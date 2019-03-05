Вот как будет выглядеть Соник в киноадаптации

В сеть утекли первые промо-материалы с изображением Соника из грядущей киноадатации. Это стайлгайд агентства Hamagami / Carroll, в котором объясняется, как лучше использовать образ персонажа в той или иной ситуации. Судя по описанию, Соника хотят видеть в фильме «непочтительным и саркастичным», «расслабленным и приятным», «не злым, но вредным».

Первые официальные промо-материалы появились ещё в декабре 2018 года, но внешний вид синего ежа полностью на них не раскрывался. На одном из них Соник сидел напротив моста «Золотые ворота».

Внешность персонажа совпадает с утекшим ранее постером, на котором затесался Крис Пратт — видимо, это рабочее изображение, созданное на этапе переговоров с актёром.

Фильм «Соник в кино» (так он называется в российском прокате) снимает малоизвестный постановщик Джефф Фаулер — в 2005 году он номинировался на «Оскар» за короткометражную ленту «Суслик обломался». Продюсерами выступают режиссёр первого «Дэдпула» Тим Миллер и Нил Х. Мориц, работавший над «Форсажами» и сериалом «Побег».

На главных ролях числятся Джим Керри (играет доктора Эггмана/Айво Роботника) и Джеймс Марсден (шериф участка Green Hills).

Премьера фильма в России запланирована на 15 ноября.