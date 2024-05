Что вы могли пропустить в апреле, и во что поиграть в мае 2024-го?

Март был переполнен интересными релизами. Май также обещает быть насыщенным. А вот апрель получился не таким интересным. Потому сегодня вас ждёт «сдвоенный выпуск»: как в старых кинотеатрах, когда перед основным фильмом обязательно показывали короткометражку.

Главные апрельские релизы:

Children of the Sun

Когда и где: 9 апреля на PC.

Что: экшен-головоломка про снайпершу, которой нужно убивать всех врагов одной пулей, управляемой от первого лица.

Перевод: полный (текст).

О чём: загадочный зловещий культ убил отца молодой девушки. А она мстит за это и пытается убить всех культистов.

Почему это интересно: главная инди-игра апреля с необычным геймплеем и тягучей давящей атмосферой. Всё как в лихорадочной дрёме перед боевиком из 1990-х, включенным на неисправном телевизоре, — и это в душной квартире во время аномальной жары после таблеток с истёкшим сроком годности.

No Rest for the Wicked

Когда и где: ранний доступ 18 апреля на PC, XSXS, PS5.

Что: помесь Diablo и Dark Souls с видом сверху.

Перевод: текст.

О чём: старый король умер, церковники захотели больше власти, правительство сражается с повстанцами, а ещё вернулся проклятый Мор (без «утопии»). Главный герой — один из воинов, поклявшихся покончить с эпидемией раз и навсегда. Однако на его пути встанут не только монстры, но и политические интриги.

Почему это интересно: ранняя версия очень многообещающего соулслайка от авторов Ori and the Blind Forest. Уже можно оценить яркую броскую графику, интересную боёвку и сложных боссов. Правда, у игры проблемы с гриндом — но, вероятно, к полноценному релизу это успеют починить.

Альтушка для скуфа

Когда и где: 21 апреля на PC.

Что: визуальная новелла.

Перевод: игра только на русском.

О чём: тебе за сорок, у тебя толстое брюхо и неопрятный внешний вид. В общем, ты — скуф. К тому же холостой. Но случилось невероятное — теперь на Скуфуслугах можно совершенно легально заказать себе альтушку (современный вариант неформалки) у государства.

Почему это интересно: главная российская игра апреля — потому что к чёрту «Смуту», в которой ничего толком не работает. А у «Альтушки» актуальный сюжет, Пророк Санбой на озвучке и никаких государственных денег в бюджете.

Another Crab’s Treasure

Когда и где: 25 апреля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch.

Что: соулслайк про краба.

Перевод: текст.

О чём: подводный мир проклят и загрязнён, а у жизнерадостного краба-отшельника украли раковину. Ему предстоит совершить великое путешествие в поисках легендарного сокровища, чтобы вернуть пропажу.

Почему это важно: самый милый клон Dark Souls, который доказывает, что подобные игры не обязательно мрачные и жестокие, а могут выглядеть ярко и смешно. Вдобавок боёвка удивительно компетентна, а механика замены панциря всяким мусором свежа и интересна для жанра.

Stellar Blade

Когда и где: 26 апреля на PS5.

Что: анимешный экшен.

Перевод: текст.

О чём: девушка Ева эвакуировалась из космической колонии на Землю. Но там всюду монстры и полная разруха, а оставшиеся местные жители ютятся в Ксионе — последнем городе на планете.

Почему это интересно: это хороший экшен с заимствованиями из разных слэшеров и Sekiro. А ещё маркетологи сделали акцент на откровенных нарядах главной героини, из-за чего возник жуткий скандал, в котором до сих пор горит игровое сообщество.

Во что поиграть в мае:

Indika

Когда и где: 2 мая на PC.

Что: адвенчура про монахиню в сюрреалистической версии России XIX века.

Перевод: полный.

О чём: монахиня Индика слышит голос беса, который активно убеждает её отвернуться от бога. Потому она покидает монастырь, встречает набожного беглого каторжника Илью и отправляется в путешествие по России, где стимпанковские механизмы и сомы размером с дом.

