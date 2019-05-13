В начале мая Райан Рейнольдс пожаловался, что кто-то «слил» на YouTube полную версию фильма «Покемон. Детектив Пикачу». На самом деле, разумеется, никакой утечки не было — просто кто-то опубликовал вирусное полуторачасовое видео с танцующим Пикачу!

Вот оно — на момент публикации заметки уже собрало 17,6 миллиона просмотров!

Разумеется, ролик завирусился в социальных сетях — пользователи стали накладывать на танец Пикачу подходящую (и не очень) музыку.

Началось всё с классики — трека Skibidi от Little Big.

Вспомнили и саундтрек из недавней Devil May Cry V.

А ещё под танец, оказывается, отлично подходит композиция Олега Газманова!

А вот таким получился коуб с Gangsta Paradise — эта композиция недавно звучала в первом трейлере «Соника».

Ещё более неожиданным получился ролик с наложенной музыкой из… «Мастера и Маргариты»!

В конце концов в Твиттере появился аккаунт pikachu dancing, создающий ролики с танцами Пикачу по просьбам пользователей. Он показал, как покемон танцует под…

…My Chemical Romance…

…композицию Тейлор Свифт…

…и трек Бритни Спирс.

Но лучшего всего танец смотрится под ностальгическую тему из аниме-сериала «Покемон»!

В российском прокате «Детектив Пикачу» стартует с 16 мая.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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