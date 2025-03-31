Игра «Алмазный меч, деревянный меч»: что мы узнали от создателей

В сентябре прошлого года на презентации «Кинопоиска» анонсировали сериал и игру по мотивам романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч». С первого тизера прошло полгода, и хотя игра всё ещё на стадии препродакшена, разработчики из студии «Акроникс» прервали радиомолчание и начали делиться подробностями. Мы пообщались с гейм-директором проекта Сергеем Праздничновым и ведущим сценаристом Игорем Тарасовым, от которых узнали некоторые детали грядущей игры.

Древняя тварь, скриншот на Unreal Engine 5

В августовском номере журнала за 2023 года мы жаловались, что за последнее десятилетие так и не появилось ни одной новой игры по отечественным фантастическим книгам. И вот, кажется, дождались: «Яндекс» берётся не только за сериал, но и за высокобюджетную видеоигру по первому тому «Летописей Разлома» Ника Перумова с одинаково важным статусом обоих проектов.

Почему именно «АМДМ»? Разработчики отвечают, что дело не столько в обязательствах, сколько в их интересе. В книге, разросшейся до огромного цикла, они видят отличный материал для видеоигры. Конечно, побуквенного переложения романа ждать не стоит. Фэнтези, отметившее 25-летний юбилей, явно требует адаптации под современную аудиторию, новых подходов к эстетике и подаче истории.

Да и игровой нарратив отличается от литературного — это разработчики осознают. Они хотят актуализировать темы и дух книги для современной аудитории, уже знакомой с играми по «Ведьмаку» и сериальной «Игрой престолов». Что конкретно из цикла попадёт в игру, пока не ясно — авторы не торопятся раскрывать карты и поделятся подробностями о сюжете в обозримом будущем.

А что за книга? «Алмазный меч, деревянный меч» — роман Ника Перумова, вышедший в 1998 году. С него начался цикл «Летописи Разлома», включающий в себя двенадцать романов и повестей, а также спин-оффы от других авторов. Главный герой саги — Фесс, он же Кэр Лаэда или Неясыть: путешественник между мирами, маг, шпион, а впоследствии некромант. «Летописи Разлома», в свою очередь, — часть масштабной вселенной Упорядоченного, которая объединяет несколько фэнтезийных миров Перумова: Хьёрвард, Эвиал и Мельин. События первой книги разворачиваются в фэнтезийной империи Мельин, управляемой марионеточным Императором. Реальная власть принадлежит магическим орденам, называемым Радугой. Согласно пророчеству, у угнетаемых людьми народов гномов и эльфов, которые здесь называют Дану, пробуждаются два артефакта: Алмазный меч (Драгнир) и Деревянный меч (Иммельсторн), что грозит гибелью мира. В центре конфликта рас и противостояния молодого Императора с магами оказывается Фесс, шпион могущественной тайной организации.

Левел-арт на Unreal Engine 5

Но и нарочитого ухода от канонов бояться не нужно. Разработчики досконально изучили книгу и уверяют, что она послужит базой. И всё же они не ограничиваются одним романом: источником сведений для них стала вся вселенная Упорядоченного. А сам Ник Перумов открыт к обратной связи и регулярно помогает советом.

Про первую, довольно посредственную игровую адаптацию «АМДМ» 2008 года создатели знают не понаслышке: они в неё играли, внимательно изучали и её саму, и весь цикл её разработки. Так что они понимают, как избежать её ошибок. Простому же игроку знать о существовании книг и старой игры необязательно. Проект рассчитан на широкую аудиторию, которую постараются ввести в курс дела через окружение, квесты и диалоги. Как выразился гейм-директор — «естественным способом».

Концепт к будущей игре

Главным героем игры, естественно, выбран Фесс: маг-недоучка из параллельного мира, а на момент событий романа один из лучших воинов Серой Лиги Мельина — элитной гильдии наёмных шпионов. Авторы продумывают, как решить проблему с тем, что в книге Фесс уже на первых страницах обладал непревзойдёнными боевыми и неплохими магическими способностями. В ролевой игре было бы странно выдавать персонажа, у которого уже вкачан максимальный уровень. Нам наверняка покажут молодого, ещё неопытного Кэра на пути к своему новому имени, чему в романе была уделена лишь пара-тройка флешбэков.

