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#рецензии на книги#вестерн
Нейтан Баллингруд «Странность». Железная хватка Красной планеты
Ирина Нечаева
14 октября 10:00
675
3 минуты на чтение
1930-е годы. Давно колонизированный Марс, чья атмосфера пригодна для дыхания, внезапно теряет всякую связь с Землёй — больше нет ни сигналов, ни кораблей. Это явление колонисты называют Тишиной. Естественно, на Марсе торжествует беззаконие, что сполна ощущают на себе поселенцы. Когда бандиты крадут последнюю запись голоса матери, юная Анабель отправляется на поиски справедливости в сопровождении верного кухонного робота…
Nathan Ballingrud
The Strange
Роман
Жанр: космоопера, вестерн
Выход оригинала: 2023
Переводчик: Р. Демидов
Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2024
Серия: «Иная фантастика»
Возрастной рейтинг: 16+
384 с., 2000 экз.
Похоже на:
Рэй Брэдбери, цикл «Марсианские хроники»
фильм «Железная хватка» (2010)
Марс Нейтана Баллингруда имеет довольно мало отношения к реальности, науке или хотя бы к научной фантастике — зато он не может не вызвать в памяти «Принцессу Марса» Берроуза и, в первую очередь, «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери с их печальной ностальгией по несуществующему, сочетанием чуда и ужаса, атмосферой маленького и буколического на вид городка. Своеобразный оммаж Брэдбери очень заметен и сам по себе достаточно примечателен, но хорош роман далеко не только этим. При чтении нельзя не вспомнить и классические вестерны — их атмосферу, внешние детали, имена, стиль повествования. Этот Марс колонизирован в основном выходцами из Техаса, и его мир — это мир фронтира, мир Дикого Запада. А те читатели, которые знакомы с рассказами Баллингруда, не удивятся тревожному и неизвестному ужасу, разлитому в пригодной для дыхания атмосфере.

За этот ужас отвечают не только призраки прежних обитателей планеты, но и вынесенная в название романа Странность — минерал с не до конца понятными сверхъестественными свойствами. Именно он позволяет работать Автоматам, ретрофутуристическим роботам, он вызывает у людей странные болезни и, как подразумевается, именно в нём причина наступления Тишины и разрыва всякой связи с Землёй. Странность населяет пространство романа множеством диких галлюцинаторных образов — огромные боевые роботы охотятся на контрабандистов, скелет в рваном скафандре ухаживает за рощей призраков, грибы захватывают шахтёрский городок…

И всё это мы видим глазами Анабель, которая одновременно воспринимает происходящее как должное — и не перестаёт быть четырнадцатилетней (и, кажется, немного аутичной) девочкой из тридцатых годов альтернативного XX века. Её восприятие и воспитание делают все яркие и жуткие сцены поразительно обыденными, и ползучий ужас местами не столько пугает, сколько намекает на то, что мы видим огромную дикую вселенную романа только краем глаза и на самом деле она куда обширнее и страшнее, чем нам кажется.

Нейтану Баллингруду удалось написать произведение в традициях старой доброй научной фантастики и классического вестерна одновременно и при этом ещё привнести в «марсианский» поджанр что-то новое, выдержав восхитительный баланс новаторства и подчёркнутого соблюдения традиции. Действие романа происходит в тридцатых годах, и это на самом деле так. Герои мыслят и действуют как люди тридцатых, со всей полагающейся неприглядной социальной повесткой. Автору удаётся порассуждать, например, о расовом вопросе устами своих героев и при этом показать своё собственное, очевидно куда более современное отношение к нему, не ломая четвёртой стены.

Помимо этого, в романе есть стройный и продуманный сюжет всего с парой не очень заметных нестыковок, приятный язык и совершенно великолепные персонажи — от упорной и юной Анабель до двуличного Сайласа и сильно меняющейся по ходу действия Салли.
Итог: Нейтан Баллингруд, прославившийся рассказами в жанре хоррора, написал почти классическую и даже старомодную научную фантастику. Эта история, с одной стороны, очень уютна благодаря атмосфере и деталям, а с другой, очаровательно страшна — хоррору автор всё же изменил не до конца. В результате чтение получилось очень успокоительное и приятное, возвращающее читателя во времена, когда мир был изведан не до конца и жизнь текла куда медленнее, чем сейчас. Старые добрые (или недобрые, как посмотреть) 1930-е — даже если они альтернативные.

Об авторе

Американец Нейтан Баллингруд дебютировал в 1995 году рассказами в жанре хоррор, которые публиковались в антологиях. Успех пришёл в середине нулевых, когда несколько его рассказов номинировались на жанровые премии. В 2013-м вышла первая книга сборник «Земля монстров». В 2019-м появился сборник «Раны», повесть из которого была экранизирована. «Странность» дебютный роман Баллингруда.
Мне было тринадцать, когда Тишина пришла на Марс, укрыла нас, точно удушливая пыль. Теперь мы нечасто вспоминаем о тех временах, а почти все, кто их застал, уже умерли. Теперь я стара — мне нравится говорить «экстравагантно стара» — и скоро к ним присоединюсь. Быть может, оттого я всё чаще в долгие ночные часы обращаюсь мыслями к тем годам: к ужасу и одиночеству, заразившим всех нас, и к тем постыдным вещам, которые мы делали, потому что боялись.

Нейтан Баллингруд «Странность»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да, особенно поклонникам космической оперы и классического вестерна.

Удачно

  • персонажи
  • атмосфера
  • сюжет
  • сеттинг

Неудачно

  • некоторая неровность

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Ирина Нечаева

Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

#рецензии на книги#вестерн
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