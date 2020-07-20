Забытая классика аниме: космические пираты и авантюристы

Статья о классических исекаях привлекла внимание многих поклонников аниме. Мы решили продолжить рассказ про незаслуженно забытые аниме-сериалы. Ведь каждый год к японской мультипликации обращаются все новые поклонники, которые смотрят лишь последние новинки и считанное число «вечных шедевров». При этом вне поля их зрения остается немало достойных вещей. Мы установили несколько правил: во-первых, речь только о сериалах или франшизах; во-вторых, аниме, о которых мы расскажем, выходило не менее десяти лет назад. И наконец, главное правило, по которому мы зачисляем аниме в «забытые шедевры» — несмотря на их возраст, иногда довольно солидный, их приятно смотреть до сих пор. Сегодня мы вспомним о приключениях авантюристов, которые странствуют по бескрайним просторам межзвездного океана. Это космические пираты и бандиты, охотники за головами и артефактами, искатели сокровищ и неприятностей… Лихие герои, увлекательные сюжеты, яркие миры — такие истории достойны того, чтобы с ними познакомилось как можно больше поклонников аниме.

Речь пойдет только про авантюрную космооперу, потому здесь не будет, например, аниме, чье действие полностью разворачивается на чужих планетах вроде «Тригана», серьёзной НФ типа «Странников», знаменитой мехи наподобие «Гандамов» и историй про звёздные войны вроде «Легенды о Героях Галактики» (впрочем, рассказ про «военно-политическую» космооперу ещё впереди). Также мы обойдемся без главного шедевра авантюрной космооперы «Ковбой Бибоп» — потому что настолько знаменитые сериалы и так должен посмотреть каждый уважающий себя поклонник аниме.

Ну что, поехали!

Галактический экспресс 999 (Ginga Tetsudou 999, 1978–1981)

Первоисточник: манга Мацумото Лэйдзи

Сюжет: 2122 год, земляне колонизировали Галактику, причём вместо звездолётов используют космические поезда — Галактические Экспрессы. В этом мире богачи могут стать стать бессмертными благодаря механическим телам. Нищий подросток Хосино Тэцуро тоже мечтает о бессмертии, потому пытается попасть на Экспресс 999, который раз в год отправляется с Земли на планету, где мехатело можно получить бесплатно. С помощью загадочной женщины Мэйтел мальчику удается сесть на поезд, который летит на Андромеду, делая по пути остановки на разных планетах. Путешествуя по Галактике, Тэцуро попадает в опасные приключения, постепенно понимая, что бессмертие не та цель, к которой стоит стремиться.

Впечатления: классика, к которой нужно привыкнуть — всё-таки сорок лет назад снималось. Нет смысла оценивать графику и манеру изложения с оглядкой на современность — лучше обратить внимание на содержание и смысл. А они по меньшей мере любопытны, хотя временами и наивны. Но к этой сказочной наивности тоже привыкаешь. По форме сериал — калейдоскоп: герои посещают порядка сотни планет, каждая из которых имеет особые черты, отражающие разные стороны человеческой жизни. Есть планета, где основное занятие — война. Планета, напоминающая Дикий Запад. Планета-кладбище. Планета-библиотека. Планета-киностудия. В общем, миры на любой вкус и фантазию. На каждой планете Тэцуро (и зритель) получает жизненный урок. Иногда, опять же, наивный, но лучшие эпизоды реально берут за душу. Хотя и забавные моменты тоже есть. При этом аниме довольно жестокое — смертей здесь море, и совсем ещё пацан Тэцуро убивает, не колеблясь.

Стоит ли смотреть: шедевр, которому, несмотря на наивность и старомодность, стоит дать шанс. Всё-таки есть в некоторых древних аниме особое очарование, обеспечивающее им «билет в вечность».

