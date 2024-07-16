Проклятые карты Таро, роботы из космоса и изгнание демонов: какие корейские фильмы смотреть в 2024 году?

Недавно мы познакомили вас с самыми интересными дорамами в 2024 году, а теперь делимся списком актуальных фантастических корейских фильмов. Некоторые из них уже можно посмотреть — как на стриминговых сервисах, так и в российских кинотеатрах. Нас ждут истории про искусственный интеллект, проклятия, роботов и постапокалипсис.
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Не «Игрой в кальмара» и «Мы все мертвы» едиными.
«Страна чудес»
Что? Сай-фай
Когда и где? 26 июля на Netflix
О чём? В виртуальном мире «Страна чудес» любой желающий может встретиться с умершими, воссоздав с помощью искусственного интеллекта их цифровую копию. В центре сюжета герои, которые стремятся воссоединиться с любимыми, напрочь забывая про реальный мир.
Зрителей порадует яркий актёрский состав: Сюзи («Безрассудно влюблённые»), Чхве Ушик («Паразиты»), Пак Богом («Трудный день»), Чон Юми («Поезд в Пусан») и Тан Вэй («Решение уйти»), а также камео Гон Ю из «Игры в кальмара».
«Проклятие “Зов могилы”»
Что? Ужасы
Когда и где? С 13 июня в российских кинотеатрах
О чём? Семейство богатеев из Лос-Анджелеса узнаёт, что давным-давно их проклял разгневанный дух. Чтобы избавиться от недуга, они нанимают двух шаманов. Те должны раскопать их прадеда из могилы и как можно скорее кремировать. Но не стоило беспокоить мёртвых, ведь это привело к ужасающим последствиям.
За картину взялся режиссёр и сценарист Чан Джэ-хён, приложивший руку к «Чёрным священникам». В главных ролях: Чхве Минсик («Олдбой»), Ли Дохён («Милый дом»), Ким Гоын («Гоблин») и Ю Хэ-джин («Таксист»).
«Проект: Тишина»
Что? Триллер
Когда и где? В этом году
О чём? Впервые показанный в рамках Каннского кинофестиваля в 2023 году фильм рассказывает о группе людей, которые по дороге в Инчхон попадают в аварию на мосту, окутанном густым туманом. Все остаются живы, но мост вот-вот обрушится, а вокруг шастают мутанты, созданные в военной лаборатории, так что шансов на спасение немного.
Ли Сон Гюну («Паразиты», «Мой Мистер») досталась роль отца, путешествующего со своей дочерью, а Чу Джи Хун («Гора Чири», «С Богами») — дерзкого водителя эвакуатора.
«Чёрные монахини»
Что? Ужасы
Когда? В 2024 году
О чём? Спин-офф хоррора «Чёрные священники» с Пак Содам в главной роли — про монахинь и священнослужителей, которые пытаются спасти одержимого демонами мальчика.
В главных ролях Сон Хэгё («Слава»), Чон Ёбин («Винченцо») и Хо Джунхо («Побег из Могадишо»).
«Найти короля»
Что? Научная фантастика
Когда? Этим летом
О чём? Один из самых дорогих южнокорейских фильмов с бюджетом в монструозные по местным меркам 23 миллиона долларов. По сюжету военный врач, работающий в изолированной деревне неподалёку от границы с Северной Кореей, в 1980 году обнаруживает гигантского робота. Как оказалось, эта махина прилетела из космоса, но её космический корабль потерпел крушение.
В кресле режиссёра и сценариста Вон Щинён («Воспоминание убийцы» и «Семь дней»). Военного доктора сыграл Ку Гёхван, известный по сериалу «Охотники за дезертирами» от Netflix.
«Всемирный потоп»
Что? Фильм-катастрофа
Когда и где? В 2024 году на Netflix
О чём? На Землю обрушивается великий потоп, обрекающий человечество на гибель. И хоть ситуация кажется безвыходной, люди всячески пытаются спастись. В том числе исследовательница искусственного интеллекта Ан На и охранник Хи Джо, чей многоквартирный дом уверенно погружается под воду.
В главных ролях камерного фильма-катастрофы: Ким Дами («Итхэвон класс») и Пак Хэсу («Игра в кальмара»).
«Ты умрёшь через 6 часов»
Что? Мистический триллер
Когда? В 2024 году
О чём? Киноадаптация одноимённого японского романа Кадзуаки Такано — про людей, чьи жизни меняются после встречи с человеком, способного предсказывать смерть.
Главная роль досталась Джэхёну из группы NCT, это будет его дебют на больших экранах. Также в касте числятся Пак Джу Хён («Мышь») и Квак Ши Ян («Алые небеса»).
«Таро»
Что? Мистический хоррор
Когда и где? С 21 ноября в российских кинотеатрах
О чём? Фильм-антология, который впервые показали на Каннском кинофестивале в 2024 году и тепло встретили кинокритики. По сюжету судьбы героев загадочным образом меняются, когда каждый из них получает проклятые карты Таро.
В ролях Ким Джинён («Ад для одиночек») и Чо Ёджон («Паразиты»).
«Охотники пустоши»
Что? Постапокалиптический боевик
Когда и где? Уже вышел на Netflix
О чём? Действие фильма разворачивается во вселенной «Бетонной утопии», которая вышла в прошлом году. Крупное землетрясение превратило Сеул в пустошь, а немногочисленные выжившие отчаянно ищут еду и воду. По слухам, в руинах города остался многоквартирный дом, где есть всё необходимое. Главный герой отправляется на его поиски.
Ма Дон Сок, известный по супергеройскому блокбастеру «Вечные» и детективному триллеру «Плохие парни», не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером картины.