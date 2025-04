Во что поиграть в апреле 2025-го?

Весь апрель — никому не верь. Так что сейчас самое время наконец-то перестать верить всякой чуши, которой нас пичкают. Нет Деда Мороза: право раздавать подарки давно перекупила EGS. Silksong не существует: это скам, чтобы люди ждали игровые конференции. Махатма Ганди не жаждет ядерной войны в первых частях «Цивы»: он просто пожирает кусочки жизни геймеров и манипулирует их воспоминаниями. Хидэтака Миядзаки не спаситель индустрии: из раздолбанных во время прохождения контроллеров богиня смерти мастерит свой корабль. И «не во что играть» — это миф: сами в этом сейчас убедитесь.

Steel Hunters

Когда и где: ранний доступ 2 апреля на PC

Что: PvPvE меха-шутер

Перевод: текст

О чём: в 2040-х проблему постоянных метеоритных дождей люди решили не с помощью зонтиков — они все вместе улетели с Земли. Но после таких осадков появился особо ценный материал, из-за которого развязалась война с участием огромных роботов.

Почему ждали: «Escape from Tarkov»-like про огромных роботов всех форм и размеров, которые доламывают руины человеческих городов. Звучит если не как что-то принципиально новое, то как хоть какое-то разнообразие в жанре extraction-шутеров. Проектом занимается Wargaming, так что теоретически можно ожидать долгую поддержку проекта.

Чего опасаемся: что на новый контент забьют болт уже очень быстро и это в итоге убьёт проект. А также возможного парада самых бесчеловечных способов развода на донат.

South of Midnight

Когда и где: 8 апреля на PC, XSXS

Что: экшен-адвенчура в стиле мистической южной готики

Перевод: текст

О чём: на дом девушки по имени Хейзел обрушился ураган. И теперь ей нужно использовать свои способности Прядильщицы (так называют местных целительниц-волшебниц), чтобы спасти мать. Поэтому она путешествует по всяким топям и лесам южной глубинки, где сражается с фольклорными тварями.

Почему ждали: у проекта интересная стилизация под стоп-моушен-анимацию, да ещё в незаезженном в видеоиграх сеттинге. А саундтрек написал Оливье Деривьер, который сочинил восхитительно некомфортную музыку к A Plague Tale.

Чего опасаемся: что игра будет великолепно выглядеть и звучать, но геймплейно разочарует. We Happy Few, прошлая игра студии, из-за этого оправдывала название и приносила мало счастья.

Monaco 2

Когда и где: 10 апреля на PC, XSXS, PS5

Что: кооперативный стелс-экшен про ограбления

Перевод: текст

О чём: город Монако утопает в богатстве. Спасай утопающих, кради у них деньги.

Почему ждали: оригинал был интересным симулятором ограблений с разными классами воров и стилем гипертрофированной старой бондианы с ретро-роботами и яркими минималистичными дизайнерскими костюмами. В сиквеле разработчики обещают обновить движок, доработать процедурную генерацию уровней и вообще сделать интересней их прохождение даже в одиночку.

Чего опасаемся: что без компании друзей это всё равно будет неинтересно — а их ещё сумей собрать в какой-то новинке, в которой ещё обучение проходить надо.

Crashlands 2

Когда и где: 10 апреля на PC, Android и iOS

Что: выживач в инопланетном мире

Перевод: текст

О чём: межгалактическая дальнобойщица Флакс Дэйбс выгорела на работе и уехала в отпуск на планету Вауноуп. Но случился взрыв, который отправил её в незнакомые дальние края.

Почему ждали: первая часть была ярким выживачем, за которым расслаблялись те, кому хотелось геймплея Don’t Starve, но не так хардкорно. В сиквеле всё то же самое, только углубили боёвку и прочие механики.

Чего опасаемся: что за эти долгие годы мы познакомились со слишком большим количеством новых игровых способов забыться и расслабиться, и Crashlands 2 будет бесить игроков всем тем, что им нравилось в оригинале.

Into the Dead: Our Darkest Days

Когда и где: ранний доступ 10 апреля на PC

Что: зомби-экшен-сайдскроллер и менеджмент базы

Перевод: текст

О чём: в 1980-м до техасского портового города Уолтон докатился зомби-апокалипсис. Группа немногочисленных выживших вынуждена перемещаться из одного убежища в другое и пытается не умереть по пути.

