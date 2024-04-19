«Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф

Словосочетание «экранизация манги от Netflix» вызывает исключительно болезненную дрожь. Оно и понятно: «Ковбой Бибоп» был ужасен, а кто-то и несчастную «Тетрадь смерти» до сих пор сервису не простил. Но прошлогодний «Ван-Пис» вселил надежду на то, что Netflix учится на своих ошибках. А «Паразит: Серый», за который взялся режиссёр «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо, только укрепил эту надежду. Правда, это не совсем экранизация, всё-таки от первоисточника сериал уходит очень далеко.

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Оригинальное название: Gisaengsu: deo geurei Жанр: фантастический боевик, ужасы Первоисточник: манга Хитоси Ивааки Актеры: Чон Со-ни, Ку Гё-хван, Ли Джон-хён Режиссер: Ён Сан-хо («Поезд в Пусан») Премьера: 5 апреля (6 эпизодов)

Манга «Паразит» за авторством Хитоси Ивааки выходила с 1989 по 1994 годы, собрала множество наград и до сих пор регулярно мелькает в топах лучших японских историй всех времён. Сюжет рассказывает о вторжении на Землю титульных паразитов — инопланетной расы, которая захватывает тела людей. Пришельцы питаются исключительно человечиной, быстро учатся, неплохо маскируются — и вскоре становятся серьёзной угрозой. А в центре сюжета оказывается японский старшеклассник Синъити Идзуми, у которого слияние с паразитом проходит не по плану: незваный гость захватывает лишь его руку, из-за чего теперь им нужно делить одно тело на двоих.

Дорама «Серый» переносит действие манги в современность и рассказывает другую историю, которая разворачивается параллельно оригинальной. Южная Корея тоже не избежала инопланетного вторжения: паразиты приземляются везде — от спальных районов до крупных музыкальных фестивалей. Одному пришельцу не везёт: ему достаётся тело девушки Чон Су-ин (Чон Со-ни), лежащей на обочине и умирающей от ножевых ран. Залечивая глубокие порезы, паразит не успевает захватить мозг героини и остаётся в статусе второй личности в том же теле — почти как в оригинале.

Вторжение пришельцев не вызывает массовую панику, так как корейские власти скрывают информацию о первых нападениях, но многие люди всё равно лично сталкиваются с паразитами. Соль Ган-ву (Ли Джон-хён), аферист на побегушках у местной мафии, однажды возвращается домой и обнаруживает, что его младшая сестра пропала, а старшая ведёт себя подозрительно отстранённо. А капитану полиции Чхве Джун-гён (Ку Гё-хван) приходится отбиваться от собственного мужа, который в супермаркете внезапно нападает на других посетителей.

Так начинается противостояние двух разных биологических видов, которые чётко делятся по ролям на хищника и добычу. Паразитов мало, они не могут размножаться, но в поисках пищи становятся безжалостными: своё тело, обычно принимающее форму человеческой головы, они трансформируют в крылья, щупальца, а чаще всего — в острые лезвия. Обычные люди мало что могут противопоставить тварям, они — лёгкая добыча для монстров. Только специальный отряд «Серые» ухитряется сражаться с паразитами. Бойцы знают, что слабое место любого чудовища — его человеческое тело с уязвимым сердцем, но из-за излишней секретности не могут открыто противостоять чудовищам.

Однако глобальный сюжет об инопланетном вторжении в дораме служит обрамлением для более локальной, личной истории. Прелесть сериала в героях, их переживаниях и взаимодействиях. Полицейская Джун-гён, возглавившая Серый отряд, стремится отомстить за убитого паразитами мужа. Бандит-неудачник Ган-ву — обычный трус, который хочет выжить. А главная героиня отчаянно пытается найти своё место среди двух обществ, в каждом из которых она — мутант — вдруг оказалась чужой.

Почти с самого начала сценаристы сталкивают персонажей друг с другом и внешними обстоятельствами, а история обрастает всё новыми темами. Может ли отъявленный трус найти в себе смелость? Что такое семья и почему она не всегда определяется кровными узами? Насколько далеко может зайти человек (и не только) в погоне за властью?

