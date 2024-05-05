Художница Ольга Корнаккья: симпатичные тролли, прекрасные феи и сказочный лес

Если вам хоть раз попадались в сети работы Ольги Корнаккья — вы уже никогда их не забудете и ни с чем не спутаете. Ольга рисует странные, с налётом сюрреализма, иллюстрации к ненаписанным сказкам, сочиняет рисованные истории про волшебный лес и населяющих его обаятельных существ. Её герои похожи на кукол — и в то же время завораживающе реалистичны. Её мир сочетает в себе хрупкость и силу, нарочитую кукольность и естественность.

О себе Я закончила МГУ (по специализации редакционно-издательское дело, что очень далеко от рисования), успела поработать в журналах, на радио и в предвыборных штабах, но оказалось очень сложно писать про политику, когда внутри тебя сидят гмуры и картофельные кухельклопфы. Благодаря чудесному повороту судьбы сейчас я занимаюсь цифровой живописью, фото-артом и 3D. Сайт: artstation.com/cornacchia

Традиционные открывающие вопросы: когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

В двадцать восемь лет я совершенно в себе заблудилась, лежала бревном, плакала и понимала только одно — я не хочу заниматься нелюбимой работой. Ещё на первом курсе в университете преподавательница, хохоча над моим ответом на экзамене, нечаянно произнесла пророческую фразу: «Ой, дорогая, вам надо идти в сказочницы». Мы тогда посмеялись, но спустя много лет именно так и произошло. Я оказалась на творческом форуме Demiart, в окружении таких же новичков и самоучек, и вдруг начала рисовать свои сказки. Никаких амбиций у меня, разумеется, не было, я рисовала, как ребенок, взахлёб, без правил и желания кому-либо нравиться. Никакой анатомии, никакой перспективы, только лисы с лапами задом наперед и кособокие домики из пастилы. Но поддержка на форуме была просто невероятная!

В какой-то момент, спустя примерно год, я настолько погрузилась в рисование и фотоколлажирование, что начала всерьёз переживать о том, что делаю. Всё стало таким важным! Много училась, днями и ночами тренировалась и наконец решилась взять первые заказы. Делала ретушь, рисовала, коллажировала — бралась за всё, что предлагали. Поймала себя на том, что по утрам вскакиваю с постели, чтобы скорее сесть за планшет. Я даже вспомнить не могла, когда была такой же счастливой.

Я очень долго шла к пониманию, что талант — всего лишь социальное явление, то есть общество решает, кому достанется такой ярлычок, а кому нет. Каждый из нас может заниматься творчеством и делать это в какой угодно форме. Любой имеет право выбрать свою нишу для реализации творческого потенциала и наслаждаться плодами своих трудов, какими бы они ни были, и вне зависимости от того, понятны ли они социуму или нет. К сожалению, я верила в стереотип о таланте, точнее, о его отсутствии, а потому потеряла много времени.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Мой самый главный проект — это я. Для меня невероятно важно иметь любимое дело, в котором я верна себе, могу самостоятельно выбирать творческие задачи, контролировать доход и рабочий график, а значит, свою жизнь. Когда твоя работа — это осознанный, продуманный выбор, сделанный с пониманием собственной природы, работа наполняется свободой и смыслом.

Философский анализ проблемы плагиата в современном искусстве Это мой душераздирающий крик. Мечтаю дожить до светлого дня, когда и для рядовых художников начнёт работать закон об авторском праве

Большинство ваших работ выполнены в технике фото-арта. Расскажите вкратце, что она из себя представляет. Приходилось ли вам работать в других техниках и почему вы предпочли именно фото-арт?

По технике мои работы можно разделить на две группы: рисунки в чистом виде (без использования референсов, фототекстур и прочего вспомогательного материала) и фото-арт, то есть сложное фотоколлажирование.

Еще с нежного возраста мне нравилось фотографировать, но всегда казалось, что получается какой-то полуфабрикат. Я разрезала фотографии, совмещала их под стеклом, подкрашивала фломастерами, приклеивала блестки. В общем, изобретала Photoshop. И спустя годы, добравшись до графических редакторов, я просто не в силах была насладиться новой, полноценной возможностью перекраивать реальность.