Космические приключения Кобры (Space Adventure Cobra, 1982–2010)

Первоисточник: манга Тэрасавы Буйти

Сюжет: Далекое будущее. Земной клерк Джонсон, посетив компанию Trip Movie для просмотра «сна-приключения» (привет, «Вспомнить всё»!), осознает, что на самом деле он космический пират Кобра, который подстроил свою смерть, изменил облик и прожил пять лет как обычный человек. И вот единственный в Галактике обладатель психоружья, встроенного в левую руку, вместе с андроидом Леди вновь отправляется навстречу приключениям. Впереди — поиски сокровищ, путь к которым укажет карта капитана Нельсона, чьи фрагменты вытатуированы на спинах его дочерей-тройняшек Джейн, Кэтрин и Доминик. Кобре противостоят Пиратская Гильдия во главе с могущественным телекинетиком Саламандрой, бандиты всех мастей, религиозные фанатики и самые невероятные инопланетяне. Но ничто не может остановить лихого авантюриста!

Впечатления: франшиза о Кобре выглядит как экранизация книг Эдмонда Гамильтона или Дока Смита. Герой — типичный западный супермен с ироничной ухмылкой и вечной сигарой во рту, которая может исполнять функции от фонарика до гранаты. Вокруг Кобры красотки в минимуме одежды, он выручает их из беды, любит от всего сердца и теряет, не слишком расстраиваясь, — завтра ведь будут другие. Хотя Кобра формально числится пиратом, чаще он выступает в роли спасателя — эдакий Хан Соло, Джеймс Бонд и Флэш Гордон в одном лице.

Основная притягательность историй о Кобре — в забавной атмосфере. В анимешной космоопере всегда много пафоса с драматичным самопожертвованием и громкими фразами. В «Кобре» же герой с такой иронией относиться к себе и окружающему миру, что воспринимать всерьез самые пафосные слова и ситуации совершенно не выходит.

Все части франшизы сделаны в едином ключе, хотя и отличаются по содержанию. Лучшая часть — это, пожалуй, первый сериал 1982 года, снятый знаменитым режиссером Дэдзаку Осама. Эта часть ближе всего к манге, хоть и не служит ее дословной экранизацией. Полнометражка — альтернативная версия первой половины сериала. Два OVA и продолжающий их второй сериал 2010 года — еще одна альтернатива с красивой графикой и сюжетными изменениями. Впрочем, сквозной сюжет в аниме про Кобру не важен, главное — сам герой.

Стоит ли смотреть: любителям традиционной космооперы — обязательно! Суперкрутой и ироничный герой, много юмора, обилие скудно одетых красоток и атмосфера «старого доброго приключения».

Аркадия моей юности (Waga Seishun no Arcadia, 1982–1983)

Первоисточник: манга Мацумото Лэйдзи

Сюжет: Конец XXX века. Солнечная Федерация проиграла войну империи Иллюмидус, и Земля перешла в руки захватчиков. Капитан земного ВКФ Харлок, отличившийся во многих сражениях, по приказу марионеточного правительства уволен со службы. Пытаясь помочь своей возлюбленной Майе, Харлок вступает в конфликт с иллюмидийцами. А знакомство с гениальным механиком Тотиро приводит Харлока на мостик новаторского линкора «Аркадия». После ряда приключений потерявший любимую и объявленный вне закона Харлок отправляется в космос, становясь символом свободы Земли. Так рождается легенда о самом знаменитом пирате Галактики.

Впечатления: манга о Харлоке — визитная карточка Мацумото Лэйдзи и едва ли не самая прославленная японская космоопера классического стиля. Однако аниме про Харлока очень неровное. Наиболее известна первая экранизация 1978 года: шикарная атмосфера, гибрид приключений, романтики и грусти — сказывается работа дуэта Мацумото и выдающегося аниматора Ринтаро. При этом — избыток пафоса, дикое поведение персонажей, нелепые сюжетные повороты, логические провалы. В общем, при всех достоинствах этого сериала смотреть его сейчас трудно.

Потому стоит обратить внимание на альтернативную экранизацию Кацуматы Томохару — полнометражный фильм и продолжающий его сериал «Аркадия моей юности» 1982–1983 годов. В фильме мы узнаем предысторию Харлока — как он стал пиратом, как получил свой корабль, как познакомился с будущими членами экипажа. Узнаем и о его предках, знаменитых пилотах.