Почему ждали: это безумно стильная игра на нетипичную тему с необычной героиней в непривычном сеттинге. А ещё тут Ефим Шифрин озвучивает дьявола.

Чего опасаемся: в обзорах уже пишут, что у Indika слабый геймплей, а вторая половина игры провисает. Возможно, это подпортит впечатление от прохождения (хотя вы вряд ли увидите здесь что-то хуже «Смуты»).

V Rising

Когда и где: выход из раннего доступа 8 мая на PC.

Что: диаблоид-выживастик про вампира.

Перевод: текст.

О чём: главный герой — вампир, пробудившийся после сна, который длился многие столетия. Теперь ему предстоит отстроить свой замок и создать армию тьмы, к ужасу жителей окружающих деревень и городов.

Почему ждали: ещё в раннем доступе V Rising собрала огромную аудиторию. Просто она здорово освежила изрядно одряхлевшую формулу Diablo крафтом и прочими вещами из Rust, Ark и других подобных игр. На релизе разработчики пообещали доработать некоторые механики, расширить открытый мир и дать игрокам возможность сразиться с Саймоном Бельмонтом из Castlevania.

Чего опасаемся: что релиз ничего толком не поправит, а гринд отпугнёт ветеранов Тристрама. И что всё ещё будет непонятно, почему вампир занимается всем тем, чем, по идее, должны заниматься его слуги.

King Arthur: Legion IX

Когда и где: 9 мая на PC.

Что: пошаговая тактическая RPG про Артуриану в стилистике тёмного фэнтези.

Перевод: текст.

О чём: девятый легион погиб, а вместе с ними пал и его полководец Гай Юлий Ментон. По приказу мёртвого императора он должен собрать свою демоническую армию и отправиться покорять Авалон, чтобы там построить Вечный Рим.

Почему ждали: прошлая игра серии, Knight’s Tale, была приятной пошаговой тактикой с интересной мрачной атмосферой и сюжетом, полным моральных дилемм. Вероятно, Legion IX окажется похожей — только ещё больше понравится тем, кто регулярно думает о Римской империи.

Чего опасаемся: что некроримляне по какой-то внезапной причине не сделают игру лучше.

Homeworld 3

Когда и где: 13 мая на PC.

Что: космическая RTS.

Перевод: текст.

О чём: после событий Homeworld 2 в галактике началась эпоха процветания. Но сто лет спустя сеть гиперпространственных туннелей начала сбоить. Потому игроку предстоит возглавить флотилию и отправиться на поиски Каран, командующей флота прошлых игр, которую теперь считают пропавшей без вести.

Почему ждали: кроме трёх прошлых игр серии Homeworld, не было других космических стратегий, где нужно действовать не в рамках плоской карты, а в трёхмерном пространстве: враг может залететь в тыл ваших эсминцев откуда-то снизу. Разработчики при этом обещают сохранить дух оригинала.

Чего опасаемся: что игра получится настолько же необязательной, как прошлые стратегии студии — Homeworld: Deserts of Kharak и Crossfire: Legion. И что релиз вновь перенесут.

The Rogue Prince of Persia

Когда и где: ранний доступ 14 мая на PC.

Что: двухмерный экшен-платформер про принца Персии в формате рогалика.

Перевод: нет.

О чём: на Персию напали гунны, которых возглавляют шаманы с их тёмной магией. Принцу придётся с ними разобраться.

Почему ждали: это новый проект от авторов Dead Cells, одного из самых громких рогаликов последнего времени. И тут всё-таки нужно управлять самим принцем, а не каким-то непонятным его слугой.

Чего опасаемся: геймплей может не оправдать того, что графика выглядит жутко бюджетно. И мы, вероятно, так никогда и не привыкнем к фиолетовому принцу Персии.

Dread Delusion

Когда и где: выход из раннего доступа 14 мая на PC.

Что: экшен-RPG от первого лица в кислотном открытом мире.

