Пару дней назад в Сети появилось видео из одного корейского шоу King of Mask, в котором участники под масками поют разные композиции. Внезапно на сцене появился некий единорог, который начал исполнять песню Tomorrow из популярного мюзикла «Энни».

Прекрасная и чувственная песня растрогала зрителей. Но настоящий взрыв эмоций случился, когда участник сорвал маску — им оказался Райан Рейнольдс! Оказывается, знаменитый американский актёр неплохо поёт, и поэтому его никто не заподозрил.

На бурную реакцию (пожалуй, даже чересчур бурную) посмотреть можно в этом ролике. Впрочем, ничего удивительного, ведь знаменитости — особенно западные — редко заглядывают в гости в King of Mask.

Промо-кампания второго «Дэдпула» удивляет с каждым днём. Ранее актёр в образе Дэдпула заглянул к футболисту Дэвиду Бэкхему и извинился перед ним за шутку из первой части. Это та, в которой он обращается к бабуле:

Ты слышала, как Бэкхем говорит? Будто отсосал у баллона с гелием.

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Кот-редактор
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