Ну а сериал уже рассказывает о космических приключениях «Аркадии» и ее командира. Иллюмидийцы и их земные прихвостни не собираются оставлять героев в покое. Да и сам Харлок не пушистый зайчик — пиратом его называют не зря. Так что космических сражений, абордажных схваток и всяческих авантюр в сериале достаточно. Герои странствуют по Галактике, попутно разыскивая легендарную «планету мира», которая могла бы стать новым домом землян. Пафос в сериале есть, но не чрезмерный. Герои иногда тупят, но терпимо. Сквозной сюжет пунктирный, зато немало отличных отдельных эпизодов. Атмосфера, стиль, логика — всё на месте. Ну и романтический герой Харлок во всей красе.

Главный недостаток сериала — его незаконченность. «Аркадии» не повезло со временем выхода: после сумасшедшего успеха «Мобильного воина Гандама» вкусы японской публики изменились. Поклонники анимешной космооперы жаждали или большего реализма, или чего-то совершенно несерьезного вроде «Кобры». А вот пафосный героизм их больше не привлекал — мода на подобное аниме вернулась лет через двадцать. Потому «Аркадия» имела низкие рейтинги и второй сезон (а это еще 22 эпизода!) не стали снимать. А жаль.

Стоит ли смотреть: при всей популярности капитана Харлока, нет ни одного аниме о нем, про которое можно сказать — вот она, классика на все времена! На общем фоне «Аркадия моей юности» (фильм и сериал) — одно из наиболее сбалансированных и запоминающихся произведений о знаменитом пирате.

Бесконечная одиссея капитана Харлока (Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend — The Endless Odyssey, 2002)

Первоисточник: манга Мацумото Лэйдзи

Сюжет: пиратство в Галактике сошло на нет — капитан Харлок бесследно исчез, а его товарищи по «Аркадии» разбрелись кто куда. Тем временем профессор Дайба во время эксперимента невольно пробуждает злобную расу Ноо, которая в незапамятные времена правила Вселенной. Инфернальные Ноо, восстав из праха, хотят уничтожить человечество. А кто может лучше всех защитить людей? Конечно, капитан Харлок! Вернувшемуся из странствий герою осталось собрать давних товарищей и вновь ринуться в бой.

Впечатления: формально «Бесконечная одиссея» считается продолжением сериала 1978 года, тем более снимал OVA тот же Ринтаро. Но на самом деле это больше похоже на перезапуск. Иначе сложно объяснить повторение линии профессора Дайбы и его сына Тадаси, которая уже была полностью отыграна в первом сериале. Впрочем, все экранизации манги о Харлоке — альтернативные версии. И версия 2002 года — одна из лучших, хотя от оригинала Мацумото в ней, кроме героев и некоторых символов, ничего не осталось.

«Одиссея» сильно отличается от других аниме про Харлока. Перед нами космоопера с элементами мистики и хоррора, ведь на сей раз экипажу «Аркадии» противостоят настоящие демоны. На ум сразу же приходит Warhammer 40k — неудивительно, что по атмосфере сериал мрачноват. Стоит также отметить детективную интригу, связанную с тайной гибели профессора Дайбы и жаждой мести его сына, которому предстоит мучительный выбор.

Впрочем, никуда не делись фишки франшизы о Харлоке, главная из которых — противодействие Системе в любой ее форме. Истории о Харлоке пропитаны духом либертарианства — Роберту Хайнлайну они наверняка бы понравились! При этом в «Одиссее» сам Харлок получился максимально «японским»: он похож на гибрид камикадзе времен Второй мировой и самурая-синсэнгуми вроде Кондо Исами. Даже если шансы на победу призрачны и героя ждет почти верная смерть — Харлок идет вперед, потому что долг и честь превыше всего.

Стоит ли смотреть: один из наиболее удачных сериалов про Харлока. Правда, для получения истинного удовольствия нужно иметь представление о сеттинге, иначе OVA может показаться фрагментарным.

