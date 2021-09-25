Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?

25 сентября Марку Хэмиллу, он же Люк Скайуокер, исполняется 70 лет — не возраст для мастера-джедая, как известно. Большинство считает его актёром одной роли, некоторые знают ещё одну: Джокера в целой серии мультфильмов и игр по вселенной DC. На самом деле, конечно, у Хэмилла хватало и других ролей — серьёзных и забавных, понятных и странных, логичных и неожиданных. Мы выбрали десять из них — конечно, фантастических.

Шон, принц фей («Волшебники»)

Этот фэнтезийно-постапокалиптический мультфильм Ральфа Бакши стал не только первой работой режиссёра в фантастическом жанре, но и первой полнометражной картиной Марка Хэмилла. «Волшебники» вышли в 1977 году, за три месяца до «Звёздных войн», а до этого в послужном списке молодого актёра были сплошь телесериалы, в которых он почти никогда не играл главных ролей. И ещё это был его дебют в качестве актёра озвучки: это занятие ему понравилось едва ли не больше, чем игра перед камерой.

Действие «Волшебников» происходит в мире, где после ядерной войны выжили совсем немногие люди, в основном превратившиеся в мутантов, а землю заселили древние магические расы: эльфы, гномы, феи… Хэмилл озвучивает лидера горных фей — крохотных созданий с крылышками, очень милых и совершенно безобидных. Увы, крошечным оказался не только рост, но и экранное время персонажа: Шон появляется перед глазами зрителей и троицы главных героев-приключенцев всего на минуту и трагически гибнет от выстрела убийцы.

Уилл Таскер («Поток»)

Этот фильм 1989 года стал попыткой Марка Хэмилла вернуться в большое кино (после «Возвращения джедая» он ушёл в театр и перестал сниматься). И это снова оказалась фантастика. «Поток» снимал Стивен Лисбергер, режиссёр «Трона», а одним из продюсеров выступил Гэри Курц, работавший с Джорджем Лукасом над первыми двумя фильмами «Звёздных войн». Кроме того, в картине засветились Бен Кингсли, Билл Пэкстон и Робби Колтрейн.

Марк Хэмилл играет «охотника за головами» из недалёкого будущего, которого отправляют в погоню за беглым андроидом. Если вам показалось, что вы где-то это уже видели, то вам не показалось. «Поток» действительно на поверку оказался «Бегущим по лезвию» на минималках — без философской глубины и визуальных красот, с плоским сценарием и дешёвыми спецэффектами. Впрочем, на Хэмилла посмотреть стоит: его персонаж, холодный и циничный, настолько далёк от Люка Скайуокера, насколько это возможно.

Макс Рид («Гайвер»)

«Гайвер» (1991) — забытый представитель трэш-супергероики 1990-х, экранизация одноимённой манги Ёсики Такая. Это история подростка , случайно получившего инопланетное устройство под названием Устройство, которое превращает своего обладателя в гибридного суперсолдата Гайвера, получеловека-полунасекомое.

Хэмилл к тому времени из подросткового возраста давно вышел, поэтому сыграл другого важного для сюжета персонажа — агента ЦРУ Макса Рида, которому приходится распутывать историю исчезновения учёного-генетика, укравшего Устройство из секретной лаборатории, и попутно защищать Гайвера. Здесь Хэмилл для разнообразия носит усы, а не бороду, а ближе к финалу становится жертвой генетических экспериментов, превращается в гигантское насекомое и трагически гибнет. Сцена этого превращения достойна фильмов Дэвида Кроненберга — инсектофобам смотреть не рекомендуем.

Полковник Кристофер Блэр (серия игр Wing Commander)

В 1994 году Марк Хэмилл присоединился к команде актёров, работавших над игрой Wing Commander III. Третья игра в серии космических симуляторов отличалась от предыдущих введением кат-сцен не просто с живыми актёрами, но со звёздами. Помимо Хэмилла, в команде оказались Малькольм Макдауэлл, Джон Рис-Дэвис и Том Уилсон (Бифф из трилогии «Назад в будущее»). Хэмиллу досталась роль полковника Блэра — главного героя игры, которого он не только сыграл в кат-сценах, но и озвучил. Также он озвучил Кристофера Блэра в мультсериале Wing Commander Academy (1996), рассказывающем о молодых годах героя.

Вся серия Wing Commander очень близка по духу оригинальной трилогии «Звёздных войн». И полковник Блэр — это в некотором роде Люк Скайуокер, если бы тот не оказался джедаем, а остался пилотом повстанцев. Он превосходный пилот, хладнокровный боец и стопроцентно преданный воинскому долгу офицер, и если он и попадает в неприятности, то только из-за обострённого чувства чести. С таким персонажем приятно себя ассоциировать любому игроку.

Херобоец («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»)

В 1990-х Марк Хэмилл снимался в основном в фильмах категории Б — его основным занятием стало озвучивание мультфильмов. Тем неожиданнее было его появление в откровенно самопародийной роли в фильме Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001).

По сюжету пара молодых раздолбаев отправляется в Голливуд, где снимается фильм по комиксу, основанном на их жизни, — и встречает массу колоритных персонажей, часть которых играет самих себя, а часть появляется примерно в таких же издевательских ролях, как Марк Хэмилл. А играет он вооружённого гигантским кулаком супергероя по прозвищу, извините, Херобоец — когда Джей поинтересовался, за что его так прозвали, он тут же об этом пожалел. В эпизоде, действие которого происходит на съёмочной площадке фильма-комикса, есть уморительно смешная битва на световых мечах, но самое прекрасное, что в нём есть, — фраза «Don’t fuck with the Jedi master, son!», произнесённая Марком Хэмиллом. И вы ещё спрашиваете, за что мы его так любим.

