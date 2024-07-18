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    #во что поиграть #Принц Персии #Топ

    Главные видеоигры первой половины 2024 года

    18 июля 2024
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    18.07.2024
    4034
    8 минут на чтение
    #во что поиграть #Принц Персии #Топ
    Главные видеоигры первой половины 2024 года

    Постковидный кризис продолжает давить студии. Сокращения бьют по всем: по ветеранам и стажёрам, по именитым гейм-дизайнерам и безвестным 3D-моделлерам, по бесперспективным компаниям и авторам лучших игр прошлого года. Мы обязательно ощутим последствия этого безумного хаоса — но потом. За первую половину 2024 года вышло много интересных релизов — и самым главным из них мы посвятили эту подборку.

    Prince of Persia: The Lost Crown

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 1

    Когда и где: 18 января на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

    Что: метроидвания в сказочной версии Персии

    Перевод: текст

    Есть традиция: практически любой текст про эту игру начинать с того, что Ubisoft в последние годы сильно сдала, но The Lost Crown неожиданно получилась удачной. Всего-то пришлось совершить жертвоприношение-обмен: заставить авторов игр про Реймана убить свою главную франшизу, чтобы из её костей и плоти собрать новую Prince of Persia.

    Как часто бывает с ожившими мертвецами, воскресший «Принц Персии» сильно изменился. По структуре получилось не линейное приключение, а метроидвания. Протагонист другой — не сам принц, а воин неблагородных кровей.

    Но всё равно остались узнаваемые черты франшизы. Сохранилась атмосфера сказочного Востока, причём отсылок к персидской мифологии теперь намного больше. Приходится постоянно скакать через замысловатые полосы препятствий с шипами и пропастями — и постоянно из-за этого ругаться, ведь платформинг хардкорный, как в прошлых играх. А ещё есть классическая завязка с «принцессой в беде», правда, её роль исполняет герой прошлых игр.

    В целом это просто очень качественная метроидвания, сделанная с размахом и отличной графикой. Но такого оказалось достаточно, чтобы выделить The Lost Crown посреди консервативного жанра, где балом правят инди. 

     

    Like a Dragon: Infinite Wealth

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 2

    Когда и где: 25 января на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

    Что: JRPG на современных Гавайях 

    Перевод: текст

    По завязке сюжета может показаться, что в Infinite Wealth довольно приземлённая история: бывший якудза Итибан Касуга приехал на Гавайи, чтобы повидать свою маму, которую долгое время считал умершей. Вот только эта игра пропитана сумасшествием.

    Безумия в ней много прежде всего потому, что это новая игра серии Like a Dragon (Yakuza в английской локализации прошлых частей). А там происходящее регулярно скатывается в гипертрофированный абсурд и гачимучи. 

    Плюс ко всему главный герой — огромный фанат Dragon Quest. И свои приключения он видит через призму фэнтезийной JRPG. Потому все бои — пошаговые, он способен творить по сути магию, а среди врагов может оказаться гигантская акула, которую нужно забивать битами на суше. Причём фантазии настолько сильно встроены в сюжет, что невозможно толком разграничить выдумку и реальность. Игра зависла буквально в шаге от буйства фантастики в духе Earthbound.

    А в нашем списке Infinite Wealth из-за того, что она взяла за основу прошлую часть, которая была и без того отличной JRPG — и расширила её до каких-то монструозных масштабов. Мало того что в ней полно традиционных для серии мини-игр, так ещё и появились, например, турниры в духе Pokemon и строительство в стиле Animal Crossing, которые тянут чуть ли не на отдельные проекты. 

     

    Helldivers 2

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 3

    Когда и где: 8 февраля на PC, PS5

    Что: кооперативный шутер про космическую демократию

    Перевод: текст

    Helldivers 2 — это лучшая неофициальная игровая адаптация «Звёздного десанта». Причём не Хайнлайна, а Верховена. И далеко не только общей завязки, где люди высаживаются на других планетах, чтобы бороться с жуками (и роботами, чего не было в фильме).

    Всё проникнуто гротескным пафосом борьбы за демократию, который хочется цитировать во время матчей. В то же время это неприкрытая сатира на фашистский режим, из-за чего выкрики про причинение свободы ракетами кажутся ещё более смешными. 

