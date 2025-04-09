«Смерть единорога»: в сказочном лесу никто не услышит твой крик

Благодаря волшебным сказкам мы воспринимаем единорогов как добрых, мудрых, справедливых и чистых сердцем существ. Они красиво гарцуют по зелёным лугам, излучают магию и склоняют головы перед непорочными девами, а обидеть их можно одним лишь суровым взглядом. На самом деле, если даже неглубоко копнуть в фольклор, быстро станет понятно, что мнения об этих нежных копытных сильно разнятся. Их часто изображали злобными, мстительными и смертельно опасными существами, с которыми лучше не встречаться на тёмных лесных тропинках. Именно этот нестандартный взгляд на волшебных лошадок и попытался исследовать Алекс Шарфман.
Это первый фильм режиссёра, но за спиной у него была, казалось бы, надёжная поддержка. Студия А24 всё ещё выпускает немало хорошего кино, а в продюсерах «Смерти единорога» числится сам Ари Астер («Солнцестояние»). Результат совместных трудов не вышел полнейшим провалом, но перед просмотром ожидания всё-таки стоит занизить.
Расшифровывать и анализировать тут совершенно нечего — это вам не постхоррор Джордана Пила. Если попытаться уместить посыл фильма в одно предложение, получится примерно следующее: богачи — мерзкие и бездушные, корпорации — злые, губить природу — плохо, а семья — это самое важное. Когда герои привозят сбитого и вроде как мёртвого (но это не точно) единорога в поместье Леопольдов, алчные толстосумы моментально пытаются его монетизировать — от рога до кончика хвоста. Опытные любители фэнтези ещё со времён «Гарри Поттера» знают, что мутные схемы с единорогами обычно ничем хорошим не заканчиваются. Если обижать могущественное магическое существо, оно вполне может обидеть тебя в ответ, да ещё как.