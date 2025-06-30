Зомби-хоррор «28 лет спустя» заработал больше первой и второй частей

На вторые выходные мировые сборы зомби-хоррор «28 лет спустя» составили 103 миллиона долларов — это лучший показатель во франшизе!

Для сравнения, фильм «28 дней спустя» заработал 74,9 миллиона долларов, а «28 недель спустя» — 72,3 миллиона.

Однако производство новой картины обошлось авторам гораздо дороже. Если первую и вторую части сняли за 8 и 15 миллионов долларов, то третья стоила 60 миллионов — без учета затрат на маркетинг.

Чтобы выйти в ноль, «28 лет спустя» надо показать хорошую выдержку и собрать в итоге больше 150 миллионов. Время еще есть, но пока непонятно, удастся ли фильму достичь этой отметки, поскольку ко второму уикэнду сборы в домашнем прокате упали на 68%.

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