Обзор Blue Prince. Извините, а где у вас Тайная комната?

Blue Prince — не уникальный детектив вроде Return of the Obra Dinn, не интеллектуальная философская The Talos Principle и даже не минималистичный хит Witness. Это интересный жанровый эксперимент, который легко рекомендовать владельцам платных подписок (игра сразу доступна и в Game Pass, и PS Plus), но трудно советовать для покупки. За званием «Игра года» в комнату 46 можно не ходить, его там нет.