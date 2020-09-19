Великая наука древних мусульман

Все, что видим мы — видимость только одна. Далеко от поверхности мира до дна. Полагай несущественным явное в мире, Ибо тайная сущность вещей не видна. — Омар Хайям

Если предложить среднестатистическому европейцу описать жителей Ближнего Востока в общих чертах, он наверняка нарисует образ террориста с автоматом либо саудовского шейха с миллиардами долларов на мелкие расходы. Мы привыкли считать западный мир «краеугольным камнем» научного прогресса. Аристотель, да Винчи, Эйнштейн… Но национальной науки, как и национальной таблицы умножения, не существует. Если кто-то претендует на первенство в фундаментальных дисциплинах — значит, он ничего не знает о достижениях древней мусульманской, особенно арабской науки. Ведь когда-то Ближний Восток настолько опередил время, что, сложись история иначе, на Луне уже давно стоял бы зеленый флаг с полумесяцем.

Мудрость — от Аллаха

Глядя на некоторые исламские страны, начинаешь сомневаться — о какой науке здесь может идти речь? Людей публично вешают на подъемных кранах. Женщин побивают камнями. Древним статуям сбивают лица или разносят их в клочья взрывчаткой. Фанатики на праздник Ашура режут себе головы и, обливаясь кровью, ходят по улицам. Что за наука может возникнуть там, где до недавних пор было запрещено телевидение?

Христианский мир уверенно уходит от невежества. Прогресс налицо: сегодня духовные лица освящают космические корабли, хотя когда-то ставили на колени Галилея и пели гимны у костра Джордано Бруно.

В исламе произошел обратный процесс. традиционализм, иногда переходящий границу мракобесия, не имеет ничего общего со взаимоотношениями науки и религии тысячу лет назад. Тогда наука была естественным видом человеческой деятельности. Считалось, что единственный источник знаний — Аллах, и в деятельности ученых не усматривали никакого кощунства.

Поэтому, когда вся Европа была погружена в религиозный фанатизм и церковную цензуру, Восток стал главным интеллектуальным центром планеты. Европейские библиотеки ютились по монастырям и специализировались в основном на религиозных текстах. В одном только багдадском «Доме мудрости» хранилось несколько миллионов научных манускриптов.

Европейские лекари отпиливали раненым рыцарям руки и ноги, используя вместо анестезии большой деревянный молоток. Арабские врачи делали сложные лекарства в пилюлях и растворах, а также бесплатно лечили население за счет халифа. Место для постройки больниц выбиралось путем развешивания кусков мяса на деревьях. Там, где оно портилось в последнюю очередь, и возводился госпиталь. О микробах, бактериях и питательных средах для них тогда еще не знали, но, судя по всему, догадывались.

Открытия нитроглицерина, азотной и серной кислот, калия, аммиачной соли, нашатырного спирта, металлургии или метода опреснения воды не мешали исламским ученым быть глубоко набожными людьми. Они не шли по стопам европейских коллег и не пытались доказать, что законы природы противоречат божьим чудесам. Для ислама вся природа — чудо.

О культурном господстве мусульманского мира говорит хотя бы тот факт, что в 9 веке арабофобы жаловались, что все молодые и одаренные христиане хотят изучать один лишь арабский язык, читают исключительно арабские книги и находят их восхитительными.

От арабского слова «сыфр» (ноль, пустой) произошло латинское cifra (цифра) и французское chifre, от которого появилось понятие «шифр». Аль-Хорезми написал математический трактат «Книга о восстановлении и употреблении» — «Китаб аль-джебр ва аль-мукабалла». От слова «аль-джебр» (вид преобразования уравнения) произошла «алгебра». Наконец, «алгоритм» — ни что иное, как производное от «Аль-Хорезми».

В поисках философского камня

Говоря об алхимии, обычно «перескакивают» исламский период и сразу вспоминают о Бэконе, Фламеле, Агриппе и Парацельсе. Роль исламских ученых в развитии этого ремесла обычно занижается — и очень зря, ведь именно они придумали основные инструменты (перегонный куб, реторту), получили и описали кислоты, щелочи, иначе говоря — превратили разрозненные успехи древних греков и египтян в научную практику.

Первой «суперзвездой» исламских алхимиков стал перс Абу Муса Джабир ибн Хайян (721—815), известный в Европе как Гебер. Он разработал базовые химические операции: перегонку, возгонку, кристаллизацию, растворение, преследуя при этом совершенно фантастические цели. Гебер пытался создать «жизнь в пробирке», оставив после себя туманные инструкции по лабораторному получению скорпионов, змей и даже людей.

