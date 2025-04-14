Обзор Atomfall: ядерный симулятор конспиролога

Если свести описание Atomfall к набору тегов, её не отличить от Fallout или Stalker: #открытыймир #rpg #прокачка #выживание #шутер #постапокалипсис #нелинейность. В случае с Fallout ещё #ретрофутуризм. Но на деле сравнивать эту игру хочется скорее с The Talos Principle или Prey от Arkane Lyon. А ещё очень хочется, чтобы именно игры вроде Atomfall определяли, как будут выглядеть открытые миры в будущем.

Человек, который изменил всё

Разработчик и издатель: Rebellion Жанр: Immersive sim Похоже на: Prey (2017), What Remains of Edith Finch Платформы: PC, XBox Series, PS5 Играли на: PC Прошли за: 15 часов Сходство с The Talos Principle — в судьбе проекта. Жила-была студия, умела делать шутеры категории Б, но одно кадровое изменение вдохнуло в неё новую жизнь. В случае с Croteam это приход писателей Томаса Жуберта и Йонаса Киратзеса — так у клепателей «Серьёзных Сэмов» и других легкомысленных проектов появилась серия философских головоломок.

Для Rebellion таким стал Бен Фишер — он привил им чувство вкуса и творческой смелости. Первый же его проект как главы разработки кардинально отличается от очередного симулятора отстреливания яиц Гитлеру. Это что-то нешаблонное и притом насквозь британское: гибрид шутера-выживача в открытом мире с симулятором конспиролога в сеттинге альтернативной истории. Да и тему выбрали нешуточную: одну из самых страшных ядерных катастроф.



Бен Фишер фото: The Gamer

Уиндскейл: сеттинг в шапочке из фольги

Для новой детективной игры в Rebellion выбрали идеальный сеттинг — альтернативную историю, связанную с атомным комплексом «Селлафилд» в городке Сискейл в Англии. Это холодная война в миниатюре: гонка вооружений, шпионаж, обман, катастрофические ошибки, смерти и тотальная цензура.

После Второй мировой британцы хотели заполучить атомную бомбу, но своих ресурсов им не хватало. Так что наработки передали США для Манхэттенского проекта, а те в ответ должны были предоставить коллегам готовую бомбу. Но одновременно с этим британские наработки уплывали в другую сторону — в СССР (как позже выяснилось, стараниями шпионов из Кембриджской пятёрки). Так что США в итоге запретили передачу за рубеж любых ядерных технологий. Британии снова пришлось полагаться на себя.

«Селлафилд» начали строить в 1947 году. Официально это был «мирный атом», но на деле тут разрабатывали ядерное оружие и производили оружейный плутоний. В реакторах использовали несовершенное воздушное охлаждение — места под водохранилище просто не было. Причём изначально станцию хотели запустить даже без воздушных фильтров — в таком случае при катастрофе загрязнение воздуха было бы в 20 раз сильнее!

Уиндскейл был одним из энергоблоков «Селлафилда». На момент аварии его ещё даже не запустили — и несмотря на это, вся «слава» досталась именно ему.

От открытия до первого инцидента не прошло и года: 17 октября 1956 года Елизавета II торжественно запустила комплекс, а 8 (или 10, по другим данным) октября 1957-го из-за ошибок персонала и конструктивных недочётов в одном из энергоблоков начался пожар. Огонь охватил 8 тонн урана, радиоактивное облако накрыло всю Британию и достигло Европы.

Власти для борьбы с последствиями катастрофы ввели… тотальную цензуру. Новости об инциденте не пропускали в эфир и газеты, степень загрязнения объявили «незначительной», а на выезде из Сискейла дежурили военные.

До сих пор достоверной информации о причинах, масштабах и числе пострадавших, даже дате инцидента найти почти нереально: следы замели, а концы спрятали в воды Ирландского моря. Оставалось только судачить о причинах того, что произошло в «Селлафилде». Всего за историю комплекса с 1957 по 2014 год произошло 9 инцидентов с выбросами радиоактивных изотопов.