Почему ждали: нечто в духе Deadlight плюс немного This War of Mine — очень заманчивое сочетание для фанатов историй про толпы волочащихся гнилых трупов.

Чего опасаемся: что проблемы могут начаться с чем угодно, от производительности до унылых столкновений с нежитью. Нет даже уверенности в том, что студия, которая до этого прославилась только мультяшной аркадой про шпионскую машину и симулятором жокея, сможет довести дело до полноценного релиза.

Stygian: Outer Gods

Когда и где: ранний доступ 14 апреля на PC

Что: лавкрафтианская хоррор-RPG от первого лица

Перевод: нет

О чём: игра — приквел Stygian: Reign of the Old Ones, где случился «чёрный день», после которого древние боги пробудились, большая часть человечества обезумела, а старый миропорядок рухнул. За несколько лет до этих событий некий наёмник сопровождает таинственную девушку в городок Кингспорт, чтобы помочь ей раскрыть тайны её семьи. А дальше всё по классике — культисты, монстры, боги, безумие.

Почему ждали: игры по мотивам произведений Лавкрафта — один большой сборник любопытных хоррор-зарисовок. В этот раз — с сильной вариативностью в сюжете и способах справляться с проблемами.

Чего опасаемся: большинство игр по Лавкрафту хоть и любопытные, но невероятно кривые — вполне вероятно, что и Outer Gods будет такой же. А ещё немного смущает, что разработчики приквела к Reign of the Old Ones напрямую не связаны с нишевой классической RPG.

Escape The Mad Empire

Когда и где: ранний доступ 22 апреля на PC

Что: партийный рогалик про срочную фэнтезийную релокацию

Перевод: полный (текст)

О чём: группа выживших оказалась посреди внезапно рухнувшей империи. Теперь им нужно как можно быстрее сбежать оттуда.

Почему ждали: в отличие от классических рогаликов, Escape The Mad Empire не пошаговая, и в ней нужно управлять не одним персонажем. Геймплеем она напоминает первые части Baldur’s Gate, где реалтайм с «активной паузой» и целая партия разных героев. Вместе с хорошей процедурной генерацией может получиться очень даже залипательно.

Чего опасаемся: малого количества контента и скучной системы прогрессии. К тому же разработчики могут не выдержать баланса между слишком карательными и слишком простыми сгенерированными локациями.

Clair Obscur: Expedition 33

Когда и где: 24 апреля на PC, XSXS, PS5

Что: французская пошаговая JRPG

Перевод: текст

О чём: раз в год Художница просыпается и пишет число на Монолите, а все, чей возраст с ним совпадает, обращаются в пыль. С каждым годом число всё меньше. Группа 33-летних накануне своей неминуемой смерти отправляется в экспедицию, чтобы прекратить массовые убийства.

Почему ждали: высокобюджетные JRPG нынче выходят не так часто, так что в этом году Clair Obscur может стать полноценным заменителем Final Fantasy. И, как полагается в таких проектах, игра выглядит очень красиво — во многом за счёт стилизации под фэнтезийную версию европейской Прекрасной эпохи, длившейся с конца XIX по начало XX века.

Чего опасаемся: что у игры будут две классические для жанра болячки. Сюжет может обернуться месивом из клише и постыдных сцен. И есть большая вероятность, что геймплей сведётся к скучному гринду и невероятно долгим сражениям с боссами, где муторно повторяешь одну и ту же комбинацию способностей, пока тает невменяемо огромная вражеская полоска здоровья.

Tempest Rising

Когда и где: 24 апреля на PC

Что: RTS

Перевод: текст

О чём: в этой версии реальности Карибский кризис всё-таки привёл к ядерной войне. Спустя тридцать лет на руинах старой цивилизации новые фракции борются друг с другом за лозы Бури — неожиданно разросшиеся невероятно ценные растения.

Почему ждали: наконец-то выходит свежий духовный наследник Command & Conquer, который выглядит не слишком бюджетно и даже стильно. К тому же будут полноценные сюжетные кампании.