Звёздные рыцари со Звезды изгоев (Seihou Bukyou Outlaw Star, 1998)

Первоисточник: манга Ито Такэхико

Сюжет: лихой боец Джин Старвинд и юный хакер Джим Хокинг, живущие на провинциальной планете, оказывают разные услуги — от ремонта сельхозтехники до ловли преступников. Однажды их нанимает загадочная красотка, и компаньоны втягиваются в поиски легендарного сокровища Галактики. К их команде присоединяются андроид Мельфина, наёмная убийца-самурай Сумеречная Судзука и кошкоподобная взбалмошная аристократка Эйша Кланклан. Героям предстоит путешествие, полное смертельных опасностей — ведь за сокровищем охотятся другие авантюристы, космические пираты, беспринципный учёный и агенты Галактической Федерации.

Впечатления: «Рыцари» напоминают культовую космооперу «Ковбой Бибоп» — они, кстати, вышли почти одновременно. Однако «Ковбой» более драматичен, «Рыцари» же тяготеют к комедии. Но комедии «для взрослых» — с убийствами и сексом. Роднит эти два сериала и структура сюжета — разношерстный экипаж шастает от планеты к планете, притираясь друг к другу и становясь чем-то большим, чем просто шайка авантюристов. Разве что герои «Рыцарей» более последовательны в своем путешествии, ведь у них с самого начала есть конкретная цель. Впрочем, это не мешает дополнительным квестам, где герои кого-то спасают, от кого-то убегают или просто пытаются заработать деньжат.

Вселенная здесь разделена между государством-Федерацией, организованными пиратами и вольными изгоями, которые не желают подчиняться ни первым, ни вторым. Именно таковы герои — прежде всего по духу. Увы, среди них нет того, кто бы мог сравнится в харизме со Спайком из «Ковбоя Бибопа». Лихой стрелок и неисправимый ловелас Джин Старвинд туповат и раздражает своим легкомыслием. Гораздо более толковый Джим Хокинг слишком молод (11 лет!) для главного героя взрослой истории. Остальные очень колоритны, но никто не может претендовать на ведущую роль.

Тем не менее, следить за похождениями компании весело и интересно. Драматичные моменты тоже есть, но в основном связаны со второстепенными персонажами. Графика, конечно, старенькая, но ныне такой олдскул смотрится стильно — разве что статичных кадров многовато. Впрочем, это характерная черта аниме 1990-х.

Стоит ли смотреть: поклонникам космической оперы в классическом стиле — вполне. Это настоящее Большое Приключение — временами смешное, временами драматичное, временами наивное, но всегда увлекательное.

Грязная Парочка (Dirty Pair, 1985–1990)

Первоисточник: ранобэ Такатихо Харуки

Сюжет: середина XXII века. Федерация Объединённой Галактики погрязла в проблемах — космическое пиратство, произвол супербогачей, эксперименты безответственных учёных, козни планетарных правителей… Федерация нанимает следить за порядком Всемирную ассоциацию работников благосостояния (3WA) — несмотря на мирное название, это частная военная компания. Агенты 3WA, которых именуют «консультантами по проблемам», рыщут по планетам, разрешая кризисные ситуации. Самой эффективной командой среди них считаются «милые ангелы» — две невероятно крутые девушки Кей и Юри. В Галактике их больше знают как Грязную Парочку, хотя девушки это прозвище терпеть не могут. Но что поделать, если во время победоносных миссий «ангелы» запросто могут разнести в щепки целый город!

Впечатления: сериал 1985 года и вышедшие в следующие пять лет полнометражные и OVA-сиквелы о Грязной Парочке хорошо смотрятся до сих пор, несмотря на старенькую графику. В каждой серии — новое дело: укрощение спятившего ИскИна, спасение от пиратов важного груза, поимка серийного убийцы, разборка с гангстерским синдикатом, разоблачение неуловимого киллера, подавление заговора внутри 3WA… Динамичное аниме наполнено юмором — бойкая рыжуха-американка Кей и обманчиво кавайная японка Юри постоянно подтрунивают друг над другом. Несерьёзной атмосфере способствуют колоритные помощники героинь — генетически модифицированный кот Муги (величиной с медведя, но очень милый) и маленький робот Нанмо, явно скопированный с R2-D2.