Фото-арт — это сплав фотографии с растровой, а иногда даже с трёхмерной графикой. Суть в том, чтобы задействовать самые удобные и эффективные приёмы из разных техник — собрать все вишенки со всех тортов. Например, если я сфотографировала фактуру перламутровой ракушки, нет ни малейшего смысла срисовывать её, ведь она и так прекрасна без моего участия и я могу использовать её как рабочий материал для фото-арта. А то, что не способен правильно «увидеть» фотоаппарат, или то, чего вовсе не существует, в фото-арте можно дорисовать. Позже я с головой погрузилась в работу с 3D-редактором ZBrush, и в моих фото-артах стало меньше дорисовки и фотоисходников и больше моих 3D-моделей. На мой взгляд, самое сложное в этой смешанной технике — найти общий знаменатель и добиться стилистического единства.

Высший пилотаж в фото-арте — быть самодостаточным и автономным автором, то есть обеспечивать себя собственным материалом: фотоисходниками, рисунками, текстурами, 3D-моделями. Заимствование из стоков и фотобанков, уместное в рамках заказа, недопустимо в условиях, где цель — продемонстрировать мастерство. Часто качество и содержание заимствованных материалов значит гораздо больше, чем труд коллажиста, и таким образом последний присваивает себе заслуги авторов исходников. Поэтому в моих личных проектах никогда нет чужих материалов, там буквально каждый пиксель мой.

У ваших картин очень необычный визуальный стиль — одновременно милый и жуткий. Как он сформировался, что или кто повлиял на вас?

Так ведь всем мало-мальски приличным сказкам положено быть страшными! А уж если обратиться к оригиналам большинства классических сказок, это и вовсе истинный кошмар и ужас.

Откуда возникает милая жуть в моих сюжетах, сложно сказать. Наверно, это что-то потаённое, подспудное, проявляющееся, когда входишь в потоковое состояние и погружаешься в историю, уходишь в себя — а там-то все мои носатые злыдни и сидят: шкодливые, абсолютно беззастенчивые, зловредные, но обаятельные. Может быть, это они настоящие, а я нет.

В каждой моей работе есть ребусы, «пасхальные яйца», намёки и секреты, и всё это — единое сказочное полотно

Fata Carotta Сказка про Коварную Фею Морковку, её волшебный сад-огород и зловещего Выбегайца из потустороннего мира. Личико Феи принадлежит божественно прекрасной итальянской модели Коринне Кассани, которая любезно согласилась побыть героиней моей сказки. Это тот редкий случай, когда пришлось использовать в работе чужой снимок, потому что Коринна живёт очень далеко и мой фотоаппарат никак не мог до неё дотянуться. Фото лица сделал Риккардо Ла Валле, остальные исходники мои собственные. Тело — подушка. Платье и фата, как всегда, простыни. Цветы — из парка Горького, сезон 2014-го. В роли моркови — редис.

Ваши работы наполнены сказочными элементами, хоть и поданы они в необычном ключе. Увлекаетесь ли вы сказками вне своего творчества?

В детстве я с большим удовольствием впитывала сказочную классику, но сейчас мне интереснее создавать сказки самой. В каждой моей работе есть ребусы, «пасхальные яйца», намёки и секреты, и всё это — единое полотно. Единственная сказка, которая смогла насквозь пробить мою грузную броню взрослости, — «Гарри Поттер». Легко увлечь и очаровать ребенка, но сделать то же самое со взрослым человеком, да так, чтобы он превратился в ликующее дитя — для этого нужно либо обладать виртуозным мастерством, либо владеть колдовством.

Почему вы выбрали такой псевдоним — Cornacchia? Отражает ли он ваш характер и творческий стиль?

В моём псевдониме странным образом соединилась любовь к одному виду птиц и давнее увлечение Италией. Cornacchia — это «серая ворона» по-итальянски. Серые вороны — восхитительные создания, в меру нелепые, страшно деловитые, потешно мнительные. В полете ворона напоминает мне брошенный валенок. Я чувствую с ними какое-то родство и даже вижу сходство: в изгибах носов, грации тел, дерзости душ.

‎Конвертер гадкой магии в чудесное электричество Чудес и волшебных артефактов в этом лесу полным-полно, а вот электричество в дефиците

Каждый ваш рисунок — это маленькая история. Нет ли у вас планов дополнить картины рассказами о вашем мире и его обитателях?

А вот любопытно, что бы писатель ответил на предложение дополнить картинками готовый текст? Мне хочется верить, что сами работы — это рассказанные истории, к которым нечего добавить. Техническая сторона для меня всегда второстепенна, хотя и важна, самое же главное — фабула. Пока рисую или делаю фото-арт, всегда продумываю историю своих персонажей, знаю, как их зовут и как они очутились в этом сюжете. Надеюсь, это чувствуется и добавляет жизни.

