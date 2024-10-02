Роберт Сойер «Гоминиды». Мир по-неандертальски

Что такое этот таинственный «параллакс», вынесенный в заглавие трилогии? Термин означает изменение видимого положения объекта в зависимости от положения наблюдателя. То есть другая точка зрения на привычное и обыденное.









Ведь «Гоминиды» — небанальная версия сюжета о «благородном дикаре», который только выглядит дико, а на самом деле — один из умнейших учёных своего вида. Осознав это, читатель по праву может опасаться, что магистральной темой романа станут размышления в стиле «смотрю и не понимаю, почему вы, люди, считаете себя цивилизованными». Такого рода рассуждения и правда присутствуют в тексте, но приятно, что автор не стал зацикливаться на этой набившей оскомину нравственной дилемме.





Пожалуй, самые «вкусные» главы в романе — это те, что описывают общество неандертальцев. Коллега Понтера, Адекор Халд, сталкивается с обвинением в убийстве и вместо того, чтобы разбираться в произошедшем, искать возможности вернуть друга, ему приходится изыскивать способы доказать свою невиновность. И всё это на фоне описания общества, во многом противоположного нашему.





У неандертальцев отсутствует понятие религии, иные взгляды на посмертное существование и на возникновение вселенной. Преступность сведена к минимуму, хоть за это и приходится платить отсутствием приватности и тайны частной жизни. А уж если преступление совершено, то ни о какой презумпции невиновности и речи нет, а виновных подвергают принудительной стерилизации вместе с ближайшими родственниками. Зато жизнь неандертальцев спокойна и рациональна, а многие «наши» проблемы удалось искоренить: перенаселённость, ухудшение экологии, голод, войны.





На этом блестящем фоне «наша» версия Земли кажется пресной и донельзя вылизанной с точки зрения, например, расовой повестки. Впрочем, знания двух разных цивилизаций, которые сталкиваются в одной точке, не сильно различаются. Хотя «мы» и «они» абсолютно непохожи, законы физики и математики в разных мирах одни и те же. Поэтому у Понтера и получается так легко найти точки соприкосновения, пользуясь только языком науки, сначала с физиком Луизой, а затем с генетиком Мэри.





Сам сюжет в его «земной» части достаточно статичен, но при этом автору удалось

органично вписать в довольно длинные диалоги героев большое количество научно-популярной информации из физики, археологии, социологии, биологии и других наук. Влияние религии на развитие науки. Причины возникновения морали и этики, а также табуирования наготы и естественных физиологических потребностей. Плюсы и минусы контроля частной жизни. Появление сознания у ископаемых видов и различные версии интерпретации древних артефактов и останков. Список можно продолжать очень долго.





Ложкой дёгтя в продуманной истории, нарисованной фантазией автора, для читателя может стать неприятно натуралистичная сцена изнасилования одной из героинь книги. Не исключено, что она призвана подчеркнуть всю грубость и дикость «нашей» цивилизации, несмотря на все её достижения. Что, впрочем, не оправдывает уровень детализации описания.