Озай, хозяин огня («Аватар: Легенда об Аанге»)

В послужном списке Марка Хэмилла — около двух сотен работ в качестве актёра озвучки, выбрать из них самые-самые выдающиеся нелегко. Однако чаще всего — после Джокера, разумеется, — вспоминают его персонажа из суперхита «Аватар: Легенда об Аанге» (2005–2008), хозяина огня Озая, главного антагониста мультсериала. И, кстати, Хэмиллу очень нравилась эта работа. По его словам, сценарий «Аватара» показался ему настолько хорошим, что он был убеждён в скором закрытии сериала: «Это шоу слишком глубокое и слишком умное для мультипликационного жанра».

Озай — правитель Пяти Наций, сильнейший маг огня и довольно прямолинейный фэнтезийный злодей, который считает милосердие проявлением слабости, упивается своей властью и жаждет её всё больше и больше. Разумеется, он хладнокровный убийца, коварный манипулятор, тиран, милитарист и вообще опасный психопат, остановить которого по плечу только сильнейшему из героев. Судя по всему, для Марка Хэмилла это была возможность сыграть свою версию императора Палпатина — и он воспользовался этим шансом на полную.

Дарт Бейн («Войны клонов»)

Самое неожиданное появление Хэмилла — в шестом сезоне сериала «Войны клонов», вышедшем в 2014 году. В серии под названием «Жертва», заключительной в сезоне, магистр Йода прибывает на Коррибан, родину ситхов. Здесь он сталкивается с призраком Дарта Бейна — древнего ситха, некогда установившего правила своего ордена (в частности, краеугольное «правило двоих»). Его-то и озвучивает Марк Хэмилл — и узнать его голос в этом коротком эпизоде нелегко даже тем, кто хорошо знаком с его мультипликационным Джокером. Дело в специфической технике записи: Дейв Филони, режиссёр «Войн клонов», предложил Хэмиллу записать свой текст несколько раз с разными эмоциями и интонациями. Потом эти записи наложили друг на друга — и так получился особый «нечеловеческий» голос призрака легендарного ситха.

Кстати, до участия в озвучивании «Войн клонов» Марк Хэмилл понятия не имел, кто такой Дарт Бейн, — о легендарном ситхе ему рассказал сын Нейтан, заядлый фанат вселенной «Звёздных войн».

Профессор Джеймс Арнольд («Kingsman: Секретная служба»)

В фильме «Kingsman: Секретная служба» (2014) Марку Хэмиллу досталась небольшая, но важная роль персонажа, вокруг которого закручивается весь сюжет. Что нехарактерно для актёра — это совершенно не экшен-герой. Тихого британского профессора Джеймса Арнольда похищает эксцентричный миллиардер Валентайн, а пытается спасти агент службы Kingsman – и спасение превращается в эффектнейшую (и очень смешную, как многое в этом фильме) боевую сцену. Позднее, когда профессора Арнольда обнаружат преподающим в своём университете как ни в чём не бывало, у него так и не удастся выяснить подробности похищения — и сюжет закрутится с новой силой…

Самое смешное, что в комиксе Марка Миллара и Дэйва Гиббонса «Секретная служба» (2012), по которому снят фильм, Марк Хэмилл присутствует собственной персоной: он один из знаменитостей, которых похищает Валентайн. Этот элемент сюжета в фильме был видоизменён — и так появился профессор Арнольд. Разрешение актёра на его присутствие в комиксе Марк Миллар получил чуть ли не накануне ухода книги в типографию — к счастью, Хэмилл с детства был фанатом комиксов и очень ценил творчество Миллара и Гиббонса, так что с радостью согласился.

Чаки («Детская игра»)

В ремейке культового комедийного хоррора «Детская игра» (2019) Марку Хэмиллу досталась роль куклы-убийцы Чаки, которого в оригинальном фильме озвучивал Брэд Дуриф. И, судя по отзывам критиков, это был очень удачный выбор: реплики Чаки сделали едва ли не половину атмосферы этого не в меру затянутого и довольно небрежного хоррора. Во многом благодаря ему фильм имел успех — и даже удостоился похвалы самого Стивена Кинга. В ответ на это Марк Хэмилл написал в своём твиттере: «Как давний поклонник Стивена Кинга, я несказанно счастлив быть причастным к тому, что ему понравилось!»

Впрочем, Хэмилл явно пользуется для этой роли старыми наработками: если смотреть «Детскую игру» с середины и с закрытыми глазами, Чаки легко перепутать с Джокером. Его интонации точно так же легко переходят от визгливо-истеричных к садистски жестоким: поломанная кукла оказывается настоящим психопатом, для которого убийства — это детская игра, как, впрочем, и для Джокера.

Вампир Джим («Чем мы заняты в тени»)

Второй сезон единственного в своём роде вампирского ситкома «Чем мы заняты в тени» ознаменовался целой пачкой звёздных камео — но персонаж Марка Хэмилла выделяется даже на их фоне. В шестом эпизоде он сыграл вампира по имени Джим, который является к Ласло, чтобы потребовать у него просроченную арендную плату за комнату в пляжном домике, который тот снимал у него 167 лет назад. Ласло в ужасе бежит и скрывается в маленьком городке в Пенсильвании, где выдаёт себя за человека, — но, разумеется, Джим, как всякий настойчивый арендодатель, найдёт его где угодно.

Дуэль на световых мечах (их на этот раз изображают бильярдные кии) есть и здесь — хотя суровый Джим со своим «трансильванским» акцентом даже отдалённо не напоминает Люка Скайуокера. Кстати, пляжный домик в Калифорнии у Марка Хэмилла действительно есть: когда-то он купил его на гонорар за свою первую заметную роль в мыльной опере «Главный госпиталь».