Поиски жизни привели его к получению (впервые в истории человечества) чистого спирта. Его назвали аль коголь, «одурманивающий». Массовое производство спирта развернулось в 10 веке. Из-за религиозного запрета на пьянство мусульмане употребляли его лишь в медицинских целях, что очень быстро переняли крестоносцы. С их подачи спирт прозвали «живой водой» (aqua vitae). Его следовало принимать дозами в 2-3 капли, что оказывало на человека кратковременный бодрящий эффект.

Восток традиционно славится пряностями и благовониями. Нормы ислама предписывают строгое слежение за гигиеной, поэтому арабы еще в 7 веке наладили массовое производство мыла. Попав в ванную комнату того периода, вы были бы поражены — мыло почти ничем не отличалось от сегодняшнего. На выбор имелись ароматизированные цветные бруски, жидкое мыло в сосудах или специальное мыло для бритья.

Нужно ли говорить, что шампунь также изобрели арабы? Дин Мухаммед привез его в Англию под видом лекарства и открыл специальный «шампунный» госпиталь, где лечил запаршивевших пациентов мытьем головы.

Открытие дистилляции позволило арабам в 9 веке выделять ароматические масла и эссенции, применяемые в парфюмерии, в кулинарии (для отдушки продуктов), и активно продаваемые на Запад «для борьбы с миазмами». По завету пророка Мухаммеда правоверные чистили зубы расщепленными веточками дерева арак, содержащего триклозан (антибактериальный компонент современных зубных паст).

В 8 веке багдадские ученые додумались перегнать нефть и получили из нее керосин. Последний с успехом заменил масло в лампах. Дистиллированную воду использовали пустынные караваны: в отличие от обычной, она не портилась на жаре. Гебер также изобрел «царскую водку» — смесь кислот, в которой растворялись даже благородные металлы.

Арабские кулинары изобрели «шараб», он же щербет — прохладительный напиток из смеси фруктовых соков, пряностей или цветов. Ему приписывались целебные свойства. Щербет до сих пор дают мальчикам после обрезания и женщинам после родов. Также арабы использовали для приготовления питья различные сиропы, ведь их можно было долго хранить на жаре.

Успехи в алхимии позволили арабам поднять производство стекла, хорошо известного в Египте, на совершенно новый уровень. Они не только научились выплавлять высококачественное цветное стекло, но и вырезали из него искусственные драгоценные камни. Арабы впервые получили бесцветное стекло, а в 11 веке научились делать из него привычные нам зеркала.

Однажды некий Халид, пасший коз в Эфиопии, заметил, что животные поедают какие-то ягоды и становятся после них веселее. Ради эксперимента он сварил козье лакомство в кипятке. Так был изобретен гахва, который турки назвали кахве, итальянцы — кафе, а англичане — кофе. Первоначально этот напиток употребляли суфии, чтобы бороться со сном во время ночных религиозных обрядов.

Ближе к Аллаху

Думаете, планер и вертолет — плод ума Леонардо да Винчи? Напрасно. Мусульмане начали делать первые шаги в авиации еще тогда, когда многие европейцы поклонялись языческим богам.

Знакомьтесь — Аббас ибн Фирнас (810—887). Бербер, родившийся в Испании. Как и большинство других исламских мудрецов, он не ограничивал себя одной отраслью знаний. Сперва Аббас изучал математику и музыку (считавшуюся разделом математики), сконструировал для музыкальных нужд метроном, изготавливал стекло из песка (после этого Испания перестала покупать стекло в Египте и стала делать его сама), а также удивлял народ механической комнатой «виртуальной реальности», где на потолке сияли звезды, плыли облака, гремел гром и сверкала молния.

Но в мировую историю он вошел не этими достижениями. В 852 году ибн Фирнас натянул ткань на деревянный каркас и благополучно спрыгнул с минарета в Кордове, получив лишь незначительные повреждения. К тому времени в городе, именовавшемся «украшением мира», проживало полмиллиона человек, большинство из которых были грамотными (к услугам населения было 70 библиотек). Жители не были особенно впечатлены этим фокусом, поэтому ученый засел за проект полноценных крыльев.

На их создание ушли долгие годы. В возрасте 65 лет он устроил самоубийственное шоу: забрался на гору близ Кордовы, пристегнулся к разработанному им же планеру и прыгнул вниз. За происходящим наблюдала многотысячная толпа. К удивлению присутствующих, «искусственные крылья» подхватили пожилого ученого и понесли его с приличной скоростью. Полет прошел «штатно», а вот приземление ибн Фирнас не продумал. Он набрал высоту и попытался вернуться в точку старта, но его планер не имел механизмов торможения, поэтому изобретатель встретился с землей на полном ходу, получив травму спины.

