10 лучших каверов очаровательной Алины Рыжехвост (Gingertail)

Сегодня день рождения празднует обаятельная Алина Рыжехвост, она же Alina Gingertail, она же Алина Пермина — исполнительница, которую прославили видео на YouTube с кавер-версиями музыки из игр и сериалов, в основном в стиле средневековой фолк-музыки. По этому случаю мы сделали подборку её самых ярких каверов — на музыку из «Ведьмака», «Мандалорца», «Гарри Поттера» и не только!

Ведьмак:

Гравити Фолз:

Мандалорец:

Red Alert:

Танец ганских гробовщиков:

Гарри Поттер:

Чип и Дейл:

Ori and the Blind Forest:

Assassin’s Creed:

Простоквашино: