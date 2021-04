Мем: барон Земо из «Сокола и зимнего солдата» неловко танцует под любую музыку

В середине марта на Disney+ стартовал сериал «Сокол и зимний солдат», рассказывающей о приключениях Сэма Уилсона после получения звания «Капитана Америки» вместе с Баки Барнсом.

В недавно вышедшей 3 серии 1 сезона появляется Земо в исполнении Даниэля Брюля — террорист и манипулятор, сумевший посеть раздор между Капитаном Америкой и Железным человеком. В сериале герой возвращает свой комиксовый титул барона, и, несмотря на свой статус злодея, даже вызывает симпатию. Виной тому — неожиданно милая неловкость, например, во время танцев в клубе. Конечно же, этот момент из сериала завирусился! Как бывает в подобных случаях, был создан аккаунт в твиттере zemo dancing to, который публикует переделки с другой музыкой.

Как вам танцы Земо под песню «Rasputin» от Boney M?

— zemo dancing to (@zemodancingto) April 2, 2021

Или под «Let’s dance» Дэвида Боуи?

— zemo dancing to (@zemodancingto) April 3, 2021

Или, может быть, под «Take on me»?

— zemo dancing to (@zemodancingto) April 2, 2021

Agatha All Along pic.twitter.com/HijWdCKqv6

Танцы под «Fergalicious» тоже выглядят отлично

— zemo dancing to (@zemodancingto) April 3, 2021

Ну и конечно же

never gonna give you up — rick astley pic.twitter.com/Npg5WNqiX4

— zemo dancing to (@zemodancingto) April 2, 2021