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    #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024

    15 июля 2024
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    15.07.2024
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    4 минуты на чтение
    #во что поиграть #дайджест
    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 6

    На улице царит изнуряющая жара, и когда жизнь заставляет подставить макушку озлобленному светилу, нужно вспоминать навыки древних мореходов и перемещаться по городу с учётом положения солнца — перебегая из тени в тень. И если тридцать пять в тени для вас не повод коротать будни в прохладном помещении за партией в настолки, то помните, что лето уже перевалило за экватор и долгие осенние вечера не за горами. Наш дайджест всё равно вам пригодится, не сейчас, так в одиноком и тоскливом октябре.

    Побег из Нью-Йорка

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 4Издательство: Hobby World

    Количество игроков: 1–4

    Время партии: час-полтора

    Что за игра: приключенческая игра по мотивам культового фантастического фильма «Побег из Нью-Йорка». Город превращён в тюрьму, куда ссылают самых опасных отморозков, и, разумеется, над ним сбивают самолет президента США — теперь игрокам нужно отыскать товарища с ядерным чемоданчиком и выбраться наружу.

    Почему в неё стоит играть: «Побег из Нью-Йорка» — близкая родственница «Немезиды»: у игроков есть возможность выиграть как всем вместе, так и в одиночку. Вот и думайте, зачем Плискен взял карту, которая позволяет выкрасть предмет у другого игрока.

    Это игра «американской» школы гейм-дизайна, где случайность может перевернуть всё с ног на голову. Президент может оказаться как в самой первой точке, которую вы проверите, так и в последней. Как карта легла.

    Автор этой игры — Кевин Уилсон, некогда «золотой мальчик» настольной индустрии, стоявший за главными хитами второй половины нулевых. Он создал серию Descent, он работал над вторым «Ужасом Аркхэма», переизданиями «Космического контакта» и «Ярости Дракулы». А затем он сделал великолепную плохую игру Android и ушёл из издательства Fantasy Flight Games, став фрилансером. С тех пор он выпускает хорошие, крепкие вещи — их любят издатели, но они не становятся хитами. Вы же знаете, что Уилсон создал тайтлы по «Черепашкам-ниндзя», «Секретным материалам», мультсериалу «Бэтмен»? И «Побег из Нью-Йорка» вполне вписывается в его послужной список.

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 5

     

    Льюис и Кларк: Экспедиция

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 2Издательство: Hobby World

    Количество игроков: 1–5 (рекомендуют 2–3 игрока)

    Время партии: 1–2 часа 

    Что за игра: когда-то молодое американское государство обратилось к Франции в надежде приобрести принадлежавший французам Новый Орлеан. У Наполеона своих дел было по горло, на североамериканские разборки не хватало ни сил, ни настроения, поэтому лёгким взмахом руки он предложил американцам за бесценок выкупить всю Луизиану — почти четверть территории современных Штатов. Американское посольство, сглотнув слюну, просипело что-то вроде «А что, так можно было?!» и кинулось подписывать договор. Проблема была в одном — новоприобретённая территория была огромной и практически неразведанной, поэтому, чтобы понять, а что же именно Штаты купили, пришлось снаряжать экспедицию. Возглавили её достойные мужи — Мериуэзер Льюис и Уильям Кларк. Собственно, их путешествию до Тихого океана и обратно и посвящена игра.

    Почему в неё стоит играть: во-первых, игра красивая. Оформлял её выдающийся иллюстратор Венсан Дютрэ, и она до сих пор считается одной из лучших его работ. Яркие сочные цвета, уникальные иллюстрации для карт (а ещё для каждой есть историческая справка) и поле, которое хочется разглядывать с увеличительным стеклом.

