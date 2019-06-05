31 мая Amazon выпустил мини-сериал «Благие знамения» — экранизацию одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Сюжет книги и сериала рассказывает о двух заклятых друзьях, демоне Кроули и ангеле Азриафаэле, которые пытаются предотвратить Апокалипсис. В шоу множество флэшбеков с главными героями, предстоящих в тех или иных образах. Например, выясняется (это не спойлер!), что Азирафаель любил танцевать гавот — старинный французский танец.

Ну и разумеется, отрывок с танцем не мог не завируситься! Кто-то даже создал аккаунт в твиттере aziraphale dancing to, куда публикует переделки.

Например, видеоряд переложили на музыку из других танцев. Как вам канкан?

А макарена?

Куда без знаменитых хитов вроде Darude Sandstorm, Toxic и Bubblegum Bitch!

В сериале очень много отсылок к «Доктору Кто», так почему бы не добавить ещё одну?

Поклонники из России тоже не остались в стороне:

via Некитка

Впрочем, немного внимания уделили и Кроули:

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Кот-редактор
Кот-редактор
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