Градирни комплекса «Селлафилд» в игре

Интерес к британской ядерной программе подогрелся в 1980-х годах, когда по Англии прокатилась волна загадочных смертей учёных, работавших на корпорацию Marconi — подрядчика в производстве атомных подлодок. Основных теорий было две: саботаж КГБ и зачистка хвостов британскими властями. Рассекреченные документы не подтвердили ни одну из них.

Как же с таким интересным материалом поступили Rebellion и Фишер? Давайте разбираться.

Разбирайся сам!

Говорить о сеттинге Atomfall без спойлеров сложно, так что простите некоторую обтекаемость формулировок. Комплекс «Селлафилд» здесь пережил похожий инцидент в 1957 году, но его суть была абсолютно иной. Изменились и последствия инцидента, и вид окрестностей станции. В этом ретрофутуристичном сеттинге ретро куда больше: никаких ЭВМ, бытовых роботов и тому подобного, зато каждая деталь старой одноэтажной Англии воссоздана с любовью. За футуризм и всё с ним связанное отвечает организация B.A.R.D.: её боевые роботы, стимуляторы и огромные ЦОДы выглядят колоритно, но всё же не определяют сеттинг.

И эта B.A.R.D. как-то образом связана с инцидентом в Уиндскейле. Как? Чёрт его знает.

Даже экран выбора сложности в Atomfall оригинальный

Atomfall дарит игроку абсолютную свободу — или наказывает его, тут как посмотреть. Разработчики уже в первых материалах заявили, что на место традиционных квестов придут «улики» — фрагменты сюжетно значимой информации, которую игроку нужно собирать и интерпретировать самому. Никаких подсказок, никакого ведения за руку — после небольшого туториала в стартовом бункере игрока выпинывают в открытый мир с единственной задачей: добраться до некой «Развязки». «Развязка» — это ключ: либо к тайне трагедии на Уиндскейле, либо к выходу из зоны отчуждения. Решать только игроку.

С самого начала Atomfall показывает, что она в первую очередь immersive sim. Чтобы понять ощущения от игрового процесса и вариативности, представьте Prey 2017 года с теми же возможностями, но без маркеров миссий и назойливых операторов, которые выходят на связь каждые 15 минут. Atomfall — та же Prey, но целеполагание, постановку задач и пути решения определяет сам игрок. Игра честно даёт только информацию, и даже редкие просьбы местных NPC, про которые, казалось, можно воскликнуть: «Вот, не смогли обойтись без квестов, обманули разработчики!» — оборачиваются каскадом последствий, способных изменить весь игровой мир.

Свобода Atomfall настолько радикальна, что игру можно пройти, ни с кем не разговаривая и убивая всех на своём пути. Даже в этом случае можно собрать достаточно информации, чтобы выйти на одну из концовок. Сюжетной брони нет ни у кого.

Окрестности Уиндскейла — та же станция «Талос-1», полная секретов, опасностей и скрытых путей. По мере исследования игрок собирает «улики» или «зацепки» (Leads): записки, предметы, показания жителей зоны отчуждения и отметки на карте.

А ещё здесь очень красиво!

Главная фишка — в полном отсутствии указаний со стороны игры. Найденный ключ не добавляет на карту маркер двери, а записка с координатами почти никогда не добавляет «вопросик». Немалую часть игрового времени займёт копание в обрывках информации, чтобы понять: а что дальше? Куда идти, кого спрашивать, какой предмет нужен, чтобы пройти за очередную закрытую дверь, и как его найти?

Atomfall доверяет игроку действовать самостоятельно, а не идти от маркера к маркеру — и это даёт невероятный уровень погружения. Нелинейность здесь не набор опций в диалогах и не цифры проверок. Выбор в Atomfall полностью определяется действием: куда пойти, какой рычаг дёрнуть, поднять трубку таинственного телефона или нет. Даже финальный выбор не сводится к диалогу или «светофору»: это набор принципиально разных геймплейных задач.

Внутри «Развязки» тоже очень атмосферно, а опасности таятся за каждой дверью

А действия игрока влияют на окружение. Простой пример: чем больше входов в «Развязку» по мере прохождения открывает игрок, тем больше представителей разных фракций попытается заглянуть в неё следом. К финалу «Развязка» из закрытой тайны превратится в ещё один источник ресурсов для одичавших в изоляции местных.

