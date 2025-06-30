«Я не астронавт» — первый трейлер экранизации «Проекта "Аве Мария"»

Sony Pictures выпустила первый трейлер экранизации научно-фантастического романа «Проект "Аве Мария"» Энди Вейера.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»), а главную роль исполнил Райан Гослинг.

В центре сюжет учитель Райланд Грейс, который очнулся на космическом корабле с амнезией. Члены команды погибли, а сам он, как оказалось, должен спасти человеческий род.

Премьера состоится 20 марта 2026 года.

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