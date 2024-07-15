Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024

На улице царит изнуряющая жара, и когда жизнь заставляет подставить макушку озлобленному светилу, нужно вспоминать навыки древних мореходов и перемещаться по городу с учётом положения солнца — перебегая из тени в тень. И если тридцать пять в тени для вас не повод коротать будни в прохладном помещении за партией в настолки, то помните, что лето уже перевалило за экватор и долгие осенние вечера не за горами. Наш дайджест всё равно вам пригодится, не сейчас, так в одиноком и тоскливом октябре.

Побег из Нью-Йорка

Издательство: Hobby World

Количество игроков: 1–4

Время партии: час-полтора

Что за игра: приключенческая игра по мотивам культового фантастического фильма «Побег из Нью-Йорка». Город превращён в тюрьму, куда ссылают самых опасных отморозков, и, разумеется, над ним сбивают самолет президента США — теперь игрокам нужно отыскать товарища с ядерным чемоданчиком и выбраться наружу.

Почему в неё стоит играть: «Побег из Нью-Йорка» — близкая родственница «Немезиды»: у игроков есть возможность выиграть как всем вместе, так и в одиночку. Вот и думайте, зачем Плискен взял карту, которая позволяет выкрасть предмет у другого игрока.

Это игра «американской» школы гейм-дизайна, где случайность может перевернуть всё с ног на голову. Президент может оказаться как в самой первой точке, которую вы проверите, так и в последней. Как карта легла.

Автор этой игры — Кевин Уилсон, некогда «золотой мальчик» настольной индустрии, стоявший за главными хитами второй половины нулевых. Он создал серию Descent, он работал над вторым «Ужасом Аркхэма», переизданиями «Космического контакта» и «Ярости Дракулы». А затем он сделал великолепную плохую игру Android и ушёл из издательства Fantasy Flight Games, став фрилансером. С тех пор он выпускает хорошие, крепкие вещи — их любят издатели, но они не становятся хитами. Вы же знаете, что Уилсон создал тайтлы по «Черепашкам-ниндзя», «Секретным материалам», мультсериалу «Бэтмен»? И «Побег из Нью-Йорка» вполне вписывается в его послужной список.

Льюис и Кларк: Экспедиция

Издательство: Hobby World

Количество игроков: 1–5 (рекомендуют 2–3 игрока)

Время партии: 1–2 часа

Что за игра: когда-то молодое американское государство обратилось к Франции в надежде приобрести принадлежавший французам Новый Орлеан. У Наполеона своих дел было по горло, на североамериканские разборки не хватало ни сил, ни настроения, поэтому лёгким взмахом руки он предложил американцам за бесценок выкупить всю Луизиану — почти четверть территории современных Штатов. Американское посольство, сглотнув слюну, просипело что-то вроде «А что, так можно было?!» и кинулось подписывать договор. Проблема была в одном — новоприобретённая территория была огромной и практически неразведанной, поэтому, чтобы понять, а что же именно Штаты купили, пришлось снаряжать экспедицию. Возглавили её достойные мужи — Мериуэзер Льюис и Уильям Кларк. Собственно, их путешествию до Тихого океана и обратно и посвящена игра.

Почему в неё стоит играть: во-первых, игра красивая. Оформлял её выдающийся иллюстратор Венсан Дютрэ, и она до сих пор считается одной из лучших его работ. Яркие сочные цвета, уникальные иллюстрации для карт (а ещё для каждой есть историческая справка) и поле, которое хочется разглядывать с увеличительным стеклом.

Во-вторых, «Льюис и Кларк» — одна из самых увлекательных игр для любителей комбинаторики: карты можно использовать минимум тремя способами, при этом в игре их почти полсотни. У каждой из них есть уникальные свойства — их можно и нужно сочетать, чтобы построить свой уникальный «движок», который позволит победить в гонке. Да, «Льюис и Кларк» — это игра-гонка, и только от вас зависит, будете ли вы собирать кучу ресурсов, чтобы совершать гигантские суперходы, перемещаясь на треть игрового трека, или же решите играть в режиме «курочка по зёрнышку», двигаясь по чуть-чуть, но чаще.

Фамильяры. Семейные тайны

Издательство: Crowd Games

Количество игроков: 1–4 (рекомендуют играть вчетвером)

Время партии: 1–2 часа

Что за игра: однажды ночью к волшебнику вламывается перепуганная барышня с младенцем и просит о помощи. Чародей поручает охрану ребёнка своим подручным — демонам-фамильярам, и, разумеется, тут как завертелось…

Почему в неё стоит играть: «Фамильяров» хвалят как семейную игру. Она изумительно оформлена, вместо картонного поля тут удобная книга локаций на пружине (как в «Плюшевых сказках»), но главным плюсом считают увлекательную историю, которая постепенно развивается вместе с подрастающим таинственным ребёнком. Важно учитывать следующее: «Фамильяры» — семейная игра, рассчитанная в первую очередь на подростков с родителями, а не на хардкорщиков. Есть претензии и к книге правил — автор игры Джерри Хоторн славится своим неумением их писать, но, говорят, обучающая миссия всё расставляет по своим местам.

Pax Viking Джуниор

Издательство: Пираты картонных морей

Количество игроков: 2–6

Время партии: 30 минут

Что за игра: котики на викингских драккарах заселяют Европу и дружат с козлами и курами.

Почему в неё стоит играть: в настольной субкультуре есть несколько направлений, куда уходят пресытившиеся обычными настолками игроки. Кто-то углубляется в варгеймы, кто-то в игры на взятки (да-да, вроде преферанса, только моднее оформленные), кто-то в экономические стратегии про строительство железных дорог, а кто-то — в так называемые «Паксы». Изначально серия Pax представляла собой причудливые карточные стратегии, где игроки, разыгрывая карты по очень хитрым правилам, симулировали политико-экономические процессы, например борьбу за власть в Афганистане или развитие человеческой цивилизации в эпоху трансгуманизма. Но внезапно издатель решил, что недостаточно охватил детскую аудиторию. И выпустил отдельную игру по мотивам «большой» настолки Pax Viking, рассчитанную на дошкольников.

В итоге получилась хорошая детская игра, непонятно зачем отсылающая к страшной взрослой настолке. Дети будут перемещать кораблики по карте, открывать жетоны животных и выкладывать своих котиков. Малышей готовят к суровым реалиям большой настольной жизни, обучая самой конфликтной (и интересной) механике — у кого котят в регионе больше, с тем козлы и дружат.

Неудержимые VHS

Издательство: Звезда

Количество игроков: 3–6

Время партии: 45 минут

Что за игра: игроки собирают команды из звёзд старых боевиков и, разумеется, сражаются между собой.

Почему в неё стоит играть: это агрессивная и быстрая игра на блеф. В оформлении использованы узнаваемые шаржи на актёров восьмидесятых и девяностых годов: Арнольд, Сильвестр, Жан-Клод, Сигурни, Брюс — угадаете, кто есть кто?

А по геймплею это близкий родственник игры Coup, которая была популярна лет десять назад. Перед игроком взакрытую лежит карта, и тот уверенно заявляет, что это Арнольд, и он хочет разыграть его свойство. Вы можете пропустить эту наглость мимо ушей, а можете не поверить и попросить вскрыть карту — и тут либо соперник получит штраф за неудачную попытку обмана, либо вы. Поверх этого ещё накручены свойства оружия и тематические свойства персонажей: например, Арнольд перед гибелью уничтожает своего убийцу.

«Звезда» обещает выпустить и второй набор для игры — только теперь с героями боевиков нулевых.