Кстати, о них. По мере прохождения придётся взаимодействовать с местными фракциями: военными из «Протокола», которые без связи с «центром» устроили в округе военную диктатуру; экотеррористами-«друидами», которые ещё безумней, чем кажутся на первый взгляд; редкими выжившими учёными из B.A.R.D., каждый из которых ведёт свою игру; и, конечно, простыми местными, которые пытаются выжить и не сойти с ума. С каждой из сторон можно заключить ситуативный союз, у каждой есть свои квесты и загадки, с каждой связана одна из возможных концовок.

К каждой реплике прилагается её эмоциональная окраска. Очень помогает в отыгрыше. Особенно когда неосторожная реплика может обнулить направление расследования

Игрок соприкоснётся с каждой из фракций, и в каждой найдутся колоритные персонажи со своей историей и болью. Но всё же интересным сюжетом и драматургией тут и не пахнет. Проблема в протагонисте: под нашим управлением безликая болванка без имени, внешности и пола, зато в стильных кожаных берцах. Протагонист не знает о себе ничего, и, кажется, его не сильно это беспокоит — да и окружающих очередной чудак с амнезией не удивляет. Даже злодея как такового нет: условный «финальный босс» будет отличаться.

А впрочем, Atomfall — игра не об этом. Это именно симулятор конспиролога: игра заставляет пылесосить локации в поисках малейших зацепок о том, что на самом деле произошло на Уиндскейле, как с этим связаны друиды, кто сбил правительственный вертолёт, что это за синекожие мутанты, что вообще такое B.A.R.D. и почему [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]? Что скрывала мёртвая хозяйка [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]? Почему священник не хочет, чтобы вы расследовали убийство в церкви? Почему Оберон должен умереть? Кто этот таинственный голос в телефонной трубке? Может, это и есть Оберон? Почему у некоторых друидов [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] и что скрывает доктор [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]? Кто обесточил вышки радиосвязи и зачем капитан Симс оставил в лесу друидов записи о [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]? Зачем доктор [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] доктора [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] и почему у него [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]? Наконец, зачем понадобилось вводить такой жёсткий карантин и огораживать окрестности «Селлафилда» железобетонной стеной? И почему никто не торопится снимать ограничения?

Если сказать этому дедушке, что слышишь голос в отключённом телефоне, он сочтёт вас психом и не будет с вами говорить до конца игры. К слову о важности выбора реплик

Общая картина трагедии на Уиндскейле собирается неторопливо, по кусочкам, и почти каждый сопровождается небольшой локальной историей, связанной с кем-то из обитателей зоны отчуждения. Поэтому хотя раскрытие главной тайны может затянуться на 15, а то и на 20 часов, по пути игрок не остаётся без загадок, сплетен и маленьких трагедий. Можно и убийство раскрыть, и в странном обряде поучаствовать, и военный переворот устроить.

В таких играх особенно важна сила главной загадки и интриги. На этом сыпались многие детективные «симуляторы ходьбы», чей бум пришёлся на 2010-е с успехом Dear Esther и The Vanishing of Ethan Carter. И здесь Atomfall тоже не разочаровывает: финал здесь, к счастью, не «сон собаки», но по мере приближения к нему градус сюра повышается. К концу игры при вдумчивом прохождении и сборе максимального числа зацепок вы, скорее всего, будете рассказывать друзьям об Atomfall примерно с таким лицом:

После прохождения Atomfall мне больше всего хотелось обсудить игру с кем-то, кто тоже её прошёл, узнать, как именно он раскрыл тайну Уиндскейла, к каким выводам пришёл, поделиться своими безумными теориями. Так что с задачей создать симулятор конспиролога Rebellion справились на крепкую пятёрку.

Зачем здесь пушки и крафт?!

На той же системе «улик» завязано и исследование открытого мира. Никто не запрещает сразу же на выходе из бункера пойти куда глаза глядят, но Atomfall поощряет более интеллектуальный подход: общение с местными в поисках точек интереса, ручную расстановку крестиков и черепов на карте по собранным зацепкам, поиск альтернативных путей проникновения.