Темы довольно банальные, но большую их часть авторы раскрыли неплохо. Вот только сериал порой слишком далеко уходит от первоисточника. Оригинальный «Паразит» был не столько боевиком про подростка, нарезающего инопланетян превращённой в огромное лезвие рукой, сколько философским произведением.

Хитоси Ивааки всерьёз обсуждал как проблемы, волнующие человечество тысячелетиями, так и актуальные для современности. История Синъити Идзуми и поселившегося в его руке паразита Миги — это в первую очередь рассуждение о том, что делает человека человеком.

На примере других персонажей мангака изучал вопросы социума и отношения людей к природе — в основном деструктивного. А паразиты в манге изображались не как злые пришельцы, а как фантастическое, но всё-таки естественное явление. Они (за редким исключением) не испытывали ненависти к людям, а просто ими питались — как и сами люди не прочь перекусить мясом животных. Кто при таком раскладе оказывался в сюжете настоящим паразитом, предлагалось решать читателю.

В сериале многие из этих тем ушли на второй план — или вовсе отсутствуют. Такие расхождения с оригиналом были бы серьёзным недостатком, если бы «Паразит: Серый» был классической экранизацией манги на свой лад. Но Ён Сан-хо никогда не скрывал, что этот сериал для него — что-то вроде фанфика по мотивам любимого произведения. Поэтому он с уважением отнёсся к сюжетным акцентам и темам оригинала, но всё же поступил с ними очень вольно.

За шесть эпизодов режиссёр умудрился поднять немало волнующих его самого тем. Сериал показывает, как паразиты, мнящие себя сугубо рациональными существами, в итоге поддаются человеческим эмоциям. Они учатся у своей добычи предавать сородичей, мстить обидчикам и раскаиваться в содеянном. А привычное общество, готовое пожертвовать безопасностью граждан во имя политических интересов, сравнивается с псевдорелигиозной организацией, быстро созданной пришельцами.

Даже основополагающие идеи манги вроде сосуществования двух персонажей в одном теле режиссёр использует иначе. Если в оригинале пришелец Миги зачастую не мог понять решений главного героя, то в сериале паразитка Хайди проводит чуть ли не сеансы психоанализа для своей носительницы Су-ин, чтобы помочь ей разобраться с проблемами, которые её давно волновали.

Если принять видение режиссёра, то даже у самых преданных фанатов вселенной останется мало претензий к истории «Серого». Но это не значит, что у дорамы нет проблем. Взять хотя бы компьютерную графику: задники, трансформации паразитов и боевые спецэффекты выглядят роскошно, но некоторые сцены отдают жуткими CGI-роликами начала нулевых. К счастью, таких моментов не очень много.

То же касается операторской работы. Ключевые сцены радуют интересными решениями. Оператор Пён Бон-сон обожает играться с отражениями и фреймингом кадра и находит красоту в самых обыденных сценах: провинциальные корейские улочки в сериале выглядят приземлённо и очень уютно. Но второстепенные диалоги скатываются в унылую нарезку говорящих голов.

Однако про все недостатки быстро забываешь, как только «Паразит: Серый» набирает обороты или начинается экшен. Когда сталкиваются персонажи и их взгляды, перехватывает дыхание — актёры выдают отличную игру. В фанатичную злость капитана Чхве веришь, скорби афериста Соля сопереживаешь. Но больше всего радуют актёры, которые играют одновременно и человека, и паразита.

Экшена в сериале меньше, чем ждёшь от истории про пришельцев с острыми лезвиями вместо головы. Зато к постановке не придраться. От погони по тесным рыночным рядам, частично снятой на квадрокоптер, захватывает дух. Перестрелки сняты длинными планами и с необычных ракурсов, а «фехтование на головах» (выглядит именно так, как звучит) между паразитами подчас превращается в настоящую мясорубку.