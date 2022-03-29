Лунный рыцарь в комиксах: Бэтмен в белом с раздвоением личности

Днём этот герой играет роль миллионера, что не вылезает с важных приёмов или под прикрытием слоняется по улицам города. А ночью он надевает напичканный военными технологиями костюм и борется с преступностью, используя приёмы рукопашного боя и заострённые метательные снаряды — сверхспособностей-то у него особо и нет. Никого не напоминает? Несмотря на все сходства, различий между Тёмным рыцарем и Лунным тоже хватает. Жёсткий подход к сражениям, серьёзные проблемы с головой, религиозный контекст… Бессмертие, в конце концов. Перед выходом сериала о Лунном рыцаре рассказываем, почему это не Marvel-версия Брюса Уэйна, а более сложный герой.

Marvel Comics

Возмездие во имя луны

Мне не нужно скрываться. Я ношу белый костюм, чтобы преступники видели, кто за ними пришёл. И когда они видят белый цвет, уже неважно, насколько я заметен или какое у них оружие. От страха они начинают трястись так, что в саму луну бы не попали. Moon Knight #1 (2006)

По меркам комиксов Лунный рыцарь не самый молодой персонаж: впервые на страницах Marvel он появился ещё в 1975 году. Но популярности добился не сразу. Хотя многие сценаристы хотели поработать над этим непростым героем, уговаривая Marvel запустить очередную серию, издательство всё равно регулярно закрывало комикс из-за скудных продаж. Иногда — уже через десяток-другой выпусков.

После мягкого перезапуска 2006 года и с выходом новых томов ситуация всё-таки изменилась: вокруг персонажа сформировалась, возможно, не самая большая, зато преданная фанбаза. Когда в 2019 году портал cbr.com запустил среди читателей масштабный опрос про самых популярных героев, Лунный рыцарь занял 31-е место в списке представителей Marvel — как раз между Мисс Марвел и Гамбитом из «Людей Икс». Это, конечно, не первый эшелон с Человеком-пауком и Мстителями, но из числа аутсайдеров персонаж явно вырвался.

Чем приглянулся аудитории очередной мрачный герой-одиночка в плаще и со склонностью к ночным вылазкам?

Арсенал у Лунного рыцаря (он же Марк Спектор) вполне приземлённый: крюк-кошка, дубинка-трансформер и богатый военный опыт. В современных сюжетах у него даже сверхспособностей нет, хотя в ранних версиях персонаж обладал нечеловеческой выносливостью, скоростью и регенерацией, сила которых зависела от лунных фаз. Ещё на Лунного рыцаря не действуют телепатические, псионические и другие ментальные способности вроде чтения мыслей — в голове у героя такой бардак, что никто в нём не может разобраться.

Правда, две «способности» у Спектора всё же есть — раздвоение личности и то, что в его душе поселился манипулятивный бог Хонсу. Психическое состояние и божественное вмешательство в сюжетах о Лунном рыцаре неразрывно связаны, хотя в разных историях подаются по-разному: в одних герой сходит с ума из-за присутствия бога в своей голове, в других Хонсу сам выбирает Марка как раз из-за его нестабильного и податливого разума.

Согласно большинству сюжетов о Лунном рыцаре, египетский бог луны даровал Марку Спектору новую жизнь, чтобы тот исполнял его волю в мире смертных — грубо говоря, стал официальным божественным представителем. Этим же объясняется и лунная символика: костюм с полумесяцем, снаряды в виде полумесяца, вертолёт-полумесяц — всё это не признаки безумия, а стремление искренне верующего жреца прославлять своего бога.

Благодаря божественному покровительству Спектор не знает страха и боли — он верит, что Хонсу в случае чего воскресит его (пару раз такое и правда случалось). Зато знает, что такое жестокость: в отличие от большинства супергероев Marvel и DC, Лунный рыцарь не боялся калечить или даже убивать преступников. Кровожадность персонажа достигла апофеоза в комиксе 2006 года, где во втором номере Спектор отрезал лицо своему давнему противнику. Хонсу такой жестокости только рад — ведь он бог возмездия и приветствует жёсткие меры.

В общем, Лунный рыцарь — персонаж уж точно непростой, с множеством тараканов (и богом, одна штука) в голове. А теперь обо всём по порядку. Начнём с истории героя и комиксов о нём.

Лунный рыцарь: начало

Знаешь, почему существует Лунный рыцарь? Я, Локли, даже Марк Спектор — это обычные люди. Мы слишком часто поддаёмся эмоциям — и страху тоже. Но Лунный рыцарь — это чистая, первобытная сила, лишённая эмоций. Сущность, которая выполняет задачу, не сомневаясь в своих действиях. Лунный рыцарь вселяет ужас. Стивен Грант, Moon Knight #2 (1980)

Первое появление Лунного рыцаря в комиксах вышло не очень героическим. В 32-м выпуске Werewolf by Night в 1975 году он выступал в роли антагониста главного героя — Ночного Оборотня. А уже в следующем номере понимал, что воюет не за тех, и вставал на сторону Вервольфа.