Враги ходят группами, неплохо вооружены, и бои выходят напряжёнными. Тактики в них куда больше, чем экшена

Локации на первый взгляд неказисты, но сделаны с умом и вкусом. В игре почти нет помещений, в которые можно проникнуть только одним образом, ни одной геймплейной задачи, подход к выполнению которой как-то ограничен.

Простой пример: для запуска одного из местных ЦОДов нужен генератор. Можно порыскать рядом с ЦОДом и найти записку с информацией о том, где лежит аналогичный генератор. Можно поискать генератор у торговцев. Можно узнать у того же торговца, что аналогичный генератор есть у священника в деревне. А у священника этот генератор можно забрать силой, в награду за выполненную задачу или шантажом, нарыв на него компромат.

И такая вариативность касается любой задачи в игре. Atomfall — невероятная песочница, она подстраивается под любое, самое безумное решение игрока и всё равно даёт возможность идти дальше.

А вот инвентарь здесь ограниченный. Кабы не расставленные по бункерам и убежищам схроны, было бы совсем несладко

А посреди всего этого великолепия — стрельба, крафт и прокачка перками. Не могу сказать, что они плохие, просто не блистательные и стандартные. Но и они великолепно интегрированы в общую игровую канву. Во-первых, любую проблему можно решить, просто всех перестреляв — зачем слушать монологи выжившего из ума вояки, если можно его пристрелить и забрать с трупа нужную записку? Во-вторых, в игре много бэктрекинга, и регулярные встречи с разбойниками, друидами или солдатами добавляют необходимого драйва. В-третьих, когда чувство прогрессии подкрепляется новым комплектом стимуляторов или деталями крафта, продвигаться в поисках новых «улик» становится ещё интереснее.

Ну и в-четвёртых, стрельба всё-таки получилась весёлая. Перестрелки с людьми радуют тактической вариативностью: болванчики заходят с флангов, выкуривают гранатами, умеют выманивать и отвлекать. Бои с [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ], особенно в закрытых помещениях, превращаются в survival horror: большие, сильные и опасные в ближнем бою, они могут неплохо потрепать нервы. Ну а бои с роботами — двухэтапная задача: сначала нужно внести достаточно урона, а потом добежать до меха и выдернуть элемент питания у него из-за спины. А так как роботы нередко ходят в сопровождении людей или под прикрытием собратьев, это становится нетривиальной задачей. И всё это в условиях постоянного дефицита патронов и необходимости собирать на коленке гранаты.

Что до крафта, здесь он нужен, чтобы мотивировать игрока исследовать локации. Он помогает в грамотном распределении нагрузки между головным и спинным мозгом, но не представляет собой настоящего вызова. Дефицита ресурсов и расходников не будет, но тряпки на бинты или порох на гранаты в пылу боя могут закончиться.

Противники с холодным оружием пятятся, если навести на них огнестрел. Выглядят местные бандиты так, словно сбежали с концерта не то Kiss, не то Poets of the Fall. А ещё многие носят костюмы-тройки

Atomfall — по-настоящему уникальная игра. Полный отказ от квестов и нарратива в привычном виде в сочетании с удивительной геймплейной свободой и тайной в основе всего даёт мощнейший опыт, который хочется сравнивать с Return of the Obra Dinn, What Remains of Edith Finch или даже The Witness. Это огромная и красивая игрушка-загадка: приятно вертеть её в руках, думать над ней и погружаться в неё. Во многом именно потому, что игра не навязывается и остаётся тайной, которую ты волен разгадывать так, как тебе хочется. Вот почему 2025 год мне уже нравится даже больше, чем 2023-й, который называли одним из лучших в истории видеоигр. Kingdom Come: Deliverance II, Atomfall, выходящая в ближайшее время Hell is Us — все эти проекты стремятся дать игроку новую перспективу того, каким должно быть приключение в открытом мире. И такая перспектива мне очень по душе.

«Ты — то, что ты делаешь». После всего увиденного в игре кажется, что голос в телефоне обращается не к герою, а к игроку и ко всей индустрии видеоигр: хватит запирать свободу игрока в диалогах и однотипных развилках!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.