Мир фантастики. Спецвыпуск № 14 (2024). Фантастическая музыка

Каждый мир фантастики звучит по-своему. Космос — плавной электроникой. Средневековые таверны — песнями бардов. Киберпанк — пульсирующим битом. А рубить драконов и демонов лучше всего под тяжёлый металл.
Самый необычный спецвыпуск «Мира фантастики» рассказывает о музыке. О саундтреках и концептуальных альбомах в разных жанрах. О мюзиклах и рок-операх. О том, как музыканты передают звуковой палитрой образы Средиземья, будущего или стимпанка, и об историях, которые они рассказывают в своих песнях. О мировых звёздах — и о малоизвестных талантах, которые вас удивят.
В этом выпуске:
- Композиторы, «сделавшие» наши любимые фильмы и игры, от Джона Уильямса до инди-звёзд;
- Рокеры и металлисты от Blind Guardian и «Короля и шута» до космических хиппи;
- Барды и менестрели, Эния и «Мельница», песни эльфов, троллей и ведьм;
- Электроника — музыка космоса и киберпанка, утопического СССР и мрачных темниц;
- Фантастика и сказки во всех жанрах — в симфониях, опере, кабаре и даже рэпе!
- И сотни рекомендаций для вашего фантастического плейлиста!
Иллюстрация на обложке: Илья Захаров
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
Email: JoinUs@csb-agency.ru
Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
Доставка в более чем 70 стран мира.
В продаже с 6 апреля.
- Мифы и легенды в классике
- Джон Уильямс
- Ханс Циммер
- Дэнни Эльфман
- Алан Сильвестри
- Бэзил Поледурис
- Говард Шор
- Вангелис
- Эдуард Артемьев
- Алан Менкен
- Рамин Джавади
- Анджело Бадаламенти
- Джон Карпентер
- Джо Хисаиси
- Мюррей Голд
- Акира Ямаока
- Фрэнк Клепаки
- Джереми Соул
- Марцин Пшибылович и Percival
- Марк Морган
- Кодзи Кондо
- Нобуо Уэмацу
- Ёко Симомура
- Сёдзи Мегуро
- Мартин О’Доннелл
- Йеспер Кюд
- Даррен Корб
- Мик Гордон
- Прогрессив-рок
- J-rock и Visual Kei
- Оккульт-рок
- Дэвид Боуи
- The Alan Parsons Project
- Eloy
- Jefferson Starship
- Бо Ханссон
- Джефф Уэйн
- God Is An Astronaut
- Hawkwind
- Rush
- Рик Уэйкман
- Electric Light Orchestra
- Magma
- Coheed and Cambria
- Queen
- Blue Öyster Cult
- Muse
- My Chemical Romance
- Билли Айдол
- XIII. Stoleti
- Сруб
- Сектор газа
- Nine Inch Nails
- Misfits
- Король и Шут
- Фильм: «Жёлтая подводная лодка»
- Фантастический металл
- Ayreon и проекты Арьена Лукассена
- Blind Guardian
- Rhapsody
- Avantasia
- Therion
- Эпидемия
- Mechanical Poet + Lex-o-Lantern
- Iron Maiden
- Iced Earth
- Mercyful Fate и King Diamond
- Роб Зомби
- Marilyn Manson
- Cradle of Filth
- Bal-Sagoth
- Summoning
- Finntroll
- Wind Rose
- Battlelore
- Powerwolf
- Gloryhammer
- Dream Theater
- Arcturus
- Queensrÿche
- Девин Таунсенд
- Mastodon
- Amorphis
- Fear Factory
- Between the Buried and Me
- Mechina
- Machinae Supremacy
- Bolt Thrower
- Фильм: «Воображариум» Nightwish
- Сериал: «Металлопокалипсис»
- Игра: Brütal Legend
- Космическая музыка
- Советская электронная музыка
- Синтвейв
- Данжен-синт
- Чиптюн
- Space + Дидье Маруани
- Kraftwerk
- Майк Олдфилд
- Perturbator
- Front Line Assembly
- Scandroid
- VNV Nation
- Гэри Ньюман
- Виктор Аргонов Project + Complex Numbers
- Фильм: «Интерстелла 5555: История секретной звёздной системы»
- Древняя музыка и её возрождение
- Ролевые менестрели
- Дэвид Аркенстон
- Enya
- Мельница
- Тролль Гнёт Ель
- Trobar de Morte
- Caprice
- Theodor Bastard
- The Tolkien Ensemble
- Steeleye Span
- The Hobbit Shire
- Heilung
- Хизер Дейл
- Вокалоиды
- Стимпанк
- Дарк-кабаре
- Фантастический хип-хоп
- The H. P. Lovecraft Historical Society
- Nox Arcana
- Сан Ра
- Parliament-Funkadelic
- Жанель Монэ
- Miracle of Sound
- Фантастические клипы
- Мюзиклы по франшизам
- Бал вампиров
- Финрод-зонг
- Последнее испытание
- Шоу ужасов Рокки Хоррора
- Рипо! Генетическая опера