В той сюжетной арке у Марка Спектора не было ни проблем с головой, ни божественного покровительства — только отточенные навыки рукопашного боя, серебряный костюм и напарник Френчи. Да и вообще, авторы рассматривали персонажа только в рамках этого сюжета и не планировали к нему возвращаться.

Но Марв Вольфман, один из редакторов Marvel, увидел в Лунном рыцаре потенциал. Вместе с другим редактором Леном Уэйном он решил в 1976 году посвятить новому герою два номера Marvel Spotlight — журнала-антологии, который в издательстве был чем-то вроде испытательной площадки для новых героев. В этих выпусках Лунный рыцарь уже больше соответствовал каноничному образу: комикс рассказывал о военном и боксёрском прошлом персонажа, его сети информаторов, девушке Марлин и лунной силе — правда, эта версия героя получает её не от бога, а от укуса Ночного Оборотня.

Там же впервые появились альтернативные личности богача (Стивена Гранта) и таксиста (Джейка Локли), хоть поначалу Марк Спектор и использовал их скорее для прикрытия. Про раздвоение личности в обоих выпусках Spotlight не сказано ни слова, зато ровно один раз Лунный рыцарь упоминает… шизофрению.

После этого герой ещё несколько лет мелькал в комиксах на правах гостя. Два выпуска работал с Человеком-

пауком в The Spectacular Spider-Man, однажды засветился в Marvel Two-in-One, где помогал Существу из Фантастической четвёрки, и целых пять номеров учился быть командным игроком в составе Защитников. Наконец, Лунный рыцарь получил отдельный чёрно-белый выпуск Marvel Preview, который рассказывал о работе молодого Спектора в ЦРУ.

Но чаще всего (восемь раз) Марк Спектор заглядывал в журнал Hulk!, где наряду с сюжетом об одноимённом персонаже публиковались короткие истории о других героях. Лунный рыцарь получил две, и обе примечательные. Первая вводила в сюжет египетские артефакты и археологию — тему, которая потом станет одной из важнейших для персонажа. А вторая не просто предложила читателям очень мрачный и кровавый сюжет, но и представила нового антагониста — Человека-топора, младшего брата главного героя.

Многочисленные тест-драйвы Лунного рыцаря подтвердили читательский интерес, и в 1980 году Marvel решила запустить первую сольную серию комиксов о персонаже. Сценарием почти всего первого тома занимался Даг Мёнх, отвечавший за дебютное появление героя и «лунные» выпуски Marvel Spotlight, Marvel Preview и Hulk! А большинство номеров в серии рисовал Билл Сенкевич, который иллюстрировал того же «Халка» и Preview.

В новом сюжете Даг Мёнх объединил чуть ли не все сценарные наработки, появлявшиеся в предыдущих комиксах, дополнил их египетской мифологией и создал ту историю происхождения Лунного рыцаря, что потом с минимальными изменениями наследовали более поздние сюжеты.

Согласно этой истории, Марк Спектор — выходец из еврейской семьи, бывший боксёр, «морской котик» и (в новых версиях) агент ЦРУ. После службы подался в вольные наёмники и познакомился с ещё двумя солдатами удачи: пилотом Жан-Полем Дюшаном по кличке Френчи и Раулем Бушманом — жестоким стрелком, который научил Спектора принципу «враг должен тебя бояться».

Троица в составе большого отряда наёмников бралась за самые выгодные заказы, то есть воевала за тех, кто больше платит. Такая работа шла вразрез с моральными принципами Спектора и Дюшана, напарники спорили с жестоким Бушманом, но уходить не спешили. Всё изменилось, когда во время очередного заказа Бушман узнал о древней египетской усыпальнице, где местные археологи нашли золото.

В ходе вооружённой охоты за сокровищами от рук Бушмана и его подчинённых погибло много невинных людей, в том числе археолог, возглавлявший экспедицию. Марк Спектор, для которого эта резня стала последней каплей, бросился на Бушмана с кулаками, но в итоге сам оказался избит до полусмерти. Из последних сил герой добрался до того самого храма и упал перед статуей Хонсу — египетского бога луны, мудрости и возмездия.

Когда Марк пришёл в себя, он уже свято верил, что жизнь ему вернул именно Хонсу. Герой решил, что теперь его долг — стать рыцарем возмездия и служить лунному божеству, причём начать можно прямо с бывших сослуживцев. Правда, Бушману удалось сбежать, а Спектор вместе с Френчи и дочерью убитого археолога Марлин вернулся в Нью-Йорк, где на заработанные военным трудом деньги начал новую жизнь (поправка — сразу четыре новые жизни).

Первый том «Лунного рыцаря» — это более-менее стандартная для 1980-х процедурная супергероика. Время от времени появляются новые злодеи, с которыми сражается Спектор, регулярно заглядывают гости из других серий — например, Человек-паук и Доктор Стрэндж. А между разборками главный герой пытается наладить свою обычную жизнь.

