Первый тизер «Соника»: всё внимание крадёт доктор Эггман в исполнении Джима Керри

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Paramount выпустила первый тизер картины Sonic The Hedgehog (у нас — «Соник в кино»), в которой нам наконец-то показали, как будет выглядеть синий ёж в динамике. А ещё — засветили доктора Эггмана (Роботника) в исполнении Джима Керри. Его герою уделили внимания едва ли не больше, чем самому Сонику.

Оригинал

Дубляж

Главную роль — шерифа  участка Green Hills — в фильме играет Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада»). Режиссёр картины — малоизвестный постановщик Джефф Фаулер, получивший в 2005 году номинацию на «Оскар» за короткометражную ленту «Суслик обломался». Продюсерами выступают режиссёр первого «Дэдпула» Тим Миллер и Нил Х. Мориц, работавший над «Форсажами» и сериалом «Побег».

Премьера фильма запланирована на 7 ноября.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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