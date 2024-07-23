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    #рецензии на книги #Средневековье

    Дэниел Абрахам «Время пепла». Воровка в игре престолов

    23 июля 2024
    Мария Лебеденко
    23.07.2024
    25721
    3 минуты на чтение
    #рецензии на книги #Средневековье

    Город Китамар, что стоит на реке Кахон, многолик, и живут в нём разные люди. В мраморных дворцах на Зелёной Горке богачи плетут бесконечные интриги. В каменных домах Притечья подсчитывают прибыль торговцы. А в деревянных лачугах района, прозванного Долгогорьем, бедняки пытаются раздобыть хоть горсть монет, чтобы протянуть ещё один день долгой зимы. Обчищать карманы и срезать кошельки для обитателей Долгогорья — привычное дело. Этим ремеслом промышляла и девушка по имени Алис — до тех пор, пока тело её старшего брата Дарро не выловили из холодных вод Кахона. Стремясь отыскать виновников его смерти, Алис неожиданно оказывается пешкой в самой опасной игре Китамара — игре престолов…

    Дэниел Абрахам «Время пепла». Воровка в игре престолов

    Daniel Abraham

    Age of Ash

    Роман

    Жанр: эпическое фэнтези

    Выход оригинала: 2022

    Художник: Даньел Дочу

    Переводчик: Н. Иванов

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    400 с., 5000 экз.

    «Китамар», часть 1

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    Дэниел Абрахам известен в основном как один из создателей научно-фантастического цикла «Пространство», который он написал с Таем Френком под общим псевдонимом Джеймс Кори. В сольной трилогии, первым романом которой и стало «Время пепла», Абрахам решил радикально сменить жанр и обратиться к эпическому фэнтези — правда, выбрал для этого не самый очевидный подход.

    Сперва кажется, что перед нами типичная история о непростой жизни отбросов общества в духе Джо Аберкромби или Глена Кука. Мрачный, грязный город, где каждый готов зарезать ближнего за кусок хлеба — такое мало-мальски опытный читатель гримдарка видел уже не раз. Однако затем восприятие романа меняется — ведь условно средневековый Китамар не назовёшь каким-то особенно тёмным. Да, жизнь в нём трудна — но всё же автор умело избегает откровенной чернухи, скорее создавая ощущение невзгод и опасностей, чем описывая их во всех подробностях. На атмосферу работают не литры крови и прочих биологических жидкостей (хотя они здесь и упоминаются), а быт и обычаи местных жителей, их маленькие радости и большие печали. Такие подробности, в изобилии разбросанные по тексту, постепенно сплетаются в стройный узор неуютного, но очень вещественного мира, в который легко погрузиться с головой.

    Ещё удачнее, чем место действия, получились герои. Воровка Алис и её подруга Сэммиш в начале книги — плоть от плоти улиц, простые девушки, мечтающие лишь о выгодном дельце и сытном ужине. Когда они неожиданно оказываются важными фигурами на доске властей предержащих, то стремительно меняются, как будто прикосновение к тайне бессмертного князя Китамара обнажает их истинную сущность. Психологическую трансформацию писатель передаёт мастерски — особенно это касается Алис, которая последовательно проходит все пять стадий горя от потери близкого человека.

    Второстепенные персонажи проработаны ничуть не хуже — почти каждый из них оказывается более глубокой личностью, чем кажется сначала. Кто-то ввязывается в смертельную игру из страха, кто-то — из-за безответной любви, а кто-то — в напрасном стремлении удержать прошлое. Но, какими бы ни были намерения, исход един — рано или поздно всякому придётся встретиться с последствиями своих решений.

    Пожалуй, именно судьбы обычных людей — самое важное, что есть в романе. Те, кто хочет найти во «Времени пепла» динамичные сражения, кровавый экшен и размах, будут разочарованы. Несмотря на обширную локацию, это довольно камерная история, в которой гораздо больше «приключений духа», чем «приключений тела». Повествование течёт неспешно и плавно, словно воды реки Кахон, — нарушить этот ритм не удаётся даже нечастым эпизодам драк и погонь.

    Магия здесь тоже появляется не сразу, но выглядит достаточно оригинально, чтобы захотеть узнать о ней побольше. Жаль только, что автор пока выстрелил далеко не изо всех ружей, которые старательно развешивал — возможно, это упущение исправят следующие книги цикла.

    Итог: несколько медленный, но от этого не менее интересный роман о том, как выглядит борьба за власть, если смотреть на неё со дна общества. В продолжении автор обещает рассказать о новых героях — остаётся надеяться, что переживать за них будет так же легко, как за воровок из Долгогорья.

    Слово творца

    «Время пепла» — это книга о смерти, о магии, о богах, что прячутся в тенях, и о волшебных клинках. В ней есть всё, ради чего мы погружаемся в фэнтезийные истории. Но это ещё и книга о потерях. О горе. О призраках. И о том, что не всегда получается прожить ту жизнь, о которой ты мечтал.

    Из интервью блогеру Полу Семелу

    Алис повернулась и пошла, внушая себе, что стражник ещё, наверно, в сомнениях. Потом, с трепетом сердца, потрусила быстрей.

    — Хватай её! Именем князя, держите паскуду!

    Народ засуетился вокруг в тревоге и неуверенности. Считаные секунды, и люди поймут, о ком речь. Её жизненная кривая завернула к самому краю пропасти.

    Сзади застучали, зашлёпали сапоги. Она пробормотала «ёпт», подобрала юбку и со стражником за спиной припустила в Долгогорье.

    Дэниел Абрахам «Время пепла». Воровка в игре престолов
    Стоит ли читать?
    Да — если любите неспешные истории, в которых переживания героев важнее приключений.
    Удачно
    атмосфера средневекового города
    психологизм
    плавное повествование
    Неудачно
    слишком медленный темп
    отсутствие многих ответов
    8
    Оценка
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    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
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