У нас уже есть «Истребитель демонов» дома — обзор аниме «Рагна Багровый»

Драконы — жестокие и кровожадные существа, с древних времён терроризирующие человечество. Для защиты от них среди людей стали появляться охотники на драконов, вооружённые особым серебряным оружием, — только они способны дать отпор могущественным чудовищам. Но даже их оказывается недостаточно, когда драконий род начинает масштабную войну с целью уничтожить королевство людей по прихоти своего божества. Один из охотников по имени Рагна объединяется с таинственным магом Кримзоном, чтобы остановить монстров — раз и навсегда.

Оригинальное название: Ragna Crimson Жанр: сёнэн, экшен, фэнтези Первоисточник: манга «Рагна Багровый» Дайки Кобаяси Сэйю: Тиа Кобаяси, Аюму Мурасэ, Рэйна Уэда Премьера: 1 октября 2023 года (всего 24 эпизода) Похоже на: «Истребитель демонов», «Атака титанов», «Убийца Акамэ!»

Герой против орды врагов — для аниме сюжет далеко не первой свежести. Далеко за примером ходить не надо: «Истребитель демонов», один из самых популярных сериалов, тоже про парня, который идёт по монстрячим головам, сражается с всё более сильными противниками, чтобы в конце бросить вызов главному боссу. Дайки Кобаяси в «Рагне Багровом» пытается эту формулу если не переизобрести, то залить такой динамикой повествования и морем гротеска, чтобы зритель напрочь позабыл обо всех банальностях жанра.

Взять хотя бы первую серию, в которой авторы успели показать и зрелищную завязку войны, стерев с лица земли целый людской город, и весьма нетипичный «ориджин» главного героя. Тот не проходит стереотипный путь от неумелого новичка до боевого мастера. Его версия из будущего, уже прошедшая через все невзгоды и лишившаяся дорогих людей, посылает юноше накопленные ей силы и опыт. Так что протагонист с ходу превращается в неумолимую машину для убийства драконов. А в пару ему вместо классической миленькой партнёрши ставят психопата со злодейской ухмылкой.

Кстати, о драконах. Если вы подумали о привычных фэнтезийных драконах, то вынужден огорчить. Такие здесь тоже есть, но это низшие создания. Высшие же больше напоминают вампиров или демонов с человеческой внешностью.

В драконьей иерархии у каждого есть номер, соответствующий силе, — всё по канонам жанра (ещё раз привет, «Истребитель демонов»!). Но вместо обычной прогулки вверх по этой лестнице «Рагна» скачет по ней как угорелый. Всё повествование строится вокруг замесов с драконами, но сериал удерживает интерес в первую очередь неожиданными сюжетными поворотами, побочными сюжетами и второстепенными персонажами — без лишнего акцента на главном герое.

«Рагна Багровый» впрыскивает адреналин, по полной используя брутальность сеттинга. Мир этого аниме предельно жесток, жизнь обычного человека в нём не стоит ни гроша, а количество разрубленных тел исчисляется сотнями. Любой персонаж, кроме двух главных героев, может покинуть сцену (и этот бренный мир) в самый неожиданный момент. Сериалу, конечно, далеко до условного «Берсерка», но он очень старается. Даже Нобутоси Канна в роли Рагны из будущего отдаёт духом Гатца.

Бескомпромиссная жестокость здесь нужна не для пущего пафоса, а для развития протагониста. Он может порубить практически любого дракона, но чаще всего это означает заплатить жизнью окружающих и вернуться ровно в ту точку кромешной тьмы, откуда была послана ему невероятная сила.

Не менее важную роль в динамике играет напарник Рагны, маг Кримзон. Если первый — плюс-минус стандартный герой сёнэна, то второй превосходно дополняет его своей харизмой и коварством. Будучи высшим драконом, он видит в жалких людишках лишь инструменты для достижения цели, а потому готов пойти на самую сладкую ложь и самые подлые трюки. Абсолютная разница в природе и образе мыслей главных героев создаёт интересную химию, которая показана через постоянные споры и попытки друг друга контролировать.

Подводит «Рагну Багрового» разве что неказистое исполнение. Такахаси Кен и остальная команда из SILVER LINK проделали, безусловно, большую работу. Это один из самых масштабных и серьёзных проектов студии за последние годы. Но на фоне «Истребителя демонов» и «Магической битвы» с их безграничными бюджетами и сакуги «Рагна» выглядит явно беднее, что для аниме с таким количеством экшена не очень хорошо.