Авторы адаптировали даже сюжеты из отдельных комиксов, выходивших ранее: первый том показывает, как герой снова сталкивается с Ночным Оборотнем, и по-новому раскрывает историю братца с топором. Противостояние с Раулем Бушманом, начавшееся ещё в первом выпуске, тоже приходит к логическому завершению — герой окончательно побеждает кровожадного наёмника и отправляет того за решётку.

Безумие Лунного рыцаря в первом томе представлено вскользь. Повествование по большей части идёт от лица богача Стивена Гранта: ему принадлежит особняк главного героя, на его деньги разработано снаряжение, с ним встречается дочь археолога Марлин. Когда Грант «переключается» на таксиста Джейка Локли или на самого Лунного рыцаря, личности говорят друг о друге в третьем лице, но при этом прекрасно помнят, что с ними происходило.

А вот Марк Спектор и бог Хонсу появляются в сюжете первого тома очень редко. Первый — слишком нестабильная личность, он часто терзает себя воспоминаниями о военном прошлом и полноценно проявляется только под конец серии, когда Лунного рыцаря одолевают бессонница и гнев. Второй же почти не вмешивается в происходящее лично. Иногда комикс и вовсе намекает, что никакого бога не существовало, а главному герою всё привиделось в предсмертной агонии. Но окончательного ответа на вопрос, что происходит в голове у героя, первый том не даёт.

В 1984 году издательство решило закрыть серию из-за падения продаж, но хотя бы позволило сюжету о Лунном рыцаре прийти к логичному финалу. Последняя арка углубляется в историю семью Спектора, в его сложные отношения с отцом и в чувство вины, которое преследовало героя. Испугавшись собственного гнева и жестокости, личность Стивена Гранта понимает, что с Лунным рыцарем и тяжёлым прошлым пора прекращать — на последней странице 38-го выпуска персонаж решает отныне жить нормальной жизнью.

Лунный рыцарь возвращается

Давным-давно, ещё до возведения пирамид, мы предсказали твоё появление… «Когда полумесяц озарит небеса… Тогда Хонсу, хранитель жизни, наделит своим духом смертного человека с западных земель». Жрецы Хонсу, Moon Knight: Fist of Khonshu #1 (1985)

В 1985 году вышел второй том «Лунного рыцаря» — мини-серия «Кулак Хонсу» от сценариста Алана Зеленеца, который дописывал за Дагом Мёнхом финал первого комикса, и художника Криса Уорнера.

Сюжет шести выпусков продолжает историю первого тома: Марк Спектор привыкает к будням обычного человека и даже продаёт на аукционе статую Хонсу, чтобы окончательно избавиться от его влияния. Но длится это недолго: к герою в видениях являются древние жрецы лунного бога и призывают вернуться к рыцарским обязанностям.

Второй том интересен сверхспособностями, которые культ Хонсу даровал Спектору: именно здесь появляется сверхсила, связанная с фазами луны. От того же культа Лунный рыцарь получил новое оружие в виде древних египетских артефактов — метательных скарабеев, предсказывающий опасность анх и зачарованный бумеранг.

А вот множественные личности из сюжета почти пропали: Марк Спектор живёт жизнью миллионера под собственным именем, не садится за руль такси и легко перевоплощается в Лунного рыцаря. Психологическая тема в этом томе раскрывается иначе: через самокопание главного героя и поиск баланса между личным счастьем и долгом жреца Хонсу.

После второго тома Лунный рыцарь снова превратился в гостевого персонажа для других комиксов. В 1987 и 1988 годах персонаж засветился в двух номерах журнала-антологии Marvel Fanfare — и если выпуск №38 рассказывал совершенно стандартную супергеройскую историю без традиционно «лунных» тем, то №30 погружался в персонажа как следует. На протяжении всего номера сценарист и художник Брент Андерсон смакует подробности личной жизни Марка Спектора и того, как на неё влияют разные личности героя — в частности, сам Лунный рыцарь со своей тягой к саморазрушению.

Также супергерой с 1987 по 1989 год воевал в составе Мстителей Западного побережья. Причём сценарист Стив Энглхарт в этот сюжет включил не просто филлерное камео, а важное для персонажа событие. Под самый конец сюжетной арки Марк Спектор узнаёт, что к Мстителям он присоединился не по собственной воле — его мыслями и действиями управлял Хонсу, решивший использовать своего рыцаря в личных целях. В итоге бог покидает сознание героя, завещая и дальше вершить возмездие во имя его, а герой в свою очередь покидает Мстителей, так как не хочет оставаться жертвой божественных манипуляций. Заодно Марк Спектор перестаёт пользоваться египетскими артефактами, подаренными жрецами Хонсу, и лишается лунных сверхсил. Ну и в целом отношения с богом у Лунного рыцаря с этого момента становятся более напряжёнными.