    Во-вторых, «Льюис и Кларк» — одна из самых увлекательных игр для любителей комбинаторики: карты можно использовать минимум тремя способами, при этом в игре их почти полсотни. У каждой из них есть уникальные свойства — их можно и нужно сочетать, чтобы построить свой уникальный «движок», который позволит победить в гонке. Да, «Льюис и Кларк» — это игра-гонка, и только от вас зависит, будете ли вы собирать кучу ресурсов, чтобы совершать гигантские суперходы, перемещаясь на треть игрового трека, или же решите играть в режиме «курочка по зёрнышку», двигаясь по чуть-чуть, но чаще.

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 1

    Фамильяры. Семейные тайны

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 12Издательство: Crowd Games

    Количество игроков: 1–4 (рекомендуют играть вчетвером)

    Время партии: 1–2 часа

    Что за игра: однажды ночью к волшебнику вламывается перепуганная барышня с младенцем и просит о помощи. Чародей поручает охрану ребёнка своим подручным — демонам-фамильярам, и, разумеется, тут как завертелось…

    Почему в неё стоит играть: «Фамильяров» хвалят как семейную игру. Она изумительно оформлена, вместо картонного поля тут удобная книга локаций на пружине (как в «Плюшевых сказках»), но главным плюсом считают увлекательную историю, которая постепенно развивается вместе с подрастающим таинственным ребёнком. Важно учитывать следующее: «Фамильяры» — семейная игра, рассчитанная в первую очередь на подростков с родителями, а не на хардкорщиков. Есть претензии и к книге правил — автор игры Джерри Хоторн славится своим неумением их писать, но, говорят, обучающая миссия всё расставляет по своим местам.

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 11

    Pax Viking Джуниор

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 10Издательство: Пираты картонных морей

    Количество игроков: 2–6

    Время партии: 30 минут

    Что за игра: котики на викингских драккарах заселяют Европу и дружат с козлами и курами.

    Почему в неё стоит играть: в настольной субкультуре есть несколько направлений, куда уходят пресытившиеся обычными настолками игроки. Кто-то углубляется в варгеймы, кто-то в игры на взятки (да-да, вроде преферанса, только моднее оформленные), кто-то в экономические стратегии про строительство железных дорог, а кто-то — в так называемые «Паксы». Изначально серия Pax представляла собой причудливые карточные стратегии, где игроки, разыгрывая карты по очень хитрым правилам, симулировали политико-экономические процессы, например борьбу за власть в Афганистане или развитие человеческой цивилизации в эпоху трансгуманизма. Но внезапно издатель решил, что недостаточно охватил детскую аудиторию. И выпустил отдельную игру по мотивам «большой» настолки Pax Viking, рассчитанную на дошкольников.

    В итоге получилась хорошая детская игра, непонятно зачем отсылающая к страшной взрослой настолке. Дети будут перемещать кораблики по карте, открывать жетоны животных и выкладывать своих котиков. Малышей готовят к суровым реалиям большой настольной жизни, обучая самой конфликтной (и интересной) механике — у кого котят в регионе больше, с тем козлы и дружат.

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 9

    Неудержимые VHS

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 8Издательство: Звезда

    Количество игроков: 3–6

    Время партии: 45 минут

    Что за игра: игроки собирают команды из звёзд старых боевиков и, разумеется, сражаются между собой.

    Почему в неё стоит играть: это агрессивная и быстрая игра на блеф. В оформлении использованы узнаваемые шаржи на актёров восьмидесятых и девяностых годов: Арнольд, Сильвестр, Жан-Клод, Сигурни, Брюс — угадаете, кто есть кто?

    А по геймплею это близкий родственник игры Coup, которая была популярна лет десять назад. Перед игроком взакрытую лежит карта, и тот уверенно заявляет, что это Арнольд, и он хочет разыграть его свойство. Вы можете пропустить эту наглость мимо ушей, а можете не поверить и попросить вскрыть карту — и тут либо соперник получит штраф за неудачную попытку обмана, либо вы. Поверх этого ещё накручены свойства оружия и тематические свойства персонажей: например, Арнольд перед гибелью уничтожает своего убийцу.

    «Звезда» обещает выпустить и второй набор для игры — только теперь с героями боевиков нулевых.

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 7
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