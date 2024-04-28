    Арт | Фан
    #интервью #художники

    Художник Юрий Хилл: мрачные миры, лесные чудовища и невыразимый ужас

    28 апреля 2024
    Фото аватара
    28.04.2024
    38
    4 минуты на чтение
    #интервью #художники

    Наш сегодняшний герой создаёт арт для казуальных игр, но прославился не этим. Юрий Хилл рисует жутких безликих персонажей в макабрических декорациях — то ли визуальное воплощение лавкрафтианского «невыразимого ужаса», то ли концепт-арт для неснятых фильмов Ари Астера с едва уловимым уклоном в славянский фольклор.

    О себе

    С 2007 года, после окончания университета по специальности «инженер-механик», перепробовал кучу разных профессий, от менеджера до актера массовки, но нигде не задерживался надолго. С 2012 года начал рисовать и понял, что это моё. 

    Сайт: artstation.com/hill

    Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

    Году в 2012-м я работал оператором колл-центра. Как-то от скуки на работе я начал пробовать рисовать, точнее, срисовывать карандашом картины Шишкина. И до меня дошло, что это интересней всего остального. Потом кто-то подсказал, что можно из моих рисунков сделать портфолио и залить в сеть. И я начал рассылать это портфолио на все объявления о вакансиях, где упоминались слова «дизайн» или «творчество». Так я впервые узнал, что у нас в городе делают 2D-игры и что вообще есть такая работа. Знакомых в этой сфере у меня не было, приходилось узнавать все самому. Через некоторое время меня позвали работать 2D-художником. Причём осваивать планшет я начал непосредственно на работе.

    Над какими проектами вы работали?

    Над многими казуальными проектами — все не упомнишь, да я и не пытаюсь. Пару раз делал обложки к книгам. Однажды создавал арт для Apple.

    Resident Evil Village

    Фан-арт по игре

    Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Сильно ли заказчики вас ограничивают?

    Работу на заказ беру редко, основное время работаю в офисе. А после работы, если остаются силы, могу порисовать для себя. Сюжеты в основном приходят, когда начинаю работать над очередным артом. Заказчики, как правило, требуют конкретных вещей и редко принимают что-то иное.

    В какой технике вы работаете? Сколько времени у вас обычно уходит на один рисунок?

    В офисе в основном рисую от руки или шейпами. Для себя рисую в технике Matte Painting, но иногда и просто от руки для тренировки. На одну работу в среднем уходит от нескольких часов до нескольких дней.

    Ужасы вызывают у меня более глубокие и сильные эмоции, чем остальные жанры

    Ритуал

    Одна из вариаций на тему того, что происходит в дремучих лесах с пропавшими грибниками.

    Как думаете, что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

    Тут мне сложно сказать. Отточенная техника сделает из вас хорошего офисного художника. А уникальный стиль и удачное стечение обстоятельств могут сделать вас богатым и знаменитым. Правда, наверное, это можно совместить, и тогда вы будете богатым и знаменитым офисным сотрудником. Шутка! Хотя…

    Почти все ваши работы относятся к жанру ужасов. Чем он вас привлекает?

    Я в равной степени люблю и ужасы, и фантастику. Просто в фантастическом жанре картин очень много, а в жанре хоррора довольно мало. Поэтому я рисую в основном хоррор, и это в большей степени для себя.

    Ужасы вызывают у меня более глубокие и сильные эмоции, чем остальные жанры. Люблю практически все игры, фильмы, книги и музыку этого направления. Относительно недавно открыл для себя Лавкрафта — вот это настоящий король ужаса и фантастики. Надеюсь, найду ещё что-то подобное.

    Река далёкого будущего

    Эту картину я нарисовал, чтобы проверить, насколько быстро можно что-то создать от возникновения идеи до финала. Вышло минут 20–30. Наверное, самая быстрая моя работа.

    Многие ваши работы по-настоящему пугающие и жуткие. Какие приемы вы используете, чтобы создать нужную атмосферу?

    Почти всегда я стараюсь всё спрятать в туман и темноту — ведь то, чего мы не видим (зная, что там что-то есть), пугает по-настоящему. Добиваюсь этого мягкими кистями и определенными цветами.

