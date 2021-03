Beat ’em up под названием Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — один из главных анонсов 2021 года. Черепашки-ниндзя — по-настоящему культовые персонажи для миллениалов, да и для некоторых зумеров тоже. А ведь они стали символом 1990-х в том числе благодаря видеоиграм! Но потом что-то пошло не так — последняя пристойная игра про черепах вышла 14 лет назад, поэтому надежды с «Местью Шреддера» связаны большие. Ну а пока мы её ждём, можно и по классике пройтись — плохих игр по «Черепашкам» было много, но и хороших наберётся достаточно.

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (1990)

Изначально игра вышла на игровых автоматах в 1989 году под названием Teenage Mutant Ninja Turtles. Но когда дело дошло до её порта на NES, пришлось изворачиваться — «Черепашки» с таким именем уже выходили на консоли в 1989 году (они были так себе). Да, история игр про черепашек-ниндзя немногим короче истории всей франшизы, созданной в 1984 году. Хорошо известная компания Konami ещё в конце 1980-х получила права на разработку и выпуск игр по «Черепашкам-ниндзя» и поставила их на поток.

The Arcade Game, как и почти все ранние игры про черепах, опирается на «тот самый» мультсериал 1987 года — даже в её заставке повторяются кадры опенинга телешоу. Начинается всё с того, что Шреддер с помощью Рокстеди похищает журналистку Эйприл О’Нил, и черепашки отправляются за ними в погоню. Им удаётся вызволить Эйприл в самом начале игры, а дальше герои пробиваются к Технодрому, базе Шреддера и Крэнга. Технодром в итоге будет разрушен, но судьба злодеев останется неизвестной.

The Arcade Game — это beat ’em up в стиле Double Dragon II, но с упрощённым геймплеем. Играть можно за любую из четырёх черепах, правда, существенной разницы между ними нет. Боевая система строится на «обычной» атаке оружием, усиленной атаке и ударе ногой в прыжке — диагональном дайв-кике, как у Кун Лао в Mortal Kombat 3. Захватов и бросков на NES нет, зато можно отбивать некоторые дальнобойные атаки. Удивительно, но такого аскетичного набора игре хватает.

Пробовать стоит и аркадную версию, и консольную. В первой на порядок лучше картинка и звук, здесь есть броски и в неё можно играть вчетвером. Вторая рассчитана максимум на два игрока, зато в ней появились два дополнительных уровня.

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (1991)

Третья часть «Черепах» для NES была особенно популярна на территории бывшего СССР, хотя официально в Европе никогда не выходила. The Manhattan Project разрабатывалась сразу под NES, а потому соки из консоли выжимала как надо — отчасти из-за этого она и была обязательной покупкой для каждого владельца «Денди».

Стилистически игра снова опиралась на сериал 1987 года. Согласно сюжету, черепахи отдыхают во Флориде и смотрят репортаж Эйприл из Манхэттена. Но тут на экране неожиданно появляется Шреддер — он берёт журналистку в заложницы, а весь Манхеттен буквально вырывает из земли, превращая часть Нью-Йорка в летающий остров. На этот раз главные герои спасают Эйприл в середине игры, после драки со Шреддером. Однако злодей сбегает, а над Манхэттеном появляется космический корабль Крэнга. В финале Шреддер, вылив на себя мутаген, превращается в СуперШреддера. Но черепахи вновь всех побеждают и возвращают Манхэттен на место.

Геймплейно The Manhattan Project — это улучшенная почти по всем параметрам The Arcade Game. Уровни здесь разнообразнее, противников больше, паттерны у боссов интереснее. Ещё и враги выпрыгивают из самых неожиданных мест и устраивают ловушки — например, могут уронить на черепах рекламный щит. Только с боевой системой вышло странно. Она точно стала богаче: усиленный удар теперь отнимает здоровье и у самой черепашки, а к обычным ударам добавился бросок через себя. Но бросок тот настолько мощный, что применять другие атаки почти бессмысленно. Из-за этого играть за Леонардо и Донателло чуть проще, чем за остальных черепах.

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (1991)

Как и предыдущая, Turtles in Time изначально вышла на аркадных автоматах без цифры в названии — четвёркой обзавелась более известная версия для SNES. На территории бывшего СССР её знают не так хорошо, как игры с «Денди», но в мире она считается абсолютной классикой «Черепах» и в списки лучших ретро-проектов beat ’em up попадает регулярно.

