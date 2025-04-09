«Смерть единорога»: в сказочном лесу никто не услышит твой крик

Благодаря волшебным сказкам мы воспринимаем единорогов как добрых, мудрых, справедливых и чистых сердцем существ. Они красиво гарцуют по зелёным лугам, излучают магию и склоняют головы перед непорочными девами, а обидеть их можно одним лишь суровым взглядом. На самом деле, если даже неглубоко копнуть в фольклор, быстро станет понятно, что мнения об этих нежных копытных сильно разнятся. Их часто изображали злобными, мстительными и смертельно опасными существами, с которыми лучше не встречаться на тёмных лесных тропинках. Именно этот нестандартный взгляд на волшебных лошадок и попытался исследовать Алекс Шарфман.





Это первый фильм режиссёра, но за спиной у него была, казалось бы, надёжная поддержка. Студия А24 всё ещё выпускает немало хорошего кино, а в продюсерах «Смерти единорога» числится сам Ари Астер («Солнцестояние»). Результат совместных трудов не вышел полнейшим провалом, но перед просмотром ожидания всё-таки стоит занизить.





