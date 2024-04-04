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    Бросайте все дела и смотрите «Провожающую в последний путь Фрирен». Это новая классика аниме

    4 апреля 2024
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    04.04.2024
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    3 минуты на чтение
    Провожающая в последний путь Фрирен 3

    История в «Провожающая в последний путь Фрирен» начинается там, где заканчивается приключение. Ну, почти заканчивается…

    Король Демонов, тысячелетиями угрожавший миру, повержен, а герои вернулись в родные края с триумфом. Народ веселится и празднует, скульпторы прикидывают, как бы получше изобразить лики героев, а те с улыбками вспоминают минувшие десять лет похода. Не увлечена этим лишь миниатюрная эльфийка Фрирен. Прошедшая декада для неё словно пара выходных для обычного смертного. Уже на следующий день она прощается с друзьями, чтобы вернуться к своему хобби — коллекционированию всевозможных заклинаний. В тот момент она ещё не понимает, как сильно путешествие изменило её.

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     Егор Ермоченок |  29.03.2024 |  2253

    Не революция в жанре, но смешной, трогательный и в меру безумный сериал.

    Оригинальное название: Sousou no Frieren

    Жанр: сёнэн, приключения, драма

    Первоисточник: манга «Провожающая в последний путь Фрирен» Канэхито Ямады и Цукасы Абэ

    Сэйю: Ацуми Танэдзаки, Кана Итиносэ, Тиаки Кобаяси

    Премьера: 29 сентября 2023 года (всего 28 эпизодов)

    Обычно фэнтези рассказывает о приключениях героев на пути к большой цели, будь то свержение тирана, победа над мировым злом, поиск легендарного артефакта и так далее. По ходу они обязательно умудряются вляпаться в неприятности, встречают монстров всех мастей и изучают погребки таверн. «Фрирен» хитро подменяет привычную формулу. Нет больше никакой грандиозной цели вроде спасения мира. Спустя много лет вместе с новыми друзьями Фрирен отправляется в памятные места прошлого похода.

    Где бы она ни оказалась, везде есть отпечатки прошлых подвигов эльфийки и её спутников. Из-за этого акцент смещается в сторону тягучих размышлений и меланхоличных, но приятных воспоминаний главной героини. В основе аниме лежит рефлексия умудрённого опытом персонажа. На словах звучит не очень, но на деле получилось крайне интересно. К тому же сериал может предложить не только мягкую и ностальгическую атмосферу.

    Провожающая в последний путь Фрирен 4

    Сеттинг в этом аниме кажется очень обобщённым, почти условным, но только на первый взгляд. «Фрирен» полна экспериментов. Магия как наука здесь не стоит на месте. Взять хотя бы могущественного демона, который вот-вот пробудится. В прошлом герои не смогли его победить, а потому обратили монстра в камень — настолько он был силён. Пока демон «спал», учёные-маги со всего мира изучали его магию и разработали против неё защиту. Теперь каждый новичок может победить его. 

    Некоторые персонажи могут показаться чересчур шаблонными, но за ними всё равно интересно наблюдать. Благодаря постоянному перемещению между «тогда» и «сейчас» зрители могут увидеть, как порой незначительные изменения переворачивают жизни людей и как они меняют саму Фрирен. Её отношения с прежними и новыми спутниками создают контраст, который наглядно показывает изменения в характере эльфийки. Теперь она старается ценить чужое время (и не задерживаться на одном месте по десять лет). 

    Провожающая в последний путь Фрирен 5

    «Фрирен» дословно воспроизводит мангу Канэхито Ямады: новых сюжетных сюжетных линий нет, а история подается с фанатичной преданностью. Так что если вы читали оригинал, то сериал может показаться в каком-то смысле вторичным. Но какая здесь потрясающая анимация, вы бы только знали! 

    Большинство сцен разворачивается на фоне очень живописных, но простых задников с видами природы или небольших поселений. Созерцательный визуал приятно дополняется красивой музыкой, которая зачастую напоминает саундтрек «Властелина колец». За неё можно сказать спасибо американскому композитору Эвану Коллу.

    Провожающая в последний путь Фрирен 2

    Боевые сцены получились ничуть не хуже. Взять хотя бы столкновение молодого воина Штарка с красным драконом. Короткое сражение наполнено непривычными ракурсами и бешеной динамикой. Художники филигранно передали разницу в размере персонажей: дракон — стремительный гигант по сравнению с малышом Штарком, юный герой будто пытается одолеть огнедышащий поезд, который мчится на полной скорости.

    Своим медленным меланхоличным повествованием «Провожающая в последний путь Фрирен» отличается от бесконечного потока фэнтези и исэкаев, которые уже пугают своими дикими концепциями (реинкарнировать в фэнтези-мире и стать торговым автоматом с газировкой?!). Её успокаивающий ритм и грамотно написанный сюжет подталкивает к размышлениям о собственном прошлом. Так что, если вы ищете не будоражащий экшеном сериал, а успокаивающую историю, это аниме надолго осядет в памяти — и не оставит вас равнодушными.

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    Автор телеграм-канала FoodComics
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