Перевод: нет.

О чём: мир сломался, поверхность земли непригодна для жизни. Зато можно поселиться на островах, летающих вокруг миниатюрных звёзд. Но это так себе место, где шастает куча монстров, авторитарное государство насаждает атеизм, а последние боги далеко не милахи. Главный герой — зэк, которого выпускают из заточения, чтобы он убил верующего лидера наёмников.

Почему ждали: это ещё более странная версия Morrowind с графикой от авторов ужастиков, стилизованных под игры с PS1. А на релизе можно будет полетать на собственном дирижабле.

Чего опасаемся: что окажется мало контента, а скучная боёвка будет часто раздражать. И что игра не сможет долго поддерживать атмосферу безумного сна.

Lorelei and the Laser Eyes

Когда и где: 16 мая на PC, Switch.

Что: сюрреалистическая головоломка.

Перевод: нет.

О чём: девушка по имени Лорелея по приглашению одного эксцентричного художника соглашается приехать в итальянский отель, чтобы поучаствовать в проекте. Но в итоге всё оказывается настолько плотно завёрнуто в десятки слоёв иллюзии, что непонятно, где реальность, а где — нет. А тем временем миражи всё опасней и опасней.

Почему ждали: разработчики Year Walk и Sayonara Wild Hearts собираются выпустить новый стильный сюр.

Чего опасаемся: что головоломки будут банальными, а безумие окажется беззубым.

Song of Conquest

Когда и где: выход из раннего доступа 20 мая на PC.

Что: пошаговая тактическая RPG в духе «Героев Меча и Магии 3».

Перевод: текст.

О чём: стандартный фэнтезийный мир. В целом этого описания должно хватить, потому что, несмотря на несколько сюжетных кампаний, разработчики на страницах с игрой пишут только о том, что в этой вселенной друг с другом воюют королевские рыцари, племена из болот, некроманты и страна наёмников.

Почему ждали: перед нами самый амбициозный «духовный наследник» тех самых «Героев Меча и Магии» — с интересной смесью пиксельной и трёхмерной графики, застройкой городов прямо на карте и солидной стратегической глубиной. На релизе всё должны отшлифовать до идеала.

Чего опасаемся: что после пары каток игроки так разностальгируются, что снова засядут за старую добрую HoMM3.

Senua’s Saga: Hellblade II

Когда и где: 21 мая на PC, XSXS.

Что: экшен-адвенчура в мифической версии средневековой Исландии.

Перевод: текст.

О чём: воительница Сенуа, у которой множество голосов в голове, в первой части путешествовала по скандинавскому загробному миру, чтобы вытащить оттуда своего погибшего мужа. В этот раз она отправляется в Исландию X века, чтобы спасти местных от жуткой тирании.

Почему ждали: любопытно, какой получится первая высокобюджетная игра Ninja Theory со времён DmC. Тем более что до сих пор остаётся интригой то, как они собираются продолжить сюжет очень камерной, но эффектной первой части.

Чего опасаемся: что из оригинала сюда перекочуют скучные сражения и примитивные головоломки.

MultiVersus

Когда и где: 28 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5.

Что: файтинг с героями, принадлежащими Warner Bros.

Перевод: текст.

О чём: зловещее Ничто устроило Великий Пространственный Катаклизм, из-за которого герои из разных миров вынуждены объединиться. А вы думали, что не будет сюжета у игры, где Рик Санчез может отдубасить Супермена?

Почему ждали: вероятно, у нас всё-таки появится достойный конкурент Super Smash Bros.

Чего опасаемся: что из-за условно-бесплатной модели распространения игра быстро скатится в болото.

Во что ещё поиграть:

Endless Ocean Luminous (2 мая на Switch): симулятор ходьбы, где нужно не бродить по земле, а плавать в море, искать разные виды морских тварей и исследовать дно.

Cryptmaster (9 мая на PC): чёрно-белый данжен-кроулер, в котором придётся писать или произносить вслух определённые слова, чтобы продвинуться дальше.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs (9 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): будущее наконец-то наступило, потому что нас ждёт «королевская битва» про пакменов-призракоглотов.

