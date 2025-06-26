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Сценарист Fallout: New Vegas работает над мрачной фэнтезийной RPG

Дмитрий Кинский
26 июня 18:19
72
1 минута на чтение
Легендарный сценарист и геймдизайнер Крис Авеллон (Star Wars: Knights of the Old Republic 2 и Fallout: New Vegas) присоединился к Republic Games.
Студию в 2024 году основал бывший ведущий сценарист Detroit: Become Human и Star Wars Eclipse Адам Уильямс — при поддержке издателя Krafton.
Компания работает над не анонсированной мрачной фэнтезийной RPG, в которой будет «насыщенная история с множеством значимых выборов».
В нашем мире будет тоталитарный режим, стремящийся подавить восстание. В игре будут фракции и союзы, к которым может присоединиться игрок, что даст ему свободу в создании героя (или антигероя), которым он хочет быть. <...> В дополнение к этому у нас будут классические RPG-механики: бои, создание персонажа, компаньоны, романы и многое другое.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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