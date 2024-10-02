Читаем книгу: Джек Вэнс — Зелёная жемчужина

Южная Ульфляндия омывалась морем от Исса на юге до Суараха на севере — череда галечных пляжей и скалистых мысов тянулась под мрачноватыми и по большей части безлюдными холмами. Тремя лучшими гаванями здесь считались Исс, Суарах и находившийся примерно посередине между ними Оэльдес.

Других мест, удобных для стоянки кораблей, на побережье было мало, если не считать небольших бухточек, защищенных крутыми, загнутыми наподобие крюков мысами.

В двадцати милях к югу от Оэльдеса в океан выступала скальная гряда, при содействии каменного волнолома создававшая убежище для нескольких дюжин рыбацких лодок. Вдоль берега небольшой гавани ютились строения деревни Минольт — россыпь узких каменных домов и пара таверн на рыночной площади.

В одном из таких жилищ прозябал рыбак Сарлес — черноволосый приземистый человек, широкий в бедрах, с выпуклым брюшком. Круглое лицо его, бледное и рассеянное, всегда озадаченно хмурилось, словно в его представлении обстоятельства жизни противоречили логике.

Цвет молодости Сарлеса давно увял, но годы более или менее прилежного труда не позволили ему добиться благополучия. Сарлес обвинял судьбу, считая, что ему вечно не везло — хотя, по мнению его супруги Либы, склонность Сарлеса к праздности играла не меньшую роль.

Сарлес выволакивал свою лодку «Преваль» на гальку перед самым входом в дом, что было удобно. Старое суденышко, унаследованное им от отца, порядком износилось, в нем каждый шов протекал и каждый стык ходил ходуном. Сарлес прекрасно понимал недостатки «Преваля» и выходил в море под парусом только в хорошую погоду.

Либа, подобно мужу, отличалась полнотой. Будучи старше Сарлеса, она проявляла, однако, гораздо больше энергии и нередко спрашивала его:

—Почему ты сегодня не рыбачишь, как все?

На что Сарлес отвечал что-нибудь в таком роде:

—Ближе к вечеру ветер покрепчает; юферсы вант на бакборте не выдержат.

—Так почему ж ты не обновишь юферсы? Делать-то тебе больше нечего!

—А, что ты понимаешь в оснастке! Все всегда рвется в самом слабом месте. Если я починю юферсы, расползутся ванты –налетит шквал и, глядишь, днище пробьет степсом.

—В таком случае замени ванты, а потом почини пояса обшивки.

—Легче сказать, чем сделать! Я только потеряю время и опять пущу деньги на ветер.

— В таверне ты тоже теряешь время — и деньги пускаешь на ветер пригоршнями!

— Хватит, помолчи! Где еще я могу отдохнуть?

— Отдыха ему не хватает, видите ли! Все вышли в море, а ты сидишь на солнышке, мух считаешь! Твой двоюродный брат Джунт отчалил перед рассветом — и вернется с сетями, полными макрели. Почему бы тебе не делать то же самое?

— У Джунта не болит спина, — ворчал Сарлес. — Кроме того, у него «Лирлу», добротная новая лодка.

—Рыбу ловит рыбак, а не лодка. У Джунта улов в шесть раз больше твоего.

—Только потому, что ему помогает сын Тамас.

—Значит, каждый из них ловит в три раза больше твоего.

—Либа, когда ты научишься держать язык за зубами? —восклицал разгневанный Сарлес. —Я бы сию минуту ушел в таверну, если б у меня осталась хоть одна монета!

—Денег у тебя нет, а времени по горло —иди, чини «Преваль»!

Воздев руки к небу, Сарлес спускался наконец на пляж и оценивал недостатки своего судна. Так как ему действительно было нечего делать, он вырезaл новый юферс для вант. Снасти были ему не по карману, в связи с чем он затягивал внахлест несколько узлов, уродливых на вид, но предохранявших ванты от разрыва.

Так продолжалось его существование. Сарлес кое-как поддерживал «Преваль» в состоянии, позволявшем не пойти ко дну, но отваживался выходить в море, маневрируя среди рифов и скал, только в оптимальных условиях, каковые возникали не часто.

Однажды даже Сарлес обеспокоился. Когда к берегу подул легкий бриз, он вышел из гавани на веслах, поднял шпринтовый парус, установил бакштаг, поправил шкотовые узлы и, бодро разрезая носом поперечные валы, направился к рифам, где всегда было больше всего рыбы...

