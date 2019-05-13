В начале мая Райан Рейнольдс пожаловался, что кто-то «слил» на YouTube полную версию фильма «Покемон. Детектив Пикачу». На самом деле, разумеется, никакой утечки не было — просто кто-то опубликовал вирусное полуторачасовое видео с танцующим Пикачу!

Вот оно — на момент публикации заметки уже собрало 17,6 миллиона просмотров!

Разумеется, ролик завирусился в социальных сетях — пользователи стали накладывать на танец Пикачу подходящую (и не очень) музыку.

Началось всё с классики — трека Skibidi от Little Big.

Простите ради бога pic.twitter.com/d0wEoLPdO9 — Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 8, 2019

Вспомнили и саундтрек из недавней Devil May Cry V.

Ну и куда же без этого pic.twitter.com/YY9TopzYjk — Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 8, 2019

А ещё под танец, оказывается, отлично подходит композиция Олега Газманова!

Ладно, этот правда последний pic.twitter.com/IWwZFb4cdx — Я что-то нажал и все зависло (@alexlit_double) May 8, 2019

А вот таким получился коуб с Gangsta Paradise — эта композиция недавно звучала в первом трейлере «Соника».

Ещё более неожиданным получился ролик с наложенной музыкой из… «Мастера и Маргариты»!

В конце концов в Твиттере появился аккаунт pikachu dancing, создающий ролики с танцами Пикачу по просьбам пользователей. Он показал, как покемон танцует под…

…My Chemical Romance…

Party Poison — My Chemical Romance ( requested by @ultcb ) pic.twitter.com/y5JCDozvVV — pikachu dancing (@pikachudances2) May 12, 2019

…композицию Тейлор Свифт…

Look What You Made Me Do — Taylor Swift ( requested by @i_was_dying_ina ) pic.twitter.com/KgK1eTg155 — pikachu dancing (@pikachudances2) May 12, 2019

…и трек Бритни Спирс.

Toxic — Britney Spears pic.twitter.com/REiSZiqbJ1 — pikachu dancing (@pikachudances2) May 9, 2019

Но лучшего всего танец смотрится под ностальгическую тему из аниме-сериала «Покемон»!

В российском прокате «Детектив Пикачу» стартует с 16 мая.