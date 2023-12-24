Художник Йеспер Эйсинг: драконы, гоблины и Magic: The Gathering

Рисунки этого художника знакомы любому игроку в Magic: The Gathering. Если вы играете достаточно давно, в ваших колодах наверняка есть его работы — или вскоре появятся. Манера Йеспера Эйсинга — стилизованная, но в то же время очень узнаваемая — помогает художнику создавать правдоподобных фантастических существ и наполнять свои сюжеты живыми эмоциями.

Досье Йеспер Эйсинг родился в 1973 году в датской деревне Маллинг. В 13 лет ему впервые попала в руки книга по Dungeons & Dragons, и он решил стать фэнтези-художником. Учился датской литературе и истории искусств в Университете Оденсе. В начале карьеры был художником-колористом культового датского комикса «Вальхалла», а потом переключился на фэнтези-иллюстрации. Известен обложками для серии книг по D&D и многочисленными иллюстрациями к картам Magic: The Gathering. Живет в Копенгагене. Сайт художника: jesperejsing.com



Для начала — традиционный вопрос: когда и почему вы начали рисовать?

Рисовать я начал ещё ребёнком — как все. В 10 лет я очень увлекался наблюдением за птицами, и все мои полевые атласы были заполнены рисунками птиц и инструкциями, как их распознавать. Естественно, мне и самому захотелось попробовать их рисовать, и я много лет этим занимался. Мой отец — архитектор, так что у меня всегда были под рукой необходимые материалы: я мог просто взять их с его стола или с полки. Еще я читал комиксы и подумывал стать художником-комиксистом.

А когда вы решили заняться искусством профессионально и где этому учились?

Формального художественного образования у меня нет. Я не думал, что работать иллюстратором вообще возможно. Когда я был маленьким, эта работа не считалась чем-то, к чему можно стремиться. Так что я учился самостоятельно — экспериментируя, читая книги по специальности и задавая бесконечные вопросы другим профессионалам. Я довольно рано понял, что буду заниматься чем-то связанным с рисунком и живописью, но до 20 лет предполагал, что стану учителем рисования. А потом вышел на художника-комиксиста Петера Мадсена, который был моим кумиром и источником вдохновения на протяжении многих лет, — оказалось, что ему нужен колорист, и он спросил, подойдет ли мне такая работа. В этот момент я решил бросить университет и стать профессиональным художником. В следующие пять лет я сознательно снизил расходы, и очень сильно, иначе я не смог бы прокормить себя рисованием. Это был большой шаг — хотя мне очень повезло, что мне подвернулись такие отличные возможности.

Гоблинская Матрона Magic: The Gathering, сет Modern Horizons

Помните, какую работу вы продали первой?

Свой первый коммерческий заказ я получил в 16 лет. Тогда я начал иллюстрировать журнал для учителей и ежемесячно получать за это деньги от преподавателя словесности. Помню, что считал это легким заработком: я занимаюсь любимым делом, а мне за еще и платят? А в 18 лет я нарисовал свою первую иллюстрацию для книжной обложки.

Вы выбрали для себя жанр фэнтези с самого начала или так сложилось со временем?

Фэнтези всегда было моим любимым жанром. Я играл в ролевые игры и чувствовал потребность заново рисовать своего персонажа всякий раз, когда у него появлялся новый меч или крутые доспехи. Или когда он терял руку, ухо, глаз… Рассматривая черно-белые иллюстрации в книге правил D&D, я думал, что такой работой мог бы заниматься каждый день, будь у меня выбор. Но тогда я не считал, что это возможно. С годами я стал рисовать картинки к историческим книгам и зарабатывать иллюстрациями для обложек и рекламы, но я все чаще и чаще соглашался на заказы, которые позволяли мне рисовать больше доспехов и рыцарей — и меньше «Лего» или мюсли. Однажды меня попросили сделать несколько иллюстраций для компании Fantasy Flight Games, и с тех пор я не разменивался на другие жанры. Я считаю, что годы ролевых игр и чтения фэнтези помогают мне правдоподобно изображать фантастические миры. Я много лет провел в теле выдуманного воина и погибал от драконьего пламени чаще, чем большинство людей подхватывает грипп.