Игра основана не только на мультсериале, но и на фильме «Черепашки-ниндзя II: Тайна изумрудного зелья» 1991 года. Впрочем, это касается только стилистики и персонажей — сюжет в Turtles in Time свой. Черепашки как обычно смотрят репортаж Эйприл — девушка вещает от статуи Свободы. Внезапно появляется Крэнг в огромном шагоходе и крадёт статую, после чего в эфир врывается смеющийся Шреддер. Черепахи спешат навешать злодеям и быстро добираются до Технодрома, но там их встречает Шреддер и закидывает героев во временную воронку. Черепашкам приходится пройти по разным эпохам — от каменного века до далёкого будущего. В конце их ждёт бой с СуперШреддером и возвращение статуи Свободы на место.

Геймплей в Turtles in Time типичный для своего времени, но очень хороший и тактильно приятный. Это вообще главное в подобных играх — чтобы пальцам было классно, когда персонажи на экране мутузят друг друга. Обычные атаки теперь чётко складываются в комбо. Можно лупить стоящих за спиной противников (правда, оставляя беззащитным лицо), бегать, бить с разбега, а ещё схватить врага и хорошенько подолбить его о землю или швырнуть подальше. Разница между черепахами теперь ощущается куда сильнее — как минимум в скорости атаки. А ещё у разных черепах уникальные усиленные удары.

Как и в случае с The Arcade Game, пробовать стоит и консольную версию, и аркадную. Различия между ними не только в графике, звуке и количестве игроков, но и в контенте. На SNES появился уровень в Технодроме, были добавлены новые враги и боссы, а некоторые старые — заменены. Финальная битва тоже другая — в аркадной версии всё заканчивается сражением с обычным Шреддером.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Manhattan Missions (1991)

Manhattan Missions вышла в 1991 году только на DOS, поэтому о ней мало кто знает. Притом она внезапно опирается одновременно и на всё тот же мультсериал, и на оригинальные комиксы про черепах, и на первый фильм 1990 года. И это хорошо — где ещё в играх увидишь оригинальный образ Шреддера и мрачный тон комикса-первоисточника? Даже Кейси Джонс в сюжете наконец-то не на десятых ролях.

В целом игра вольно пересказывает первый выпуск оригинального комикса от Mirage Studios. Черепахи только вылезли из канализации и тут же услышали крик женщины. Примчавшись на помощь, они встретили бойцов клана Фут, окруживших Эйприл. Герои вступили в бой, в ходе которого к ним внезапно присоединился Кейси — так он стал их верным соратником. Вернувшись в канализацию, черепахи выслушали рассказ Сплинтера о своём происхождении и о Шреддере. Позже они увидели по телевизору репортаж, где показали присланное Шреддером видео — злодей обещал захватить Нью-Йорк через 48 часов. Герои решили ему помешать. Конечно же, они побеждают.

Manhattan Missions, двухмерный экшен-платформер, сильно отличается от всех остальных игр про черепах по геймплею, подсмотренному у классической Prince of Persia. В этих «Черепашках», как и в «Принце», тоже чётко прослеживается деление на «исследовательский» и «боевой» режимы. Битвы здесь медленные и тактические, они напоминают не только «Принца», но и другую игру Джордана Мехнера — Karateka.

Пройти Manhattan Missions можно под маской любой из черепах, и тут выбор отражается на геймплее куда сильнее, чем в перечисленных играх. Дело не только в наборе атак — у черепашек есть индивидуальные характеристики: сила, скорость и выносливость. На прохождение даются те самые 48 часов (не реального времени, конечно), а между миссиями нужно принимать сложное решение — отдохнуть и восстановить здоровье или сразу отправиться дальше. Сегодня играть в Manhattan Missions странновато из-за медленного темпа, но плавная анимация в стиле «Принца Персии» и хороший пиксель-арт делают её сносной даже спустя 30 лет после выхода.

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers (1991)

У оригинального, монохромного «Геймбоя» была своя трилогия игр про черепашек-ниндзя. Со скидкой на ограничения платформы каждую часть можно назвать достойной, но советовать их приходится с большой осторожностью — это совсем ветхое ретро. Если уж выбирать из них лучшую, то остановиться лучше на второй части, потому что первая — самая простенькая, а в третьей играть можно только за Микеланджело.

Сюжетом игра почти не обременена — черепахи вновь спасают похищенную Эйприл, дерутся со Шреддером и его прихвостнями, а в конце сталкиваются с Крэнгом. Back from the Sewers — это классический 2D-платформер с однокнопочной боевой системой. Впрочем, из-за разницы в дальности и скорости атаки прохождения за каждую из черепах всё же различаются. Ещё в игре есть два уровня на «скейтборде», в которых геймплей немного меняется и появляется возможность перемещаться вглубь экрана — как в играх beat ’em up про черепах на NES и SNES.