    Геймплей гармонирует с сюжетом. Десантники — «пушечное мясо». Они под управлением игроков на миссиях постоянно дохнут по самым тупым причинам, будто они в Lemmings: то попадают под «дружественный огонь», то подрываются на своих же гранатах, то сгорают под соплами корабля за пару секунд до эвакуации. Подбавляет сложности слабое здоровье солдат, невозможность стрелять с абсолютной точностью и общий хаос на поле боя. А вечная борьба за одни и те же планеты подчёркивает, насколько бессмысленна эта война.

    В общем, игра настолько хороша, что её не смогла похоронить даже странная политика Sony на ПК, когда студия всем пыталась навязать свою подписку и сделала игру недоступной для покупки во многих странах мира.

     

    Balatro

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 4

    Когда и где: 20 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

    Что: покерный рогалик

    Перевод: полный (текст)

    После успеха Slay the Spire в конце 2010-х начался бум карточных рогаликов. И вот мы пришли к апофеозу этого явления — декабилдеру (как ещё называют жанр) на основе покера.

    Сюжета вообще нет. Весь визуальный ряд — минималистичный интерфейс, фишки, карты с простенькими пиксельными изображениями и абстрактный зелёный фон. По кругу крутится одна мелодия. Но всё вытягивает неймплей.

    По сути, каждый раз задача игрока — набрать определённое количество очков за ограниченное число ходов с помощью покерных комбинаций. Но из-за кучи возможных колод, огромного числа дополнительных модификаторов и постоянно растущей сложности получается просто адская геймплейная глубина. Практически любой, кто интересуется карточными играми, потонет в Balato на десятки часов.

     

    Final Fantasy VII Rebirth

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 5

    Когда и где: 29 февраля на PS5

    Что: вторая часть ремейка JRPG про экотеррористов в киберпанковском мире 

    Перевод: нет

    У Final Fantasy VII были впечатляющие для своего времени графика и постановка, запоминающиеся персонажи и внезапные сюжетные ходы, а также рекламная кампания небывалых прежде масштабов. Это по сути первая ААА-игра в современном смысле слова. Вот почему она выжгла о себе память у целого поколения геймеров и стала одним из самых известных проектов всех времён.

    Делать ремейк чего-то подобного — всё равно что переснимать «Инопланетянина» Спилберга. К такому зрелищу в любом случае будет приковано много внимания. К любому недостатку отнесутся особенно критично. И всегда найдутся те, кто задаст вопрос: «А зачем нужна новая версия, если оригинал всегда под рукой?»

    Разработчики ремейка Final Fantasy VII приложили огромные усилия, чтобы справиться с такой ответственностью. В геймплее больше динамики. Картинка — по всем современным крупнобюджетным стандартам. История осталась верна духу оригинала, но в ней сглажены многие спорные моменты и появились сюжетные линии, которым удивляются даже прожжённые фанаты. А ещё Rebirth — лишь вторая часть трилогии ремейков, в чём ощущается вся масштабность этой переделки. И пускай не всё получилось идеально (всё-таки местами затянуто), но примечательно.

     

    Unicorn Overlord

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 6

    Когда и где: 8 марта на X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

    Что: фэнтезийная тактика

    Перевод: нет

    Vanillaware почти что вторая Atlus. Она тоже долгие годы выпускала нишевые специфические JRPG с узнаваемым стилем, которые завоевали культовый статус, но не пробились к широкой аудитории. Но пока у студии не появился свой аналог сверхпопулярной Persona 5, и дело не в качестве игр, с ними всё всегда в порядке. 

    Первое, что бросается в глаза: Unicorn Overlord — одна из самых красивых игр года. Vanillaware всегда славилась своей 2D-графикой, но сейчас её художники вышли на совсем уж запредельный уровень детализации картинки.

    А ещё это чуть ли не главная пошаговая консольная тактика последних лет. Она настолько дружелюбна к новичкам, что это лучшая точка входа в жанр. Причём она достаточно глубока и уникальна, чтобы заинтересовать и не разочаровать хардорных любителей подобных игр. 

     

    Dragon’s Dogma 2

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 7

    Когда и где: 21 марта на PC, XSXS, PS5

    Что: фэнтезийная экшен-RPG

    Перевод: текст

    В 2012 году вышла Dragon’s Dogma. Это отличная экшен-RPG с вариативными квестами, огромными отличиями в геймплее за каждый класс, невероятно зрелищной магией, возможностью карабкаться на огромных боссов, драйвовой слэшерной боёвкой и уникальной системой компаньонов, которых могут копировать себе все остальные игроки. 

