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#обзор фильма#A24#чёрная комедия

«Смерть единорога»: в сказочном лесу никто не услышит твой крик

Олеся Климчук
9 апреля 15:00
4 минуты на чтение
Эллиот Кинтнер (Пол Радд) и его дочь Ридли (Дженна Ортега) едут на встречу с боссом фармацевтической компании, Оделлом Леопольдом (Ричард Э. Грант). Эллиот стремится к новой должности, которая может обеспечить ему и его дочери безбедное будущее, а Ридли, как и многие подростки, надеется, что её наконец оставят в покое. По пути в частную резиденцию Леопольдов Кинтнеры случайно сбивают на лесной дороге странное существо, которое при ближайшем рассмотрении подозрительно напоминает небольшого единорога. Естественно, расчётливые богачи мигом понимают, что животное можно использовать в корыстных целях. Увы, то, что это может быть смертельно опасной затеей, они выясняют слишком поздно.
Death of a Unicorn

Жанр: фильм ужасов, комедия
Режиссёр: Алекс Шарфман
В ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Уилл Поултер, Энтони Кэрриган
Премьера: 8 марта 2025 (мир), 3 апреля 2025 (российский прокат)
Продолжительность: 107 мин
Похоже на: «Чужой» (1979), «Парк юрского периода» (1993), «Микки 17» (2025), «Хижина в лесу» (2012), «Крампус» (2015)
Благодаря волшебным сказкам мы воспринимаем единорогов как добрых, мудрых, справедливых и чистых сердцем существ. Они красиво гарцуют по зелёным лугам, излучают магию и склоняют головы перед непорочными девами, а обидеть их можно одним лишь суровым взглядом. На самом деле, если даже неглубоко копнуть в фольклор, быстро станет понятно, что мнения об этих нежных копытных сильно разнятся. Их часто изображали злобными, мстительными и смертельно опасными существами, с которыми лучше не встречаться на тёмных лесных тропинках. Именно этот нестандартный взгляд на волшебных лошадок и попытался исследовать Алекс Шарфман.

Это первый фильм режиссёра, но за спиной у него была, казалось бы, надёжная поддержка. Студия А24 всё ещё выпускает немало хорошего кино, а в продюсерах «Смерти единорога» числится сам Ари Астер («Солнцестояние»). Результат совместных трудов не вышел полнейшим провалом, но перед просмотром ожидания всё-таки стоит занизить.

Расшифровывать и анализировать тут совершенно нечего — это вам не постхоррор Джордана Пила. Если попытаться уместить посыл фильма в одно предложение, получится примерно следующее: богачи — мерзкие и бездушные, корпорации — злые, губить природу — плохо, а семья — это самое важное. Когда герои привозят сбитого и вроде как мёртвого (но это не точно) единорога в поместье Леопольдов, алчные толстосумы моментально пытаются его монетизировать — от рога до кончика хвоста. Опытные любители фэнтези ещё со времён «Гарри Поттера» знают, что мутные схемы с единорогами обычно ничем хорошим не заканчиваются. Если обижать могущественное магическое существо, оно вполне может обидеть тебя в ответ, да ещё как.
Поначалу главным конфликтом фильма кажется борьба за душу отца Ридли, который ради солидной зарплаты готов послушно сидеть у ноги хозяина (буквально, такая сцена есть). Но пропасть между добрыми и злыми героями вскоре становится настолько очевидной, что вялая интрига тут же испаряется. Когда за сбитым детёнышем являются разъярённые родители, после неловкого и местами скучного первого акта фильм превращается в бодрый слэшер.
Экшен добавляет кино динамики, и следить за тем, как жуткие зубастые единороги методично расправляются с обидчиками их чада, довольно увлекательно. Пожалуй, такой буквальной иллюстрации лозунга «ешь богатых» мы не видели на экранах уже давно. Экранное насилие тут, как говорится, на весь бюджет. В кадре людей разрывают надвое, их головы протыкают рогами и давят копытами, а внутренности щедро разбрасывают по периметру поместья. Не будем говорить, кому удастся пережить ночь, но спойлеры вряд ли испортят впечатление от просмотра. Определить, на ком из героев есть сюжетная броня, несложно, поэтому за «хороших» персонажей можно не переживать.
Злодеи тут нарочито карикатурные. Они бы органично вписались в фильм вроде «Эйса Вентуры», но здесь градус буффонады пониже, и на фоне других, чуть более реалистично прописанных героев получился явный перебор. Лучше всех справляется Уилл Поултер в роли «золотого мальчика» Шепарда Леопольда — его герой, конечно, не менее гиперболизированный, зато очень смешной. Правда, он смутно похож на умеренно сообразительного Адама Уорлока из третьих «Стражей галактики», но за потрясающую коллекцию шорт ему можно простить любые самоповторы.
В целом кино получилось неровным и несколько хаотичным. При всей простоте морали оно не может сфокусироваться на одной теме и мечется от критики капитализма к семейным ценностям и обратно. Иногда фильм вспоминает, что вообще-то студия А24 славится сложными околофилософскими картинами, и всё становится ещё печальнее. Ко всему прочему, единороги оказываются способны организовывать трансцендентный опыт для тех, кто касается их волшебных рогов. В духе Доктора Стрэнджа счастливчик мысленно летит через цветные галактики и попутно узнаёт пару сакральных истин. Под грузом экзистенциальных тем и без того не самое блестящее кино начинает зловеще трещать и сыпаться. Держат его только саспенс в духе «Парка юрского периода» и некоторые актёрские работы. Помимо Поултера, радует глаз Дженна Ортега, а ещё Энтони Кэрриган в роли дворецкого Гриффа оказывается неожиданно хорош. Пол Радд — неплохой комик, но на этот раз у него было немного шансов продемонстрировать свой талант. 
Большая часть действия происходит под покровом ночи, да и монстров показывают не сразу, удерживая мало-мальскую интригу. В тёмных сценах спецэффекты выглядят пристойно, и дизайн существ производит впечатление изобретательного. Не совсем ясно, как здоровенным лошадям с огромными копытищами удаётся бесшумно подкрадываться к беззащитным жертвам (спишем на магию), но погружению это не слишком мешает. Днём всё выглядит значительно скромнее, а лохматые хищные кони настолько неестественно компьютерные, что даже немного обидно за предыдущие удачные сцены. 
Изначально музыку к «Смерти единорога» должен был писать сам Джон Карпентер, но его место заняли композиторы Дэн Ромер (Far Cry 5) и Джозуэ Греко. Саундтрек вышел эклектичным, как и само кино, но внезапные средневековые мотивы, которые пару раз прорываются через стандартные фоновые мелодии, звучат вполне аутентично.
«Смерть единорога» — местами забавное, местами напряжённое, местами изобретательное, но в целом среднее кино. Его вполне можно посмотреть в качестве ненавязчивого развлечения, а потом забыть. Думать тут не заставляют, особо грустить и пугаться тоже почти не придётся, а прямая как рог единорога мораль «не будьте злыми и жадными», пожалуй, всё-таки лучше, чем вовсе никакой.

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Денис Старостин

20.08.2022

76194

Умопомрачительные фантазии обо всём и сразу.

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Олеся Климчук
#обзор фильма#A24#чёрная комедия
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