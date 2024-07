Главные видеоигры первой половины 2024 года

Постковидный кризис продолжает давить студии. Сокращения бьют по всем: по ветеранам и стажёрам, по именитым гейм-дизайнерам и безвестным 3D-моделлерам, по бесперспективным компаниям и авторам лучших игр прошлого года. Мы обязательно ощутим последствия этого безумного хаоса — но потом. За первую половину 2024 года вышло много интересных релизов — и самым главным из них мы посвятили эту подборку.

Prince of Persia: The Lost Crown

Когда и где: 18 января на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: метроидвания в сказочной версии Персии

Перевод: текст

Есть традиция: практически любой текст про эту игру начинать с того, что Ubisoft в последние годы сильно сдала, но The Lost Crown неожиданно получилась удачной. Всего-то пришлось совершить жертвоприношение-обмен: заставить авторов игр про Реймана убить свою главную франшизу, чтобы из её костей и плоти собрать новую Prince of Persia.

Как часто бывает с ожившими мертвецами, воскресший «Принц Персии» сильно изменился. По структуре получилось не линейное приключение, а метроидвания. Протагонист другой — не сам принц, а воин неблагородных кровей.

Но всё равно остались узнаваемые черты франшизы. Сохранилась атмосфера сказочного Востока, причём отсылок к персидской мифологии теперь намного больше. Приходится постоянно скакать через замысловатые полосы препятствий с шипами и пропастями — и постоянно из-за этого ругаться, ведь платформинг хардкорный, как в прошлых играх. А ещё есть классическая завязка с «принцессой в беде», правда, её роль исполняет герой прошлых игр.

В целом это просто очень качественная метроидвания, сделанная с размахом и отличной графикой. Но такого оказалось достаточно, чтобы выделить The Lost Crown посреди консервативного жанра, где балом правят инди.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Когда и где: 25 января на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: JRPG на современных Гавайях

Перевод: текст

По завязке сюжета может показаться, что в Infinite Wealth довольно приземлённая история: бывший якудза Итибан Касуга приехал на Гавайи, чтобы повидать свою маму, которую долгое время считал умершей. Вот только эта игра пропитана сумасшествием.

Безумия в ней много прежде всего потому, что это новая игра серии Like a Dragon (Yakuza в английской локализации прошлых частей). А там происходящее регулярно скатывается в гипертрофированный абсурд и гачимучи.

Плюс ко всему главный герой — огромный фанат Dragon Quest. И свои приключения он видит через призму фэнтезийной JRPG. Потому все бои — пошаговые, он способен творить по сути магию, а среди врагов может оказаться гигантская акула, которую нужно забивать битами на суше. Причём фантазии настолько сильно встроены в сюжет, что невозможно толком разграничить выдумку и реальность. Игра зависла буквально в шаге от буйства фантастики в духе Earthbound.

А в нашем списке Infinite Wealth из-за того, что она взяла за основу прошлую часть, которая была и без того отличной JRPG — и расширила её до каких-то монструозных масштабов. Мало того что в ней полно традиционных для серии мини-игр, так ещё и появились, например, турниры в духе Pokemon и строительство в стиле Animal Crossing, которые тянут чуть ли не на отдельные проекты.

Helldivers 2

Когда и где: 8 февраля на PC, PS5

Что: кооперативный шутер про космическую демократию

Перевод: текст

Helldivers 2 — это лучшая неофициальная игровая адаптация «Звёздного десанта». Причём не Хайнлайна, а Верховена. И далеко не только общей завязки, где люди высаживаются на других планетах, чтобы бороться с жуками (и роботами, чего не было в фильме).

Всё проникнуто гротескным пафосом борьбы за демократию, который хочется цитировать во время матчей. В то же время это неприкрытая сатира на фашистский режим, из-за чего выкрики про причинение свободы ракетами кажутся ещё более смешными.

