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    #музыка

    10 лучших каверов очаровательной Алины Рыжехвост (Gingertail)

    17 марта 2021
    Кот-император
    17.03.2021
    32308
    0 минут на чтение
    #музыка
    10 лучших каверов от Алины Рыжехвост (Gingertail) 1

    Сегодня день рождения празднует обаятельная Алина Рыжехвост, она же Alina Gingertail, она же Алина Пермина — исполнительница, которую прославили видео на YouTube с кавер-версиями музыки из игр и сериалов, в основном в стиле средневековой фолк-музыки. По этому случаю мы сделали подборку её самых ярких каверов — на музыку из «Ведьмака», «Мандалорца», «Гарри Поттера» и не только!

    Ведьмак:

    Гравити Фолз:

    Мандалорец:

    Red Alert:

    Танец ганских гробовщиков:

    Гарри Поттер:

    Чип и Дейл:

    Ori and the Blind Forest:

    Assassin’s Creed:

    Простоквашино:

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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