    В 2024 году вышла Dragon’s Dogma 2. И это почти ремейк первой части с практически таким же сюжетом. Даже в меню нет цифры «2» в названии. В чём разница между двумя играми? Да просто сиквел круче.

    В продолжении куда больше взаимодействий с окружением. Вокруг куча опасностей, и с ними не так-то легко справиться. Так что все вылазки за пределы городов приходится тщательно планировать: от траекторий маршрутов до того, какое снаряжение подготовить. И свобода действий почти как в иммёрсив-симах: видишь проблему — скорее всего, у неё несколько решений, прямо вытекающих из логики игрового мира. 

    Жаль только, что игра до сих пор пытается выжать все соки из любого железа, на котором её запускают.

     

    Harold Halibut

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 8

    Когда и где: 20 апреля на PC, XSXS, PS5

    Что: кукольная адвенчура про звездолёт колонистов

    Перевод: текст

    В 2024 году уже успело выйти немало того, что можно назвать видеоигровым аналогом артхауса. Это сюжетные инди-проекты с сильным авторским видением и авангардным оформлением: от болезненно тягучей Children of the Sun до минималистично-мозголомной Lorelei and the Laser Eyes. Но даже на таком фоне выделяется Harold Halibut.

    Прежде всего, её отличает графика. Практически всё, что есть в игре, сделано вручную. Каждый фон — настоящий. Каждый персонаж двигается с помощью стоп-моушен-анимации. И это выглядит не хуже, чем литровый любой независимый мультфильм, который киноакадемики ставят в номинацию «лучший полнометражный анимационный фильм», чтобы хоть как-то разбавить засилье Disney и DreamWorks.

    Ещё одна особенность Harold Halibut в том, что она не пытается напугать, вогнать в депрессию и вывернуть ваш мозг наизнанку, как это постоянно делают в игровом артхаусе. А тут грустно-забавная история о самом простом разнорабочем на затонувшем космическом корабле. И таких расслабленных, приземлённых историй нынче не так уж много, их надо ценить.

     

    Animal Well

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 9

    Когда и где: 20 мая на PC, PS5, Switch

    Что: метроидвания о странных животных внутри мистического колодца

    Перевод: полный (текст)

    Помните, как в самом начале этого списка мы писали, что метроидвании — консервативный жанр? Мы ошиблись. Он — ультраконсервативный. Как вышли в 1990-х Super Metroid и Symphony of the Night — так до сих пор подавляющее большинство подобных игр пытаются им подражать практически во всём. Но не Animal Well.

    Сперва может показаться, что она сидит в том же ретроболоте, что и все остальные. В ней 2D-графика, стилизованная под ретро, много платформинга, необходимость искать предметы, чтобы попасть в недоступные области, — стандартный жанровый набор.

    Но очень быстро выясняется, что у главного героя нет бластера, нет меча — ему нечего противопоставить врагу в честном бою. А найденные предметы нужны не только для того, чтобы открыть новую дорогу: у каждой вещи хотя бы пара-тройка способов применения, которые нужно понять через эксперименты с миром вокруг. И нет никого традиционного сюжета: всё ради того, чтобы посильнее вовлечь вас в исследование окружения.

     

    Elden Ring: Shadow of the Erdtree

    Главные видеоигры первой половины 2024 года 10

    Когда и где: 21 июня на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

    Что: дополнение к фэнтезийной экшен-RPG

    Перевод: текст

    Да, в списке главных видеоигр полугодия — DLC. Но если в дополнении появляются уникальные новые регионы, сопоставимые по масштабам с оригиналом, а время прохождения легко превышает 20–30 часов — это тянет скорее на глубоко законспирированный сиквел, а не на DLC.

    И самое главное, чем отметилась Shadow of the Erdtree, — то, что ветераны игр от FromSoftware наконец-то взвыли от сложности. Однако игра не переходит грань между мирами обычных игроков и страдальцев, обожающих играть в намеренно непроходимые уровни для Super Mario 64. Уже ради такого события стоит назвать это дополнение одной из главных игр года.

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