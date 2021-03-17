10 лучших каверов очаровательной Алины Рыжехвост (Gingertail)

Сегодня день рождения празднует обаятельная Алина Рыжехвост, она же Alina Gingertail, она же Алина Пермина — исполнительница, которую прославили видео на YouTube с кавер-версиями музыки из игр и сериалов, в основном в стиле средневековой фолк-музыки. По этому случаю мы сделали подборку её самых ярких каверов — на музыку из «Ведьмака», «Мандалорца», «Гарри Поттера» и не только!
Ведьмак:
Гравити Фолз:
Мандалорец:
Red Alert:
Танец ганских гробовщиков:
Гарри Поттер:
Чип и Дейл:
Ori and the Blind Forest:
Assassin’s Creed:
Простоквашино:
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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