Следующим «большим» комиксом про Лунного рыцаря был Marc Spector: Moon Knight 1989 года, который в итоге оказался ещё и самым долгоиграющим — он растянулся на целых 60 выпусков. Поработать над этим томом успело множество сценаристов и художников в разных комбинациях, но несколько знаковых для персонажа дуэтов легко можно выделить.

Вначале Marc Spector: Moon Knight создавали сценарист Чарльз Диксон и художник Сэл Веллуто. И начало это было довольно приземлённым: Марк Спектор, лишённый сверхспособностей и магических артефактов, возвращается к зачистке улиц от воров, серийных убийц и прочих психов. От сумасшествия Лунный рыцарь наконец-то избавляется: после ухода Хонсу герой наводит порядок в своей голове и начинает трезвее мыслить. Личности Стивена Гранта и Джейка Локли в сюжете появляются редко — и даже на официальные банкеты Спектор ходит под своим настоящим именем.

Сюжетные арки Диксона почти не касаются божественных сущностей, но добавляют в лор Лунного рыцаря много важных элементов. Тут впервые выходят на сцену или по-новому раскрываются классические противники вроде того же Рауля Бушмана. В отдельной мини-арке «Суд над Лунным рыцарем» авторы подробно изучают военные преступления, которые Спектор совершал в отряде наёмников. Герой в этой арке даже на несколько выпусков берёт себе помощника — Джеффри Уайлда (после чего зарекается ещё когда-либо работать с сайдкиками).

Во второй половине тома настроение меняется. Сразу несколько сценаристов добавляют сюжету размаха и экшена — правда, иногда при этом забывая про внутренний мир главного героя. В истории появляются радикальные культисты Хонсу во главе с братом главного героя, который напоминает Спектору об истоках его веры. Лунный рыцарь сталкивается с нечистью из другого измерения и чуть не умирает от демонического паразита. И даже встречает инопланетного двойника, который питается силой других Лунных рыцарей из разных вселенных.

Из этих сюжетных линий больше всего выделяется финальная, над которой работали сценарист Терри Кавана и художник Стивен Платт со своей гротескной, а иногда и откровенно сюрреалистичным рисунком. В этой арке есть и древние тамплиеры, и магические силы, и адские твари, и указание на не совсем человеческое происхождение Марка Спектора, главное же — в последнем выпуске Лунный рыцарь умирает.

Но всего на четыре года. В 1998 и 1999 годах вышли третий и четвёртый тома «Лунного рыцаря» в виде мини-серий по четыре номера. Сценарии к ним снова писал создатель персонажа Даг Мёнх — и он решил вернуться к корням, что после магических и демонических сущностей из предыдущего тома ощущалось довольно свежо.

Новый сюжет опять начинается с археологов, найденной усыпальницы и древней статуи египетского божества. Появляются классические противники Лунного рыцаря — от Ночного Оборотня до Рауля Бушмана. А потом Хонсу возрождает Марка Спектора, призывая того вернуться к рыцарским обязанностям. Возвращаются и альтернативные личности: Спектор не спешит сообщать миру о собственном воскрешении, поэтому пользуется именами и контактами Стивена Гранта и Джейка Локли (при этом остаётся в своём уме).

По настроению третий и четвёртый тома напоминают первые сюжеты Мёнха: долгие, на несколько выпусков, расследования, военные преступления, тема религии. Возможно, именно из-за такого «классического» подхода новые тома получились совершенно необязательными — глобально их сюжеты мало на что влияют.

На этом история первой версии Марка Спектора заканчивается, дальше произошёл перезапуск персонажа.

Лунный рыцарь навсегда

Знаешь, почему ты мне нравишься? Ты не пытаешься меня исправить. Нелегко жить, когда все вокруг считают тебя сумасшедшим. Ещё сложнее — когда они правы. Мистер Найт, Moon Knight #1 (2021)

Современная история Лунного рыцаря начинается с 2006 года — в пятом томе сценаристы Чарли Хьюстон и Майк Бенсон слегка переписали и обновили историю персонажа. Отныне Марк Спектор — ветеран войны в Персидском заливе, а проблемы с психикой у него начались ещё в детстве.

Этими проблемами комикс и открывается: читатели с первого выпуска знакомятся со сломленным, депрессивным Марком Спектором, который потерял свою веру и способность нормально ходить: из последнего боя с Бушманом Лунный рыцарь выбрался с переломанными ногами. Психическое состояние главного героя — центральная тема нового тома: чуть ли не в каждом выпуске сам Спектор или кто-то из его знакомых начинает копаться в его голове.

С особым цинизмом это делает Хонсу, который не просто возвращается к своему рыцарю, но и становится чем-то вроде ещё одной личности. Бог в облике изувеченного Бушмана почти постоянно находится рядом с героем и комментирует все мысли и действия Марка Спектора. В итоге манипуляции Хонсу заставляют героя вновь обратиться в веру, причём с ещё большим фанатизмом: в новой серии Спектор особенно часто рассуждает о долге истинного жреца и прославлении бога.

