Pacific Drive: как перестать бояться аномалий и полюбить гараж

Живописные лесные пейзажи штата Вашингтон, петляющая горная дорога, меланхоличная музыка в стиле кантри — сначала Pacific Drive настраивает на лёгкую поездку и медитативные размышления. Но уже спустя пару минут главный герой оказывается в местной зоне отчуждения, пространство пестреет аномалиями, а из средств к спасению остаётся лишь старая развалюха, которая становится настолько же верным другом, насколько и подлым противником. Пристегнитесь покрепче, и добро пожаловать в Pacific Drive!

Дебютный проект канадской Ironwood Studios с первых трейлеров предлагал игрокам погружение в аномальную глубинку, где придётся встретиться с различными проявлениями искажённой реальности. Игровой процесс обещал богатую кастомизацию автомобиля, хардкорное выживание и невероятное разнообразие локаций — от тихих лесных дорог до совершенно неземных ландшафтов. И всё это действительно можно найти в игре, но не дайте себя обмануть: Pacific Drive — классический «выживач» со всеми плюсами и минусами жанра. Ведь помимо задорных поездок на прокачанной тачке в антураже американского «Пикника на обочине» вас ждут часы монотонного сбора ресурсов, прокачки всего и вся и болезненной потери прогресса после неудачного заезда по очередной локации.

Сюжет в игре рудиментарный и нужен ровно для того, чтобы придать происходящему хоть какое-то ощущение прогресса. Главный герой, безымянный курьер, попадает в Олимпийскую зону отчуждения — место, где после загадочных событий нарушились законы физики и стали возникать всякого рода явления, опасные для человека. Правительство, осознав масштабы катастрофы, эвакуировало местное население, а саму Зону обнесло огромным забором. Внутри осталась лишь горстка учёных, которые помогают аватару игрока выбраться, а заодно и пролить свет на происхождение аномалий.

Но настоящей звездой игры становится машина, на которой мы и рассекаем просторы видоизменённого штата Вашингтон. Потрёпанный универсал, найденный героем в ближайшем сарае, на деле оказывается «Отголоском» — осколком самой Зоны, принимающим различные формы и даже обладающим собственной волей. Проблема в том, что артефакт начинает подчинять себе своего владельца и сводит его с ума. Но машина в таком странном и опасном месте, как Олимпийская зона отчуждения, — штука незаменимая. Всю игру вы постепенно превращаете её в ультимативный аномальный вездеход. Прокачке и кастомизации подвергаются практически все детали вашей железной «ласточки». Свинцовые панели защищают вас от радиации, укреплённые колеса позволяют выбирать не только асфальтированные дороги, а специальный громоотвод даёт возможность заряжаться прямо от атак различных аномалий. Благодаря разветвлённой системе прокачки вы собираете машину на свой вкус и, хотя каркас остаётся прежним, делаете из неё хоть бронированный внедорожник, хоть резвый электрокар. И конечно, наносите на всё это цветастые наклейки и раскрашиваете как угодно.

Но на развитие «Отголоска» требуется огромное количество ресурсов, поэтому планомерная зачистка локаций от всего, что плохо лежит, занимает большую часть игрового времени. Вооружившись необходимыми инструментами от лома до циркулярной пилы, вы методично обыскиваете локации в поисках необходимых материалов, полезного лута и других элементов, которые помогут прокачаться и навесить на машину ещё больше полезных приспособлений. И всё это — во враждебной окружающей среде.

В Pacific Drive нет противников в привычном смысле слова. Тут не придётся отстреливать зомби и другую враждебную фауну. Ваш главный враг — сама Зона. Например, большая летающая куча мусора, именуемая тут Похитителем, не будет наносить прямой урон, зато запросто оттащит вашу машину куда-нибудь или даже оторвёт от неё что-нибудь нужное. Туристы, пугающие манекены, станут преследовать героя и приближаться, когда на них не смотришь, но не превратятся в угрозу, если не пытаться их уничтожить. Каждая новая аномалия придерживается определённого паттерна поведения, поэтому Pacific Drive побуждает действовать осторожно, изучать окружение и постоянно подмечать «повадки» встреченных аномалий.

