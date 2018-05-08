Привет, сопливые задроты и сорокалетние девственники!.. я хотел сказать, мои преданные фанаты! На связи единственный и неповторимый болтливый наемник — Дэдпул! Тема такая: скоро сбудется то, о чём мечтали не только голоса в моей голове, но и все вы, да и весь мир, не меньше! Выходит второй фильм про меня!

Deadpool 2 Жанр: супергеройский комедийный боевик про меня!

Режиссёр: Дэвид Литч — “Джон Уик” рулит

В ролях: Райан Рейнольдс Дэдпул, Джош Бролин, Зази Бит

Премьера в России: 17 мая 2018

Возрастной рейтинг: 18 + +++++

Злые языки распускали про него грязные слухи: мол, студия присвоит фильму детский рейтинг, мол, кино не понравилось тестовой группе… Авторитетно заявляю: всё это враки. Рейтинг студийные боссы не понизят, если не хотят носить своё достоинство в мешочках. А тестовой группе кино очень понравилось! Второй тестовой группе, когда она увидела тела первой.

Поскольку даже мне трудно убить всех журналистов в мире (заметьте: не говорю, что невозможно!), то, чтобы не допустить распространения клеветы, я заглянул в гости к одному лысому колясочнику, у которого есть машина, позволяющая проникать в сознание, и вселился в одного из авторов «Мира фантастики». Теперь рассказ о персонажах фильма точно будет честным и непредвзятым. Из первых уст, так сказать.

Не бойтесь, девчонки, с Чарльзом все в порядке. Ему до «Логана» еще жить и жить. Он просто после «Сплита» еще нервный…

Дэдпул — то есть я!

Играет меня всё тот же Райан Рейнольдс, единственный соперник его тезки Гослинга на чемпионате мира по смазливости. Но я не жалуюсь.

У меня с прошлого фильма все в шоколаде. Я разобрался со злобным придурком, отравлявшим мне жизнь, излечился от рака и сохранил любимую девушку, которую не тошнит от моего вечно обожженного лица!

Ванесса

Помните мою Ванессу? Все, что я делал, было ради нее. Только посмотрите на эту красотку! Эй, держите руки, чтоб я их видел! Смотрят глазами, а не руками! Так, о чем я? Да, фильм будет семейным: только чимичанги, обнимашки и любимая работа – вышибать мозги разным лохам. Не жизнь, а сказка! Чего еще желать?

Зря ты это сказал. Обычно в такие моменты появляется ОН и все портит.

Кейбл

Черт, только не он…

Этот большой парень – сын Циклопа и Джин Грей, или какой-то из ее версий, запутанная история. В общем, он из будущего, но очень далекого, поэтому старше родителей и уже седой. Его отправили туда, чтобы излечить от техно-органического вируса, пожирающего плоть. Брр, гадость. Будущее это очень мрачное, похожее на один фильм, в котором меня почему-то не было. Так что чувство юмора среди суперсил Кейбла не числится.

Мы пересекались много раз и вроде как партнеры, но в плохом настроении он запросто может прострелить мне башку. Хорошенький напарник! Но на этот раз он явился не по мою душу, а за одним толстым мальчишкой.

Нет дискриминации по признаку веса! Говори «альтернативно худой»!

Да, Кейбл охотится за неким альтернативно худым молодым мутантом. Почему? Черт его знает, вечно он путешествует во времени и норовит вершить судьбы мира… «Терминатора» насмотрелся, наверное, и комплекс мессии заимел.

Играет угрюмого качка некто Джош Бролин — малоизвестный актер, совсем не снимавшийся в таких экранизациях комиксов, как «Джона Хекс» или «Город грехов 2», и уж точно не играющий огромного фиолетового космического плохиша в некоем фильме про моих коллег-конкурентов. И правильно, нужно давать шанс новым талантам! Рейнольдс, например, тоже совершенно не играл в «Блэйде 3» и «Зеленом фонаре».

Кейбл владеет телекинезом и телепатией, прекрасно управляется с пушками и очень больно бьет. Я бы, конечно, и один с ним сладил, но, как говаривал старина Мао, пусть расцветают сто цветов, поэтому у меня будет внушительная группа поддержки!

Домино

Не знаю, как в разведку, а в казино с этой крошкой я готов идти всегда! Ее суперспособность – влиять на удачу. Реальность рядом с ней меняется, создавая наиболее благоприятные для Домино условия. А почему еще она попала бы ко мне под крылышко? И пусть я когда-то охотился на нее для красного Халка за деньги. Она такая же наемница, как и я, и все понимает. Доминошка мне как дочь. Нет, как младшая сестра.

На сестер ТАК поглядывают только Ланнистеры. Прекрати пялиться! Вспомни, в комиксах она была телкой Кейбла. Думай о Ванессе. Выдохни. Ванесса. Ммм…

Колосс

Этот русский здоровяк вам должен быть хорошо знаком: неуязвимая органическая сталь, огромная сила и ноль воображения! Ставлю на то, что он опять будет пытаться наставить меня на путь истинный и убедить присоединиться к Людям Икс. Я бы и рад, но только на место папаши Ксавье! «Школа для одаренных подростков профессора Уэйда Уилсона» — как вам?

Сверхзвуковая Боеголовка

А вот и одаренный подросток. Ее вы тоже наверняка помните, ее дар – атомные взрывы. Новая прическа – да. Новый характер – не думаю. Но девчушка заматерела, я ей очень горжусь. Только ей не говорите, что я это сказал.

Все остальные

Назовем мы свою команду «Сила Икс», и нет, это ни капельки не вторично! Еще в ней будут ребята… да какая разница, как их зовут, важнее, кто их играет! Это тот самый черный мужик из рекламы «Олд Спайс» (не тот, который на коне, а тот, который «P-p-power!»), парень, который сыграл клоуна Пеннивайза, и настоящая японская школьница. Не ту команду назвали «Мстителями»!

И, конечно, куда без моих друганов из первой части – оружейного дельца по прозвищу Хорёк (по совместительству — владельца бара), мечтательного таксиста Допиндера и отвязной бабульки Слепой Эл!

* * *

В общем, замес ожидается чумовой. Жду вас по ту сторону четвертой стены! Вот вам небольшой спойлер в качестве подарка: когда улажу разногласия с Кейблом, отправлюсь потолковать с Бролином и в ту вселенную, где он сиреневый. А то без меня им кранты.

Фильм будет называться «Дэдпул уничтожает киновселенную Marvel». Снимать будет Нолан, я договорился.

Как? Пригрозил, что убью его жену. А что? Его фильмы доказали, что мертвая подружка – лучшая мотивация.