Подвиг ибн Фирнаса был повторен лишь полтора века спустя — в Англии, причем с похожим результатом. Монах Эилмер спрыгнул с крыши аббатства, пролетел на искусственных крыльях свыше 200 метров и сломал ногу при приземлении.

Первый контролируемый полет с благополучным приземлением также осуществили мусульмане. В 1630-х годах изобретатель Ахмет Челеби Хезафрен спрыгнул с Галатской башни в Стамбуле (высотой 61 метр) на кожаных крыльях и перелетел через Босфор, фактически осуществив первый в мире полет из Европы в Азию. Впечатленный султан Мурад IV наградил Ахмета шитым золотом халатом и тут же сослал его в отдаленную провинцию. На всякий случай, чтобы не летал где ни попадя.

Исламскому миру также принадлежит первенство в полете человека на корабле с реактивным двигателем. Это произошло в 1633 году. К празднованию дня рождения дочери Мурада IV изобретатель Лагари Хасан Челеби построил пассажирскую ракету — конический снаряд с пороховыми камерами и клетью для пилота. При большом стечении народа Лагари оседлал это устройство, поджег фитиль и с грохотом взмыл в небо. Полет предположительно длился около 20 секунд. Топливо закончилось на высоте 300 метров.

Зрители ожидали, что безумец Челеби рухнет вниз и разобьется насмерть, но тот внезапно раскрыл крылья, прикрепленные к телу, и спланировал в воды Босфора. Султан наградил ученого мешком золота и сделал его главным дворцовым изобретателем.

Это интересно В 8 веке улицы Багдада покрывались своеобразным «асфальтом» — гудроном, получаемым из выходящей на поверхность нефти.

В Ираке 10 века по рекам ходили корабли-мельницы. Они вставали около городов, опускали в воду колеса и намалывали до 10 тонн муки в сутки.

В 953 году по требованию халифа Египта была сконструирована первая в мире авторучка с встроенным резервуаром для чернил.

Гашишины (ассасины) — известные наемные убийцы — скупали редкие научные манускрипты и собирали в своей крепости Аламут лучших ученых Востока.

Именем Аббаса ибн Фирнаса назван один из кратеров на Луне.

Оружие джихада

Общеизвестно, что китайцы запускали пороховые фейерверки, а греки жгли вражеские суда секретным составом из нефти и селитры. Последнюю можно было получить даже из навоза, однако для создания нормальной взрывчатки она не годилась. В 10-11 веках арабы научились получать химически чистую селитру и разработали оптимальный рецепт пороха (75% селитры, 10% серы, 15% угля). Взрывчатка не стала «чудо-оружием», спасшим арабский мир от крестоносцев, но наделала немало шума в древних войнах.

В 1168 году рыцари осадили Каир. Арабы решили сжечь город, чтобы он не достался врагу. Для этого были применены «караз шами» — керамические гранаты с зажигательным составом. По словам историков, город горел 54 дня. Похожие устройства арабы использовали против французской армии в битве при Аль Мансуре (1250 год). Свидетели сообщали, что сарацины метали горшки с порохом, нанесшие серьезный ущерб европейцам, после чего те были рассеяны, а Людовик IX попал в плен. Наконец, в 1291 году арабы переломили хребет крестоносцам, взяв Акру. Во время осады под стены заводились пороховые мины, метательные машины-требушеты забрасывали город бомбами, а к стрелам лучников привязывались компактные «взрывпакеты».

Позже мусульмане впервые массово стали применять пушки, позаимствованные у китайцев и монголов, а при осаде Константинополя в 1453 году турки использовали «Базилику» — огромную бомбарду весом в 32 тонны. Она разрушила городскую стену, но через несколько недель эксплуатации ее попросту разорвало.

В битве при Аль-Джалуте (1260 год) монголы испытали на себе еще несколько «дьявольских машин». Мамлюки дали отпор непобедимой монгольской коннице с помощью «переносных пушек» мидфа со сменными зарядами (патронами) и копий с петардами. При этом бойцы были одеты в огнеупорные одежды и посыпали руки тальком, чтобы не обжечься при стрельбе.

Сирийский ученый Хасан аль-Рамма в 1275 году создал чертежи первой в мире реактивной торпеды. Это была обычная бомба на двух плавучих направляющих, к которой крепился реактивный двигатель. Идея получила развитие лишь спустя 500 лет. Султан Типу (южная Индия, конец 18 века) применил против англичан, пытавшихся захватить княжество Майсур, нечто вроде наших «Катюш», стрелявших разрывными реактивными снарядами в металлических корпусах. Их длина составляла 2,5 метра, дальность полета — до 1,5 километров.