Расскажите, кто же все-таки такие гмуры?

Гмуры, они же гомозули, — фольклорные гномы, из-за неприязни к людям ушедшие в подземелье. Мои гмурочки — их современная родня. Это большие ценители женской красоты, знатные гурманы и устроители мелких безобразий. И конечно, гмуры — это способ выгуливать на поводке все мои странные мысли и чувства. Моё альтер эго. Я обычно стараюсь не пояснять и не расшифровывать сюжеты про гмуров, чтобы у зрителей оставалось больше простора для фантазии и чтобы они сами для себя решали, страшно ли им или смешно.

При современной конкуренции и ритме жизни сидеть в ожидании вдохновения — совершенно непозволительная роскошь

‎‎Олимпия Это автопортрет с друзьями. На стуле сидит гофмановская механическая кукла Олимпия для отвлечения внимания неискушенного зрителя. Я рядом, в образе гмура

Как вы придумываете сюжеты для своих картин? Продумываете всё заранее или конечная идея формируется в процессе работы?

Рисование и создание фото-арта — очень разные процессы, и поэтому подходы разные. Если я делаю чистый рисунок, без использования фотоисходников, референсов, фототекстур и прочего вспомогательного материала, то идея всегда первична. С фото-артом всё иначе. Раньше, когда мне остро не хватало технических навыков и опыта в фото-арте, я часто отталкивалась от имеющегося рабочего материала, например удачного снимка, и на его основе создавала сюжет будущей работы. Такой подход сильно ограничивал фантазию, требовал идти на компромиссы и отказываться от многого, чего выполнить в то время не могла.

Сейчас я способна изобразить в этой технике абсолютно всё, что приходит в голову, потому и сюжеты стали затейливее, и персонажи реалистичнее. Теперь идея всегда прорабатывается до начала работы и в процессе почти ничего не теряет.

Где вы черпаете вдохновение? Вы рисуете регулярно или ждете вдохновения? Как к вам приходят образы?

При современной конкуренции и ритме жизни сидеть в ожидании вдохновения — совершенно непозволительная роскошь. Да и вдохновение меня никогда не посещает. Я даже подозреваю, что это какой-то художественный вымысел или удел гениев. Но зато я почти всегда легко настраиваюсь на рабочий лад и могу быстро начать генерировать идеи и искать решения. Увы, это не будоражащие бурные всплески, а довольно монотонный и тяжелый ежедневный труд.

Раньше у меня была навязчивая идея постоянно искать образы во всём вокруг и делать миллион набросков с подробными описаниями. Но теперь у меня строгий запрет на поиски идей вне самого творческого процесса. Тело очень жестко заставляет меня учиться отдыхать. Оказалось, с этим новым подходом я ничего не теряю, а только приобретаю свободное время, чтобы переключиться, дистанцироваться от работы и наполниться чем-то новым.

‎‎‎Гмуриный жилардо Еще один мой гмур, любитель морепродуктов и выразитель внутренней и внешней идиллии

Приходилось ли вам сталкиваться с творческим кризисом?

Иногда может начаться внешне ничем не мотивированный простой, но это состояние надо честно анализировать и устранять корень зла. У кризиса бывает множество разных причин, но чаще всего он объясняется либо стрессом и физическим истощением, либо непониманием собственных целей, либо страхом критики и самокритики.

В первом случае надо основательно отдохнуть и перестроить свой рабочий график под потребности организма, которому изрядно достаётся в периоды цейтнота и который отнюдь не исповедует высокие идеалы, засевшие в голове творца.

Во втором случае нужно четко для себя решить, зачем тебе твоё творчество. Многие непременно хотят удовольствия от процесса и результата, тогда как их конечная цель — заработок и соответствие техзаданию. И тут начинаются страдания и творческий паралич. Часто то же самое происходит с теми, кто творит для себя и от этого получает удовольствие, но испытывает разочарование, когда его труды не имеют финансовой отдачи и никакого успеха у зрителей — вот и снова кризис. Также важно уловить момент, когда цель пропала вовсе и творчество перестало быть необходимостью. Надо себе в этом честно признаться и заняться чем-то другим.