    Есть ли источники у ваших образов и сюжетов? Вы придумываете их сами или вдохновляетесь фольклором?

    Сюжеты рождаются в голове, но вдохновение я беру в фильмах, книгах и у других художников. Фольклором или сатанизмом не увлекаюсь, но могу иногда оттуда позаимствовать общие понятия или определенные элементы.

    Люблю природу и наблюдать за ней. Наверное, поэтому мне больше всего нравится рисовать лес

    Школа №89

    Это экспериментальная картина, созданная с целью проверить, что можно нарисовать, выглянув из офисного окна

    Ваши картины выглядят как фрагменты единой истории. Объединены ли они общим сеттингом?

    Общей истории как таковой у них нет, скорее общая атмосфера. Но зачастую жуткие события моих картин происходят в средневековые времена, вдали от цивилизации и посторонних взглядов. Мне интересна идея одинокого путника, который столкнулся с чем-то необъяснимым и жутким, после чего его никто не видел. В мире каждый день пропадает без вести куча людей, и всем интересно, что с ними случилось.

    Остается ли время на личную жизнь и увлечения — или работа все отнимает?

    Работа занимает много времени, на развлечения нечасто удаётся выкроить минуту. Про личную жизнь я уже не говорю — даже просто пойти и познакомиться с девушкой нет времени, жена не даст соврать!

    Собрание

    Картина нарисована после просмотра фильма «Седьмая печать» Ингмара Бергмана. Изначальная задумка была совсем другая, но по ходу работы все поменялось, такое у меня часто бывает.

    Сталкиваетесь ли вы с творческим выгоранием и как с ним боретесь?

    На работе просто не дадут выгореть. А в собственном творчестве такое нечасто бывает. Если нет идей или вдохновения, я просто открываю коллекцию чужих картин и рассматриваю их. Если не помогает, иду спать. Через пару дней повторяю.

    Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

    Иногда люблю поехать в село и погулять по лесам и полям. Вообще люблю природу и наблюдать за ней. Наверное, поэтому мне больше всего нравится рисовать лес.

    Сталкер

    Классический фан-арт любителя серии S.T.A.L.K.E.R.

    Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

    Традиционные художники, наверное, будут всегда. А вот CG шагнет в неведомые дали и будет сочетать в себе разные комбинации техник и способы получения арта, с применением нейросетей и извлечением картин из глубин подсознания. Художником станет каждый, независимо от возраста и вида, будь то человек или дельфин, а может, и робот. Рисуют все! Хотя, может, всё останется как сейчас.

    Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры…) вам нравятся?

    Очень нравятся почти все произведения Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга. Нравятся братья Стругацкие. Люблю фильмы Джеймса Вана, Дени Вильнёва, Джеймса Кэмерона, Стивена Спилберга, Андрея Тарковского. Из игр нравятся S.T.A.L.K.E.R., Silent Hill 2, Resident Evil, The Witcher 3. Сериалы тоже смотрю.

    Закат на Марсе

    Для создания картины я использовал референс с настоящим марсианским закатом. Они там всегда холодные, в отличие от Земли.

    Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

    Всё началось с Шишкина, он стал движущей силой, положившей начало моей карьере художника. А вот с цифровой живописью я начал знакомиться с Фэна Чжу. Его видеоролики на YouTube взорвали мне мозг, я пытался копировать его стиль и работы. Сегодня мои любимые художники — Пётр Яблонский, Максим Верёхин, Владимир Манюхин, Стивен Корманн, Марк Колобаев и куча других. И особенно мне нравятся Здзислав Бексиньский и Ганс Руди Гигер.

    Какой совет вы дали бы художникам, которые только начинают свой творческий путь?

    Могу посоветовать покупать мои принты на ArtStation, это вам принесет удачу, радость и бодрость духа! А когда вы рисуете, каждые пару часов вставайте и делайте зарядку. И ещё советую поначалу работать в офисе, а не фрилансить, так вы будете развиваться намного быстрее. Всё остальное придёт с опытом.

    Ведьма

    Одна из моих любимых тем — жуткие ведьмы, обитающие в лесах.

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