Несмотря на легкомысленность, сериал довольно кровав: Кей и Юри с лёгкостью убивают под веселую музыку, не переставая шутить. Помните первые две части «Смертельного оружия»? Здесь примерно то же, только в космосе и на других планетах.

Стоит ли смотреть: не все серии одинаково хороши, но аниме выглядит достойно, несмотря на солидный возраст. Одна из приманок — отсутствие политкорректности. Секси героини шутят и прикалываются, поедают вкусняшки и сюсюкают с котиком, попутно калеча и убивая. А вот сериал «Ослепительная Грязная Парочка», вышедший в середине 1990-х, смотреть не стоит: графика там получше, но от очарования оригинала не осталось и следа.

Затерянная вселенная (Lost Universe, 1998)

Первоисточник: ранобэ Кандзаки Хадзимэ

Сюжет: молодой наёмник Кайн Блуривер, капитан звездолёта «Свордбрейкер», чей ИскИн имеет облик красотки Кенал Волфилд, странствует по космосу, берясь за любую работу. Однажды, выполняя задание Галактической Полиции, он встречает детектива Милли Ноктюрн. Вскоре Милли становится частью экипажа «Свордбрейкера», хотя её отношения с Кайном поначалу далеко не радужные. Выполняя разные задания, герои постоянно сталкиваются с кознями криминальной организации «Кошмар». В конце концов их противостояние оборачивается беспощадной войной.

Впечатления: ранобэ входит во франшизу Кандзаки о четырёх мирах Повелителей Кошмаров, самая популярная часть которой — легендарные «Рубаки». Неудивительно, что «Затерянная вселенная» во многом напоминает «Рубак» — атмосферой, героями, приключениями с множеством комедийных моментов. Но есть и различия. Например, образ великолепной Лины Инверс во «Вселенной» словно разделили на троих: эффектная крутизна досталась Кайну, сообразительность — Кенал, а несносный характер — Милли. Потому Милли временами бесит — хотя именно эта девица, жаждущая стать «лучшей во Вселенной», отвечает за большую часть юмора.

Конечно, вышедшим в том же году «Ковбою Бибопу», «Тригану» и «Звёздным рыцарям» сериал проигрывает. К тому же авторы явно рассчитывали на продолжение, которого не последовало — локальная концовка имеется, но главное противостояние не разрешено. Так что основных причин смотреть сериал, пожалуй, две.

Во-первых, образ Кайна Блуривера, который поначалу кажется смягчённой версией доблестного дурачка Гаури из «Рубак». Спросите, разве можно всерьёз воспринимать позёра, который любит пафосные фразы и не расстаётся с чёрным плащом а-ля Дракула даже в открытом космосе? Но постепенно Кайн раскрывается с другой стороны. В нём больше сходства с героем «Тригана» Вэшем Ураганом: за легкомысленным обликом скрывается страдающий человек с мрачным прошлым и разодранной в клочья душой.

А во-вторых, привлекает общий антураж сериала с обилием интересных деталей. С одной стороны, вполне реалистичных — вроде магнитных башмаков у скафандров или устройства шлюза космического корабля. С другой, совершенно невероятных — как вам курс для сверхсветового скачка, рассчитываемый ИскИном с помощью… логарифмической линейки?

Стоит ли смотреть: неплохое старомодное развлечение. Есть сходство с «Рубаками», но лишь поверхностное — хотя в «Затерянной вселенной» много комедийных моментов (особенно поначалу), эта история более драматична.

