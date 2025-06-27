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Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен не хотят продолжать «Шерлока»

Дмитрий Кинский
27 июня 15:45
545
1 минута на чтение
Соавтор «Шерлока» Марк Гэтисс рассказал, почему спустя столько лет сериал так и не получил продолжение.
Как оказалось, Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен банально не хотят делать еще один сезон или фильм.
На это накладывается и то, что у обоих актеров очень плотные графики в последние годы. Что интересно, оба актера стали частью киновселенной Marvel.
При этом еще в прошлом году продюсер Сью Верчью заявляла, что у шоу есть будущее — при условии, что все захотят вернуться.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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