснянский
#обзор игры#головоломка#квест#детектив
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