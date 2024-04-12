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    «Рубеж Шангри-Ла»: бестолковое, но чертовски зрелищное аниме для геймеров

    12 апреля 2024
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    12.04.2024
    3982
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    Старшеклассник Ракуро Хидзутомэ (или Санраку) — не обычный геймер. Ему нравится искать подход к самым трешовым и забагованным играм, которые только можно раскопать. Однажды по совету знакомой он решает отдохнуть и попробовать VRMMORPG «Рубеж Шангри-Ла», которую в народе уже нарекли «божественной».

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     Олег Поторокин |  10.04.2024 |  1262

    Адреналиновый сёнэн с жирным акцентом на экшен и неожиданные сюжетные повороты.

    Оригинальное название: Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su

    Жанр: сёнэн, экшен, литРПГ

    Первоисточник: манга Рёсукэ Фудзи и Katarina

    Сэйю: Юма Утида, Адзуми Ваки, Рина Хидака

    Премьера: 1 октября 2023 года (всего 25 эпизодов)

    Похоже на: «Мастера меча онлайн», «Покорение горизонта», «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить всё в защиту»

    Это аниме про приключения минмаксера, получающего неподдельное удовольствие от испытаний, которые подкидывает игра. Никакой лишней мишуры и навязанной опасности, как в завязке «Мастеров мечей онлайн». Сериал старается не тратить время на скучные будни вне игры. И только раз на первый план выходит драма, крепко завязанная на реальной жизни одного персонажа, но «Шангри-Ла» не увязает в ней надолго. Зато бодрой комедии о геймерских реалиях здесь предостаточно. Кто бы не хотел зарядить ногой в лицо очередной надоедливой принцессе в беде?

    «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» дарит приятное ощущение, что историю написал заядлый игрок для таких же заядлых игроков, чтобы разделить радость от покорения игрового фэнтезийного мира с другими. Здесь персонажи постоянно болтают про геймерские штуки вроде характеристик, скиллов, кулдаунов, билдов и так далее. А если вы вдруг не шарите, то сериал вкратце всё объяснит, не переживайте.

    Герои ведут себя как подобает настоящим геймерам: ребята из главной троицы давно знакомы, а потому безостановочно токсичат и стебутся друг над другом. Особенно тепло на душе будет любителям MMORPG и соулслайков. Часть сериала посвятили подготовке и сражению с одним из мировых боссов. Напряжение, заучивание паттернов, разные фазы боя — меня как ветерана World of Warcraft аж на слезу ностальгии прошибло. 

    Но чем больше аниме будет общаться с геймерами, тем больше у них начнёт возникать вопросов к тому, как здесь играют. Хорошо, поверить в фантастическую MMO в VR, где можно точно контролировать движение каждого мускула аватара и сражаться с высокоуровневыми монстрами, просто парируя и уворачиваясь от атак, с натяжкой можно. В NPC, которые обладают искусственным интеллектом, — тоже. Но в то, что за целый год с релиза игру, вокруг которой уже сформировалось большое комьюнити, толком никто не изучил и никто даже не убил НИ ОДНОГО сюжетного босса, верится с трудом.

    Вы хотите сказать, что Санраку — первый игрок, который догадался вкачать крит-билд с упором на ловкость и удачу? Понятно, что его опыт в треш-играх и рефлексы сыграли важную роль, но это всё равно выглядит как «гениальная» гонка из «Первому игроку приготовиться». Разработчики тоже хороши — сделали доселе невиданную с технологической точки зрения игру, но поставили одного из самых сильных боссов… в низкоуровневую локацию. Ага, рассказывайте.

    Сериал лениво и поверхностно подходит к построению мира, скорее просто наваливая на протагониста удобных монстров, места и события. Низкий темп развития сюжета делу тоже не помогает, особенно в середине сезона. Даже после большой кульминации авторы зачем-то тянут резину ещё пять эпизодов. 

    Зато когда начинается экшен, «Шангри-Ла» сияет во всей свой красе. Энергия и задор эксцентричных главных героев так и прут через сочный визуал и динамичную постановку. Стильная хореография и яркие спецэффекты доставляют массу удовольствия. Ту же битву с мировым боссом не грех записать в топ самых впечатляющих аниме-боёв. Надо отдать должное, с каждым новым сериалом мастерство студии C2C, выпустившей «Путешествие Элейны» и «Благословлённое лунным светом приключение в другом мире», только растёт. Саундтрек тоже что надо, заряжает бунтарским духом в каждой сцене, особенно брутальные опенинги группы FZMZ. 

    «Рубеж Шангри-Ла» можно смело назвать эдаким «анти-Фрирен», это простое бестолковое приключение в MMORPG, которое ни на что не претендует. Но оно настолько зрелищное и весёлое, что оторваться тяжело. Да, тут плоский мир, проблемы с логикой и немало провисающих эпизодов, но авторская любовь к играм всё компенсирует. Сериал, кстати, уже продлили на второй сезон, и он выйдет уже в октябре! 

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    Игровой энтузиаст, аниме-полиция и просто большой любитель Японии
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