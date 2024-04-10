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    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый»

    10 апреля 2024
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    10.04.2024
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    3 минуты на чтение
    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый» 2

    Драконы — жестокие и кровожадные существа, с древних времён терроризирующие человечество. Для защиты от них среди людей стали появляться охотники на драконов, вооружённые особым серебряным оружием, — только они способны дать отпор могущественным чудовищам. Но даже их оказывается недостаточно, когда драконий род начинает масштабную войну с целью уничтожить королевство людей по прихоти своего божества. Один из охотников по имени Рагна объединяется с таинственным магом Кримзоном, чтобы остановить монстров — раз и навсегда.

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     Константин Буянов |  04.04.2024 |  4070

    Это меланхоличное и теплое приключение, которое надолго осядет в памяти.

    Оригинальное название: Ragna Crimson

    Жанр: сёнэн, экшен, фэнтези

    Первоисточник: манга «Рагна Багровый» Дайки Кобаяси

    Сэйю: Тиа Кобаяси, Аюму Мурасэ, Рэйна Уэда

    Премьера: 1 октября 2023 года (всего 24 эпизода)

    Похоже на: «Истребитель демонов», «Атака титанов», «Убийца Акамэ!» 

    Герой против орды врагов — для аниме сюжет далеко не первой свежести. Далеко за примером ходить не надо: «Истребитель демонов», один из самых популярных сериалов, тоже про парня, который идёт по монстрячим головам, сражается с всё более сильными противниками, чтобы в конце бросить вызов главному боссу. Дайки Кобаяси в «Рагне Багровом» пытается эту формулу если не переизобрести, то залить такой динамикой повествования и морем гротеска, чтобы зритель напрочь позабыл обо всех банальностях жанра. 

    Взять хотя бы первую серию, в которой авторы успели показать и зрелищную завязку войны, стерев  с лица земли целый людской город, и весьма нетипичный «ориджин» главного героя. Тот не проходит стереотипный путь от неумелого новичка до боевого мастера. Его версия из будущего, уже прошедшая через все невзгоды и лишившаяся дорогих людей, посылает юноше накопленные ей силы и опыт. Так что протагонист с ходу превращается в неумолимую машину для убийства драконов. А в пару ему вместо классической миленькой партнёрши ставят психопата со злодейской ухмылкой.

    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый» 6

    Кстати, о драконах. Если вы подумали о привычных фэнтезийных драконах, то вынужден огорчить. Такие здесь тоже есть, но это низшие создания. Высшие же больше напоминают вампиров или демонов с человеческой внешностью.

    В драконьей иерархии у каждого есть номер, соответствующий силе, — всё по канонам жанра (ещё раз привет, «Истребитель демонов»!). Но вместо обычной прогулки вверх по этой лестнице «Рагна» скачет по ней как угорелый. Всё повествование строится вокруг замесов с драконами, но сериал удерживает интерес в первую очередь неожиданными сюжетными поворотами, побочными сюжетами и второстепенными персонажами — без лишнего акцента на главном герое.

    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый» 5

    «Рагна Багровый» впрыскивает адреналин, по полной используя брутальность сеттинга. Мир этого аниме предельно жесток, жизнь обычного человека в нём не стоит ни гроша, а количество разрубленных тел исчисляется сотнями. Любой персонаж, кроме двух главных героев, может покинуть сцену (и этот бренный мир) в самый неожиданный момент. Сериалу, конечно, далеко до условного «Берсерка», но он очень старается. Даже Нобутоси Канна в роли Рагны из будущего отдаёт духом Гатца. 

    Бескомпромиссная жестокость здесь нужна не для пущего пафоса, а для развития протагониста. Он может порубить практически любого дракона, но чаще всего это означает заплатить жизнью окружающих и вернуться ровно в ту точку кромешной тьмы, откуда была послана ему невероятная сила.

    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый» 3

    Не менее важную роль в динамике играет напарник Рагны, маг Кримзон. Если первый — плюс-минус стандартный герой сёнэна, то второй превосходно дополняет его своей харизмой и коварством. Будучи высшим драконом, он видит в жалких людишках лишь инструменты для достижения цели, а потому готов пойти на самую сладкую ложь и самые подлые трюки. Абсолютная разница в природе и образе мыслей главных героев создаёт интересную химию, которая показана через постоянные споры и попытки друг друга контролировать.

    Подводит «Рагну Багрового» разве что неказистое исполнение. Такахаси Кен и остальная команда из SILVER LINK проделали, безусловно, большую работу. Это один из самых масштабных и серьёзных проектов студии за последние годы. Но на фоне «Истребителя демонов» и «Магической битвы» с их безграничными бюджетами и сакуги «Рагна» выглядит явно беднее, что для аниме с таким количеством экшена не очень хорошо. 

    У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый» 7

    Самое интересное происходит в конце первого сезона, когда авторы приоткрывают завесу тайны об истории здешнего мира. Спойлер: то, что нам изначально казалось фэнтези, на самом деле постапокалипсис. И, надо отдать должное, тонких намёков на это было разбросано по аниме предостаточно — в названиях местностей и других мелких деталях. 

    Ждём продолжение — с большим бюджетом на экшен!

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    Игровой энтузиаст, аниме-полиция и просто большой любитель Японии
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