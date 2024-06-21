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    #городское фэнтези #монстры #отрывок #читаем комиксы

    Читаем комикс: «Доктор Монстр»

    21 июня 2024
    Фото аватара
    21.06.2024
    112273
    0 минут на чтение
    #городское фэнтези #монстры #отрывок #читаем комиксы

    На русском выходит независимый комикс «Доктор Монстр» от сценариста Вона Клауса и художницы Моники Маккани. Его главный герой, доктор Блэк, избрал себе необычную практику: он лечит монстров. Призраков, оборотней, вампиров, даже зомби — и ко всякому нужно найти подход, чтобы клиент не скушал во время осмотра! Помогает в этом доктору невидимая медсестра.

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    Читаем комикс: «Доктор Монстр» Читаем комикс: «Доктор Монстр» 1 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 2 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 3 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 4 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 5 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 6 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 7 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 8 Читаем комикс: «Доктор Монстр» 9
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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