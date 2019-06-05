Мем: Азирафаель из «Благих знамений» танцует гавот под любую музыку! Кот-редактор 05.06.2019 Новости, Фан, Яндекс 1 636 1 минута на чтение 31 мая Amazon выпустил мини-сериал «Благие знамения» — экранизацию одноимённого романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Сюжет книги и сериала рассказывает о двух заклятых друзьях, демоне Кроули и ангеле Азриафаэле, которые пытаются предотвратить Апокалипсис. В шоу множество флэшбеков с главными героями, предстоящих в тех или иных образах. Например, выясняется (это не спойлер!), что Азирафаель любил танцевать гавот — старинный французский танец. Ну и разумеется, отрывок с танцем не мог не завируситься! Кто-то даже создал аккаунт в твиттере aziraphale dancing to, куда публикует переделки. Например, видеоряд переложили на музыку из других танцев. Как вам канкан? Cancan pic.twitter.com/Px6Bj14BTS — aziraphale dancing to (@AziraphaleDance) June 4, 2019 А макарена? Macarena pic.twitter.com/1FduhEHZW7 — aziraphale dancing to (@AziraphaleDance) June 2, 2019 Куда без знаменитых хитов вроде Darude Sandstorm, Toxic и Bubblegum Bitch! Darude Sandstorm pic.twitter.com/SUWwqqOVRQ — aziraphale dancing to (@AziraphaleDance) June 3, 2019 Toxic pic.twitter.com/pPuYc7E8WJ — aziraphale dancing to (@AziraphaleDance) June 1, 2019 Bubblegum Bitch pic.twitter.com/iSlj4pLhkQ — aziraphale dancing to (@AziraphaleDance) June 3, 2019 В сериале очень много отсылок к «Доктору Кто», так почему бы не добавить ещё одну? Doctor Who Theme pic.twitter.com/SFxlOYmFoI — aziraphale dancing to (@AziraphaleDance) June 4, 2019 Поклонники из России тоже не остались в стороне: Good Omens via Некитка Впрочем, немного внимания уделили и Кроули: Я создала совершенное оружиеThe absolute unit pic.twitter.com/3okYvHnxvu — Geek chick (@Igorina) June 5, 2019 Читайте также Мем: Пикачу танцует под любую музыку! 13.05.2019 От нескольких популярных треков Little Big и My Chemical Romance до саундтрека из Devil May Cry и, собственно, мультсериала про покемонов. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: