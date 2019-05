В начале мая Райан Рейнольдс пожаловался, что кто-то «слил» на YouTube полную версию фильма «Покемон. Детектив Пикачу». На самом деле, разумеется, никакой утечки не было — просто кто-то опубликовал вирусное полуторачасовое видео с танцующим Пикачу!

Вот оно — на момент публикации заметки уже собрало 17,6 миллиона просмотров!

Разумеется, ролик завирусился в социальных сетях — пользователи стали накладывать на танец Пикачу подходящую (и не очень) музыку.

Началось всё с классики — трека Skibidi от Little Big.

Вспомнили и саундтрек из недавней Devil May Cry V.

А ещё под танец, оказывается, отлично подходит композиция Олега Газманова!

А вот таким получился коуб с Gangsta Paradise — эта композиция недавно звучала в первом трейлере «Соника».

Ещё более неожиданным получился ролик с наложенной музыкой из… «Мастера и Маргариты»!

— Not Coub (@NotCoub) May 9, 2019

В конце концов в Твиттере появился аккаунт pikachu dancing, создающий ролики с танцами Пикачу по просьбам пользователей. Он показал, как покемон танцует под…

…My Chemical Romance…

Party Poison — My Chemical Romance ( requested by @ultcb ) pic.twitter.com/y5JCDozvVV

…композицию Тейлор Свифт…

Look What You Made Me Do — Taylor Swift ( requested by @i_was_dying_ina ) pic.twitter.com/KgK1eTg155

— pikachu dancing (@pikachudances2) May 12, 2019