Геймплей гармонирует с сюжетом. Десантники — «пушечное мясо». Они под управлением игроков на миссиях постоянно дохнут по самым тупым причинам, будто они в Lemmings: то попадают под «дружественный огонь», то подрываются на своих же гранатах, то сгорают под соплами корабля за пару секунд до эвакуации. Подбавляет сложности слабое здоровье солдат, невозможность стрелять с абсолютной точностью и общий хаос на поле боя. А вечная борьба за одни и те же планеты подчёркивает, насколько бессмысленна эта война.

В общем, игра настолько хороша, что её не смогла похоронить даже странная политика Sony на ПК, когда студия всем пыталась навязать свою подписку и сделала игру недоступной для покупки во многих странах мира.

Balatro

Когда и где: 20 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: покерный рогалик

Перевод: полный (текст)

После успеха Slay the Spire в конце 2010-х начался бум карточных рогаликов. И вот мы пришли к апофеозу этого явления — декабилдеру (как ещё называют жанр) на основе покера.

Сюжета вообще нет. Весь визуальный ряд — минималистичный интерфейс, фишки, карты с простенькими пиксельными изображениями и абстрактный зелёный фон. По кругу крутится одна мелодия. Но всё вытягивает неймплей.

По сути, каждый раз задача игрока — набрать определённое количество очков за ограниченное число ходов с помощью покерных комбинаций. Но из-за кучи возможных колод, огромного числа дополнительных модификаторов и постоянно растущей сложности получается просто адская геймплейная глубина. Практически любой, кто интересуется карточными играми, потонет в Balato на десятки часов.

Final Fantasy VII Rebirth

Когда и где: 29 февраля на PS5

Что: вторая часть ремейка JRPG про экотеррористов в киберпанковском мире

Перевод: нет

У Final Fantasy VII были впечатляющие для своего времени графика и постановка, запоминающиеся персонажи и внезапные сюжетные ходы, а также рекламная кампания небывалых прежде масштабов. Это по сути первая ААА-игра в современном смысле слова. Вот почему она выжгла о себе память у целого поколения геймеров и стала одним из самых известных проектов всех времён.

Делать ремейк чего-то подобного — всё равно что переснимать «Инопланетянина» Спилберга. К такому зрелищу в любом случае будет приковано много внимания. К любому недостатку отнесутся особенно критично. И всегда найдутся те, кто задаст вопрос: «А зачем нужна новая версия, если оригинал всегда под рукой?»

Разработчики ремейка Final Fantasy VII приложили огромные усилия, чтобы справиться с такой ответственностью. В геймплее больше динамики. Картинка — по всем современным крупнобюджетным стандартам. История осталась верна духу оригинала, но в ней сглажены многие спорные моменты и появились сюжетные линии, которым удивляются даже прожжённые фанаты. А ещё Rebirth — лишь вторая часть трилогии ремейков, в чём ощущается вся масштабность этой переделки. И пускай не всё получилось идеально (всё-таки местами затянуто), но примечательно.

Unicorn Overlord

Когда и где: 8 марта на X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: фэнтезийная тактика

Перевод: нет

Vanillaware почти что вторая Atlus. Она тоже долгие годы выпускала нишевые специфические JRPG с узнаваемым стилем, которые завоевали культовый статус, но не пробились к широкой аудитории. Но пока у студии не появился свой аналог сверхпопулярной Persona 5, и дело не в качестве игр, с ними всё всегда в порядке.

Первое, что бросается в глаза: Unicorn Overlord — одна из самых красивых игр года. Vanillaware всегда славилась своей 2D-графикой, но сейчас её художники вышли на совсем уж запредельный уровень детализации картинки.

А ещё это чуть ли не главная пошаговая консольная тактика последних лет. Она настолько дружелюбна к новичкам, что это лучшая точка входа в жанр. Причём она достаточно глубока и уникальна, чтобы заинтересовать и не разочаровать хардорных любителей подобных игр.

Dragon’s Dogma 2

Когда и где: 21 марта на PC, XSXS, PS5

Что: фэнтезийная экшен-RPG

Перевод: текст

В 2012 году вышла Dragon’s Dogma. Это отличная экшен-RPG с вариативными квестами, огромными отличиями в геймплее за каждый класс, невероятно зрелищной магией, возможностью карабкаться на огромных боссов, драйвовой слэшерной боёвкой и уникальной системой компаньонов, которых могут копировать себе все остальные игроки.

