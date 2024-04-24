«Сто лет тому вперёд» — не Алиса? Отличия от оригинала, вселенная, отсылки и пасхалки

Начнём с очевидного. Фильм Александра Адрющенко — не экранизация повести «Сто лет тому вперёд». И даже не ремейк сериала «Гостья из будущего», хотя тут общего чуть больше. Это другая история о другой вселенной, о других героях, которые «оказались» тёзками героев Кира Булычёва. Если сравнивать, чем отличается «адаптация» от «оригинала», можно сказать просто: всем. А вот разобраться, какая у фильма получилась фантастическая вселенная, сопоставить её с миром Прекрасного далёко, найти источники вдохновения и заимствования — это идея, достойная статьи.

Осторожно, спойлеры! наш обзор без спойлеров. Мы будем обсуждать «Сто лет тому вперёд» в подробностях! Если вы ещё не смотрели, но собираетесь — почитайте вместо этой статьи

Проще перечислить, что у фильма общего с произведениями Кира Булычёва. Это имена главных персонажей — Алиса, Коля, профессор Селезнёв, Фима Королёв, Весельчак У; это сама идея светлого будущего и, очень в общих чертах, скелет сюжета. Причём имена взяты не из повести «Сто лет тому вперёд», а из сериала «Гостья из будущего». Так, в книге Коля был не Герасимов, а Наумов (и его фамилию раскрывали ближе к концу), а робота Вертера не было вовсе.

Новый Вертер выглядит как летающая «умная колонка» и ничем, кроме имени, не напоминает златовласого андроида-романтика из сериала. А вот Даша Верещагина действительно похожа на Алису, только существенно старше книжной и сериальной. Благо актриса не выглядит на свои 25 лет, её вполне можно принять за старшеклассницу. Под стать Алисе подросли и Коля с Фимой (актёрам тоже за 20, их героям — вероятно, около 17 лет), а заодно поменяли характеры, из пионеров-фантазёров став типичными школьниками-геймерами из 2024-го. Меньше всех изменился профессор: Константину Хабенскому не хватает разве что очков на носу.

Есть отдалённое сходство и в основе сюжета. Современный школьник Коля находит устройство перемещения во времени, попадает в будущее, встречает Алису и пиратов, возвращается с ними в прошлое, и теперь он обладатель ценного предмета, за которым пираты охотятся. Ну и в конце звучит песня «Прекрасное далёко», потому что как же без неё.

Дальше — только различия.

Мир будущего: прекрасное Сбер-далёко

Показанная в фильме Москва 2124 года совсем не похожа на Москву из «Гостьи из будущего». И это как раз нормально — облик вселенной и многие детали отличаются и в «Тайне третьей планеты», и в других экранизациях, и у разных иллюстраторов. Чисто внешне такой город-сад из зелёных парков и извилистых светлых строений в стиле «гуги» вполне мог быть как в мире Булычёва, так и в любой другой утопии.

Правда, продакт-плейсмент «Сбера» намекает, что тут всё ещё в ходу деньги — а книжные герои упоминали, что на Земле их отменили. Но Булычёв не был идейным коммунистом, он просто описывал будущее таким, как его было принято представлять в СССР. В книгах, написанных в 1990-е (например, «Сыщик Алиса», «Излучатель доброты»), он уже упоминает платные покупки и частные фирмы. Так что — рискну навлечь на себя гнев старых алисоманов — безденежный коммунизм не так важен для вселенной «Селезнёвой». Важно только, что в ней царят добро и мир.

И вот в этом плане фильм заметно отличается. Здесь сбылась безумная теория Карена Налбандяна: да, вселенная Алисы — это мир после страшной войны. Только не земной ядерной, а космической, с альянсом пиратов. И это не шайка из пары-тройки последних во вселенной разбойников — судя по описаниям, в «пираты» входят целые цивилизации, и у них действует воинская демократия с выборами верховного капитана.

Поэтому и земляне 2124 года вовсе не такие мирные. Мама Алисы Кира служила в космическом спецназе (в книгах она архитектор), папа — врач, а не директор зоопарка. Даже сама Алиса мечтает стать не биологом, а военным кадетом, чтобы пойти по маминым стопам. Вот здесь между Булычёвым и фильмом пролегает пропасть. Ни книжная, ни сериальная, никакая другая версия Алисы не могла даже подумать о войнах, тем более — о том, чтобы участвовать в них.