Чистая радость идеального мазка кистью не поддается переводу в «цифру»

Пацифизм Magic: The Gathering, сет Core Set 2020

Расскажите о проектах, над которыми вы работали. Какие из них вам больше всего по душе?

За эти годы у меня было много клиентов, но особенно я люблю рисовать иллюстрации к играм, в которые играю сам, — к Magic: The Gathering, Hearthstone и настольным ролёвкам. Моя настоящая страсть — MTG. Я играю в нее на приличном уровне, минимум раз в неделю, и постоянно надеюсь, что мои работы будут иллюстрировать хорошие карты, которые я смогу применять в своих колодах. Во вселенной Magic: The Gathering мне нравится смешение серьезного и комического фэнтези. Думаю, что моей стилизованной манере это очень подходит.

Кроме того, работать с MTG круто, потому что при этом у меня много свободы. Поощряется творческий подход к заказам, я всегда могу обогатить картинки собственными идеями или историями — при условии, что не уйду слишком далеко от механики карты или сеттинга того или иного мира. Это фантастическая работа — благодаря взаимному доверию между мной и арт-дирекцией Wizards of the Coast.

А вообще, что вы воплощаете чаще, собственные идеи или задумки клиентов?

Я уже много лет не занимался личными проектами. Все свои идеи я извлекаю из заказов, которые мне приходят. Думаю, что, если бы я взялся за картинку для себя, она была бы очень похожа на иллюстрацию к MTG или Dungeons & Dragons. Я до сих пор рисую своих ролевых персонажей и сцены из наших сессий, но в основном для развлечения и на память о том, что с нами происходило.

Семена возрождения Magic: The Gathering, сет Commander 2016

Вы не только художник, но и писатель. Расскажите об этой стороне вашего творчества. Что для вас на первом месте?

Я считаю, что работа иллюстратора сама по себе подразумевает рассказывание историй. Ты выхватываешь определенную сцену, всего одно мгновение, — но оно вмещает в себя то, что происходило до и после. Для меня быть художником значит рассказывать историю одним кадром. А писатель может рассказать её полностью. Меня всегда притягивала фэнтези-литература, и однажды редактор, для которой я рисовал книжные иллюстрации, спросила, почему бы мне не попробовать сочинять самому. Возможно, она хотела взять меня на слабо, — потому что я постоянно жаловался на книгу, для которой рисовал, и придумывал, как можно было бы её улучшить. Я пришел домой и сел писать. Спустя полгода у меня была книга, и ее напечатали. Но я бы не осмелился называть себя писателем. Сочинение книг ничуть не проще, чем визуальное искусство, и, чтобы как следует освоить это занятие, стоило бы провести за его изучением пару десятилетий. Однако базовые навыки сторителлинга могут сослужить вам хорошую службу — мне, например, они помогли издать целый роман.

В начале своей карьеры вы работали колористом для комикса «Вальхалла». Полезен ли был этот опыт? Хотели бы вы еще поработать с комиксами?

С комиксами я решительно завязал. Для таких длительных проектов мне не хватает терпения. Но работа художника-колориста научила меня многим вещам, которые помогают мне до сих пор. Когда я начал работать над «Вальхаллой», ее создатель, художник Петер Мадсен, постоянно мне подсказывал, что в той или иной сюжетной линии важнее всего. Он обводил кружком участок рисунка и показывал, как не делать акцент на несущественных деталях. Он научил меня, как притягивать взгляд читателя с помощью цветов и контраста, как обесцвечивать и размывать менее важные участки. Эта особую манеру рисования — будто в луче прожектора — я теперь использую на каждом этапе создания иллюстраций. Какими бы детализированными ни были мои картины, я стараюсь упростить зрителю задачу, направив его взгляд таким образом, чтобы он «прочитал» всю сцену за считаные секунды.

