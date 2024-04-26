Последняя битва всё ближе, и у Возрождённого Дракона остаётся мало времени, чтобы сплотить вокруг себя многочисленные страны и народы, поэтому Ранд, готовясь к противостоянию с Тёмным, всё больше отдаляется от своих ближайших друзей. Недостаёт единства и в рядах Айз Седай, и Эгвейн всеми силами пытается преодолеть последствия раскола. Ведь если Ранд и Эгвейн не добьются своего, то Последняя битва может быть проиграна ещё до начала.

Robert Jordan, Brandon Sanderson The Gathering Storm Роман Жанр: эпическое фэнтези Выход оригинала: 2009 Художник: Тодд Локвуд Переводчики: Т. Велимеева, М. Чубарова Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024 Серия: «Звёзды новой фэнтези» Возрастной рейтинг: 16+ 896 с., 10 000 экз. «Колесо Времени», часть 12 Похоже на: Тэд Уильямс, цикл «Светлый Ард» Брент Уикс, цикл «Светоносец»

В 2020 году «Азбука» стала переиздавать «Колесо Времени», и с тех пор цикл обрёл в наших краях немало новых почитателей. И вот наконец дело дошло до первого из трёх романов, на русском прежде не выходивших. Они же — те тома цикла, которые на основе планов и черновиков Роберта Джордана писал Брендон Сандерсон.

Сегодня Сандерсон по праву считается суперзвездой фэнтези, но на момент выхода «Грядущей бури» он был известен лишь как молодой автор, умеющий создавать оригинальные миры. Именно «Грядущая буря» должна была показать, справится ли не слишком ещё опытный Сандерсон с ответственностью, возложенной на его плечи. Ноша была тем тяжелее, что книгу ждали многочисленные фанаты цикла.

Во время написания романа перед Сандерсоном стояли две ключевые задачи — отчасти противоречащие друг другу. С одной стороны, требовалось подражать стилю Джордана, чтобы «Грядущая буря» ощущалась как настоящее продолжение цикла. А Роберт Джордан, особенно в поздних романах, отличался склонностью — многие, пожалуй, скажут, что излишней — к неторопливости, детальным описаниям и погружению во внутренний мир персонажей.

С другой стороны, читатели заждались развязки «Колеса Времени», и, чтобы приблизиться к ней, Сандерсону нужно было придать событиям импульс — ведь в нескольких предыдущих томах сюжет продвигался очень неспешно. Сандерсон смог справиться с обеими задачами, что позволяет говорить о его недюжинном литературном мастерстве, а также о хорошем понимании цикла, с которым он взялся работать. Старательно воспроизводя стиль Джордана, Сандерсон сфокусировался на двух ключевых для развития магистральной истории линиях.

Персонажей-рассказчиков в «Грядущей буре» хватает, что позволяет автору показать происходящее в разных регионах мира и поддерживать ощущение эпичности. Но основное внимание в книге уделено тому, что происходит с Эгвейн и Рандом. Эгвейн в романе разворачивает бурную деятельность по возвращению власти над Айз Седай, сколачивая из осколков ордена силу, которая способна сыграть ключевую роль в приближающейся Последней битве.

В том, как пишет Сандерсон, нет ни намёка на спешку, но очень сильно чувствуется, и особенно в линии Эгвейн, что писатель старается каждой главой двигать сюжет вперёд. Части, посвящённые Ранду, тоже получились событийно насыщенными — тут будет и большая политика, и смертельный бой с одной из Отрёкшихся, который поможет Возрождённому Дракону освоить новый источник мощи. Но, пожалуй, более интересно, как Сандерсон показывает эволюцию характера Ранда — он решает отмежеваться от всех эмоций, превратив себя в эдакое живое оружие. Читателю несложно понять, что это гибельный для героя путь, и тем любопытнее наблюдать, насколько далеко он зайдёт и свернёт ли с него. Именно эту работу с характером Ранда, пожалуй, можно назвать самой сильной составляющей «Грядущей бури».



Итог: книга убедительно доказала, что вдова Роберта Джордана не ошиблась с выбором автора, которому поручила завершить «Колесо Времени», — Сандерсон оказался достойным преемником создателя знаменитого цикла.

Сценарий финала Роберт Джордан, зная, что тяжело болен, подготовил материалы, на основе которых другой автор смог бы завершить цикл. По словам Сандерсона, были среди них и готовые фрагменты, но большая часть напоминала скорее синопсис сценария, где просто рассказывалось, что должно произойти, без подробностей.

Вы все твердите, что я стал слишком жестким, что неизбежно сломаюсь, если буду продолжать в том же духе. Но вы исходите из того, что во мне должно будет что-то остаться — чтобы продолжать путь. Что мне надо будет спускаться с горы после того, как я доберусь до вершины. Вот разгадка, Найнив. Мне все теперь понятно. Мне не пережить того, что происходит, а значит, и незачем беспокоиться о том, что может со мной случиться после Последней битвы. Ранд