Над этим томом работали три художника, и каждый по-своему передал постепенное восстановление персонажа. Первые выпуски от Дэвида Финча показывали, наверное, самую жёсткую и мрачную картинку, что когда-либо появлялись в сюжетах о Лунном рыцаре: перемолотые кости, вырезанные на лбах преступников полумесяцы, окровавленный белоснежный костюм героя… Оторванное лицо, опять же. Такое решение отлично отражало душевные терзания главного героя — да, Лунного рыцаря окружают грязь и мрак, но и ситуация в его голове ничем не лучше.

На место Финча в середине тома пришёл Марк Тешейра со своей мягкой, местами чуть ли не акварельной палитрой. Смена художника пришлась на ту часть сюжета, в которой Марк Спектор встаёт на ноги, перестаёт себя жалеть и начинает восстанавливать жизнь — и художественный стиль подчёркивает перемены в характере героя. Как раз в номерах с работами Тешейры Марк Спектор пытается возобновить старый роман, а «Френчи» Дюшан знакомит героя со своим партнёром.

Наконец, последние выпуски тома рисовал Джефте Пало. Его стиль более резкий, рубленый, что отражает смену основной личности — в конце тома контроль над телом главного героя получает таксист Джейк Локли. Это более простой и прямой человек, который реже погружается в саморефлексию, предпочитая переходить сразу к делу. Многие действия Марка Спектора он не одобряет, но надевать костюм Лунного рыцаря кому-то ведь всё равно надо — контрастный стиль Пало отлично отражает эти внутренние противоречия.

Пятый том завершился в 2009 году на 30-м выпуске, но получил два небольших продолжения от новых авторов — рождественский сингл Moon Knight: Silent Knight и мини-арку Vengeance of the Moon Knight. Лунный рыцарь возвращается в Нью-Йорк, но под его маской всё ещё скрывается Джейк Локли. Чтобы не повторять ошибки предыдущей основной личности, бывший таксист устанавливает для себя несколько правил: не убивать и не калечить врагов, внимательнее относиться к союзникам, учиться быть настоящим героем. Хонсу от такой идеологии не в восторге: бог опять показывается лично, но теперь в более традиционном образе — человека с птичьим черепом вместо головы.

Жители города, полиция и другие супергерои оказались не готовы к возвращению милосердного Лунного рыцаря, но быстро оценили перемены. А вот Норман Озборн не оценил — новый антагонист ещё в конце пятого тома открыл охоту на Марка Спектора и теперь намерен её завершить. Для этого Озборн формирует специальную команду, во главе которой встаёт… Рауль Бушман. Да, опять — наёмника воскресили и вернули ему лицо на место.

Сюжетная линия с Норманом Озборном завершается в другом комиксе — Secret Avengers, где Лунного рыцаря приглашают в новую супергеройскую команду. Также в мини-серии Shadowland: Moon Knight Локли сталкивается с младшим братом Марка Спектора, и их бой заканчивается смертью последнего. У Джейка из-за этого происходит нервный срыв, после чего личности опять меняются местами — главным окончательно становится Спектор.

В 2011 году авторы шестого тома постарались найти нестандартный подход к персонажу. Марк Спектор переезжает в Лос-Анджелес и для нового расследования заручается поддержкой Мстителей. Правда, уже после первой вылазки выясняется, что супергероев Лунный рыцарь выдумал — создал у себя в голове личности Росомахи, Человека-паука и Капитана Америки, чтобы обсуждать с ними дальнейшие действия (а иногда и примерять их костюмы). Но комикс фанаты не оценили — и издательство закрыло его уже спустя 12 выпусков.

В 2012 году Marvel запустила инициативу Marvel NOW! — плавный перезапуск основных комиксовых линеек со старыми персонажами и новыми авторами. За два года NOW! добралась и до Лунного рыцаря — вышел седьмой том комикса, который по настроению и идеям сильно отличался от всех предыдущих: в нём Марк Спектор ходит к психологу, консультирует полицию и однажды теряет благословение Хонсу.

Идея с супергеройской терапией позволила сценаристам чуть ли не в каждом выпуске закапываться во внутренний мир персонажа и изучать, насколько безумна сама идея надевать белый костюм и бороться по ночам с преступностью. А вот для историй про дружбу и любовь в этом томе места не нашлось: после всех пережитых событий Спектор предпочитает работать один, общаясь лишь с автопилотом в машине и летающим дроном на голосовом управлении.

После очередного издательского перезапуска (на этот раз под названием All-New, All-Different Marvel) историю Лунного рыцаря решили снова обновить. Восьмой том начинается с масштабных ретконов и намеренно запутывает читателя: Марк Спектор просыпается в психиатрической лечебнице, толком ничего о себе не помня. Лечащий врач объясняет ему, что вся его супергеройская жизнь — фантазия больного разума, а сам Марк находится в больнице с 12 лет. И когда герой уже готов поверить в эту историю, ему является Хонсу и сообщает, что всё происходящее — иллюзия.