Crow Country (9 мая на PC, XSXS, PS4, PS5): олдскульный survival horror про закрытый парк развлечений, в котором завелась всякая нечисть. Графика стилизована под нечто среднее между тем, что было в ранних частях Resident Evil, Ecstatica и Super Mario RPG.

Animal Well (9 мая на PC, XSXS, PS5, Switch): пиксельная метроидвания-головоломка о странных животных внутри мистического колодца. Игра, которую не поругает videogamedunkey, потому что он сам её издаёт.

Mullet Mad Jack (15 мая на PC): безумно драйвовый шутер-рогалик, в котором промедление означает смерть. Анимешная версия Post Void для тех, кому больше мила ностальгия по 1980-м, чем попытки изобразить героиновый бэд-трип.

Read Only Memories: NEURODIVER (16 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): сиквел киберпанковской адвенчуры / визуальной новеллы, вдохновлённой играми вроде Snatcher с PC-98.

Paper Trail (21 мая на PC): акварельная двухмерная головоломка, где для решения пазлов нужно складывать оригами из самой реальности и, например, делать из мира чуть ли не самолётик, чтобы пройти дальше.

Venture to the Vile (22 мая на PC): 2,5D-метроидвания в сказочном городке, который по-хорошему стоило бы назвать Бёртон-тауном.

Crown Wars — The Black Prince (23 мая на PC, XSXS, PS5): пошаговая тактика про Столетнюю войну, где реальные исторические события перемешаны с оккультизмом, который действительно работает.

Songs of Silence (ранний доступ 23 мая на PC): смесь Heroes of Might & Magic с автобатлером и ККИ в симпатичном фэнтезийном мире.

Duck Detective: The Secret Salami (23 мая на PC, X1, XSXS, Switch): детективная игра в стиле The Case of the Golden Idol, но с более традиционным адвенчурным повествованием, рассказывает об утке, ведущей своё финальное расследование.

Hauntii (23 мая на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): твин-стик-шутер про призрака, способного вселяться в разные вещи и других существ. Всё в игре нарисовано методом штриховой графики на ярких фонах.

Sonar Shock (24 мая на PC): первая System Shock, если бы она была RPG про советскую подлодку. В комплекте идут матрёшки, убийства врагов люстрами и необходимость вручную проводить каждую манипуляцию с оружием для перезарядки.

Reus 2 (28 мая на PC): сиквел симулятора бога. Управляй гигантом и занимайся терраформингом планет, чтобы развивать подопечные цивилизации.

Nine Sols (29 мая на PC): вручную отрисованный экшен-платформер с боёвкой в стиле Hollow Knight и Sekiro про приключения в мире даопанка — смеси киберпанка с китайской мифологией.

SKALD: Against the Black Priory (30 мая на PC): фэнтезийная партийная RPG, чудно стилизованная под ПК-игры конца 1980-х.

Selaco (ранний доступ 31 мая на PC): смесь Doom и F.E.A.R. про станцию для беженцев с разрушенной Земли. На станцию врываются захватчики, и игроку предстоит взять на себя роль начальницы службы безопасности. Глядя на то, как в этом шутере всё сочно взрывается и двигается, вы никогда бы не подумали, что он сделан на GZDoom.

Nightmare Kart (31 мая на PC): долгожданная Bloodborne на ПК. Правда, это гонки на колесницах с графикой времён первой PlayStation. И под другим названием, чтобы разработчиков никто не засудил.

Главные нефантастические игры мая:

Little Kitty, Big City (9 мая на PC, X1, XSXS, Switch): симулятор котёнка в открытом мире. Кандидат на звание самой умилительной игры весны.

Men of War II (15 мая на PC): продолжение легендарной тактической стратегии, которую на постсоветском пространстве знают скорее под названием «В тылу врага». В этот раз к серии вернулись разработчики оригинальной игры.