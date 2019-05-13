В начале мая Райан Рейнольдс пожаловался, что кто-то «слил» на YouTube полную версию фильма «Покемон. Детектив Пикачу». На самом деле, разумеется, никакой утечки не было — просто кто-то опубликовал вирусное полуторачасовое видео с танцующим Пикачу!
Вот оно — на момент публикации заметки уже собрало 17,6 миллиона просмотров!
Разумеется, ролик завирусился в социальных сетях — пользователи стали накладывать на танец Пикачу подходящую (и не очень) музыку.
Началось всё с классики — трека Skibidi от Little Big.
Простите ради бога pic.twitter.com/d0wEoLPdO9
— Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 8, 2019
Вспомнили и саундтрек из недавней Devil May Cry V.
Ну и куда же без этого pic.twitter.com/YY9TopzYjk
— Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 8, 2019
А ещё под танец, оказывается, отлично подходит композиция Олега Газманова!
Ладно, этот правда последний pic.twitter.com/IWwZFb4cdx
— Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 8, 2019
А вот таким получился коуб с Gangsta Paradise — эта композиция недавно звучала в первом трейлере «Соника».
Ещё более неожиданным получился ролик с наложенной музыкой из… «Мастера и Маргариты»!
— Not Coub (@NotCoub) May 9, 2019
В конце концов в Твиттере появился аккаунт pikachu dancing, создающий ролики с танцами Пикачу по просьбам пользователей. Он показал, как покемон танцует под…
…My Chemical Romance…
Party Poison — My Chemical Romance ( requested by @ultcb ) pic.twitter.com/y5JCDozvVV
— pikachu dancing (@pikachudances2) May 12, 2019
…композицию Тейлор Свифт…
Look What You Made Me Do — Taylor Swift ( requested by @i_was_dying_ina ) pic.twitter.com/KgK1eTg155
— pikachu dancing (@pikachudances2) May 12, 2019
…и трек Бритни Спирс.
Toxic — Britney Spears pic.twitter.com/REiSZiqbJ1
— pikachu dancing (@pikachudances2) May 9, 2019
Но лучшего всего танец смотрится под ностальгическую тему из аниме-сериала «Покемон»!
Pokemon Theme — ( requested by @Just_A21 ) pic.twitter.com/CTBTBHgxWi
— pikachu dancing (@pikachudances2) May 12, 2019
В российском прокате «Детектив Пикачу» стартует с 16 мая.
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