Первая половина восьмого тома — это выкрученный на максимум приём «ненадёжного рассказчика». Сценарист Джефф Лемир жонглирует вселенными, переключается между реальностью и безумием главного героя, а в итоге и вовсе расщепляет его личности на отдельные жизни.

Режиссёр Стивен Грант снимает кино про Лунного рыцаря, которого играет актёр Марк Спектор. Прототип персонажа из фильма — реальный супергерой по имени Джейк Локли. А вот совсем другой Марк Спектор — пилот космического истребителя «Лунный рыцарь — один», который вместе с напарником Френчи среди звёзд воюет с инопланетной расой.

«Настоящий» Марк Спектор пытается объединить свои разные жизни и ответить на вопрос: египетский бог ему друг или враг? В конце концов герой понимает, что и само безумие, и все альтернативные личности — это его неотъемлемая часть, с которой не нужно бороться. А вот Хонсу среди них лишний, так что в финале первой сюжетной арки Спектор выкидывает из своей головы божество.

Вторая половина тома стала частью уже другой инициативы издательства — Marvel Legacy, которая должна была привлечь внимание к классическим супергероям вселенной. Это заметно даже по нумерации — последние двенадцать глав начинаются с выпуска №188, будто продолжая самую первую серию комиксов о Лунном рыцаре.

По сравнению с мрачным погружением в безумие из первой сюжетной арки финал предлагает две более лёгкие и понятные истории: в одной Лунный рыцарь сталкивается со жрецом другого египетского бога, во второй начинает очень сюрреалистичную охоту на старого нацистского маньяка. А ещё в сюжет регулярно вклиниваются забавные перебранки между личностями — Спектор, Локли, Грант и Хонсу во второй половине тома иногда похожи на полноценную команду.

Наконец, в 2021 начал выходить (и до сих пор выходит) девятый том «Лунного рыцаря». Новый сценарист Джед Маккей снова использовал приём с психологом, на этот раз более масштабно: каждый выпуск текущей серии — это развитие основного сюжета параллельно с сеансом психотерапии.

Дело в том, что со своими личностями главный герой примирился, а вот с самим собой — нет. Поэтому дистанцировался от прежних друзей, от любимой женщины, да и вообще старается не снимать маску на протяжении всего тома и просит не называть себя Марком Спектором. От особняка герою тоже пришлось отказаться, зато он открывает «Полуночную миссию» — то ли офис Лунного рыцаря, то ли храм Хонсу, где Спектор принимает всех, кому нужна его помощь.

Хонсу в этом томе почти не появляется, так как по сюжету «Мстителей» 2020 года египетского бога посадили под стражу в Асгарде. Но Спектор не отрекается от своего покровителя, а продолжает вершить справедливость во имя его. Между делом Лунный рыцарь встречает другого жреца Хонсу — Охотничью Луну, более принципиального и убеждённого в своей вере служителя. Из-за разных взглядов на одну веру начинается конфликт, который… ещё не успел разрешиться, так как пока в первом томе вышло всего десять номеров.

Лунные темы

Сколько я тебя помню, ты собирал артефакты Древнего Египта — цивилизации, которая в равной степени поклонялась и жизни, и смерти. Ты собрал целый арсенал для войны с живыми. Хочешь сказать, что у тебя не найдётся облачения для войны с мёртвыми? Хонсу, Moon Knight #3 (2014)

В отличие от многих супергероев Marvel, Марк Спектор редко воюет с вселенским злом, инопланетянами и другими угрозами планетарного масштаба. У Лунного рыцаря другая специализация — сверхъестественные, военные и уличные преступления.

С первым пунктом всё более-менее понятно: раз Спектор — святой воин, то ему положено проводить обряды экзорцизма. Поэтому довольно часто в комиксах ему противостоят призраки, зомби или духи, вызванные коллективной верой множества людей. А в более современных сюжетах Спектор даже получает специальный костюм, сотканный из древнеегипетских артефактов, в котором удобнее бить бесплотные морды.

С военными темами ситуация уже интереснее. Так как в прошлом главный герой работал наёмником, у сценаристов регулярно появляется повод порассуждать на тему военной этики и экспериментов, которые учёные проводят над солдатами. Любопытно, что в этом контексте авторы критикуют не только иностранных диктаторов или выдуманные секретные группировки, но и вооружённые силы США — например, в первых томах под раздачу регулярно попадало ЦРУ.

Уличные же преступления в комиксах о Лунном рыцаре не ограничивались стандартными маньяками и грабителями, а зачастую отражали контекст эпохи. Например, в комиксах 1980-х Спектор воевал с расистами и женоненавистниками. Чуть позже боролся с наркотиками на улицах Нью-Йорка. А в современных сюжетах уличная преступность представлена насильниками и мошенниками-финансистами. Кто знает — возможно, через пару лет Марк Спектор начнёт охоту на продавцов NFT?