Легенда о Белом Ките (Hakugei: Legend of the Moby Dick, 1997)

Первоисточник: оригинальный сценарий Дэдзаки Осаму

Сюжет: капитан Ахав и команда шхуны «Усатая Леди» — самые знаменитые в Галактике китобои. Так называют авантюристов, охотящихся на «китов» — брошенные по разным причинам звездолёты, которые стали источником запчастей, металла, грузов. Подросток Лакки Лак становится юнгой на «Усатой Леди», но не просто так, а чтобы подтолкнуть Ахава к охоте на «Белого Кита» — загадочного и зловещего космического левиафана…

Впечатления: на первый взгляд, это малоизвестное аниме — космический ремейк романа Германа Меллвила «Моби Дик», о чём говорит и название. Отсылки к книге Меллвила, а также к «Острову сокровищ» и романам Жюля Верна, в аниме действительно есть. Но не более того. Дэдзаки Осаму в своём сценарии использовал несколько классических образов лишь для затравки. Главный из них — сам Моби Дик и охота на китов.

Начальная часть сериала как раз посвящена романтике такой охоты. Мы знакомимся с обитателями «Усатой Леди» и их бытом, переживаем за них во время опасных приключений, смеемся с ними и над ними… Впрочем, не обходится и без драмы — ведь «киты» бывают разные: некоторые скрывают зловещие тайны и кровавые трагедии. Однако основная часть аниме связана с истинными мотивами Лакки Лака (он далеко не то, чем кажется) и судьбой его родной планеты Моад.

Именно во второй половине скрыта причина, по которой проект затерялся в анимешных дебрях. Автор придумал многослойный сеттинг, прочертил занимательные сюжетные линии, ввёл неоднозначных персонажей… И не сумел грамотно этим воспользоваться, не развязал все узлы. Как будто Дэдзаки задумывал некий огромный мир, рассчитывая не раз к нему вернуться, но не срослось — и он приоткрыл лишь небольшой его кусочек.

Стоит ли смотреть: несмотря на ряд недостатков, аниме заслуживает просмотра. Сериал может похвастать нетривиальными для анимешной космооперы идеями — в духе серьёзной западной НФ. Плюс очень неоднозначные герои (особенно антагонисты) и сюжет с лихими изгибами. Ну и, наконец, созданная Дэдзаки Осаму графика, известная как postcard memories, — стиль, основанный на особом балансе между детализированной «пастельной» рисовкой и скоростью анимации.

Койот Рэгтайм (Coyote Ragtime Show, 2006)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кондо Хикару

Сюжет: космический разбойник по кличке Мистер бежит из тюрьмы и с группой давних товарищей отправляется на поиски сокровищ покойного короля пиратов Брюса Дошли. За кладом также охотится босс Галактической криминальной гильдии, зловещая мадам Марчиано и её «Сёстры» — дюжина андроидов-убийц. Ну а Мистера пытается поймать следователь Федерального бюро Анжелика Бернс. Выясняется, что клад Брюса находится на планете Грейсленд, где бушует война. Причем президент Федерации Млечного Пути грозит обрушить на планету фотонную бомбу. Все охотники за сокровищами прибывают на Грейсленд, когда до атаки остается всего ничего.

Впечатления: есть сериалы, которым не повезло выйти одновременно с настоящими хитами, и из-за нелестных сравнений с гигантами такие аниме обретают негативную репутацию среди фэндома. Вот и «Койот Рэгтайм» не выдержал сравнений с «Пиратами Чёрной Лагуны» — шедевром о лихих преступниках. Хотя при этом «Койот» — очень даже неплохой.

В этом аниме сразу же привлекает цельный и законченный сюжет. Четыре группировки — остатки космических пиратов, мадам Марчиано, недовольные ею межзвездные гангстеры и служители порядка — охотятся за сокровищем и друг за другом. Сюжет неоднократно делает лихие кульбиты, герои не раз меняют сторону или играют на два фронта. В общем, сериал напоминает «Остров сокровищ» с поправкой на жанр криминальной космооперы. Экшена в сериале немало, и он достаточно кровав — особенно отличаются колоритные Сёстры. Стоит отметить довольно проработанный для такого небольшого аниме сеттинг. Ну и графика очень достойная, даже по нынешним временам. Казалось бы, смотри и радуйся.