Чего опасаемся: в последние десять лет почти всё делается для того, чтобы фанаты RTS страдали. Возможно, и Tempest Rising — лишь новый способ изощрённо покарать нас за то, что мы недостаточно любили старые игры жанра.

Во что ещё поиграть:

«The Last of Us: Part II Remastered (3 апреля на PC): теперь и на лучшей платформе можно лично попробовать экшен про грибной постапокалипсис, вокруг которого велось так много яростных споров.

Night is Coming (ранний доступ 14 апреля на PC): градостроительный выживач про то, как славяне селятся в тёмном лесу и отчаянно отбиваются от фольклорных персонажей альбомов «Короля и Шута».

Chains of Freedom (15 апреля на PC, XSXS, PS5): Xcom-like про то, как отряд солдат путешествует по Восточной Европе, любуется постапокалиптическими пейзажами, сталкивается с тоталитарным правительством, дерётся с отморозками посреди пустырей — но только это ещё и фантастика с мутантами после падения странного метеорита.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree (17 апреля на PC, XSXS, PS5): мы снова плаваем в бескрайнем океане метроидваний с видом сбоку, уже начинает мутить от новых проектов, которые сравнивают с Symphony of the Night и Dark Souls. В этот раз авторы завлекают красивой картинкой, сценаристом Bloodlines Брайаном Мицодой и саундтреком от одного из основателей Septicflesh.

Bionic Bay (17 апреля на PC, PS5): пазл-платформер в биомеханическом мире, нарисованном с помощью пиксель-арта. Глядя на скриншот, вы думаете, что это было нарисовано как-то иначе? Просто вы недооцениваете безумие разработчика.

Bionic Bay

Steel Seed (22 апреля на PC, XSXS, PS5): стелс-экшен с паркуром про путешествие девушки и её дроида по миру, захваченному роботами. От авторов Close to the Sun, которая даже и близко не подобралась к солнцу, хотя потенциал в ней был.

Once Upon A Puppet (23 апреля на PC, XSXS, PS5, Switch): пазл-платформер про летающую «сценаручку» Ясну и привязанную к ней волшебными нитями куклу Древо, путешествующих по королевскому театру. Отобьётся ли марионетка от рук — пока остаётся интригой.

Once Upon A Puppet

Old Skies (23 апреля на PC, Switch): посмертие поинт’н’клик-адвенчур очень активное, так что Wadjet Eye Games выпускает очередную игру в жанре. Разработчики обещают сюжет про туристку-путешественницу во времени, попавшую в Нью-Йорк за день до 11 сентября, и разрешение экрана, которое в три раза больше, чем у их прошлой игры, — то есть 1920 на 1080.

Sunderfolk (23 апреля на PC, XSXS, PS5, Switch): фэнтезийная пошаговая тактическая RPG про антропоморфных животных. Игру можно проходить в кооперативе с четырьмя друзьями, используя телефон в качестве контроллера. И нет, проходить игру сидя в туалете будет сложно, потому что смотреть на большой экран всё-таки придётся.

Amerzone — The Explorer's Legacy (24 апреля на PC, XSXS, PS5): ремейк первой адвенчуры Бенуа Сокаля. Для тех, кто думает, чем бы ещё занять время до выхода трёхчасового обзора ещё одной части Syberia.

Kiborg (30 апреля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): битемап-рогалик про зэка, которого отправили с планеты-тюрьмы не в ЧВК, что было бы более ожидаемо, а на реалити-шоу, где он должен убивать других игроков с помощью киберимплантов. А так он мог бы всего-то подождать 1300 лет и выйти на свободу.

Skin Deep (30 апреля на PC): безумный иммерсивный симулятор про страховщика, оценивающего риски команды космолёта, на который внезапно напали пираты. В космосе все услышат ваше чихание (да, в игре есть такая механика).

Skin Deep

Главные нефантастические игры апреля:

Commandos: Origin (9 апреля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): стелс-тактика про операции британских коммандос во Вторую мировую. Пока что выглядит не хуже третьей части.

Hollywood Animal (ранний доступ 10 апреля на PC): вопреки названию, это не игра про Багза Банни или Биг Чунгуса, а симулятор управления киностудией на заре зарождения звукового кино от разработчиков This Is the Police.