«Странно! —подумал Сарлес. —Почему бакштаг провисает, если я его только что подтянул?» Изучив причину этого явления, он обнаружил обескураживающий факт: ахтерштевень, служивший опорой штагу, настолько прохудился под воздействием времени и древоточцев, что собирался вот-вот обломиться, не выдержав натяжения, —и тем самым причинить настоящую катастрофу.

Широко раскрыв глаза, Сарлес сжал зубы в бессильном раздражении. Теперь починку уже нельзя было откладывать —предстояли долгие часы утомительного труда, причем жена не позволила бы ему ни бездельничать, ни опрокинуть кружку-другую в таверне, пока ремонт не будет закончен. Для того чтобы заплатить за новые снасти, ему, может быть, пришлось бы даже выпросить место на борту «Лирлу» —что, опять же, было чрезвычайно утомительно, учитывая привычку Джунта вставать спозаранку.

Сарлесу не оставалось ничего лучшего, как переместить бакштаг к одной из кормовых крепительных планок —в такую спокойную погоду, как сегодня, этого должно было быть достаточно.

Сарлес рыбачил пару часов, но за все это время поймал только одного большого палтуса. Пока он чистил рыбу, ее желудок порвался, и на палубу выкатилась великолепная зеленая жемчужина — Сарлес никогда не видел ничего подобного! Поражаясь своей удаче, он снова закинул сети, но бриз становился свежее, и Сарлес, озабоченный состоянием импровизированного бакштага, намотал якорную цепь на кабестан, поднял парус и взял курс на гавань Минольта. Возвращаясь к берегу, он любовался прекрасной зеленой жемчужиной —одно прикосновение к ней вызывало приятную дрожь.

Лодка ткнулась носом в гальку; Сарлес вытащил ее на пляж и пошел домой, но тут же наткнулся на кузена Джунта.

—Надо же! —воскликнул Джунт. —Еще не полдень, а ты уже вернулся? Что ты поймал? Одну камбалу? Сарлес, если ты не возьмешь себя в руки, ты помрешь в нищете! «Преваль» давно нуждается в капитальном ремонте. Почини лодку и работай не покладая рук, чтобы скопить что-нибудь на старость.

Уязвленный критикой, Сарлес отозвался:

—А ты что тут делаешь? Почему твой хваленый «Лирлу» еще не в море? Испугался ветерка?

—Еще чего! Я бы уже давно рыбачил —только «Лирлу» надо бы подчеканить и просмолить заново.

Как правило, Сарлес не злобствовал, не бранился и не позволял себе возмутительные выходки —его худшими пороками были праздность и угрюмое упрямство перед лицом попреков супруги. Теперь, однако, возбужденный приступом злонамеренной изобретательности, он сказал:

—Что ж, если тебе так не терпится рыбачить, вот «Преваль» — поднимай парус, торопись к рифам и закидывай сети, сколько твоей душе угодно!

Джунт презрительно хмыкнул:

—Я привык плавать на добротной лодке, а это что? Развалюха! И все же поймаю-ка я тебя на слове. Такой уж я человек —не могу заснуть, пока не привезу хороший улов.

—Удачи! —сухо напутствовал его Сарлес и направился по пристани к рынку. Он не преминул заметить, что направление ветра изменилось —теперь он дул с севера.

На рынке Сарлес удачно продал большого палтуса, после чего задумался. Вынув жемчужину из кармана, он рассмотрел ее внимательнее: красивая штуковина, хотя ее необычный зеленый блеск вызывал —в этом невозможно было не признаться —какую-то тревогу и неприязнь.

Лицо Сарлеса покосилось странной, бессмысленной ухмылкой, и он спрятал жемчужину в карман. Широкими шагами он направился в таверну, где опрокинул в глотку добрых полпинты вина. За первой кружкой последовала вторая, и как только Сарлес к ней приложился, к нему прилип один из завсегдатаев, некий Джульям:

—Как дела? Сегодня не рыбачишь?

—Сегодня не получится —спина побаливает. Кроме того, Джунт хотел занять у меня «Преваль», так я ему и говорю: «Давай, закидывай сети всю ночь, если тебе так приспичило!» Он и отправился в море на старом добром «Превале».

—Щедро с твоей стороны!

—А почему не пособить? В конце концов, он мой двоюродный брат — нет ничего крепче кровных уз.

—И то правда.

Сарлес покончил с вином, вышел из таверны и прогулялся до конца волнолома. Вглядываясь в горизонт, он нигде не видел залатанный желтоватый парус «Преваля» — ни на севере, ни на западе, ни на юге.

