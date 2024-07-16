Проклятые карты Таро, роботы из космоса и изгнание демонов: какие корейские фильмы смотреть в 2024 году?

Недавно мы познакомили вас с самыми интересными дорамами в 2024 году, а теперь делимся списком актуальных фантастических корейских фильмов. Некоторые из них уже можно посмотреть — как на стриминговых сервисах, так и в российских кинотеатрах. Нас ждут истории про искусственный интеллект, проклятия, роботов и постапокалипсис.

«Страна чудес»

Что? Сай-фай

Когда и где? 26 июля на Netflix

О чём? В виртуальном мире «Страна чудес» любой желающий может встретиться с умершими, воссоздав с помощью искусственного интеллекта их цифровую копию. В центре сюжета герои, которые стремятся воссоединиться с любимыми, напрочь забывая про реальный мир.

Зрителей порадует яркий актёрский состав: Сюзи («Безрассудно влюблённые»), Чхве Ушик («Паразиты»), Пак Богом («Трудный день»), Чон Юми («Поезд в Пусан») и Тан Вэй («Решение уйти»), а также камео Гон Ю из «Игры в кальмара».

«Проклятие “Зов могилы”»

Что? Ужасы

Когда и где? С 13 июня в российских кинотеатрах

О чём? Семейство богатеев из Лос-Анджелеса узнаёт, что давным-давно их проклял разгневанный дух. Чтобы избавиться от недуга, они нанимают двух шаманов. Те должны раскопать их прадеда из могилы и как можно скорее кремировать. Но не стоило беспокоить мёртвых, ведь это привело к ужасающим последствиям.

За картину взялся режиссёр и сценарист Чан Джэ-хён, приложивший руку к «Чёрным священникам». В главных ролях: Чхве Минсик («Олдбой»), Ли Дохён («Милый дом»), Ким Гоын («Гоблин») и Ю Хэ-джин («Таксист»).

«Проект: Тишина»

Что? Триллер

Когда и где? В этом году

О чём? Впервые показанный в рамках Каннского кинофестиваля в 2023 году фильм рассказывает о группе людей, которые по дороге в Инчхон попадают в аварию на мосту, окутанном густым туманом. Все остаются живы, но мост вот-вот обрушится, а вокруг шастают мутанты, созданные в военной лаборатории, так что шансов на спасение немного.

Ли Сон Гюну («Паразиты», «Мой Мистер») досталась роль отца, путешествующего со своей дочерью, а Чу Джи Хун («Гора Чири», «С Богами») — дерзкого водителя эвакуатора.

«Чёрные монахини»

Что? Ужасы

Когда? В 2024 году

О чём? Спин-офф хоррора «Чёрные священники» с Пак Содам в главной роли — про монахинь и священнослужителей, которые пытаются спасти одержимого демонами мальчика.

В главных ролях Сон Хэгё («Слава»), Чон Ёбин («Винченцо») и Хо Джунхо («Побег из Могадишо»).

«Найти короля»

Что? Научная фантастика

Когда? Этим летом

О чём? Один из самых дорогих южнокорейских фильмов с бюджетом в монструозные по местным меркам 23 миллиона долларов. По сюжету военный врач, работающий в изолированной деревне неподалёку от границы с Северной Кореей, в 1980 году обнаруживает гигантского робота. Как оказалось, эта махина прилетела из космоса, но её космический корабль потерпел крушение.

В кресле режиссёра и сценариста Вон Щинён («Воспоминание убийцы» и «Семь дней»). Военного доктора сыграл Ку Гёхван, известный по сериалу «Охотники за дезертирами» от Netflix.

«Всемирный потоп»

Что? Фильм-катастрофа

Когда и где? В 2024 году на Netflix

О чём? На Землю обрушивается великий потоп, обрекающий человечество на гибель. И хоть ситуация кажется безвыходной, люди всячески пытаются спастись. В том числе исследовательница искусственного интеллекта Ан На и охранник Хи Джо, чей многоквартирный дом уверенно погружается под воду.

В главных ролях камерного фильма-катастрофы: Ким Дами («Итхэвон класс») и Пак Хэсу («Игра в кальмара»).

«Ты умрёшь через 6 часов»

Что? Мистический триллер

Когда? В 2024 году

О чём? Киноадаптация одноимённого японского романа Кадзуаки Такано — про людей, чьи жизни меняются после встречи с человеком, способного предсказывать смерть.

Главная роль досталась Джэхёну из группы NCT, это будет его дебют на больших экранах. Также в касте числятся Пак Джу Хён («Мышь») и Квак Ши Ян («Алые небеса»).

«Таро»

Что? Мистический хоррор

Когда и где? С 21 ноября в российских кинотеатрах

О чём? Фильм-антология, который впервые показали на Каннском кинофестивале в 2024 году и тепло встретили кинокритики. По сюжету судьбы героев загадочным образом меняются, когда каждый из них получает проклятые карты Таро.

В ролях Ким Джинён («Ад для одиночек») и Чо Ёджон («Паразиты»).

«Охотники пустоши»

Что? Постапокалиптический боевик

Когда и где? Уже вышел на Netflix

О чём? Действие фильма разворачивается во вселенной «Бетонной утопии», которая вышла в прошлом году. Крупное землетрясение превратило Сеул в пустошь, а немногочисленные выжившие отчаянно ищут еду и воду. По слухам, в руинах города остался многоквартирный дом, где есть всё необходимое. Главный герой отправляется на его поиски.

Ма Дон Сок, известный по супергеройскому блокбастеру «Вечные» и детективному триллеру «Плохие парни», не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером картины.