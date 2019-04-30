Первый тизер «Соника»: всё внимание крадёт доктор Эггман в исполнении Джима Керри

Paramount выпустила первый тизер картины Sonic The Hedgehog (у нас — «Соник в кино»), в которой нам наконец-то показали, как будет выглядеть синий ёж в динамике. А ещё — засветили доктора Эггмана (Роботника) в исполнении Джима Керри. Его герою уделили внимания едва ли не больше, чем самому Сонику.

Оригинал

Дубляж

Главную роль — шерифа участка Green Hills — в фильме играет Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада»). Режиссёр картины — малоизвестный постановщик Джефф Фаулер, получивший в 2005 году номинацию на «Оскар» за короткометражную ленту «Суслик обломался». Продюсерами выступают режиссёр первого «Дэдпула» Тим Миллер и Нил Х. Мориц, работавший над «Форсажами» и сериалом «Побег».

Премьера фильма запланирована на 7 ноября.