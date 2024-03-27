Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка

Каждый мир фантастики звучит по-своему. Космос — плавной электроникой. Средневековые таверны — песнями бардов. Киберпанк — пульсирующим битом. А рубить драконов и демонов лучше всего под тяжёлый металл.

Самый необычный спецвыпуск «Мира фантастики» рассказывает о музыке. О саундтреках и концептуальных альбомах в разных жанрах. О мюзиклах и рок-операх. О том, как музыканты передают звуковой палитрой образы Средиземья, будущего или стимпанка, и об историях, которые они рассказывают в своих песнях. О мировых звёздах — и о малоизвестных талантах, которые вас удивят.