Геймплейная петля игры состоит из небольших заездов, которые длятся от 20 минут до нескольких часов. Выбираете на карте локацию со своим биомом, опасностями и модификаторами, лутаете на ней всё, что попадётся под руку, иногда выполняете конкретные задачи. После нужно обнаружить специальные устройства-«якоря», без которых нельзя попасть в гараж, и вот тут начинается самое весёлое. Как только вы забираете один из таких гаджетов, открывается портал, а Зона начинает сходить с ума, поэтому надо как можно быстрее эвакуироваться с локации. Именно в такие моменты Pacific Drive проверяет, насколько хорошо вы подготовились к экспедиции, ведь сложность возрастает в разы, а любая ошибка может привести к смерти и потере всего честно собранного на локации. И вот вы уже мчитесь на последних каплях топлива, без половины дверей и одного колеса, лишь бы успеть к заветному порталу, пока вокруг творится настоящий апокалипсис.

Стоит вам эвакуироваться с очередного заезда, как вы попадаете в гараж, где можно в спокойной обстановке распределить материалы, прокачать машину, навесить новые гаджеты, а заодно починиться, заправиться и зарядить аккумулятор. А ещё разобраться с одной из самых оригинальных и по совместительству раздражающих механик игры — парадоксами. Заметили, что все двери в машине открываются, если зажечь фары? Или вместе с дворниками начинает ритмично двигаться датчик топлива? Поздравляем, так проявляется вредный характер вашей машины. Теперь придётся догадываться, при каких именно обстоятельствах происходит неполадка, и это опять же вынуждает тщательно изучать особенности обращения с машиной. На выявление парадокса у вас будет несколько попыток. Ошибётесь — приготовьтесь ездить так до следующего посещения гаража.

Pacific Drive — очень красивая и, что ещё важнее, атмосферная игра. Чем ближе вы подбираетесь к центру Зоны, тем более странными становятся пейзажи и опасности, которые подстерегают на пути. Игра, несмотря на репетативный геймплей, постоянно подкидывает новые вызовы, поэтому в ней постоянно преследует чувство опасности вперемешку с радостью первооткрывателя. Хотя её сюжет не блещет оригинальностью, сам сеттинг прописан добротно. Почти все сведения мы узнаём либо из закадровых разговоров учёных, либо через записи в кодексе, которые не только рассказывают самое важное о мире игры, но и раскрывают простые человеческие истории. Хочется исследовать Зону и добраться до самых её глубин, и она остаётся интересной даже несмотря на то, что сам финал истории может показаться скомканным и блеклым.

Что однозначно стоит похвалить, так это проработку всего, что связано с машиной. Не стоит ждать от Pacific Drive геймплейных откровений как от гоночных симуляторов, но машина ощущается честно, и особенности всех её деталей переданы. Если вы ставите новую подвеску или используете специальные гаджеты, ощущения от вождения меняются, а вместе с этим появляются и новые возможности. Да и само по себе преображение машины из развалюхи в настоящего покорителя апокалипсиса греет душу и заставляет внутреннего автолюбителя ликовать. Кроме того, многие действия, такие как включение дворников или фар, снятие с ручника, поворот ключа, не привязаны к кнопкам на клавиатуре, а делаются «вручную», что идёт только на пользу погружению.

Механики выживания придутся по вкусу любителям жанра, но случайно забредших новичков могут отпугнуть. В Pacific Drive придётся распилить на запчасти десятки автомобильных каркасов и обшарить столько же ящиков, чтобы потом в гараже поставить дверь покрепче или новые разноцветные фары. Элементы процедурной генерации могут подсунуть в новой локации как лёгкий заезд, так и почти непроходимую полосу препятствий. Благо многие параметры сложности легко регулировать в настройках, чтобы игра не превратилась в бесконечный гринд ради гринда.

И если постоянные путешествия в аномальные леса в поисках ресурсов вас не пугают, то Pacific Drive станет одним из лучших вариантов скоротать несколько (десятков) вечеров. Густая атмосфера американской глуши, тематические отсылки к «Пикнику на обочине», завораживающий дизайн и приятная механика вождения превращают дебютный проект канадских разработчиков в прекрасное времяпрепровождение. Но тем, кто надеется на комплексную историю или глубокий автосимулятор, лучше пройти мимо.