Анджей Сапковский пообещал написать нового «Ведьмака» и подколол Джорджа Мартина

Однажды я выступал на съезде в Чехии с Гарри Гаррисоном. Его больше нет с нами, упокой Господь его душу. В какой-то момент Гарри спрашивает меня, видел ли я фильм «Зеленый сойлент». Я отвечаю: «Да, видел». И он спрашивает: «Ты же понимаешь, что он основан на моем романе "Подвиньтесь! Подвиньтесь!"?» Конечно, я это понимаю, я читал его. «Понятно», — говорит он, — «И что ты думаешь о фильме?» Я говорю, что это полное дерьмо. И он отвечает мне, что думает так же. Тогда я спрашивают его: «Ну, Гарри, ты вернул деньги?». Говорит, нет. «Ну, тогда тишина». Вот как это работает.