В 2024 году вышла Dragon’s Dogma 2. И это почти ремейк первой части с практически таким же сюжетом. Даже в меню нет цифры «2» в названии. В чём разница между двумя играми? Да просто сиквел круче.

В продолжении куда больше взаимодействий с окружением. Вокруг куча опасностей, и с ними не так-то легко справиться. Так что все вылазки за пределы городов приходится тщательно планировать: от траекторий маршрутов до того, какое снаряжение подготовить. И свобода действий почти как в иммёрсив-симах: видишь проблему — скорее всего, у неё несколько решений, прямо вытекающих из логики игрового мира.

Жаль только, что игра до сих пор пытается выжать все соки из любого железа, на котором её запускают.

Harold Halibut

Когда и где: 20 апреля на PC, XSXS, PS5

Что: кукольная адвенчура про звездолёт колонистов

Перевод: текст

В 2024 году уже успело выйти немало того, что можно назвать видеоигровым аналогом артхауса. Это сюжетные инди-проекты с сильным авторским видением и авангардным оформлением: от болезненно тягучей Children of the Sun до минималистично-мозголомной Lorelei and the Laser Eyes. Но даже на таком фоне выделяется Harold Halibut.

Прежде всего, её отличает графика. Практически всё, что есть в игре, сделано вручную. Каждый фон — настоящий. Каждый персонаж двигается с помощью стоп-моушен-анимации. И это выглядит не хуже, чем литровый любой независимый мультфильм, который киноакадемики ставят в номинацию «лучший полнометражный анимационный фильм», чтобы хоть как-то разбавить засилье Disney и DreamWorks.

Ещё одна особенность Harold Halibut в том, что она не пытается напугать, вогнать в депрессию и вывернуть ваш мозг наизнанку, как это постоянно делают в игровом артхаусе. А тут грустно-забавная история о самом простом разнорабочем на затонувшем космическом корабле. И таких расслабленных, приземлённых историй нынче не так уж много, их надо ценить.

Animal Well

Когда и где: 20 мая на PC, PS5, Switch

Что: метроидвания о странных животных внутри мистического колодца

Перевод: полный (текст)

Помните, как в самом начале этого списка мы писали, что метроидвании — консервативный жанр? Мы ошиблись. Он — ультраконсервативный. Как вышли в 1990-х Super Metroid и Symphony of the Night — так до сих пор подавляющее большинство подобных игр пытаются им подражать практически во всём. Но не Animal Well.

Сперва может показаться, что она сидит в том же ретроболоте, что и все остальные. В ней 2D-графика, стилизованная под ретро, много платформинга, необходимость искать предметы, чтобы попасть в недоступные области, — стандартный жанровый набор.

Но очень быстро выясняется, что у главного героя нет бластера, нет меча — ему нечего противопоставить врагу в честном бою. А найденные предметы нужны не только для того, чтобы открыть новую дорогу: у каждой вещи хотя бы пара-тройка способов применения, которые нужно понять через эксперименты с миром вокруг. И нет никого традиционного сюжета: всё ради того, чтобы посильнее вовлечь вас в исследование окружения.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Когда и где: 21 июня на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: дополнение к фэнтезийной экшен-RPG

Перевод: текст

Да, в списке главных видеоигр полугодия — DLC. Но если в дополнении появляются уникальные новые регионы, сопоставимые по масштабам с оригиналом, а время прохождения легко превышает 20–30 часов — это тянет скорее на глубоко законспирированный сиквел, а не на DLC.

И самое главное, чем отметилась Shadow of the Erdtree, — то, что ветераны игр от FromSoftware наконец-то взвыли от сложности. Однако игра не переходит грань между мирами обычных игроков и страдальцев, обожающих играть в намеренно непроходимые уровни для Super Mario 64. Уже ради такого события стоит назвать это дополнение одной из главных игр года.