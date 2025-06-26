Сценарист Fallout: New Vegas работает над мрачной фэнтезийной RPG

В нашем мире будет тоталитарный режим, стремящийся подавить восстание. В игре будут фракции и союзы, к которым может присоединиться игрок, что даст ему свободу в создании героя (или антигероя), которым он хочет быть. <...> В дополнение к этому у нас будут классические RPG-механики: бои, создание персонажа, компаньоны, романы и многое другое.