И конечно, для любого творческого, а тем более ранимого человека жизненно важно научиться разделять авторитетную, полезную критику и желчную, бессмысленную вкусовщину. Новички очень «любят» наслушаться про себя гадостей (или сами себе их придумать), а потом страдать от синдрома чистого листа.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Почти всегда у заказчика есть свои идеи и своё видение, и всё это нужно улавливать, считывать и четко следовать пожеланиям. С самого начала я взяла за правило дозировать заказы и всегда оставлять силы и время для собственных проектов, чтобы себя не потерять и не выгореть.

Бывает жутко досадно, когда на износ трудишься, создаёшь восхитительную конфетку, несешь её в трясущихся от восторга ладошках заказчику, а там морозец. Искорёжишь всю красоту правками, смотришь потом на это нежизнеспособное чудище и чувствуешь, как где-то глубоко в душе умирает ежонок.

‎‎‎‎Спа-салон у ведьмы Улиты Ведьмы и ёжики — нежно любимые мной образы. Все лесные обитатели кого-то боятся, вздрагивают, прячутся, и только ведьмы и ежи всегда невозмутимы и самоуверенны

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Так далеко не заглянула бы, потому что технологии ежегодно перекраивают эту профессию и ожидать можно чего угодно. Но, думаю, уже в ближайшее время автор художественного цифрового контента будет универсальным специалистом (художником, скульптором, архитектором, дизайнером, оформителем, модельером, иллюстратором), его ждет работа в связке с искусственным интеллектом как полноценным помощником или соавтором. Надеюсь, сбудется мечта и наконец можно будет рисовать то, что видишь в своей голове.

Есть ли у вас хобби помимо рисования? Как вы проводите свободное от работы время?

Только сейчас осознала, что все мои прошлые увлечения вели меня к компьютерной графике и были её суррогатом. Я делала какие-то сумасшедшие украшения для фотосъемок, шила наряды для фей и богинь, лепила из пластики и меха всяких жутких зверяток… Но как только я открыла для себя фото-арт, метания завершились. Для меня компьютерная графика — это совершенный инструмент для воплощения любых моих идей.

‎‎‎‎Остров похищенных царевен Фотоарт из фрагментов летнего отпуска. Одно из самых тёплых воспоминаний

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Оказывают ли они какое-либо влияние на ваши работы?

Уверена, на творчество влияет всё, вплоть до самых незначительных бытовых мелочей, а уж тем более — фантастические художественные произведения. Сейчас настоящее раздолье для этого жанра. Я имею в виду и технические возможности игровой и кинематографической индустрии, и возможность для писателей напрямую взаимодействовать с читателями через интернет. Визуальная часть наконец достигла уровня содержания, а зачастую она даже мощнее, что не может не впечатлять.

Мне нравится читать и смотреть фильмы залпом, выпадая на несколько дней из реальности. Для атмосферных произведений, уверена, это вообще обязательное условие. Так меня затягивали очаровательные «Очень странные дела», мозгодробительная «Тьма», ажурная сказка «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», ехидное «Черное зеркало».

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Мой ежедневный ритуал — увидеть как можно больше художников и впитать самое вкусное. Все они влияют в той или иной степени. Иногда так сильно, что съеживаешься под великолепием и недосягаемостью таких великанов, как Пётр Яблонский, Чжун Фэнхуа, Жан-Батист Монж, Зин Чин, Гуанцзянь Хуан… Сотни имён!

Но нередко совсем зеленые новички, которых еще не успели перемолоть жернова индустрии, выдают нечто на удивление нетривиальное, настолько свежее и невиданное, что забываешь обо всех технических огрехах. Они еще не знают, как «положено» и что «нельзя», поэтому в их работах не ощущается свойственной многим вышколенным профессионалам скованности: когда движешься в колее, и ручки по швам. Вот у кого животворная безуминка творческой свободы!

‎‎‎‎‎Телесная память Финал одной моей истории про поверженного дракона. Все спрашивали, как я могла так жестоко с ним обойтись, и мне пришлось развеять всеобщие опасения за жизнь дракона. С ним почти всё в порядке

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой путь?

У всех авторов разные цели: кто-то выполняет рутинные рабочие задачи, кто-то стремится к признанию и славе, кто-то ищет отдушину или даже инструмент самотерапии. Поэтому у всех разные пути, разная философия, и всем нужны разные слова. А универсальные советы таковы: цените себя, уважайте труд коллег, соблюдайте нормы профессиональной этики и никогда не переставайте совершенствоваться.

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