Космическая фантастика: что почитать этим летом

Думаете, куда поехать этим летом? А почему бы не отправиться в космос? Где бы вы ни оказались, возьмите частичку бескрайней Вселенной с собой. Для тех, кто мечтает о звездах и далеких планетах мы составили подборку космических новинок этого года.

Лю Цысинь «Вечная жизнь Смерти»

Недавняя экранизация мирового бестселлера Лю Цысиня «Задача трех тел» привлекла к творчеству фантаста внимание тысяч новых читателей. Узнать, что ждет героев дальше, поклонники сериала могут из второй второй части цикла «Темный лес», а затем и из третьей. «Вечная жизнь Смерти» – грандиозное завершение истории, где борьба за выживание приобретает галактические масштабы. Легкий слог и глубокий посыл делают прозу Лю Цысиня идеальным чтением для отдыха.

Земле удалось отразить вторжение захватчиков-иномирцев, и теперь планета переживает золотой век благодаря технологиям инопланетян. Кажется, что обе цивилизации достигли долгожданного взаимопонимания. Это впечатление рушится, когда на горизонте возникает угроза очередного конца света. Улыбнется ли человечеству удача на этот раз? Или людям суждено сгинуть во мраке истории?

Роберт Сойер «Старплекс»

Роберт Сойер громко заявил о себе как о восходящей звезде современной фантастики, которому по плечу любой сюжет. Альтернативная история о сотрудничестве выдающихся ученых, спасающих планету? «Оппенгеймер. Альтернатива». Параллельные миры, где неандертальцы стали главенствующим видом? «Неандертальский параллакс. Гоминиды». Таланту Сойера явно было тесно в рамках одной лишь Земли, а потому автор обратил внимание на звезды. Так появился «Старплекс».

Неизвестно, кто в ответе за создание межзвездных порталов. Но разве это важно? Главное, что межпространственные стяжки позволили беспрепятственно путешествовать из одного уголка космоса в другой, что дало толчок развитию цивилизации и установлению контакта с внеземными расами. Впрочем, порталы – палка о двух концах. Ибо эти двери открыты не только для друзей, но и для врагов.

Мер Лафферти «Станция Вечность»

Можно ли удачно совместить научную фантастику и детективный триллер? У Мер Лафферти это вышло на ура. Ее «Станция Вечность» – настоящий подарок ценителям обоих жанров, которые соскучились по качественным сайфайным расследованиям. Головокружительные повороты сюжета и загадки, над которыми захочется размышлять: писательница взяла лучшее от детективов и отправила все это в космос, создав нечто поистине оригинальное.

Смерть следует за непревзойденным сыщиком Мэллори Виридиан по пятам. Куда бы она ни пошла, кто-то вблизи непременно попрощается с жизнью. В попытках исправить это детектив отправляется на уединенную космическую станцию. Первое время Мэллори наслаждается гармонией. Пока на станцию не прибывает делегация землян… История повторяется: люди снова умирают. Только Мэллори под силу поймать преступника. От ее навыков сыщика зависят жизни, и на этот раз она не допустит новых смертей.

Нил Стивенсон «Анафем»

Для тех, кто проводит свободное время с пользой и даже в отпуске грызет гранит науки, трудится Нил Стивенсон. Работы этого выдающегося фантаста поражают своей продуманностью и обилием деталей, базирующихся на самых разных теориях из множества научных областей. «Анафем» – шедевр Стивенсона и сумасшедший синтез физики и философии, романа-катастрофы и безудержного приключения, оторваться от которого крайне сложно.

На далекой планете Арб ученые и философы живут под стать религиозным аскетам. Монахи-инаки не покидают закрытых храмов, отворяющих двери лишь раз в несколько лет. И когда это в очередной раз происходит, изолированных ученых ждут шокирующие открытия. Мир, каким они его знали, на пороге гибели. В попытках предотвратить глобальную катастрофу молодой инак Эразмас отправляется в долгое путешествие, исход которого решит судьбу цивилизации.

Мэри Дориа Расселл «Птица малая»

Много лет назад роман Мэри Расселл «Птица малая» всколыхнул сообщество фанатов научной фантастики новаторским взглядом на первый контакт. Никакого экшена и пафоса, вместо них – пронзительная социальная драма, исследующая темные уголки человеческого (и не только) сознания. Библейские отсылки прилагаются. Новое издание книги – отличная возможность познакомиться с этой волнующей историей.

Человечество поймало сигнал с далеких звезд. Это значит лишь одно: люди не одни во Вселенной. Ватикан снаряжает исследовательскую экспедицию, в которой летит лингвист Эмилио Сандос. Полвека спустя он возвращается… в полном одиночестве. Из всех, кто отправился навстречу неизведанному миру, выжить удалось лишь ему. Сандос напуган, изможден и готов рассказать свою историю о том, что же случилось с их командой. Этот рассказ повергнет в шок любого, кто его услышит.

Деннис Тейлор «Мы — Легион. Мы — Боб»

Боб – Легион, а фанатов Боба – целая армия. Присоединитесь к ним? За годы публикации цикла Денниса Тейлора его книги завоевали любовь и признание в разных уголках мира. Нестандартный взгляд на фантастику, причудливые картины будущего человечества и, конечно же, фирменный юмор сыграли ключевую роль в «восхождении» Боба. Перед вами первая книга о его приключениях. Где бы вы ни оказались, с этой историей заскучать не получится!

В прошлом Боб Йоханссон был инженером. В дивном новом мире будущего же от него осталось лишь оцифрованное сознание. Которое вовсе рискует стать «управляющим мусоровоза»! Конечно, если Боб не подсуетится и не придумает план, как загрузить себя в более престижную оболочку. Например, в космический корабль…

Трэвис Коркоран «Причины отделения»

Помните ли вы роман «Державы земные»? Тот самый, где Земля превратилась в бюрократический ад, откуда так и хочется куда-нибудь сбежать. Тогда Трэвис Коркоран сосредоточился на мысли о колонизации Луны. Эта идея получила развитие в сиквеле «Причины отделения», где противостояние землян и переселенцев достигло своего апогея.

Между независимой колонией на Луне под названием Аристилл и Землей разразилась война. Оснащение ООН куда лучше всего, чем располагают ополченцы. А потому колонистам приходится придумывать новые, подчас неожиданные стратегии защиты. Майк Мартин, основатель Аристилла, попадает в плен. В то же время командиром обороняющихся становится Дьюитт, бывший агент Земли. Конфликт принимает все более безумные формы, и никто не может предсказать, чем все закончится.

Макс Максимов «Небо Земли»

В прошлой части мрачной космической трилогии Макса Максимова «Небо Титана» группа ученых, застрявших на Титане, столкнулась с необъяснимым злом. Его неуемный аппетит то и дело растет, и борьба с угрозой межпланетного размаха становится приоритетной задачей человечества во второй книге цикла. Выстоит ли Земля?

Титан уже пал. Следующая цель Сферы – величайшего чудовища в галактике – само Солнце. По пути монстр уничтожит и Землю. Человечеству осталось существовать всего несколько недель. Кажется, что надежды нет, но это не так. У людей остался призрачный шанс не стать космической пылью. Вероятность на успех близка к нулю, однако не нулевая. Большего героям романа и не нужно.