Но главный повод запустить игру сегодня — вовсе не геймплей. Попробовать её стоит из-за отменного пиксель-арта и кристальной восьмибитной музыки. Back from the Sewers — одна из самых технологичных игр на Game Boy.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (1992)

Это дикий ремикс Turtles in Time, созданный эксклюзивно для Mega Drive. В завязке игры повторяется начало истории Teenage Mutant Ninja Turtles IV, но сюжет поворачивает в другую сторону. Статуя Свободы исчезает будто сама собой, а потом мы видим Шреддера, который добавляет уменьшенную статую к своей коллекции и обещает показать всю мощь гиперкамня — артефакта из измерения Икс.

Геймплей The Hyperstone Heist — точная копия Turtles in Time, но заметно ускоренная и с более дерзкими противниками. Пропала разве что возможность швырять врагов по уровню. Сами уровни стали длиннее, но число их сократилось до пяти. При этом локации представляют собой смесь уровней из Turtles in Time, самой первой аркадной игры про черепах, и новых идей.

В целом же, несмотря на то что The Hyperstone Heist основана на Turtles in Time, кажется, будто это абсолютно новая игра — многие считают её одним из лучших beat ’em up на Mega Drive. И одним из самых сложных — динамика тут такая, что иногда ей и Contra: Hard Corps позавидует.

TMNT (2007)

В 1996 году мультсериал «Черепашки-ниндзя» закончился, и с экранов черепахи пропали аж до перезапуска в 2003 году (не считая одного сезона не самого удачного игрового сериала, стартовавшего в 1997-м). Тогда же вернулись и игры про черепашек, но в новое тысячелетие они вошли грустно. По мотивам нового мультсериала Konami ежегодно клепала игры «для детей» — с однокнопочной боевой системой, бесконечными самоповторами и полным отсутствием импакта в боях.

Таких игр по мультикам индустрия в то время видела много. Кое-как терпеть можно было только версии для Game Boy Advance и Nintendo DS — слабые однотипные beat ’em up, они хотя вызывали приступы ностальгии по 1990-м. Но это ещё ничего, ведь в середине нулевых студия и вовсе сделала ставку на дешёвые J2ME-поделки для телефонов.

В 2007 году эпоха «Черепашек» от Konami закончилась — права на них получила Ubisoft. По мотивам вышедшего в том же году 3D-мультфильма TMNT она выпустила игру — с упрощённой до предела боевкой из Prince of Persia: Warrior Within и паркуром оттуда же. За последнее спасибо, но одна акробатика игру не спасала — по части боёв её превосходила даже игра 2003 года.

А вот созданная в довесок версия для GBA оказалась на порядок интереснее! Это был очень бодрый, выполненный в детальном пиксель-арте beat ’em up в стиле River City Ransom. Черепахи тут не только зрелищные комбо выдают, но и упавшее у врагов оружие подбирать умеют, как и кидаться элементами окружения. TMNT разработала студия Ubisoft Montreal, позже она же выпустила отличную игру по мотивам «Скотта Пилигрима» — ровно с таким же геймплеем.

Но есть в игре и кое-что отталкивающее. Она сделана по мотивам анимационного мультфильма 2007 года и следует его сюжету. Подаётся история между миссиями, с ужасными кадрами из мультика в ужасно урезанном разрешении. Выглядит это невероятно дёшево и безвкусно.

* * *

После TMNT 2007 года всё снова скатилось в мобилки. Ещё было кривое недоразумение для Xbox Live Arcade по мотивам фильма 2014 года и несколько попыток сделать ремейки классики 1990-х на трёхмерном движке — все одинаково уродливые и примитивные. Светлым пятном стало лишь появление черепах как гостевых бойцов в файтинге Injustice 2 — по этому можно сделать вывод о том, как компания Nickelodeon, владеющая «Черепашками-ниндзя», относилась к видеоиграм по ним.

Но «Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера» уже на стадии анонса — и это верная заявка на успех. Игра берёт за основу классический мультсериал, как и почти все лучшие игры про черепах — такая тенденция прослеживается в нашем списке. За разработку отвечает студия Tribute Games, у истоков которой стояли люди, сделавшие TMNT из нашего топа. Издаст новых «Черепашек» Dotemu — в прошлом году студия выпустила Streets of Rage 4, а в 2017-м вернула серию Wonder Boy. Все слагаемые хорошей игры на месте.