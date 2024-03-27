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    Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка

    27 марта 2024
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    27.03.2024
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    3 минуты на чтение
    #спецвыпуски

    Каждый мир фантастики звучит по-своему. Космос — плавной электроникой. Средневековые таверны — песнями бардов. Киберпанк — пульсирующим битом. А рубить драконов и демонов лучше всего под тяжёлый металл.

    Самый необычный спецвыпуск «Мира фантастики» рассказывает о музыке. О саундтреках и концептуальных альбомах в разных жанрах. О мюзиклах и рок-операх. О том, как музыканты передают звуковой палитрой образы Средиземья, будущего или стимпанка, и об историях, которые они рассказывают в своих песнях. О мировых звёздах — и о малоизвестных талантах, которые вас удивят.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка

    В этом выпуске:

    • Композиторы, «сделавшие» наши любимые фильмы и игры, от Джона Уильямса до инди-звёзд;
    • Рокеры и металлисты от Blind Guardian и «Короля и шута» до космических хиппи;
    • Барды и менестрели, Эния и «Мельница», песни эльфов, троллей и ведьм;
    • Электроника — музыка космоса и киберпанка, утопического СССР и мрачных темниц;
    • Фантастика и сказки во всех жанрах — в симфониях, опере, кабаре и даже рэпе!
    • И сотни рекомендаций для вашего фантастического плейлиста!

    Иллюстрация на обложке: Илья Захаров

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Индекс в каталоге 46452.
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    В продаже с 6 апреля.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка 3
    Полное содержание номера
    Композиторы и саундтреки4
    • Мифы и легенды в классике
    • Джон Уильямс
    • Ханс Циммер
    • Дэнни Эльфман
    • Алан Сильвестри
    • Бэзил Поледурис
    • Говард Шор
    • Вангелис
    • Эдуард Артемьев
    • Алан Менкен
    • Рамин Джавади
    • Анджело Бадаламенти
    • Джон Карпентер
    • Джо Хисаиси
    • Мюррей Голд
    • Акира Ямаока
    • Фрэнк Клепаки
    • Джереми Соул
    • Марцин Пшибылович и Percival
    • Марк Морган
    • Кодзи Кондо
    • Нобуо Уэмацу
    • Ёко Симомура
    • Сёдзи Мегуро
    • Мартин О’Доннелл
    • Йеспер Кюд
    • Даррен Корб
    • Мик Гордон
    Рок: классический и прогрессивный32
    • Прогрессив-рок
    • J-rock и Visual Kei
    • Оккульт-рок
    • Дэвид Боуи
    • The Alan Parsons Project
    • Eloy
    • Jefferson Starship
    • Бо Ханссон
    • Джефф Уэйн
    • God Is An Astronaut
    • Hawkwind
    • Rush
    • Рик Уэйкман
    • Electric Light Orchestra
    • Magma
    • Coheed and Cambria
    • Queen
    • Blue Öyster Cult
    • Muse
    • My Chemical Romance
    • Билли Айдол
    • XIII. Stoleti
    • Сруб
    • Сектор газа
    • Nine Inch Nails
    • Misfits
    • Король и Шут
    • Фильм: «Жёлтая подводная лодка»
    Тяжёлый металл62
    • Фантастический металл
    • Ayreon и проекты Арьена Лукассена
    • Blind Guardian
    • Rhapsody
    • Avantasia
    • Therion
    • Эпидемия
    • Mechanical Poet + Lex-o-Lantern
    • Iron Maiden
    • Iced Earth
    • Mercyful Fate и King Diamond
    • Роб Зомби
    • Marilyn Manson
    • Cradle of Filth
    • Bal-Sagoth
    • Summoning
    • Finntroll
    • Wind Rose
    • Battlelore
    • Powerwolf
    • Gloryhammer
    • Dream Theater
    • Arcturus
    • Queensrÿche
    • Девин Таунсенд
    • Mastodon
    • Amorphis
    • Fear Factory
    • Between the Buried and Me
    • Mechina
    • Machinae Supremacy
    • Bolt Thrower
    • Фильм: «Воображариум» Nightwish
    • Сериал: «Металлопокалипсис»
    • Игра: Brütal Legend
    Электроника96
    • Космическая музыка
    • Советская электронная музыка
    • Синтвейв
    • Данжен-синт
    • Чиптюн
    • Space + Дидье Маруани
    • Kraftwerk
    • Майк Олдфилд
    • Perturbator
    • Front Line Assembly
    • Scandroid
    • VNV Nation
    • Гэри Ньюман
    • Виктор Аргонов Project + Complex Numbers
    • Фильм: «Интерстелла 5555: История секретной звёздной системы»
    Фолк и барды124
    • Древняя музыка и её возрождение
    • Ролевые менестрели
    • Дэвид Аркенстон
    • Enya
    • Мельница
    • Тролль Гнёт Ель
    • Trobar de Morte
    • Caprice
    • Theodor Bastard
    • The Tolkien Ensemble
    • Steeleye Span
    • The Hobbit Shire
    • Heilung
    • Хизер Дейл
    Разные жанры142
    • Вокалоиды
    • Стимпанк
    • Дарк-кабаре
    • Фантастический хип-хоп
    • The H. P. Lovecraft Historical Society
    • Nox Arcana
    • Сан Ра
    • Parliament-Funkadelic
    • Жанель Монэ
    • Miracle of Sound
    • Фантастические клипы
    Мюзиклы168
    • Мюзиклы по франшизам
    • Бал вампиров
    • Финрод-зонг
    • Последнее испытание
    • Шоу ужасов Рокки Хоррора
    • Рипо! Генетическая опера

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    Редактор
    Главный редактор сайта, хранитель традиций форума. Любит слова «логика», «мотивация» и «своя правда». Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, теперь пишет промты нейросетям.
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