Однако у «Койота» есть три существенных недостатка. Начнем с того, что в этой истории некому по-настоящему сочувствовать. Когда в центре сюжета преступники, нужна причина, чтобы болеть за них. «Койот Рэгтайм» же на психологии экономит — ставка сделана на динамичный экшен и живописные локации. Спасти ситуацию мог бы юмор — когда атмосфера несерьезна, жестокие поступки героев смотрятся как аттракцион. Увы, юмора маловато, а сцены, где персонажи, отпуская шуточки, убивают направо и налево, вызывают скорее отторжение. А еще авторы попытались впихнуть в сериал слишком много элементов, хотя сюжет этого не требовал. Ведь «Койот Рэгтайм» — прежде всего отвязный боевик, для всего остального нужно было серий в два раза больше.

Стоит ли смотреть: если бы космические пираты существовали, то они скорее походили бы на героев именно этого аниме, а не на романтического капитана Харлока или забавного авантюриста Кобру. Так что тем, кому хочется динамичной, кровавой и относительно реалистичной для космооперы криминальной истории, сериал посмотреть стоит.

Территория отверженных: Долорес (Zone of the Enders: Dolores, 2001)

Первоисточник: оригинальный сценарий Кумасаки Сёго на основе видеоигры.

Сюжет: конец XXII века. Космический дальнобойщик Джеймс Линкс, сильно пьющий мужчина под пятьдесят, перебивается перевозками сомнительных грузов по Солнечной системе. Однажды ему поручают доставить с Марса на Землю контейнер, в котором находится новаторский орбитальный доспех, управляемый ИскИном по имени Долорес. Причем ИИ по развитию — маленький ребенок, загадочным образом связанный с пропавшей без вести Рейчел, женой Линкса. Пытаясь найти супругу и наладить отношения с взрослыми детьми, Леоном и Ноэль, которые негативно относятся к отцу, Джеймс ввязывается в опасную авантюру. Теперь за семейством Линксов и Долорес охотятся земные военные, марсианские террористы и хищные корпорации.

Впечатления: аниме совмещает НФ, комедию, семейную драму, боевую меху, но прежде всего это лихая космическая опера. Однако Джеймс Линкс — необычный космический авантюрист, чья цель далека от жажды богатства или мести. Этот добродушный, грубоватый, временами наивный мужчина, который при необходимости может быть весьма находчивым, в свое время не смог сохранить отношения с женой и детьми. Но получив мизерный шанс исправить ситуацию, он готов на всё — стать преступником, противостоять государственной системе, схватиться с опасными экстремистами. Джеймсу придется шаг за шагом завоевать утраченное доверие уже взрослых детей, попутно воспитывая еще одного «ребенка» — Долорес, смертоносную машину с раздвоением личности. А еще вернуть супругу, некогда оставившую семью ради революционных идеалов освобождения Марса. И наблюдать за злоключениями героя по-настоящему интересно.

К недостаткам сериала, пожалуй, можно отнести меха-линию. Нет, Долорес — совершенно очаровательный ИскИн, и ее трансформация из машины в живую личность крайне занимательна. Но нелепый, игрушечный дизайн мех и их эпические сражения (только громогласного названия боевых приемов не хватает!) несколько портят впечатление.

Стоит ли смотреть: любопытный гибрид космооперы и НФ, посвященный семейным ценностям, с изрядной долей юмора, неожиданными сюжетными поворотами и необычным героем. А ещё здесь есть чертовски кавайный котенок Пит — герои его столь часто и самозабвенно тискают, что так и тянет самому пожамкать что-нибудь меховое.

* * *

На сей раз вне нашего внимания остались космические оперы, посвященные масштабным галактическим интригам и бескомпромиссным звездным войнам. А ведь приключениями Харлока, Кобры и Грязной Парочки анимешная космоопера не ограничивается — похождения капитана Тайлора, экипажа «Надэсико» и очаровательной Лафиль не менее увлекательны. Так что ждите вторую серию!

И, конечно же, мы готовим ещё не один рассказ о классических аниме разных жанров. Надеемся, наши рекомендации вам пригодятся.