Популярная механика

Арабские ученые преуспели в механике. Фигурой номер один был инженер Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари (1136—1202), которого называют «да Винчи арабского мира». Именно он изобрел коленчатый вал — вероятно, вторую по важности механическую деталь после колеса. По его чертежам строились двухтактные клапанные насосы, дамбы и водоподъемные машины. Аль-Джазари сконструировал водяные часы, отбивавшие время каждые полчаса, фонтаны, музыкальные автоматы, а в 1206 году он явил публике гуманоидного робота. Вернее, даже четырех.

Роботы представляли собой фигуры музыкантов в лодке. Конструкция запускалась в озеро во время королевских вечеринок. Роботы играли на барабанах и цимбалах, выстукивая музыкальный ритм. Вельмож это радовало, но не удивляло, ведь еще в 915 году при дворе багдадского халифа аль-Муктадира имелось золотое дерево с золотыми же птицами, которые умели щебетать и махать крыльями.

Аль-Джазари принадлежат десятки других современных технологий: ламинирование древесины, использование масштабных моделей (ученый делал их из бумаги), притирка движущихся частей с помощью корунда, металлические двери, кодовые замки, гибрид компаса с универсальными солнечными часами для любых широт…

Арабские инженеры в разное время изобрели такие привычные нам вещи, как ветряные мельницы, переключатели (9 век), вентиляторы (в начале 13 века путешественники сообщали, что вентиляторы имеются почти в каждом каирском доме), водяные и паровые турбины (в чертежах 16 века) и защищенные от ветра лампы.

Медицина Востока

Арабская медицина опередила европейскую примерно на 1000 лет. Один лишь каирский госпиталь мог принять 8000 больных, а труды Абу Али ибн Сины (Авиценны) использовались западными медиками вплоть до 18 века. Отправной точкой для арабов служили работы древних греков, однако исламские лекари быстро перевели псевдофилософские рассуждения эллинов на научные рельсы, опровергнув, например, теорию Галена, что женский организм может производить сперму.

Медицинские познания Востока граничили с фантастикой. «Отец хирургии» Абу аль Касим изобрел порядка 200 инструментов, применяемых до сих пор: скальпель, пинцет (первоначально использовавшийся для удаления мертвых зародышей), лигатуру для перевязки сосудов, хирургическую иглу и кетгут (рассасывающуюся нить для швов), гипсовые повязки, пилу для костей, и даже… шприц. Последний имел тонкую стеклянную иглу и использовался в офтальмологии для удаления катаракт.

Для составления лекарств использовалось порядка 2000 ингредиентов (преимущественно растительного происхождения). Широко практиковалась ароматерапия. Арабы первыми начали практиковать анестезию, «отключая» пациентов дыхательными масками с опиатами: на лицо клалась пропитанная наркотиками губка, и человек быстро терял связь с реальностью.

При проведении операций антисептики были обязательными. Сперва для обеззараживания использовались вредные препараты ртути, затем врачи перешли на спирт. Чесоточных клещей травили серой. При блокаде дыхательных путей применялась трахеотомия. Наконец, турецкие врачи впервые стали вакцинировать людей от оспы.

* * *

Астрономия, теория эволюции, антропология, психиатрия, оптика, навигация, геология, архитектура, рыночная экономика — арабы преуспели во всех отраслях науки. Достаточно вспомнить, что большинство крупных звезд до сих пор известны под их арабскими именами. Почему же имя первого человека в космосе не начиналось с приставки «аль»? Что случилось с самой продвинутой и динамично развивающейся цивилизацией планеты?

Причины упадка просты: неэффективное государственное управление (начиная с 11 века) и череда разрушительных войн (крестоносцы, монголы, Реконкиста). Монголы нанесли самый сильный удар по исламской науке, спалив Багдад дотла и сбросив книги «Дома мудрости» в Тигр. Говорят, целых шесть месяцев после этого воды реки оставались черными от книжных чернил.

Затем Востоком завладели турки, основав огромную Османскую империю. Прежний либерализм канул в Лету, религия стала гораздо менее терпима к передовым научным идеям. В Африке и Азии возникло множество мелких исламских государств, не имевших возможности развиваться на осколках великих халифатов древности. С распадом Османской империи основными характеристиками арабского мира стали раздробленность, бедность и политическое оцепенение — состояние, из которого Восток не может выйти до сих пор.