Анджей Сапковский пообещал написать нового «Ведьмака» и подколол Джорджа Мартина

Анджей Сапковский на одном из книжных фестивалей пообещал, что в будущем еще напишет что-нибудь по «Ведьмаку».
И заодно подколол своего коллегу по цеху — автора «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина.
Скажу вам прямо сейчас: я напишу что-нибудь еще. Расслабьтесь. Не переживайте. Я не Джордж Мартин, с которым я, кстати, знаком. Если я говорю, что напишу что-нибудь, то я это сделаю.
Однако Сапковский понимает, почему Мартин до сих пор не дописал злосчастные «Ветра зимы», которые фанаты припоминают писателю при каждом удобном случае
Между нами говоря, я полностью его понимаю. Если бы кто-то провернул со мной трюк, сняв сериал по моим книгам, а затем опередив сюжет, то я тоже задался бы вопросом: а стоит ли вообще писать дальше, если уже все сделано? Это бессмысленно. Приятно, когда адаптируют твою работу. Но адаптировать и экстраполировать то, чего еще нет? Это просто неприлично.
Оценивать адаптации своих книг Анджей не стал. Только вскользь отметил, что у него бывали разногласия с их создателями.
Ну, были разногласия. И обычно они заканчивались коротким заявлением: «Вы ни черта не понимаете в изобразительном искусстве». На что мне приходилось заткнуться, потому что это правда. Я ни черта в нем не разбираюсь.
Также писатель в контексте разговора об адаптациях вспомнил давний разговор с Гарри Гаррисоном.
Однажды я выступал на съезде в Чехии с Гарри Гаррисоном. Его больше нет с нами, упокой Господь его душу. В какой-то момент Гарри спрашивает меня, видел ли я фильм «Зеленый сойлент». Я отвечаю: «Да, видел». И он спрашивает: «Ты же понимаешь, что он основан на моем романе "Подвиньтесь! Подвиньтесь!"?» Конечно, я это понимаю, я читал его. «Понятно», — говорит он, — «И что ты думаешь о фильме?» Я говорю, что это полное дерьмо. И он отвечает мне, что думает так же. Тогда я спрашивают его: «Ну, Гарри, ты вернул деньги?». Говорит, нет. «Ну, тогда тишина». Вот как это работает.
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