Зато в этом мире куда более перемешаны люди и пришельцы. Алиса учится в одном классе с инопланетянами, которые отлично понимают русский. Вот уж чего у Булычёва не было, писатель прекрасно понимал, что сто лет — недостаточный срок для таких перемен. Книжная Алиса училась вместе с обычными русскими детьми, чуть-чуть выделялся разве что Джавад — единственный её одноклассник с нерусским именем, но в остальном такой же москвич. А инопланетяне лишь иногда встречались на улицах Москвы как туристы.

Но главное отличие Сбер-мира — здесь нет даже намёка на Институт Времени! Машин времени не существует, есть только уникальный предмет — космион. Когда Кира отнимает его у пирата и переносится с помощью космиона на 100 лет назад, другого способа вернуться в своё время у неё нет. Это единственный такой случай, обычно хронопутешествия жителям 2124 года недоступны.

Поэтому несколько странно выглядит сцена, в которой Алиса быстро догадывается, что перед ней попаданец. В «Гостье из будущего», для сравнения, Колю никто, кроме Вертера, так и не раскусил, все принимали его за исторического косплеера. Хотя там-то хрононавты летают вовсю.

Судя по рассказу Коли (кстати, а в какой момент фильма это рассказали ему?), Глот использовал космион, чтобы «сохраняться» и «перезагружать» любую неудачную битву. Однако на протяжении всего фильма космион переносит носителя ровно на 100 лет вперёд или назад, и никак иначе. Видимо, Глот умел обращаться с космионом намного лучше, чем Коля или Кира, — иначе придётся предположить, что он каждый раз ждал целый век, прежде чем переиграть битву.

Впрочем, о пиратах особый разговор.

Благородные пираты

У Александра Петрова сейчас, наверное, межпозвонковая грыжа — настолько он тащил весь фильм на себе. Его Весельчак У — лучший персонаж «Ста лет», он действительно весёлый, смешной и при этом немного жуткий. И хочется простить ему то, что он совершенно не булычёвский.

Весельчак У в книгах — личность загадочная. Про его атамана Крыса известно в разы больше. Это пришелец с планеты Крокрыс, он умеет принимать облик других существ, то ли меняя форму, то ли надевая поддельные «шкуры», а без маскировки похож на огромного скорпиона. У него есть мамаша, пиратская королева, с которой они грабили планеты в «Миллионе приключений». А вот кто такой Весельчак У? Толстый смешливый человечек, трус и подлец… но кто? Он землянин или пришелец? В сериале — точно пришелец, но в книгах такой конкретики нет. В чём его предыстория? Что он умеет, кроме как запугивать слабых и лебезить перед сильными?

Нарушить какой-либо канон в отношении Весельчака трудно. Но создатели фильма сумели. Ладно, что новый злодей подтянутый и отличный воин — он ещё и не трус и не подлец! Слово «благородного пирата» для него не просто оборот речи (как в «Тайне третьей планеты»), оно означает нерушимую магическую клятву вроде той, что была между Дамблдором и Грин-де-вальдом. Перед битвой в школе Весельчак помогает детям покинуть поле боя, чтобы никто не пострадал, а затем дерётся храбро и честно один против двоих. А в финальной части фильма пират даже исправляется и жертвует собой, спасая героев. У книжных пиратов верхом благородства было — не держать зла на Алису за былое в повести «Война с лилипутами».

Но главный вопрос вызывает откровение, случившееся перед этим подвигом. Весельчак, что… бессмертен? Герои встречают его спустя 100 лет, а он не только дожил до их прилёта, он не постарел ни на день! Даже волосы не отросли! Видимо, пират относится к народу каких-то космических эльфов.

Как и его напарник Глот, который тоже за столетие не прибавил ни морщинки. Но в случае с Глотом искать что-то от канона вообще нет смысла. Да, его имя взято из «Тайны третьей планеты», где так переименовали для солидности Крыса (кстати, Булычёву это не понравилось; даже в новелизации мультфильма он вернул пирату прежнее имя). Но в остальном перед нами совершенно другой персонаж. Не скорпион и не голубой червегуманоид, не меняет обличья, про мамашу свою даже не вспоминает.

