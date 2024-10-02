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#рецензии на книги#Роберт Сойер#социальная фантастика
Роберт Сойер «Гоминиды». Мир по-неандертальски
Дарья Урбанская
11 октября 10:00
362
3 минуты на чтение
Что, если в мире, параллельном нашему, эволюция развивалась по другому пути? Допустим, примерно 20 тысяч лет назад кроманьонцы, предки современных людей, вымерли, а вот неандертальцы выжили и создали на Земле развитую цивилизацию, серьёзно отличающуюся от нашей культурно и технически. Как раз из подобного мира в наш и перемещается из-за ошибки в ходе эксперимента Понтер Боддет — физик-теоретик, изучающий квантовые вероятности, и… настоящий неандерталец.
Robert J. Sawyer
Hominids
Роман
Жанр: социальная научная фантастика
Выход оригинала: 2002
Художник: Е. Куликова
Переводчик: В. Слободян
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Роберт Сойер. Образы будущего»
Возрастной рейтинг: 18+
384 с., 2000 экз.
«Неандертальский параллакс», часть 1
Похоже на:
Пьер Буль «Планета обезьян»
Гарри Гаррисон, цикл «Эдем»
Что такое этот таинственный «параллакс», вынесенный в заглавие трилогии? Термин означает изменение видимого положения объекта в зависимости от положения наблюдателя. То есть другая точка зрения на привычное и обыденное.

Ведь «Гоминиды» — небанальная версия сюжета о «благородном дикаре», который только выглядит дико, а на самом деле — один из умнейших учёных своего вида. Осознав это, читатель по праву может опасаться, что магистральной темой романа станут размышления в стиле «смотрю и не понимаю, почему вы, люди, считаете себя цивилизованными». Такого рода рассуждения и правда присутствуют в тексте, но приятно, что автор не стал зацикливаться на этой набившей оскомину нравственной дилемме.

Пожалуй, самые «вкусные» главы в романе — это те, что описывают общество неандертальцев. Коллега Понтера, Адекор Халд, сталкивается с обвинением в убийстве и вместо того, чтобы разбираться в произошедшем, искать возможности вернуть друга, ему приходится изыскивать способы доказать свою невиновность. И всё это на фоне описания общества, во многом противоположного нашему.

У неандертальцев отсутствует понятие религии, иные взгляды на посмертное существование и на возникновение вселенной. Преступность сведена к минимуму, хоть за это и приходится платить отсутствием приватности и тайны частной жизни. А уж если преступление совершено, то ни о какой презумпции невиновности и речи нет, а виновных подвергают принудительной стерилизации вместе с ближайшими родственниками. Зато жизнь неандертальцев спокойна и рациональна, а многие «наши» проблемы удалось искоренить: перенаселённость, ухудшение экологии, голод, войны.

На этом блестящем фоне «наша» версия Земли кажется пресной и донельзя вылизанной с точки зрения, например, расовой повестки. Впрочем, знания двух разных цивилизаций, которые сталкиваются в одной точке, не сильно различаются. Хотя «мы» и «они» абсолютно непохожи, законы физики и математики в разных мирах одни и те же. Поэтому у Понтера и получается так легко найти точки соприкосновения, пользуясь только языком науки, сначала с физиком Луизой, а затем с генетиком Мэри.

Сам сюжет в его «земной» части достаточно статичен, но при этом автору удалось
органично вписать в довольно длинные диалоги героев большое количество научно-популярной информации из физики, археологии, социологии, биологии и других наук. Влияние религии на развитие науки. Причины возникновения морали и этики, а также табуирования наготы и естественных физиологических потребностей. Плюсы и минусы контроля частной жизни. Появление сознания у ископаемых видов и различные версии интерпретации древних артефактов и останков. Список можно продолжать очень долго.

Ложкой дёгтя в продуманной истории, нарисованной фантазией автора, для читателя может стать неприятно натуралистичная сцена изнасилования одной из героинь книги. Не исключено, что она призвана подчеркнуть всю грубость и дикость «нашей» цивилизации, несмотря на все её достижения. Что, впрочем, не оправдывает уровень детализации описания.

В конце романа автор ставит жирную точку с запятой — очевидно, что читателя ждёт продолжение. Приятно, что это позитивная точка с запятой, хотя, возможно, это лишь затишье перед грядущей бурей.
Итог: качественная научная фантастика, где можно и пофилософствовать, и восхититься фантазией автора, и просветиться, узнав что-то новое.

Об авторе

Роберт Джеймс Сойер — известный канадский писатель-фантаст и сценарист, лауреат многочисленных литературных премий в области фантастики. Роман «Гоминиды», за который писатель был награжден премией «Хьюго» в 2003 году, служит первой частью трилогии, в которую также входят романы «Люди» и «Гибриды».
Рубен уставился на него. Он ещё раньше заметил, что лицо выглядит странно. Надбровный валик, изгибающийся над каждым глазом, был хорошо заметен. Волосы разделялись пробором ровно посередине, не сбоку, и было видно, что таково их естественное состояние, а не прихоть парикмахера. И нос: нос был просто огромный, но ни в малейшей степени не орлиный. В сущности, он не был похож ни на один нос, что Рубену приходилось видеть до сих пор, — у него совершенно отсутствовала переносица.

Роберт Сойер «Гоминиды»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да, если любите неторопливое развитие сюжета и вкрапления в текст научно-популярных пассажей.

Удачно

  • описание общества неандертальцев
  • отсылки к научно-популярной информации
  • позитивный финал

Неудачно

  • «наш» мир выглядит бледно
  • излишний натурализм

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Дарья Урбанская
#рецензии на книги#Роберт Сойер#социальная фантастика
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