Впрочем, главные темы почти во всех комиксах о Лунном рыцаре всё же другие: психология и религия.

50 оттенков Спектора

Мне не нравится твой стиль, миcтер. Я знаю, как ты решаешь проблемы на улицах. Возможно, по Карателю плачет тюремная камера… Но по тебе плачет психушка. Просто у меня сейчас нет времени тебя туда посадить. Капитан Америка, Moon Knight #8 (2006)

В комиксах хватает супергероев с психологическими проблемами или даже с раздвоением личности — можно вспомнить хотя бы Легиона или Безумную Джейн из Рокового патруля. Но Марк Спектор примечателен тем, что его психическое состояние — штука крайне запутанная.

Разные сценаристы комиксов о Лунном рыцаре подавали эту тему по-своему: где-то у героя полноценное диссоциативное расстройство личности, где-то — шизофрения или некие «повреждения мозга» из-за вмешательства Хонсу. В одних историях персонаж получил серьёзную психологическую травму в детстве и создал новых личностей для защиты, в других всё объясняется побочными эффектами воскрешения. А в третьих Спектор и вовсе мыслит совершенно здраво, используя разные личности для прикрытия.

Набор личностей у персонажа определился ещё с первых выпусков (не считая версий героя из альтернативных вселенных). В комиксе 2014 года впервые появляется пятая личность: это Мистер Найт, детектив-консультант, который на законных основаниях помогает полиции вести расследования (с Лунным рыцарем, устраивающим по ночам самосуд, те официально работать не могут).

В большинстве сюжетов эти личности тесно связаны и подконтрольны главному герою: Спектор, Грант, Локли и Лунный рыцарь помнят всё, что с ними происходило, и способны быстро переключаться между собой при необходимости. Для пациентов с диссоциативным расстройством личности это нетипично — в реальности люди с таким диагнозом иногда и вовсе не могут поладить с другой стороной себя.

В защиту сценаристов «Лунного рыцаря» можно сказать, что диагнозы супергерою они в своих сюжетах ставили очень редко. А если и ставили, то вскоре отменяли — иногда уже спустя несколько номеров или в следующем томе. В комиксе 2021 года психолог и вовсе признаётся Спектору, что сомневается в его безумии — слишком уж тот продуктивен и стрессоустойчив.

Единственная сюжетная линия, которая чётко указывает на раздвоение личности (именно в такой формулировке) Марка Спектора, раскрывается в комиксе 2016 года. Она же по сей день считается единственной каноничной… и самой мрачной. Согласно этому сюжету, в детстве главный герой узнал, что друг семьи Йитц Перлман — дезертировавший нацист, который на людях прикидывался раввином, а в своём подвале до смерти пытал евреев. Встреча с маньяком настолько поразила мальчика, что его личность расщепилась.

Состояние Марка продолжило ухудшаться из-за конфликтных отношений с отцом. Спектор-старший, богобоязненный раввин, отрицал любое насилие, что плохо совмещалось с дерзким характером сына — тот попросту считал отца слабаком. Из-за противоречий раздвоение личности стало проявляться чаще. Отец Марка это заметил и отправил сына в психиатрическую лечебницу.

Вряд ли пациенту психбольницы можно верить на слово, но в комиксах Марк вспоминал, что Хонсу являлся к нему уже на этом этапе жизни. Бога привлёк раздробленный разум героя, в котором как раз было место для ещё одного внутреннего голоса.

К началу супергеройской деятельности Марк Спектор более-менее разобрался с персонажами в своей голове. Его коллеги в плащах оказались другого мнения. На протяжении всех современных сюжетных арок другие супергерои не раз подмечали, что псих с военным арсеналом на улицах города — это не очень-то безопасно для гражданских. И не исключено, что деятельность Лунного рыцаря и правда могла бы закончиться трагедией, если бы не служение божеству.

Египетская сила

Марк, ты сам во всём виноват. Ты замедлился, позволил годам взять своё. Позволил людям забыть про меня. Ты хоть знаешь, каково это — когда люди перестают в тебя верить? Я чувствовал свою ненужность. И что мне оставалось делать — просто исчезнуть? Я — бог. Я не исчезаю. Я борюсь. И борюсь грязно. Хонсу, Moon Knight #6 (2006)

Хонсу во вселенной Marvel — не тот египетский бог, что знаком любителям мифологии, а древнее существо из другого измерения. Он не столько заботится о человечестве, сколько преследует свои личные интересы. И ради них не стесняется прибегать к сомнительным методам. В комиксах о Лунном рыцаре хватает моментов, когда Хонсу манипулирует Спектором. От таких манипуляций Лунный рыцарь сильнее погружается в безумие, что Хонсу только радует.

