Читаем комикс: «Доктор Монстр»

На русском выходит независимый комикс «Доктор Монстр» от сценариста Вона Клауса и художницы Моники Маккани. Его главный герой, доктор Блэк, избрал себе необычную практику: он лечит монстров. Призраков, оборотней, вампиров, даже зомби — и ко всякому нужно найти подход, чтобы клиент не скушал во время осмотра! Помогает в этом доктору невидимая медсестра.

Сейчас на CrowdRepublic идёт кампания в которой можно приобрести этот комикс. А у нас на сайте — небольшой отрывок из него.