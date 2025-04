Обзор Atomfall: ядерный симулятор конспиролога

Atomfall — по-настоящему уникальная игра. Полный отказ от квестов и нарратива в привычном виде в сочетании с удивительной геймплейной свободой и тайной в основе всего даёт мощнейший опыт, который хочется сравнивать с Return of the Obra Dinn, What Remains of Edith Finch или даже The Witness. Это огромная и красивая игрушка-загадка: приятно вертеть её в руках, думать над ней и погружаться в неё. Во многом именно потому, что игра не навязывается и остаётся тайной, которую ты волен разгадывать так, как тебе хочется.