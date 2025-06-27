Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен не хотят продолжать «Шерлока»

Соавтор «Шерлока» Марк Гэтисс рассказал , почему спустя столько лет сериал так и не получил продолжение.

Как оказалось, Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен банально не хотят делать еще один сезон или фильм.

На это накладывается и то, что у обоих актеров очень плотные графики в последние годы. Что интересно, оба актера стали частью киновселенной Marvel.

При этом еще в прошлом году продюсер Сью Верчью заявляла, что у шоу есть будущее — при условии, что все захотят вернуться.

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