Разработчики определяют путь героя эдакой прогрессорской философией Стругацких и иронично характеризуют его как «Трудно быть Фессом». По-видимому, мы узнаем, как беглец из благополучной Долины Магов превратился в наёмника-шпиона, а потом и героя поневоле. Игровой Фесс, по задумке разработчиков, проникается проблемами простого люда Мельина и вступает в противостояние с захватившими всю власть и ресурсы магами Радуги. Проследить путь Фесса от вчерашнего ученика до опытного воина, да ещё и на фоне разгорающихся эпических конфликтов, было бы и вправду интересно.

Концепт-арты костюма Фесса

«Алмазный меч, деревянный меч» разрабатывается как экшен-RPG от третьего лица со стелсом, упором на ближний бой и вкраплениями магии. «Акроникс» подыскивала подходы и решения в похожих проектах: Shadow of Mordor/War, недавних God of War и Ghost of Tsushima — при этом, конечно же, избегая копирования. Игрок сам будет выбирать способ прохождения той или иной ситуации: станет ли Фесс красться в кустах и перелезать через стены, ворвётся ли с гиканьем, размахивая фирменной глефой, или проведёт небольшой сеанс пиромантии. Авторы хотят дать игроку свободу в прохождении, но уровень вариативности и иммерсивности пока до конца не определён.

Свободу игрок получит и в моральном выборе по сюжету. Разработчики дадут прочувствовать серую мораль и покажут игроку последствия его решений, одновременно оставаясь в рамках прописанного Перумовым персонажа. В качестве примера они вспоминают сцену из романа, где Фесс мучается воспоминаниями о задании, на котором ему пришлось убить двух девочек, чуть не поднявших тревогу. С насколько трудными опциями столкнётся игровой Фесс и как сильно они будут влиять на происходящее, пока не решено.

Концепт зомби

Также непрояснённым окончательно остаётся то, как конкретно устроен мир грядущей игры. Разработчики понимают, что создание открытого мира накладывает множество требований — как технических, так и содержательных. Поэтому они постараются сделать игровой Мельин настолько открытым, меняющимся в зависимости от действий игрока, насколько это возможно, а главное — насколько необходимо для создания увлекательного, сюжетно-ориентированного приключения. А ещё они хотят сделать мир более приземлённым и историческим, чем в первоисточнике. В качестве ориентиров приводят даже не Перумова, а книги Стругацких «Трудно быть богом» и «Обитаемый остров».

Проект, несмотря на крайне осторожные обещания, выглядит амбициозно, но всё-таки реалистично. Команда «Акроникса» уже не новички, пусть и сама студия собралась совсем недавно. Некоторые из них в своё время приложили руку к созданию Atomic Heart, Assassin’s Creed: Valhalla и Mirage, Warhammer 40,000: Space Marine 2, одной из частей Mass Effect и многим другим крупным проектам. Разработчики понимают свои возможности и соотносят их с желанием создать достойную, современную игру. К тому же они любят хорошую фантастику: когда зашла речь о референсах и ориентирах, оказалось, что мы любим те же вещи, что и они. А при попытке приписать проекту типовой слоган: «Алмазный меч, деревянный меч» — это наш ответ <вставьте сюда название любой игры> разработчики синхронно закатывают глаза и рисуют в воздухе запретительные знаки.

Дом в Мельине, концепт

Пока у игры нет даже примерной даты выхода. Серьёзные наработки создатели планируют (но не обещают) показать в течение этого года. Так что следить за первой крупной игровой адаптацией российского фэнтези за минувшую дюжину лет мы будем пристально. А пока можно подписаться на группу игры в соцсетях и ждать обновлений.

Все изображения, кроме обложек книги — черновые кадры и концепты студии «Акроникс».

Читайте также Магия в мирах Ника Перумова Ирина Нечаева 21.11.2015 24340 Вселенная Упорядоченного огромна и многообразна, и магия в разных её мирах очень разная. Но при этом магическая система мультивселенной вполне логична и непротиворечива.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.