Отвернувшись, он стал возвращаться. На галечном пляже другие рыбаки уже вытаскивали свои лодки. Сарлес спустился к ним и навел справки по поводу Джунта:

—Хотел ему помочь от всей души и позволил взять «Преваль», хотя предупредил, что ветер крепчает. Хорошо, если бы это был западный ветер, а то поддувает-то с севера!

—Час тому назад Джунт стоял на якоре у Срывного рифа, — отозвался старик, чинивший сеть. — Его хлебом не корми, дай порыбачить!

Сарлес озабоченно смотрел в море:

—Так-то оно так, но что-то я его не вижу. Ветер меняется; если он скоро не вернется, с ним может случиться беда.

—Не беспокойся! Джунт —старый морской волк. На таком крепком судне, как «Лирлу», ему сам черт не страшен, —заметил рыбак, тащивший лодку на берег.

Старик, чинивший сеть, громко хохотнул:

—А вот и нет! Джунт сегодня вышел на «Превале».

—А-а! Это совсем другое дело. Сарлес, тебе следовало бы заняться починкой.

—Да-да, —пробормотал Сарлес. —Всему свое время. Я не могу ходить по воде и одновременно доставать из носа золотые монеты.

С заходом солнца Джунт еще не вернулся в Минольт. В конце концов Сарлес сообщил о происходящем супруге:

—Сегодня у меня ломило в спине, я не мог рыбачить слишком долго. В приступе щедрости разрешил ему взять мою лодку. Он еще не вернулся. Боюсь, его отнесло на юг вдоль берега —того и гляди, разобьет он мой «Преваль» о скалы! Что ж, надо полагать, я заслужил урок своим мягкосердечием.

Либа изумленно уставилась на него:

—Ты о себе вздыхаешь? А о Джунте, о его семье ты не подумал?

—Его судьба меня беспокоит так же, как судьба моей лодки. Это само собой. Но я тебе еще не рассказал о нашей невероятной удаче.

—Неужели? У тебя прошла спина, и ты наконец сможешь работать? Или ты потерял вкус к выпивке?

—Либа, придержи язык —или получишь такую оплеуху, что звезды из глаз посыплются! Надоели твои глупые шутки.

—Так что же, какая такая удача тебе привалила?

Сарлес показал ей жемчужину:

—Что ты об этом думаешь?

Либа пригляделась к драгоценности:

—Гм. Любопытно. Никогда не слыхала о зеленых жемчужинах. Ты уверен, что она не поддельная?

—Почему бы она была поддельная? За кого ты меня принимаешь? Эта штуковина стoит кучу денег!

Либа отвернулась:

—У меня от нее мурашки по коже.

—Вот, так всегда. Никакого толку от тебя нет! Где мой ужин? Что? Опять каша? Почему ты не могла приготовить наваристый суп, как делают в приличных семьях?

—Я что, чудеса должна творить? В кладовке-то пусто! Если б ты ловил побольше рыбы и поменьше насасывался в трактире, у нас было бы что подать на стол.

—А! Ерунда. Теперь все будет по-другому.

Ночью Сарлеса тревожили странные, неприятные сны. Лица появлялись, словно выглядывая из тумана, и бросали на него оценивающие взгляды, после чего серьезно беседовали о чем-то в стороне. Сарлес мучительно пытался понять, о чем они говорят, но так ничего и не понял. Иные лица казались знакомыми, хотя Сарлес не мог припомнить, где он их видел и как их звали.

Наутро Джунт все еще не вернулся на «Превале». По непреложному закону рыбаков теперь хозяином лодки «Лирлу» до возвращения Джунта становился Сарлес. Он сразу воспользовался своей привилегией и приготовился выйти в море. Сын Джунта, Тамас, тоже хотел взойти на борт, но Сарлес прогнал его:

—Я предпочитаю рыбачить в одиночку.

Тамас горячо возразил:

—Это несправедливо! Я должен защищать интересы семьи!

Сарлес поднял указательный палец:

—Не спеши! Ты забываешь, что у меня тоже есть интересы. «Лирлу» — моя лодка, пока твой отец не вернет мне «Преваль» в целости и сохранности. Если хочешь рыбачить, обращайся к кому-нибудь другому.

Подняв паруса, Сарлес направил «Лирлу» к рыбным местам, радуясь надежности нового судна и легкости управления снастями. Сегодня ему повезло — рыба буквально просилась к нему в сети, корзины в трюме наполнились до краев, и Сарлес возвратился в Минольт, поздравляя себя с небывалым уловом: сегодня на ужин у него будет наваристый суп или даже жареная птица!

