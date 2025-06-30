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«Я не астронавт» — первый трейлер экранизации «Проекта "Аве Мария"»

Дмитрий Кинский
30 июня 15:50
335
1 минута на чтение
Sony Pictures выпустила первый трейлер экранизации научно-фантастического романа «Проект "Аве Мария"» Энди Вейера.
Режиссерами выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер («Человек-паук: Через вселенные»), а главную роль исполнил Райан Гослинг.
В центре сюжет учитель Райланд Грейс, который очнулся на космическом корабле с амнезией. Члены команды погибли, а сам он, как оказалось, должен спасти человеческий род.
Премьера состоится 20 марта 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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