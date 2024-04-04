Бросайте все дела и смотрите «Провожающую в последний путь Фрирен». Это новая классика аниме

История в «Провожающая в последний путь Фрирен» начинается там, где заканчивается приключение. Ну, почти заканчивается… Король Демонов, тысячелетиями угрожавший миру, повержен, а герои вернулись в родные края с триумфом. Народ веселится и празднует, скульпторы прикидывают, как бы получше изобразить лики героев, а те с улыбками вспоминают минувшие десять лет похода. Не увлечена этим лишь миниатюрная эльфийка Фрирен. Прошедшая декада для неё словно пара выходных для обычного смертного. Уже на следующий день она прощается с друзьями, чтобы вернуться к своему хобби — коллекционированию всевозможных заклинаний. В тот момент она ещё не понимает, как сильно путешествие изменило её.

Оригинальное название: Sousou no Frieren Жанр: сёнэн, приключения, драма Первоисточник: манга «Провожающая в последний путь Фрирен» Канэхито Ямады и Цукасы Абэ Сэйю: Ацуми Танэдзаки, Кана Итиносэ, Тиаки Кобаяси Премьера: 29 сентября 2023 года (всего 28 эпизодов)

Обычно фэнтези рассказывает о приключениях героев на пути к большой цели, будь то свержение тирана, победа над мировым злом, поиск легендарного артефакта и так далее. По ходу они обязательно умудряются вляпаться в неприятности, встречают монстров всех мастей и изучают погребки таверн. «Фрирен» хитро подменяет привычную формулу. Нет больше никакой грандиозной цели вроде спасения мира. Спустя много лет вместе с новыми друзьями Фрирен отправляется в памятные места прошлого похода.

Где бы она ни оказалась, везде есть отпечатки прошлых подвигов эльфийки и её спутников. Из-за этого акцент смещается в сторону тягучих размышлений и меланхоличных, но приятных воспоминаний главной героини. В основе аниме лежит рефлексия умудрённого опытом персонажа. На словах звучит не очень, но на деле получилось крайне интересно. К тому же сериал может предложить не только мягкую и ностальгическую атмосферу.

Сеттинг в этом аниме кажется очень обобщённым, почти условным, но только на первый взгляд. «Фрирен» полна экспериментов. Магия как наука здесь не стоит на месте. Взять хотя бы могущественного демона, который вот-вот пробудится. В прошлом герои не смогли его победить, а потому обратили монстра в камень — настолько он был силён. Пока демон «спал», учёные-маги со всего мира изучали его магию и разработали против неё защиту. Теперь каждый новичок может победить его.

Некоторые персонажи могут показаться чересчур шаблонными, но за ними всё равно интересно наблюдать. Благодаря постоянному перемещению между «тогда» и «сейчас» зрители могут увидеть, как порой незначительные изменения переворачивают жизни людей и как они меняют саму Фрирен. Её отношения с прежними и новыми спутниками создают контраст, который наглядно показывает изменения в характере эльфийки. Теперь она старается ценить чужое время (и не задерживаться на одном месте по десять лет).

«Фрирен» дословно воспроизводит мангу Канэхито Ямады: новых сюжетных сюжетных линий нет, а история подается с фанатичной преданностью. Так что если вы читали оригинал, то сериал может показаться в каком-то смысле вторичным. Но какая здесь потрясающая анимация, вы бы только знали!

Большинство сцен разворачивается на фоне очень живописных, но простых задников с видами природы или небольших поселений. Созерцательный визуал приятно дополняется красивой музыкой, которая зачастую напоминает саундтрек «Властелина колец». За неё можно сказать спасибо американскому композитору Эвану Коллу.

Боевые сцены получились ничуть не хуже. Взять хотя бы столкновение молодого воина Штарка с красным драконом. Короткое сражение наполнено непривычными ракурсами и бешеной динамикой. Художники филигранно передали разницу в размере персонажей: дракон — стремительный гигант по сравнению с малышом Штарком, юный герой будто пытается одолеть огнедышащий поезд, который мчится на полной скорости.