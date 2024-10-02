Нейтан Баллингруд «Странность». Железная хватка Красной планеты

Марс Нейтана Баллингруда имеет довольно мало отношения к реальности, науке или хотя бы к научной фантастике — зато он не может не вызвать в памяти «Принцессу Марса» Берроуза и, в первую очередь, «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери с их печальной ностальгией по несуществующему, сочетанием чуда и ужаса, атмосферой маленького и буколического на вид городка. Своеобразный оммаж Брэдбери очень заметен и сам по себе достаточно примечателен, но хорош роман далеко не только этим. При чтении нельзя не вспомнить и классические вестерны — их атмосферу, внешние детали, имена, стиль повествования. Этот Марс колонизирован в основном выходцами из Техаса, и его мир — это мир фронтира, мир Дикого Запада. А те читатели, которые знакомы с рассказами Баллингруда, не удивятся тревожному и неизвестному ужасу, разлитому в пригодной для дыхания атмосфере.



За этот ужас отвечают не только призраки прежних обитателей планеты, но и вынесенная в название романа Странность — минерал с не до конца понятными сверхъестественными свойствами. Именно он позволяет работать Автоматам, ретрофутуристическим роботам, он вызывает у людей странные болезни и, как подразумевается, именно в нём причина наступления Тишины и разрыва всякой связи с Землёй. Странность населяет пространство романа множеством диких галлюцинаторных образов — огромные боевые роботы охотятся на контрабандистов, скелет в рваном скафандре ухаживает за рощей призраков, грибы захватывают шахтёрский городок…





И всё это мы видим глазами Анабель, которая одновременно воспринимает происходящее как должное — и не перестаёт быть четырнадцатилетней (и, кажется, немного аутичной) девочкой из тридцатых годов альтернативного XX века. Её восприятие и воспитание делают все яркие и жуткие сцены поразительно обыденными, и ползучий ужас местами не столько пугает, сколько намекает на то, что мы видим огромную дикую вселенную романа только краем глаза и на самом деле она куда обширнее и страшнее, чем нам кажется.





Нейтану Баллингруду удалось написать произведение в традициях старой доброй научной фантастики и классического вестерна одновременно и при этом ещё привнести в «марсианский» поджанр что-то новое, выдержав восхитительный баланс новаторства и подчёркнутого соблюдения традиции. Действие романа происходит в тридцатых годах, и это на самом деле так. Герои мыслят и действуют как люди тридцатых, со всей полагающейся неприглядной социальной повесткой. Автору удаётся порассуждать, например, о расовом вопросе устами своих героев и при этом показать своё собственное, очевидно куда более современное отношение к нему, не ломая четвёртой стены.



