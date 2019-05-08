7 мая актёр Райан Рейнольдс, озвучивший Пикачу в грядущем фильме «Покемон. Детектив Пикачу», у себя в твиттере «пожаловался» на утечку фильма — якобы кто-то «слил» весь фильм YouTube!

Речь, разумеется, шла не о самом фильме, а о вот таком милом видео, в котором Пикачу танцует под музыку полтора часа:

Пользователи в комментариях удивились, что за несколько часов ролик набрал уже четыре миллиона просмотров! Кто-то считает, что «пранк» может завоевать титул нового Rick Roll — мема-розыгрыша, в котором жертве вместо нужной ссылки подсовывают видео с композицией Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

Это не первый раз, когда Рейнольдс разыгрывает пользователей и зрителей в рамках промо-кампании того или иного фильма. В мае 2018-го он выступил в роли поющего единорога на корейском шоу King of Mask.

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Кот-редактор
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