Подобная кровожадность для бога правды и возмездия выглядит странно, но как раз это — не выдумка Marvel. В древнеегипетской Книге мёртвых и на поверхности старых саркофагов жестокость Хонсу время от времени и правда упоминается. А на внутренних стенах пирамид в некрополе Мемфиса археологи обнаружили такое описание: «Воистину! Хонсу, который во имя Униса убивает господ, рассекая им глотки, и готовит из их плоти яства в своих котлах. Это его посланник, ждущий своей кары».

Конечно, в древнеегипетских текстах Хонсу чаще называют не жестоким маньяком, а защитником, благодетелем или ищущим путь. Мифология Marvel добавляет к этим титулам ещё два — «тот, кто живёт в сердцах» и «тот, кто присматривает за ночными путниками».

Сценаристы «Лунного рыцаря» часто объясняют такой многоликостью Хонсу психическое состояние Марка. Ведь чтобы уместить в своей голове лунное божество, нужно одновременно быть:

защитником (или хотя бы наёмником, как Марк Спектор); благодетелем (филантроп вроде Стивена Гранта подойдёт); ищущим путь (такси Джейка Локли вызывали?); живущим в сердцах (или вселять страх в сердца врагов по заветам Лунного рыцаря);

присматривающим за ночными путниками (как Мистер Найт, когда открывает своё полуночное бюро).



Когда Хонсу впервые вступил в контакт с Марком Спектором, сознание героя начало расщепляться, чтобы вместить разные аспекты бога. И каждый раз, когда лунное божество передавало Спектору свою волю, что-то в персонаже могло ломаться — если верить психологу из седьмого тома комикса, человеческое сознание просто не способно принять информацию от такого непривычного источника и остаться невредимым. И самое интересное: возможно, это такая метафора.

Комиксы о Лунном рыцаре слишком часто поднимают спорные религиозные вопросы, чтобы считать такие моменты простым совпадением. Выпуск №188 восьмого тома показывает истинно верующего фанатика, который теряет связь с реальностью. В серии 2021 года прослеживается столкновение двух религиозных устоев — современных и традиционных (на примере Марка Спектора и его противника). А седьмой том предлагает поразмышлять, где в сюжете божественное вмешательство, а где — галлюцинации блаженного.

Разрушение личности человека во имя веры сценаристы вполне могли замаскировать под супергеройскую историю. Недаром Хонсу постоянно напоминает Марку, кто из них высшая сущность, а кто — просто марионетка, обязанная исполнять чужую волю. Спектор поначалу доверяет каждому слову жестокого бога и не задумывается о его решениях. И только когда Лунный рыцарь находит силы отречься от Хонсу, его рассудок постепенно восстанавливается, а сам герой начинает смотреть на мир более трезво. Чем не метафора развития мировых религий с древности до наших дней?

Когда я надеваю маску, я перестаю быть Марком Спектором. И речь не о множественной личности. Марк Спектор — это ничто, никому не нужен Марк Спектор. А вот кулак Хонсу — он-то людям нужен. Это символ: мертвец, вернувшийся к жизни, чтобы добиться справедливости. Моя маска — это лицо самого Хонсу. Мистер Найт, Moon Knight #4 (2021)

Когда в 2006 году сценариста пятого тома «Лунного рыцаря» Чарли Хьюстона спросили, чем, на его взгляд, Лунный рыцарь отличается от Бэтмена, он ответил так:

…я думаю, что это чушь собачья… Но ладно, давайте шутки ради разберём, на чём основаны эти два персонажа. Брюс Уэйн борется с преступностью, чтобы отомстить за своих родителей. Иногда он для маскировки примеряет другие личности — например, личность Бэтмена. Марк Спектор выбивает дурь из каждого, кто нарывается, потому что верит, что он аватара египетского бога возмездия. И ещё потому, что так он забывает обо всех тех, кого убил, будучи наёмником, но забывает недостаточно, чтобы у него не развились множественные личности — ведь это помогает ему не быть всё время Марком Спектором. Хм, и где же тут разница?

Марк Спектор уже очень скоро станет частью киновселенной Marvel, и вряд ли компания хочет просто получить сериал про «своего Бэтмена». Судя по первым трейлерам и кадрам, авторы готовят хитрую смесь из разных комиксов, в которых нашлось место и Мистеру Найту, и видениям Хонсу, и некоторым отступлениям от первоисточника. Например, Стивен Грант в киновселенной — не миллионер, а работник сувенирной лавки в музее. Соответственно, и костюм Лунного рыцаря сделан, кажется, не из дорогих технологий, а из магических бинтов.

И ещё. Вряд ли для просмотра сериала нужно будет досконально знать комиксы о Лунном рыцаре, но если вы хотите понять все отсылки и подмигивания, то мы бы порекомендовали прочитать первый, пятый, седьмой, восьмой и девятый тома, а заодно мини-серию Vengeance of the Moon Knight. Выпусков в сумме наберётся не так уж много, но скоротать время до сериала как раз хватит.