Я погибал от драконьего пламени чаще, чем большинство людей подхватывает грипп

Гоблины-Дипломаты Magic: The Gathering, сет Magic 2014 Core Set

Откуда вы черпаете вдохновение? Как рождаются ваши образы?

Вдохновение — странная штука. Кажется, всё время, пока я бодрствую, мой мозг старается запомнить мельчайшие блики света или лица людей, которых я увидел на улице и мельком подумал: а из них получились бы отличные варвары! Я много изучаю работы других художников и пытаюсь разобраться, что ими движет, почему они рисуют так, как рисуют. Думаю, что для иллюстраторов важно развивать аналитическое визуальное мышление.

Вы часто рисуете необычных существ. Как вы придумываете их внешний вид? Вдохновляетесь ли вы природой или полагаетесь только на свое воображение?

Я почти всегда основываюсь на реальных существах. Если нарисованное создание в чем-то кажется вам знакомым, это придает ему правдоподобия, — поэтому за основу для дракона я возьму льва и крокодила. В изображении вымышленных существ очень помогают знания о том, как выглядят и двигаются реальные животные.

Белый дракон Иллюстрация для коробки карточных протекторов от компании Arcane Tinmen

Какие художники оказали на вас самое большое влияние?

Больше всего я восхищаюсь такими художниками, как Клер Вендлинг, Пол Боннер и Кевин Уокер. И старыми мастерами — например, Репиным и Шишкиным.

Но особенно я полагаюсь на обратную связь и советы людей из моей студии, моих давних коллег. Это люди, с которыми я вижусь и говорю каждый день, которые не постесняются честной критики и, если тот или иной приём не работает, скажут мне об этом. Вот это на меня действительно серьезно влияет.

Вы предпочитаете традиционную живопись цифровой. Почему? Ведь многие современные художники считают цифровое искусство более практичным.

Я предпочитаю традиционные формы только потому, что дольше всего с ними работал. Чистая радость идеального мазка кистью не поддается переводу в «цифру». В традиционной живописи приходится думать и планировать, прежде чем что-то попробовать. В цифровой можно попробовать и решить, нравится тебе что-то или нет, — удаление одного слоя никак не скажется на конечном результате, тогда как в традиционной живописи, накладывая один слой поверх другого, все глубже и глубже погружаешься во фрустрацию. Обычная живопись мне нравится радостью самой живописи, а цифровая — спонтанностью, которую она позволяет. К традиционным средствам изображения я уже приноровился, так что для меня «цифра» — это не более легкий вариант. А вот что я перенес бы из цифровой живописи в традиционную, так это функцию поворота фона без изменения рисунка.

Исполинский Смертеглот Magic: The Gathering, сет Core Set 2019

Какие ваши любимые книги, фильмы, сериалы, видеоигры, аниме, манга? Как они на вас повлияли?

Моя любимая манга — «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки. Я ценю ее за невероятно эпический сюжет и отлично переданную атмосферу отчаяния. Еще я люблю мангу Kozure Akami («Одинокий волк и его ребёнок») и «Акиру». Эти три работы перевернули мое мышление и изменили представление о том, какими должны быть комиксы.

Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Что в ней изменится?

Не думаю, что в ней что-то изменится. Быть художником — это, по сути, выражать собственный взгляд на жизнь. Отдавать каждому частичку себя.

И напоследок — какой совет вы бы дали начинающим художникам?

Думаю, чем быстрее вы свыкнетесь с мыслью, что легко не будет и обходных путей не существует, тем скорее вы спуститесь с небес на землю и как следует возьметесь за учёбу. Если вы будете лениться и просто копировать референсы или обрабатывать фотографии, то ничему не научитесь. Жизненно важно, как по мне, учиться с помощью бесконечных набросков, анализируя все, что вы делаете. Постоянно задавайте себе вопросы — вы извлечете из этого намного больше, чем если будете просто фотографировать модели и делать рендеры по референсу. Спрашивайте себя: «Как мне сделать картинку, над которой я работаю, максимально понятной, без лишнего шума и отвлекающих деталей?»

Мерфолк-Проказница Magic: The Gathering, сет Dominaria

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