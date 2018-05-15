Пару дней назад в Сети появилось видео из одного корейского шоу King of Mask, в котором участники под масками поют разные композиции. Внезапно на сцене появился некий единорог, который начал исполнять песню Tomorrow из популярного мюзикла «Энни».
Прекрасная и чувственная песня растрогала зрителей. Но настоящий взрыв эмоций случился, когда участник сорвал маску — им оказался Райан Рейнольдс! Оказывается, знаменитый американский актёр неплохо поёт, и поэтому его никто не заподозрил.
На бурную реакцию (пожалуй, даже чересчур бурную) посмотреть можно в этом ролике. Впрочем, ничего удивительного, ведь знаменитости — особенно западные — редко заглядывают в гости в King of Mask.
Промо-кампания второго «Дэдпула» удивляет с каждым днём. Ранее актёр в образе Дэдпула заглянул к футболисту Дэвиду Бэкхему и извинился перед ним за шутку из первой части. Это та, в которой он обращается к бабуле:
Ты слышала, как Бэкхем говорит? Будто отсосал у баллона с гелием.
Читайте также
Простой парень Питер из трейлера «Дэдпула 2» ведёт твиттер о пчёлах и «Силе Икс»
Он удивляется обычным вещам и не верит в отфотошопленных зверей.
«Это не „Титаник“». Селин Дион записала клип к «Дэдпулу 2»
А ведь ещё недавно Хью Джекман называл Болтливого наёмника «совсем не величайшем шоуменом».
Персонажи фильма «Дэдпул 2»
Дэдпул рассказывает обо всех, кто будет делить с ним экран в новом фильме.
Комментарии (Правила дискуссии)