Прошло два месяца. Сарлес постоянно возвращался в гавань с трюмом, полным рыбы, тогда как Тамаса постигала одна неудача за другой. Однажды вечером Тамас пришел к Сарлесу, чтобы попробовать как-то поправить свое бедственное положение; никто в Минольте не считал возникшую ситуацию совершенно справедливой, хотя все соглашались с тем, что Сарлес действовал в строгом соответствии со своими правами.

Либа сидела одна у камина, с пряжей в руках. Тамас остановился посреди комнаты:

—А где Сарлес?

—В таверне, надо полагать, насасывается вином, —спокойным, резковато-холодным тоном ответила Либа. Взглянув на Тамаса через плечо, она отвернулась к прялке: — Если ты пришел о чем-нибудь просить, ты ничего не получишь. Сарлес надулся, как помещик, и смотрит на всех свысока.

—И все же нам нужно договориться! —заявил Тамас. —Он потерял трухлявый дуршлаг и приобрел «Лирлу» — за мой счет, за счет моей матери и моих сестер. Мы всё потеряли, ни в чем не провинившись. Мы просим только о том, чтобы Сарлес поступил по справедливости и поделился.

Либа неприязненно пожала плечами:

—Со мной говорить бесполезно. Я ничего с ним не могу поделать. С тех пор как он принес домой зеленую жемчужину, он стал другим человеком. — Она подняла глаза к каменной полке над камином, где на блюдечке лежала жемчужина.

Тамас подошел посмотреть на драгоценность. Он взял жемчужину, повертел ее в пальцах и присвистнул:

—Дорогая штуковина! Ее можно обменять на новую лодку! Я снова мог бы рыбачить и горя не знал бы!

Либа взглянула на него с удивлением. Тамаса все считали олицетворением порядочности — но теперь он не походил на себя. Возникало впечатление, что зеленая жемчужина портила каждого, кто к ней прикасался, внушая алчность и себялюбие. Либа вернулась к пряже:

—Ничего мне не говори —я не могу помешать тому, о чем ничего не знаю. Ненавижу эту зеленую гадость —она следит за мной, как дурной глаз!

Тамас хихикнул сумасшедшим голоском — настолько странным, что Либа невольно покосилась на него.

—Так тому и быть! — заявил Тамас. — Пора возместить нанесенный ущерб! Если Сарлес будет недоволен, пусть приходит ко мне. — Сжимая жемчужину в руке, он выбежал из дома. Либа вздохнула и продолжала прясть — у нее в груди зародился комок тяжелого предчувствия.

Целый час тишину в доме нарушали только вздохи ветра в дымовой трубе и потрескивание дров в камине. Наконец послышались неуверенные шаркающие звуки: шаги Сарлеса, возвращавшегося после попойки. Широко распахнув дверь, он остановился, пошатываясь, в проеме — лицо пьяного рыбака, круглое, как тарелка, белело под неряшливо подстриженными черными волосами. Глаза Сарлеса, бегавшие по сторонам, остановились на каминной полке; он подошел ближе и увидел, что блюдечко опустело. Из груди его вырвался мучительный возглас:

—Где жемчужина, моя блестящая зеленая жемчужина?

—К тебе приходил Тамас, — тихо и ровно сказала Либа. — Но тебя не было, и он взял жемчужину.

Сарлес взревел:

—Почему ты его не остановила?

—Это не мое дело. Разбирайся с Тамасом сам.

Сарлес застонал от ярости:

—Ты могла бы его не пустить! Ты отдала ему жемчужину! — Сжав кулаки, он бросился на жену; та вскочила и ткнула веретеном ему в левый глаз.

Сарлес прижал ладонь к кровоточащей глазнице. Либа отшатнулась, ужаснувшись тому, что сделала.

Глядя на нее правым глазом, Сарлес стал медленно приближаться. Либа ощупью нашла за спиной древко метлы из вязаной вицы и подняла ее на изготовку. Сарлес надвигался шаг за шагом. Не отрывая от Либы один глаз, он наклонился и подобрал топор с короткой рукоятью. Либа взвизгнула, бросила метлу Сарлесу в лицо и кинулась к двери. Сарлес схватил ее за волосы, оттащил назад и дал волю топору.

Вопли привлекли внимание соседей. Сарлеса схватили и отвели на площадь. Деревенских старейшин подняли с постелей; жмурясь и протирая глаза, они вышли вершить правосудие при свете масляных фонарей.

Преступление было налицо, убийца известен, задерживать разбирательство было незачем. Приговор вынесли, Сарлеса провели в конюшню и повесили на стреле для укладки сена. Односельчане с пристальным интересом наблюдали за тем, как их сосед дрыгает ногами, качаясь в желтом свете фонарей.