Суперзлодейская способность у него новая: он ментально контролирует чужие тела. Человек под властью Глота сохраняет сознание и речь, но не управляет своими руками и ногами. Копируя движения пирата, несчастный убьёт себя или другого, сам не желая того. Прибавим к этому загадочные намёки на некую космическую сущность, даровавшую Глоту космион. Это то ли божество, то ли судьба, то ли само время — фильм упоминает о религии Глота вскользь и оставляет это загадкой.

В общем, правильно, что у этого злодея другое имя. Пускай Крыс остаётся метаморфом с планеты Крокрыс, а этот космический Волан-де-Морт будет Глотом.

Отсылки-пасхалочки

Волан-де-Мортом Глота называет Фима Королёв. А ещё он сравнивает его с Таносом и Дартом Вейдером. Мысль Фимы в том, что у каждого из кинозлодеев был хитрый план, значит, и у Глота должен быть. К тому моменту сюжет из-за скачков во времени и условностей начинает лихорадить, так что трудно сказать, был ли план Глота таким уж хитрым. Гибнет он в итоге по глупой самонадеянности.

Но вообще гиковское мышление и фонтанирование отсылками для фильма очень характерно. Комната Коли увешана постерами к любимым фильмам, а на полочке стоит бутафорский молот Тора из Marvel, которым в развязке Фима крепко отоваривает Глота. В одном классе с Алисой учится инопланетянка, очень похожая на на’ви из «Аватара». Заметны и отсылочки к российскому кино — фраза «гранаты дают осечку 50 на 50» из «Брата 2»; молодой хулиган велит пришельцам убираться из Чертаново, почти как в «Притяжении». И это только из явных и намеренных пасхалок.

Немало тут и просто мелких заимствований из западных фильмов и сериалов. Деревья с неоновой подсветкой, как в «Разрабах»; боевые перчатки Алисы собираются сами собой, как костюм Тони Старка… А сомнительная с точки зрения физики идея «нельзя встречаться с самим собой из другого времени, иначе произойдёт катастрофа» — разумеется, из «Назад в будущее» (где, впрочем, это так и осталось словами Дока). Более того, Коля в финале спасает убитого профессора тем же способом, каким Марти спас Дока Брауна.

Наверняка кто-нибудь заклеймит фильм за это «плагиатом». Но в таком случае плагиатом надо считать даже «Звёздные войны», которые Лукас слепил из Куросавы, «Дюны», «Флэша Гордона» и фильмов про лётчиков Второй мировой, а получилось революционное кино. Нет, вдохновляться чем-то чужим, заимствовать отдельные детали — нормально. Главное — создать на основе этого что-то своё.

К тому же некоторые идеи просто шаблонны сами по себе. Так, лысый бледный Глот очень похож на Фейд-Рауту из недавней «Дюны 2» — но позаимствовать образ у Дени Вильнёва создатели физически бы не успели. Негодяев с подобной внешностью полно в истории кино — от Горра из четвёртого «Тора» до того же Волан-де-Морта.

* * *

А удалось ли авторам «Ста лет тому вперёд» создать своё на основе чужого? Отчасти. Конечно, фильм можно разобрать на груду клише, но ни один из источников вдохновения он не копирует целиком и в точности. Это не клон ни «Гостьи из будущего», ни «Назад в будущее», ни какого-либо ещё советского или голливудского фильма. Это фантазия Андрющенко и его соавторов о своей отдельной вселенной.

Что им точно удалось, так это привлечь внимание, пусть и неоднозначное. Фильм обсуждают, его осуждают не глядя, а многие посмотревшие его яро защищают. Судя по активности в интернете, по появлению фан-артов и фанфиков, у «Ста лет» начал зарождаться свой небольшой фэндом. Нередко — из людей, которые не интересовались раньше ни Алисой Селезнёвой, ни её экранизациями.

Пожалуй, в идеальном мире это и не была бы Алиса. Честнее было бы дать героям другие имена и не напрашиваться на скандальное сравнение с классикой. Но тогда мы бы сейчас и не обсуждали этот фильм, верно?